Главная речь Зеленского, мазохизм Путина и награда от Байдена 28 декабря, 18:12

Чем жила страна 28 декабря 2022 года

● Главная речь Зеленского. Президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием. На заседании в полном составе присутствовало правительство, а также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, иностранные дипломаты, военные и члены семей погибших защитников. Речь главы государства длилась около часа.

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● Ключевые тезисы от Зеленского: Принципы, которых Украина должна сейчас придерживаться — единство, безопасность, справедливость; Украина сцементирует ЕС и свободный мир своей борьбой; Украинские воины — залог того, что время империй не вернется; Украина будет развивать отношения со странами Африки и глобального Юга ради продовольственной безопасности; Украина должна стать лидером по трансформации своей энергетики и построению зеленой энергетики; Энергетику страны нужно сделать децентрализованной; Украинский военно-промышленный комплекс будет одним из наиболее прогрессивных; Россия будет привлечена к ответственности за военные преступления. Разрабатывается механизм. Также Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость новых гарантий безопасности и реформирования международных организаций — тех, «которые должны гарантировать мир, но не способны это сделать».

● Мазохизм Путина. Российский диктатор подписал указ о мерах в ответ на введение потолка цен на российскую нефть. Документ с 1 февраля запрещает поставки нефти компаниям и физлицам, если в соответствующих контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Будут закрыты и поставки нефтепродуктов, — дату старта должно определить правительство. Могут быть сделаны исключения — для этого нужно спецразрешение.

Евросоюз с 5 декабря установил максимальную цену на российскую нефть, доставляемую морем, в $60 за баррель. Аналогичные меры приняли и страны G7, включая США. По оценкам Международного энергетического агентства, российской нефтяной отрасли придется сократить производство в 2023 году на 1,4 млн баррелей в сутки, а, возможно, и до 2 млн.

● Кремль договариваться не намерен. РФ не пойдет на мир с Украиной, если та не откажется от своих территорий, заявил пресс-секретарь Кремля Песков. Мол, мирный план Украины «не может существовать», если он «не учитывает сегодняшних реалий», то есть так называемого «вхождения» в состав РФ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

На ноябрьском саммите G20 Владимир Зеленский обнародовал украинскую формулу миру из десяти пунктов. Она, в частности, включает: восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии, гарантии безопасности для Украины.

● Ключ к Луганщине. Несмотря на упорное сопротивление российских оккупантов, украинская армия приближается к освобождению Кременной (северо-запад Луганской области). Об этом написала The New York Times. Как рассказал глава местной ОВА Сергей Гайдай, 27 декабря вокруг города шли тяжелые бои, на фоне которых военное командование РФ решило перебраться в Рубежное, что южнее и ближе к Северодонецку.

Освобождение Кременной позволит ВСУ контролировать основные дороги, ведущие на Северодонецк и Лисичанск, являющиеся важными промышленными центрами Донбасса, а также создать плацдарм для дальнейшего освобождения региона. NYT отмечает, что россияне после целого ряда поражений пытаются максимально укрепить свои оборонительные позиции в этом районе, чтобы не дать украинской армии вернуть город, на захват и оборону которого было потрачено огромное количество военных ресурсов.

● Украинские военные проявляют сдержанность в оценках и прогнозах по поводу освобождения Кременной. Такую позицию нынче озвучил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, комментируя материал NYT.

● Сегодня же Гайдай сообщил: «Военное командование [врага] действительно переместилось [из Кременной] в другие населенные пункты. Все россияне, которые приезжали работать — гражданские, медики или какие-то ремонтные бригады, уже свернули свои работы и уехали в сторону Российской Федерации. Работы, которые даже были начаты, были заморожены».

● По данным британской разведки, оккупационные войска РФ построили обширную оборонительную линию в районе Кременной.

А южнее, под Бахмутом, россияне, уже несколько месяцев штурмующие этот город, начинают истощаться:

● Русские готовы захлебнуться. В районе Бахмута оккупанты близки к истощению своих наступательных возможностей и перешли к тактике штурмов малыми группами — подобно тому, как они были вынуждены поступить в Херсонской области, когда исчерпали ресурсы для атак. Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны (ISW) по итогам 27 декабря.

Боевые потери российских войск, вероятно, вынуждают российских военных в районе Бахмута использовать штурмовые группы численностью не более взвода. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил 27 декабря, что российские войска здесь больше не действуют как ротные и батальонные тактические группы, а вместо этого оперируют небольшими командами от 10 до 15 военнослужащих.

● Почти 104 тыс. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 103 770 своих военных, за минувшие сутки — 550. Такие данные на утро 28 декабря обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты лишились почти 19,5 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 3017 (+1 за сутки), боевые бронированные машины — 6037 (+13), артсистемы — 1999 (+1), реактивные системы залпового огня — 418 (+0), средства ПВО — 212 (+0), самолеты — 283 (+0), вертолеты — 267 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1707 (+0) и многое другое.

● Украина прошла половину пути к победе, но впереди тяжелый отрезок — «окончательно выбросить агрессора с нашей земли», заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, Россия продолжает ставить максималистские цели в войне с Украиной: ликвидацию государственности, уничтожение украинцев как нации.

● 420 ракет и 430 «шахедов». С сентября украинская ПВО сбила 420 ракет, которыми РФ пыталась атаковать критическую инфраструктуру Украины, сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат. Кроме того, силы ПВО сбили 430 иранских дронов-камикадзе. Игнат добавил, что у РФ осталось не очень много ракет для массированных ударов.

● Украина разрабатывает беспилотники класса «воздух-воздух». Они будут бороться против иранских дронов-камикадзе Shahed, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. «Уже сейчас могу сказать, что в феврале-марте ситуация с беспилотниками кардинально изменится», — добавил он.

● Есть проблемы. Из-за дефицита и несовместимости необходимых элементов, которые западные партнеры могут передать Украине, ремонт энергетической инфраструктуры страны усложняется. Ситуация с электроснабжением остается сложной, продолжаются экстренные отключения. Об этом телеканалу CNN рассказал информированный американский источник.

● В СБУ (устами начальника департамента кибербезопасности Ильи Витюка) заявили, что отразили сотни российских кибератак и киберинцидентов на объекты энергетики Украины с начала года.

● Проблемы со светом — это надолго. Ситуация с электричеством в Киеве остается сложной, продолжаются экстренные отключения. В таких реалиях киевляне будут жить всю зиму, пояснил Петр Пантелеев, замглавы КГГА.

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● Жеваго подловили в Куршевеле. Накануне на горнолыжном курорте Куршевель во Франции задержали украинского бизнесмена и экс-депутата ВР Константина Жеваго. Суд по поводу его экстрадиционного ареста состоится сегодня.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, задержание готовилось по делу о растрате $113 млн банка Финансы и Кредит, акционером которого является бизнесмен. Следователи подготовили ходатайство о заключении Жеваго под стражу в 38 странах с возможностью провести последующую экстрадицию.

● «Закон» достал «воров в законе». В Украине задержали «воров в законе» «Умку» (Сергей Олейник) и «Лашу Свана» (Лаша Джачвлиани), суд решает вопрос об избрании им меры пресечения. Как сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, оба подозреваются в распространении преступного влияния и организации «сходок».

В пресс-службе Нацполиции уточнили, что за организацию и участие в «сходке» «ворам в законе» грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, за распространение преступного влияния — до 15 лет.

И для финала:

● Награда от Байдена. Президент Владимир Зеленский во время выступления в ВР вручил украинскому командиру батареи HIMARS награду от Джо Байдена. По просьбе этого военнослужащего, прозвучавшей в Бахмуте, Зеленский во время своего визита в США передал его Крест боевых заслуг главе Белого дома в благодарность за помощь. Байден в ответ передал ему специальный символ от президента США — challenge coin. Во время заседания награды также получили другие украинские защитники.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.