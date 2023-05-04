Зеленский позвал подкопченного Путина на суд в Гааге 4 мая, 18:43

Чем жила страна 04 мая 2023 года

● Зеленский позвал подкопченного Путина в суд в Гааге. Президент Владимир Зеленский выступил в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге во время своего сегодняшнего визита в Нидерланды. Он призвал создать полноценный трибунал для расследования преступлений московского режима, а не гибридный. Украинский лидер надеется на привлечение к ответственности Путина, ордер на арест которого ранее выдал МУС.

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«Мы все хотим видеть другого Владимира здесь, в Гааге. Он тот, кто заслуживает осуждения за уголовные действия прямо здесь — в столице международного права. И я уверен, что это произойдет, когда мы победим. И мы победим. Не только на поле боя. Мы должны победить криминальную идею, которая рождается в голове того, кто привык к безнаказанности, которая открывает двери для агрессии», — подчеркнул Зеленский.

● Украина понимает, что не вступит в НАТО во время войны, но надеется получить от союзников гарантию членства после победы. Об этом Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте и руководителем правительства Бельгии Александром де Кроо в Гааге.

● Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен в будущем контрнаступлении Украины и способности ВСУ вернуть большинство оккупированных Россией территорий. Он отказался конкретно говорить об утечке секретных документов Пентагона, в которых, в частности, говорилось о скептических прогнозах Вашингтона относительно успеха Киева. По его словам, военные вызовы, которые упоминались, «отражают определенный промежуток времени, и это не является статичным», а у ВСУ больше шансов достичь прогресса, чем говорится в слитых данных.

● Поджаренный Кремль врет. Джон Кирби, представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности, назвал «нелепыми» заявления России, что США якобы приказали Украине атаковать беспилотниками Кремль, в результате чего подгорела крыша одного из тамошних зданий.

Ранее, комментируя «атаку» беспилотников от 3 мая, пресс-секретарь Путина Песков сказал, что «решения о таких действиях и терактах принимают не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже выполняет то, что ему говорят делать».

● CNN писал, что директор ЦРУ Уильям Бернс провел закрытый брифинг по взрывам над Кремлем. Председатель Комитета по разведке Сената США сенатор Марк Уорнер заявил, что пока нет никаких признаков того, что Украина стоит за ударом беспилотника по Москве.

● Ищите того, кому это выгодно. Высокопоставленный источник в минобороны Великобритании заявил SkyNews, что считает «невыгодной Украине» «атаку» беспилотников на Кремль. Об этом сообщила политический корреспондент телеканала Тамара Коэн в Twitter. «Все возможно, но Украине это не выгодно, нет никакой военной выгоды, все знают, что Путин не остается в Кремле», — заявил ей собеседник. По его мнению, мотивы «покушения» — «в пользу России». Среди них источник назвал следующие: сплочение общества; повод для более случайных и безрассудных бомбардировок; попытка вызвать симпатию к России, а не к Украине.

● Еще вчера президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не атаковала территорию страны-агрессора, комментируя вероятный взрыв беспилотника над Кремлем. «Я могу повторить этот месседж, думаю, это будет понятно всем: мы не атакуем ни Путина, ни Москву», — сказал он.

● МИД КНР, комментируя атаку дронов по Кремлю, заявил: позиция Пекина по войне «последовательная и понятная». Мол, все стороны должны избегать действий, которые могут еще больше обострить ситуацию.

Представительница китайского МИД, отвечая на вопрос, повлияет ли этот инцидент на планы Пекина отправить спецпредставителя в Украину, заявила, что «информацию о поездке спецпредставителя по делам Евразии в Украину и другие страны опубликуют своевременно».

● Кстати: Китай заявил, что не поддерживал конкретную формулировку «агрессия со стороны России» из резолюции Генассамблеи ООН, посвященной сотрудничеству с Советом Европы, за которую проголосовал на прошлой неделе (вместе, в частности, с Индией), и позиция по развязанной против Украины полномасштабной войне неизменна. Об этом сообщило постоянное представительство КНР при ООН, где заявили, что голосовали «за весь текст, а не абзац».

● Россия, вероятно, сама устроила атаку на Кремль, пытаясь приблизить войну к внутренней российской аудитории и создать условия для более широкой мобилизации общества, убеждены аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Ночью Россия в спешке «нанесла ответный удар»:

● Опять дронопад. В ночь на 4 мая в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу, которая длилась несколько часов. Силы ПВО сбили 18 из 24 иранских дронов-камикадзе Shahed, которыми Россия атаковала Украину, а также разведывательный беспилотник. Власти Киева сообщили, что в районе столицы уничтожили все вражеские цели. На улицах трех районов Киева упали обломки сбитых силами ПВО воздушных объектов. Пострадавших нет.

● Украинские силы ПВО сбили 12 из 15 дронов-камикадзе Shahed-131/136, которыми РФ атаковала Одессу в ночь на 4 мая. Три беспилотника ударили по общежитиям одного из учебных заведений города. Начался пожар, который оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.

● В Воздушных силах ВСУ не подтвердили использование Россией баллистических ракет во время атаки по Украине в ночь на 4 мая. Однако не исключили, что это могло произойти.

● На восточном фронте без изменений. Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные наступательные усилия на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском и Марьинском направлениях. Здесь ВСУ отбили 40 атак. Об этом утром сообщил Генштаб ВСУ. Самые ожесточенные бои продолжаются в Бахмуте и Марьинке. Возле последней ВСУ отбили атаки россиян.

● Минус 650 воинов, 5 танков, 16 орудий. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 650 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 192 590 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 3707 (+5 за сутки), боевых бронированных машин — 7216 (+17), артсистем — 2962 (+16), РСЗО — 547 (+3), средств ПВО — 304 (+4), самолетов — 308 (+0), вертолетов — 294 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2523 (+18) и многое другое.

● 24 тыс. пропавших. По состоянию на 1 мая в результате полномасштабного вторжения РФ в Украине пропали без вести 23 760 граждан. После проведения всех надлежащих мероприятий в розыск объявили 31 330 человек, из которых 7 570 были найдены. Об этом рассказал Леонид Тимченко, заместитель министра внутренних дел.

● Количество погибших в Херсонской области в результате обстрелов со стороны оккупантов 3 мая увеличилось до 23 человек. В области с сегодняшнего дня объявили дни траура по погибшим.

● В ночь на 4 мая беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ. Как утверждает издание Baza, он врезался в конструкции строящейся межцеховой эстакады Новошахтинского завода нефтепродуктов. Начался пожар, который потушили.

● Рано утром 4 мая на территории одной из воинских частей Воронежской области РФ упал беспилотник. Он взорвался после падения. По предварительным данным властей Воронежской области, никто не пострадал.

● Вчерашний пожар на нефтебазе на Таманском полуострове РФ, вызванный атакой дронов, вероятно, заставит Москву внести коррективы в свои военные операции, считает британская разведка. В ведомстве заявили, что этот инцидент соответствует схеме повреждения российских складов топлива с начала года. При этом склады топлива на оккупированной части Украины и в приграничных районах РФ остаются особенно уязвимыми для атак.

● Российские агрессоры с начала полномасштабного вторжения разрушили в Украине 35 нефтебаз, рассказали в Минзащиты окружающей среды.

И напоследок:

● Одессу временно оставили без главы. Высший антикоррупционный суд постановил арестовать городского главу Одессы Геннадия Труханова на 60 суток с правом внесения залога в 13 млн грн по делу завода Краян. Об этом написало в ТГ Transparency International Ukraine.

Мэра Одессы обвиняют в завладении 92 млн грн из бюджета при покупке здания завода Краян. В 2018 году суд отпустил его на поруки на то время нардепа от БПП Дмитрия Голубова. Прокурор настаивал, что с тех пор обстоятельства изменились, и призвал ужесточить меру пресечения.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.