● Несколько часов Зеленского рядом с Трампом. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл с однодневным визитом в США и примерно в 17:00 по киевскому времени посетил Белый дом, где должна состояться его встреча с Дональдом Трампом. Лидеры, в частности, обсудят оборонное сотрудничество, возможное производство ракет для Patriot в Украине и законопроект Грэма-Блументаля о санкциях. Пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров отмечал, что переговоры пройдут в закрытом формате.

Реклама

Кроме того, в 11:00 по местному времени (18:00 по Киеву) президент Украины проведет встречу со своим финским коллегой Александром Стуббом. В 12:30 по вашингтонскому времени (19:30 по киевскому) Зеленский примет участие в национальной церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом. Еще одна встреча запланирована на 18:00 по местному времени (01:00 по Киеву) — президент Украины проведет переговоры с сенаторами, в частности с соавторами законопроекта Линдси Грэма, а также с другими представителями Конгресса США.

● Разговор длился около часа. Президент Украины покинул Белый дом в 17:52 по киевскому времени. Встреча с американским коллегой продолжалась около часа, — сообщил корреспондент Deutsche Welle Миша Комадовский на своей странице в X.

● Тем временем известная MAGA-блогер Лора Лумер продолжает делиться позитивными воспоминаниями о своей недавней поездке в Украину, рассказывать о том, что раньше находилась под влиянием российской пропаганды, и заявлять, что готова посоветовать Трампу обязательно посетить Киев, поскольку этот город и решение о поддержке украинского народа того стоят…

● Сенат согласится поддержать законопроект Грэма. Двухпартийная группа сенаторов США сегодня согласовала законопроект, который предоставит президенту Трампу право ужесточить ограничения в отношении крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также против Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Трамп уже дал понять, что поддерживает документ, который годами продвигал покойный сенатор Линдси Грэм, — процедурное голосование по нему назначено на вечер 28 июля.

Реклама:

● Удачный момент. Встреча Зеленского и Трампа состоится в то время, когда отношения между ними, судя по всему, крепче, чем когда-либо прежде, — даже несмотря на то, что оба лидера сталкиваются с внутренними трудностями. Об этом утром написала газета The New York Times. По мнению издания, на встрече с Трампом Зеленский будет надеяться на возобновление мирных переговоров по поводу войны России против Украины, которые зашли в тупик. Украинский лидер также рассчитывает добиться увеличения помощи со стороны США, особенно в сфере противовоздушной обороны. По мнению аналитиков, лидеры также могут обсудить возможное «воздушное перемирие» между Украиной и страной-агрессором РФ.

● Газета Financial Times писала, что переговоры Зеленского с Трампом могут дать толчок возобновлению дипломатических усилий по завершению войны, а также повысить шансы Киева на получение дальнейшей военной помощи. По словам советников Зеленского и источников в администрации США, предстоящая встреча может стать лучшей с момента начала второго президентского срока Трампа возможностью вернуться к активной оборонной поддержке Украины. В Киеве, как сообщает издание, все больше убеждаются в том, что позиция американского президента в отношении Украины стала более благожелательной, а его подход к дипломатическим инициативам изменился.

● Зеленский и дроны ВСУ изменили мнение Трампа. Более года президент США в частных беседах с советниками утверждал, что Украина проигрывает войну. Однако в последнее время он демонстрирует новый оптимизм в отношении страны и президента Зеленского. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По их словам, Трамп впечатлен стойкостью украинского лидера, который переносит войну вглубь территории страны-агрессора — России.

Реклама:

Как сообщили источники газеты, Трамп впечатлен украинской индустрией БпЛА, особенно способностью страны защищаться от тех самых дронов — шахедов, — с которыми США сталкиваются в войне против Ирана. По словам высокопоставленного представителя администрации Трампа, президенту США импонируют победители, и, по его мнению, Зеленский все больше напоминает одного из них.

● Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что контакты между США и РФ продолжаются, однако запроса от Вашингтона на разговор президента США Дональда Трампа с Путиным нет.

● Иранские баллистические ракеты не угрожают Украине? Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко опроверг сообщения о том, что иранский режим аятолл может нанести ракетный удар по Украине.

«На данный момент нет официальных данных о намерении Ирана нанести ракетный удар по Украине. UPD: Отдельно добавлю во избежание манипуляций: официальных данных (именно официальных) о подготовке такого удара сейчас нет. Но оружие для подобных действий у Ирана потенциально имеется», — заявил глава ЦПД.

● Хроники дронарнии. 27 июля и в ночь на 28 июля Силы обороны Украины поразили ряд российских целей. В частности, был атакован комбинат Приоритет в российской Удмуртии, расположенный в 1,3 тыс. км от украинской границы. В Генштабе ВСУ уточнили, что этот объект входит в систему государственного материального резерва России и выполняет функции крупной нефтебазы.

Также Силы обороны поразили склад материально-технических средств и склад горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Ички, а также склад БпЛА в районе оккупированной Краснопоповки Луганской области.

Реклама:

Утром во вторник беспилотники атаковали завод Гидростальконструкция в городе Чехов Московской области, сообщил Telegram-канал Exilenova+.

● Российский Тюменский НПЗ приостановил переработку нефти после недавнего удара украинских беспилотников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в нефтяной отрасли РФ.

● Путин рассчитывает продолжать войну. По данным разведки, после выборов в Госдуму российский диктатор Путин планирует усилить мобилизацию. Это может произойти уже в начале октября, заявил накануне Владимир Зеленский в интервью Sky News.

В том же интервью Зеленский подчеркнул, что его недавние кадровые решения были обусловлены необходимостью подготовки Украины к сложной зиме и обеспечения эффективного взаимодействия между ключевыми структурами оборонного сектора.

● Кремль запустил печатный станок. Россия все активнее финансирует войну против Украины за счет скрытой эмиссии рублей. Из-за нехватки рыночных средств Кремль принуждает государственные банки скупать облигации федерального займа, а необходимую для этого ликвидность предоставляет Центробанк РФ.

Как сообщила Служба внешней разведки Украины, формально речь идет о размещении облигаций федерального займа (ОФЗ), однако фактически банковская система используется как механизм создания новых денег для финансирования военных расходов. «Кремль запускает печатный станок для финансирования войны. Механизм прост: Минфин РФ выпускает долговые бумаги, госбанки их покупают, а Центробанк поддерживает их дополнительными ресурсами. В результате государственный долг становится инструментом косвенной эмиссии. Бюджет получает средства, но ценой зависимости экономики от печатания рублей и роста инфляционных рисков», — подчеркнули в разведке.

Реклама:

● «Кремль в очередной раз просчитался. Каждый день продолжения кризиса в Персидском заливе несет смертельную угрозу для российской нефти Urals. Если в первые дни конфликта стоимость нефти на мировых торговых площадках действительно существенно и хаотично росла, то сегодня ситуация изменилась. Нефтедобывающие страны в срочном порядке начали диверсификацию маршрутов поставки сырья потребителям в обход Ормузского пролива», — также подчеркнули в украинской разведке.

● Поляки пресекли фантазии Путина. В МИД Польши категорически отвергли и назвали совершенно безосновательными спекуляции российского диктатора о «территориальном разделе Украины», а также намеки на участие Варшавы в этом процессе. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте правительства Польши.

«Это не что иное, как дезинформация и очередная попытка спровоцировать антагонизм и напряженность между украинцами и союзниками, поддерживающими Киев», — говорится в заявлении МИД Польши.

И напоследок:

● Память в металле. По случаю Дня памяти защитников и защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену, Национальный банк Украины с 28 июля 2026 года ввел в обращение новую памятную монету.

Монета имеет номинал 10 гривен и изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покрытием. Аверс идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. В его центре, в обрамлении давнерусского орнамента, размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины. На реверсе изображена цепь с разорванным звеном, символизирующая освобождение от оков. Части цепи устремляются вверх и трансформируются в силуэты птиц — образы несокрушимого духа, героизма и светлого перехода в вечность тех, кто отдал свою жизнь за Украину. По окружности размещена надпись: «ПАМ'ЯТІ СТРАЧЕНИХ, ЗАКАТОВАНИХ АБО ЗАГИБЛИХ У ПОЛОНІ» (Памяти казненных, замученных или погибших в плену).

Реклама:

Помните о том, что принес вчерашний день, живите настоящим и верьте в будущее — своё и страны.