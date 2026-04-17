● Во Львов приехал король. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с королем Швеции Карлом XVI Густавом во Львове. Тот прибыл в Украину вместе с министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Штенергард, чтобы продемонстрировать решительную поддержку Украины со стороны Швеции.

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Во Львове Карл XVI Густав вместе с Президентом почтили павших военных, похороненных на Марсовом поле. Другие детали визита шведского монарха не разглашаются.

● Зеленский передал Эрдогану сигнал, нацеленный на Путина. Украина готова провести встречу на уровне лидеров с РФ при посредничестве Турции. Об этом руководитель отечественного МИД Андрей Сибига сказал на Анталийском дипломатическом форуме. «Мы готовы к этой встрече. Также в Турции. Я имею в виду встречу между Зеленским, Путиным, господином Эрдоганом, возможно, Трампом», — пояснил он.

Президент Владимир Зеленский передал соответствующие сигналы турецкой стороне во время визита в Стамбул 4 апреля, добавил глава МИД. А 9 апреля Зеленский сказал, что готов встретиться с российским диктатором, но «не в Москве, и не в Киеве».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность Анкары способствовать прямым переговорам между Украиной и РФ, включая возможный саммит на уровне лидеров, при условии готовности обеих сторон.

● Самое сложное в разговорах с Белым домом позади? А еще Андрей Сибига заявил, что самый сложный период двустороннего дипломатического трека с США уже позади. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Украине удалось «уладить этот трек правильно и прагматично с уважением к позициям друг друга». «Украина действительно имеет карты. Мы приветствуем усилия США по приближению справедливого и всеобъемлющего мира», — добавил он.

Также Сибига отметил, что переговорные группы Украины и США находятся в постоянном контакте и что Киев ждет визита представителей Соединенных Штатов — «для обсуждения, как двигаться вперед».

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● Трампу стало ужасно от действий Путина. Президент США Дональд Трамп прокомментировал российский удар по Киеву в ночь на 16 апреля. «Я думаю, что это ужасно», — сказал он в ответ на вопрос журналиста.

Всего за сутки 15−16 апреля РФ атаковала Украину двумя волнами комбинированных воздушных ударов с использованием 659 БПЛА и 44 ракет. ПВО Украины обезвредила 31 ракету и 636 БпЛА. Большинство из 19 баллистических ракет были направлены на Киев. Погибшие есть как в столице, так и в Одессе и Днепре.

● Перерыва не было. Уже этой ночью войска страны-агрессора России ночью атаковали Украину одной баллистической ракетой Искандер-М и 172 ударными БпЛА различных типов, около 120 из них — шахеды. И этот налет с наступлением утра не прекратился.

Черниговская ТЭЦ временно приостановила работу в результате массированной российской атаки в ночь на 17 апреля.

● Массированные удары — семь раз в месяц. Страна-агрессор Россия готовится наносить массированные удары по Украине семь раз в месяц. Об этом на Анталийском дипломатическом форуме в Турции заявил министр Андрей Сибига, ссылаясь на данные разведки.

«По данным нашей разведки, они готовятся к таким массированным атакам в ближайшее время. В нашей реальности массированная атака означает не менее 400 беспилотников в сочетании с не менее 20 ракетами. И они готовятся атаковать нас, согласно данным разведки, семь раз в месяц», — сказал Сибига. И добавил, что украинская ПВО сейчас уничтожает до 90% воздушных целей во время российских атак.

● Новая тактика россиян. В массированных атаках по Украине — в частности в ударе 16−17 апреля — Россия продолжает применять новую тактику ударов, которая позволяет ей угрожать большему количеству регионов страны в течение длительных периодов времени и наносить непропорциональный ущерб гражданским украинцам. Этот метод россияне впервые использовали во время крупнейшей своей серии ударов 23−24 марта.

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Так об этом написал Институт изучения войны, анализируя российскую комбинированную атаку 16 апреля, которая унесла жизни 17 украинцев в Киеве, Днепре и Одессе (еще более 100 человек пострадали).

● Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совбеза против 121 российского командира, причастного к ракетным ударам по Украине.

● Это часть новых планов Кремля. Ракетные и беспилотные атаки России по Украине усиливаются как часть более широкого плана Кремля по уничтожению критической инфраструктуры накануне возобновления весенне-летнего наступления. Об этом Financial Times рассказал Вадим Скибицкий, заместитель начальника ГУР МО. «Россия готовит новое наземное наступление в юго-восточных регионах Украины и планирует привлечь стратегические резервы, чтобы пополнить свои войска 20 тысячами новых солдат», — сказал представитель военной разведки.

Согласно оценке ГУР, имея сейчас в составе оккупационной армии около 680 тыс. солдат, Кремль хочет до сентября 2026 года захватить весь Донбасс. По словам замглавы ГУР, который входит в состав украинской делегации на мирных переговорах Украины, США и РФ, тем самым Москва демонстрирует, что не относится к переговорам серьезно, а наоборот планирует продолжать войну.

● Частная ПВО впервые сбила шахед. В Украине частная противовоздушная оборона впервые сбила российский реактивный шахед, летевший со скоростью более 400 км/ч. Об этом рассказал министр обороны Михаил Федоров. Сбитие было зафиксировано в Харьковской области. Всего на 19 предприятиях страны сейчас формируют частную ПВО, интегрированную в единую систему управления Воздушных сил.

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«Это новый уровень сложности: враг масштабирует применение реактивных дронов — более быстрых и сложных для перехвата. По заданию президента мы системно строим многоуровневую ПВО и усиливаем защиту неба», — написал Федоров в ТГ.

● Зеленский заявил о плане производить собственную ПВО. Украина движется к таким условиям, когда сможет вместе с партнерами производить все необходимые форматы противовоздушной обороны. Об этом президент Зеленский сказал в видеообращении, опубликованном в его ТГ.

Зеленский отметил, что на политическом и военном уровне он ежедневно в коммуникации с партнерами ради ПВО. «Мы ищем антибаллистику. Самое главное, движемся к таким условиям, когда сможем в Украине и вместе с партнерами производить противовоздушную оборону — все необходимые форматы ПВО — системы, ракеты и т. д. », — добавил он.

● В ночь на 17 апреля беспилотники атаковали Ленинградскую область РФ, где находятся порты Приморск и Усть-Луга.

● Трамп продлил ограничения против россиян. Президент США еще на один год продлил действие чрезвычайного положения, которое позволяет ограничивать заход связанных с Россией судов в американские порты.

Соответствующий документ был подан в Федеральный реестр 16 апреля и назначен к официальной публикации 17 апреля.

● Мадьяр надеется запустить Дружбу. Поставки российской нефти по трубопроводу Дружба, который был закрыт с января, могут быть возобновлены уже на следующей неделе. Об этом журналистам сказал глава венгерской партии Тиса Петер Мадьяр, победитель Виктора Орбана.

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Мадьяр анонсировал, что руководитель венгерской нефтяной компании MOL на следующей неделе поедет в Россию для переговоров по поставкам нефти через трубопровод.

Но главная нефтяная новость дня (а может, и года) произошла на Ближнем Востоке:

● Иран открывает пролив. Иран открыл Ормузский пролив на время действия 10-дневного режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, который приняли 16 апреля. Об этом написал в Х министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи.

«В соответствии с соглашением о прекращении огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня по согласованному маршруту, как уже было объявлено Организацией портов и мореплавания Исламской Республики Иран», — говорится в заметке.

● Трамп заявил, что, хотя Ормузский пролив и открылся для коммерческих рейсов, США и в дальнейшем будут блокировать все морские перевозки в иранские порты или из них.

И сразу полетела цена на нефть:

● Нефть стремительно дешевеет. Цена на сырую нефть упала ниже $90 за баррель (хотя недавно превышала $120) после новостей о том, что Иран открыл Ормузский пролив, через который проходят значительные объемы мировой нефти. Об этом сообщил сервисе TradingEconomics.

Цена на сырую нефть на 16:10 17 апреля составила $84 за баррель. Цена на эталонный сорт нефти Brent установилась на уровне $88 за баррель. Нефть продолжает падать быстрыми темпами.

И напоследок:

● Ощадбанк готовит новый иск к РФ. Государственный Ощадбанк подал иск против РФ из-за потери активов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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Банк уже имеет успешный опыт международного арбитража против России за убытки, нанесенные в результате оккупации Крыма: в 2018-м трибунал в Париже принял решение в пользу Ощадбанка. По результатам процесса, который с учетом апелляции и кассации длился почти семь лет, банк получил решение о компенсации более $1,1 млрд. С учетом процентов сумма требований уже превышает $1,3 млрд. Россия отказалась выполнять это решение, а также не отреагировала на официальное уведомление Ощадбанка о новом споре, направленное в июле 2025 года. Новый спор снова будет рассматривать международный арбитражный суд, состав которого сейчас формируется.

● Рада помогла премьеру получить миллиарды евро. Украина готовится к получению от Евросоюза пакета в 2,7 млрд евро по программе Ukraine Facility, сообщила накануне премьерка Юлия Свириденко после встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос.

«Это стало возможным благодаря совместной работе правительства и Верховной Рады. На прошлой неделе парламент принял пакет решений, необходимых для продолжения финансирования, в частности законы о цифровизации исполнительного производства, об интеграции в энергорынок Евросоюза и реформу системы государственного надзора», — заверила руководительница Кабмина.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.