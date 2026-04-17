Зеленский передал Эрдогану сигнал, нацеленный на Путина
Чем жила страна 17 апреля 2026 года
● Во Львов приехал король. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с королем Швеции Карлом XVI Густавом во Львове. Тот прибыл в Украину вместе с министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Штенергард, чтобы продемонстрировать решительную поддержку Украины со стороны Швеции.
Во Львове Карл XVI Густав вместе с Президентом почтили павших военных, похороненных на Марсовом поле. Другие детали визита шведского монарха не разглашаются.
● Зеленский передал Эрдогану сигнал, нацеленный на Путина. Украина готова провести встречу на уровне лидеров с РФ при посредничестве Турции. Об этом руководитель отечественного МИД Андрей Сибига сказал на Анталийском дипломатическом форуме. «Мы готовы к этой встрече. Также в Турции. Я имею в виду встречу между Зеленским, Путиным, господином Эрдоганом, возможно, Трампом», — пояснил он.
Президент Владимир Зеленский передал соответствующие сигналы турецкой стороне во время визита в Стамбул 4 апреля, добавил глава МИД. А 9 апреля Зеленский сказал, что готов встретиться с российским диктатором, но «не в Москве, и не в Киеве».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность Анкары способствовать прямым переговорам между Украиной и РФ, включая возможный саммит на уровне лидеров, при условии готовности обеих сторон.
● Самое сложное в разговорах с Белым домом позади? А еще Андрей Сибига заявил, что самый сложный период двустороннего дипломатического трека с США уже позади. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Украине удалось «уладить этот трек правильно и прагматично с уважением к позициям друг друга». «Украина действительно имеет карты. Мы приветствуем усилия США по приближению справедливого и всеобъемлющего мира», — добавил он.
Также Сибига отметил, что переговорные группы Украины и США находятся в постоянном контакте и что Киев ждет визита представителей Соединенных Штатов — «для обсуждения, как двигаться вперед».
● Трампу стало ужасно от действий Путина. Президент США Дональд Трамп прокомментировал российский удар по Киеву в ночь на 16 апреля. «Я думаю, что это ужасно», — сказал он в ответ на вопрос журналиста.
Всего за сутки 15−16 апреля РФ атаковала Украину двумя волнами комбинированных воздушных ударов с использованием 659 БПЛА и 44 ракет. ПВО Украины обезвредила 31 ракету и 636 БпЛА. Большинство из 19 баллистических ракет были направлены на Киев. Погибшие есть как в столице, так и в Одессе и Днепре.
● Перерыва не было. Уже этой ночью войска страны-агрессора России ночью атаковали Украину одной баллистической ракетой Искандер-М и 172 ударными БпЛА различных типов, около 120 из них — шахеды. И этот налет с наступлением утра не прекратился.
Черниговская ТЭЦ временно приостановила работу в результате массированной российской атаки в ночь на 17 апреля.
● Массированные удары — семь раз в месяц. Страна-агрессор Россия готовится наносить массированные удары по Украине семь раз в месяц. Об этом на Анталийском дипломатическом форуме в Турции заявил министр Андрей Сибига, ссылаясь на данные разведки.
«По данным нашей разведки, они готовятся к таким массированным атакам в ближайшее время. В нашей реальности массированная атака означает не менее 400 беспилотников в сочетании с не менее 20 ракетами. И они готовятся атаковать нас, согласно данным разведки, семь раз в месяц», — сказал Сибига. И добавил, что украинская ПВО сейчас уничтожает до 90% воздушных целей во время российских атак.
● Новая тактика россиян. В массированных атаках по Украине — в частности в ударе 16−17 апреля — Россия продолжает применять новую тактику ударов, которая позволяет ей угрожать большему количеству регионов страны в течение длительных периодов времени и наносить непропорциональный ущерб гражданским украинцам. Этот метод россияне впервые использовали во время крупнейшей своей серии ударов 23−24 марта.
Так об этом написал Институт изучения войны, анализируя российскую комбинированную атаку 16 апреля, которая унесла жизни 17 украинцев в Киеве, Днепре и Одессе (еще более 100 человек пострадали).
● Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совбеза против 121 российского командира, причастного к ракетным ударам по Украине.
● Это часть новых планов Кремля. Ракетные и беспилотные атаки России по Украине усиливаются как часть более широкого плана Кремля по уничтожению критической инфраструктуры накануне возобновления весенне-летнего наступления. Об этом Financial Times рассказал Вадим Скибицкий, заместитель начальника ГУР МО. «Россия готовит новое наземное наступление в юго-восточных регионах Украины и планирует привлечь стратегические резервы, чтобы пополнить свои войска 20 тысячами новых солдат», — сказал представитель военной разведки.
Согласно оценке ГУР, имея сейчас в составе оккупационной армии около 680 тыс. солдат, Кремль хочет до сентября 2026 года захватить весь Донбасс. По словам замглавы ГУР, который входит в состав украинской делегации на мирных переговорах Украины, США и РФ, тем самым Москва демонстрирует, что не относится к переговорам серьезно, а наоборот планирует продолжать войну.
● Частная ПВО впервые сбила шахед. В Украине частная противовоздушная оборона впервые сбила российский реактивный шахед, летевший со скоростью более 400 км/ч. Об этом рассказал министр обороны Михаил Федоров. Сбитие было зафиксировано в Харьковской области. Всего на 19 предприятиях страны сейчас формируют частную ПВО, интегрированную в единую систему управления Воздушных сил.
«Это новый уровень сложности: враг масштабирует применение реактивных дронов — более быстрых и сложных для перехвата. По заданию президента мы системно строим многоуровневую ПВО и усиливаем защиту неба», — написал Федоров в ТГ.
● Зеленский заявил о плане производить собственную ПВО. Украина движется к таким условиям, когда сможет вместе с партнерами производить все необходимые форматы противовоздушной обороны. Об этом президент Зеленский сказал в видеообращении, опубликованном в его ТГ.
Зеленский отметил, что на политическом и военном уровне он ежедневно в коммуникации с партнерами ради ПВО. «Мы ищем антибаллистику. Самое главное, движемся к таким условиям, когда сможем в Украине и вместе с партнерами производить противовоздушную оборону — все необходимые форматы ПВО — системы, ракеты
● В ночь на 17 апреля беспилотники атаковали Ленинградскую область РФ, где находятся порты Приморск и Усть-Луга.
● Трамп продлил ограничения против россиян. Президент США еще на один год продлил действие чрезвычайного положения, которое позволяет ограничивать заход связанных с Россией судов в американские порты.
Соответствующий документ был подан в Федеральный реестр 16 апреля и назначен к официальной публикации 17 апреля.
● Мадьяр надеется запустить Дружбу. Поставки российской нефти по трубопроводу Дружба, который был закрыт с января, могут быть возобновлены уже на следующей неделе. Об этом журналистам сказал глава венгерской партии Тиса Петер Мадьяр, победитель Виктора Орбана.
Мадьяр анонсировал, что руководитель венгерской нефтяной компании MOL на следующей неделе поедет в Россию для переговоров по поставкам нефти через трубопровод.
Но главная нефтяная новость дня (а может, и года) произошла на Ближнем Востоке:
● Иран открывает пролив. Иран открыл Ормузский пролив на время действия 10-дневного режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, который приняли 16 апреля. Об этом написал в Х министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи.
«В соответствии с соглашением о прекращении огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня по согласованному маршруту, как уже было объявлено Организацией портов и мореплавания Исламской Республики Иран», — говорится в заметке.
● Трамп заявил, что, хотя Ормузский пролив и открылся для коммерческих рейсов, США и в дальнейшем будут блокировать все морские перевозки в иранские порты или из них.
И сразу полетела цена на нефть:
● Нефть стремительно дешевеет. Цена на сырую нефть упала ниже $90 за баррель (хотя недавно превышала $120) после новостей о том, что Иран открыл Ормузский пролив, через который проходят значительные объемы мировой нефти. Об этом сообщил сервисе TradingEconomics.
Цена на сырую нефть на 16:10 17 апреля составила $84 за баррель. Цена на эталонный сорт нефти Brent установилась на уровне $88 за баррель. Нефть продолжает падать быстрыми темпами.
И напоследок:
● Ощадбанк готовит новый иск к РФ. Государственный Ощадбанк подал иск против РФ из-за потери активов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Банк уже имеет успешный опыт международного арбитража против России за убытки, нанесенные в результате оккупации Крыма: в 2018-м трибунал в Париже принял решение в пользу Ощадбанка. По результатам процесса, который с учетом апелляции и кассации длился почти семь лет, банк получил решение о компенсации более $1,1 млрд. С учетом процентов сумма требований уже превышает $1,3 млрд. Россия отказалась выполнять это решение, а также не отреагировала на официальное уведомление Ощадбанка о новом споре, направленное в июле 2025 года. Новый спор снова будет рассматривать международный арбитражный суд, состав которого сейчас формируется.
● Рада помогла премьеру получить миллиарды евро. Украина готовится к получению от Евросоюза пакета в 2,7 млрд евро по программе Ukraine Facility, сообщила накануне премьерка Юлия Свириденко после встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос.
«Это стало возможным благодаря совместной работе правительства и Верховной Рады. На прошлой неделе парламент принял пакет решений, необходимых для продолжения финансирования, в частности законы о цифровизации исполнительного производства, об интеграции в энергорынок Евросоюза и
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