Дуда передает танки Leopard, Путин тасует генералов, Соледар держится 11 января, 18:17

Чем жила страна 11 января 2022 года

● Зеленский съездил на запад. Президент Владимир Зеленский прибыл во Львов с рабочим визитом. Там он проводил координационное совещание по поводу состояния обеспечения охраны госграницы и актуальной ситуации с безопасностью в северо-западных областях Украины. Речь шла о ситуации на границе с Беларусью.

Видео дня

Зеленский заслушал доклады о состоянии и укреплении фортификационных сооружений на границе, а также о материальном обеспечении пограничников и военнослужащих в регионах Украины, граничащих с Беларусью.

● Люблинский треугольник во Львове. Во Львове также состоялась встреча президента Украины с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Главы государств подписали совместную декларацию президентов Люблинского треугольника. «Мы поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать Украину, в том числе политически. Внутри ЕС мы боремся за то, чтобы Украина приобрела статус полноправного члена. Я подчеркиваю здесь чрезвычайную решимость общества Украины присоединиться к Союзу», — сообщил польский лидер. А Зеленский написал: «Второй саммит Люблинского треугольника. Продукттвные переговоры и принятие важных решений. Реальными делами доказываем важность сотрудничества между нашими странами не только для восточного фланга Европы, но и всей нашей евроатлантической коалиции государств».

Самое главное, что услышал Зеленский во Львове — это обещание Дуды предоставить танки:

● Дуда привез Зеленскому танки Leopard. Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов объявил, что Украина получит роту немецких танков Leopard в рамках создания международной коалиции. В Польше уже принято такое решение. Заявление Дуды опубликовала его канцелярия в Twitter.

Как сообщил Rp.pl, Дуда уточнил: «В рамках создания коалиции будет передана рота танков Leopard. Мы хотим, чтобы это была международная коалиция, и мы решили внести в нее пакет танковой роты Leopard, которая, надеюсь, вместе с другими танковыми ротами вскоре отправится в Украину».

● В Польше есть 249 танков Leopard 2 в версиях А4 (142 экземпляра) и А5 (105). Танковая рота состоит из 14 машин — трех взводов по четыре танка в каждом (и командного отделения — 2 танка).

● Украина получит от Литвы системы ПВО и зенитные установки, заявил президент Гитанас Науседа во Львове.

● Британцы готовы отдать свои тяжелые танки. Правительство Великобритании впервые подтвердило, что планирует отправить танки Украине, сообщила Financial Times со ссылкой на представителя правительства. Премьер Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса «работать с партнерами» в ближайшие недели, чтобы продвигаться «далее и быстрее в нашей поддержке Украины, включая предоставление танков», сообщил представитель. «Если будет заключено соглашение о поставках Украине танков Challenger 2 британской армии, это будет первый случай, когда западная страна поставит Украине современные тяжелые боевые танки», — говорится в сообщении СМИ.

● Финляндия рассмотрит возможность передачи боевых танков Украине, если ряд стран сделает то же, сообщило местное издание Yle (в этой стране есть 200 б/у Leopard).

● Bradley вот-вот прибудут. Вооруженные Силы Украины получат БМП Bradley (США предоставляют 50 таких машин) уже через несколько недель, сообщил спикер Пентагона Пэт Райдер. «Мы продолжим работать так быстро, как только сможем. Мы не собираемся заявлять заранее, когда именно эти системы поступят. И украинцы, я уверен, точно покажут их, когда они прибудут на место», — отметил он.

Райдер добавил, что обучение на Bradley будет проходить в Германии на базе общевойсковой подготовки в Графенвере.

● Турция начала отправлять в Украину кассетные боеприпасы, изготовленные во времена «холодной войны». Речь идет об усовершенствованных конвенционных боеприпасах двойного назначения (dual-purpose improved conventional munitions, DPICM), написало Foreign Policy.

● Пакистан в январе может отправить более ста контейнеров с боеприпасами для Украины через Польшу, сообщила The Economic Times со ссылкой на источники.

● Владимир Зеленский сообщил, что РФ собирает силы для очередной эскалации. «Вместе с партнерами нужно сделать и делаем, чтобы уже сейчас хозяевам России стало понятно: никакая эскалация им не поможет. Поражение российской агрессии должно оставаться безальтернативным», — сказал он в ходе вечернего видеообращения.

● Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что ситуация со штурмом РФ Соледара и Бахмута Донецкой области показывают важность увеличения военной поддержки Украины.

● Соледар удерживается Украиной. В Соледаре Донецкой области (когда-то 11-тысячный городок чуть севернее Бахмута) идут тяжелые бои, обстановка сложная, но ситуация под контролем ВСУ, продолжается работа над принятием управленческих боевых решений. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Оккупантам до сих пор не удалось захватить Соледар, а минобороны РФ и спонсор ЧВК Вагнер Пригожин уже спорят, чей это успех, который якобы должен быть показателем «величия» России, заявил в интервью NV тот же Череватый.

● Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о ситуации в городе: «В Соледаре продолжаются тяжелые бои. После понесенных потерь противник в очередной раз сделал замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев, пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но безуспешно».

Штурмуя Соледар, оккупанты пытаются окружить с севера Бахмут, который им, несмотря на огромные потери, не удается захватить уже полгода:

● Бахмут перемалывает оккупантов. Попытки российских войск захватить Бахмут ведут к их истощению, что может дать ВСУ шанс к новому контрнаступлению, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник в одном из западных оборонных ведомств. По его словам, несмотря на все свои усилия, сопровождавшиеся огромными потерями личного состава, ВС РФ удалось добиться на этом направлении лишь незначительного тактического успеха.

На фоне этого собеседник проводил параллели между нынешней ситуацией и аналогичной ошибкой российского военного командования летом 2022 года в Северодонецке Луганской области. «Российские войска были истощены и растянуты, что открыло возможность Украине начать успешные контрнаступления осенью», — отметил он, имея в виду прорыв ВСУ в Харьковской области и другие военные успехи.

● Минус 10 танков. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 112 960 своих военных, за прошедшие сутки — 490. Такие данные по состоянию на утро 11 января обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты потеряли более 20 тыс. единиц техники, среди которой: 3094 (+10 в сутки), боевые бронированные машины — 6159 (+5) , артсистемы — 2078 (+5), реактивные системы залпового огня — 437 (+3), средства ПВО — 217 (+0) , самолеты — 285 (+0), вертолеты — 275 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1862 (+2) и многое другое.

● По данным украинской разведки, кремлевский режим ограничил с 9 января выезд из РФ военнообязанным гражданам. В Кремле это, конечно, отрицают.

● В западной разведке считают, что боевики ЧВК Вагнер составляют четверть, или больше всех российских оккупантов в Украине. Об этом сообщила The Guardian. По мнению разведки, в то время как Вагнер играет все более важную роль в полномасштабном российском вторжении, их военная эффективность на Бахмутском направлении остается ограниченной, а темпы продвижения настолько медленны, что иногда захват одного дома длится две недели.

А Кремль продолжает менять генералов в руководстве оккупационной группировки:

● Путин тасует генералов. Минобороны РФ назначило командующим Объединенной группировкой войск начальника генштаба Валерия Герасимова (которого неоднократно и очень грубо критиковали Пригожин, Кадыров и Гиркин). Его заместителями сделали: главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергея Суровикина, главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова, заместителя начальника генштаба Алексея Кима.

● В Киев приедут глава ЕК и многие еврокомиссары. Большая делегация Еврокомиссии (ЕК) планирует в феврале в Киеве провести консультации с Украиной на самом высоком уровне. Об этом сообщило Politico со ссылкой на неназванного представителя ЕК. Неназванный чиновник сказал, что первоначальный план заключался в том, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и «от 10 до 15 комиссаров», которые работают над решениями, связанными с Украиной, начиная от торговли и заканчивая цифровой политикой, должны встретиться со своими коллегами в Киеве. Целью является дальнейшее углубление отношений и демонстрация солидарности.

Следующий саммит Украина-Евросоюз пройдет в Киеве 3 февраля.

● Две встречи с врагом. Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады по правам человека, вторично провел в Турции встречу со своей коллегой из РФ Татьяной Москальковой. К ним присоединились глава Национального собрания Турции Мустафа Шентоп и главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч. По словам Лубинца, во время обсуждения с турецкой стороны прозвучали конкретные предложения по активизации решения гуманитарных вопросов.

В ночь на 11 января Лубинец впервые встретился с Москальковой в Турции. Как он сообщил в Telegram, стороны обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран.

● Телеканал Sky News сообщил, что Лубинец договорился с Москальковой об обмене 40 пленных. Но она потом объяснила, что этот обмен уже произошел ранее.

● Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет создать специальный гуманитарный коридор, по которому в страну будут прибывать раненые в результате боевых действий в разных странах, в том числе в Украине. Такую идею он озвучил на Международной конференции омбудсменов.

● Германия предоставит Украине еще 20 млн евро, которые направят на приобретение терминалов Starlink. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе визита в Харьков заявила, что ее страна профинансирует покупку 10 тысяч наземных станций Starlink. Треть из них передадут ВСУ.

● НБУ обратился к банкам, которые остались работать в России. Нацбанк Украины считает недопустимым, что международные банковские и страховые группы, такие, как Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole, продолжают бизнес на территории РФ и Беларуси. «Оставаясь в России, вы избрали поддержку агрессора и их военных преступлений. Помимо моральных аспектов такая политика противоречит официальной позиции правительств стран демократического мира и широкомасштабной поддержке украинского народа населением этих стран», — говорится в заявлении НБУ. «В связи с этим получение доходов в стране-агрессоре приводит к значительным рискам для деятельности указанных институтов в их основных юрисдикциях. Поэтому Национальный банк обратится с запросами в соответствующие правительства и регуляторы для инициирования ответной реакции на вышеупомянутые действия международных финансовых групп», — добавили в регуляторе.

● Нефть из РФ летит в пропасть. Цена на российскую нефть Urals упала до $37,80 за баррель, что значительно ниже лимита в $60 за баррель, установленного G7, и вдвое дешевле нефти марки Brent. Эмбарго на морские поставки сырой нефти в ЕС фактически «убило» главный экспортный рынок России, отмечает Bloomberg. Поэтому Россия впала в зависимость от маленькой группы крупных покупателей, среди которых выделяются Китай и Индия.

● Путин китайцам не друг. Представители Китая в приватных разговорах выражают недоверие российскому диктатору Путину и пытаются наладить отношения с Западом, сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

Пекин непублично пытается убедить европейских коллег, что он готов использовать свои отношения с Москвой, дабы удержать Путина от использования ядерного оружия, а также позиционирует себя как потенциального «миротворца» и выражает готовность помочь с послевоенным восстановлением Украины, отметило издание.

● У Медведчука и других отберут мандаты. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что на ближайшем заседании Верховная Рада избавит от мандатов еще четырех депутатов от запрещенных партий. По его словам, это произойдет конституционным способом — «то есть без шансов на обжалование в судах».

Глава ВР Руслан Стефанчук заявил в ФБ, что датированный 10 января указ президента Украины о потере гражданства депутатами-предателями Виктором Медведчуком, Андреем Деркачом, Тарасом Козаком и Ренатом Кузьминым поступил в парламент. По его словам, Рада безотлагательно рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий этих народных депутатов на ближайшем пленарном заседании.

И для финала:

● Зеленский обещает, что Третьей мировой не будет. В ночь на 11 января в Беверли-Хиллз состоялась 80 церемония награждения премией Голливудской ассоциации иностранной прессы Золотой глобус 2023. К гостям церемонии обратился президент Украины.

Владимир Зеленский провел параллели между первой церемонией Золотого глобуса, состоявшейся в 1943 году, пока продолжалась Вторая мировая война, и 80-й церемонией награждения в 2023 году, проходящей во время войны, которую Россия развязала против Украины. Владимир Зеленский выразил уверенность, что, несмотря на то, что война в Украине продолжается, Третьей мировой войны не будет, ведь Украина остановит российскую агрессию на своей земле.

Объявил видеообращение украинского лидера Шон Пенн, голливудский актер и посол фандрайзинговой платформы United24.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.