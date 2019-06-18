Зеленский во Франции. Итоги и неприятная правда Вчера, 12:39 Цей матеріал також доступний українською

Украина и партнеры на Западе имеют расхождения во взглядах на то, как лучше сдерживать Россию

Итак, кое-что постепенно нормализуется.

Псевдогосударственнический стон на тему «как же он будет вести международные переговоры?» уступает место нормальной дискуссии и критике смыслов.

И здесь, говоря о визите президента Зеленского во Францию, не стоит бояться того, что он о чем-то не договорился с Макроном.

Просто Зеленский не является фанатом «заливного стиля» в информполитике о том, что в ходе визита «состоялась сверка часов», а «стороны скоординировали планы по укреплению международной коалиции в поддержку Украины и расширению режима санкций против России из-за оккупации Крыма и Донбасса».

А нет сомнения, что еще год назад именно такие результаты точно таких же переговоров нам в подобных выражениях и объясняли бы. И попробовал бы я не согласиться. Точнее я пробовал, не соглашался, и сразу становился зрадофилом, и тем, кто не понимает «страшный и тайный план».

Если все время бить молотком по пальцу, изменится ли результат?

А правда проста — да, Украина и партнеры на Западе имеют расхождения во взглядах на то, как лучше помочь Украине, и как лучше сдерживать Россию. Так всегда и было. Это результат принципиально различных интересов. Европе важно, чтобы не было хуже (или чтобы все выглядело не так плохо, как есть), а Украине — война и оккупированные территории.

Разногласия эти далеко не исчерпываются темой Совета Европы. И тема Совета Европы имеет совершенно иное прочтение у нас и нескольких странах Европы, разделяющих нашу позицию (кстати, именно разделяющих нашу позицию, а не по отвратительной в лживости формулировке украинского агитпропа «поддерживающих Украину в этом вопросе»).

Не соглашаться в разговоре с другом, от которого зависишь, — это тоже мастерство дипломата.

Франция и в вопросе Северного потока-2 склоняется в сторону германо-российских бизнес-интересов, а не в сторону Украины.

И в вопросе достижения тут уже общей цели — возвращения Украине оккупированных территории Донбасса мы иногда имеем разное видение путей ее достижения.

Правда она такая. Не всегда красивая и приятная.

К президенту Зеленскому и его внешнеполитической команде есть только один вопрос, лучше сказать, комментарий — позиция Украины относительно войны на востоке все больше и стилистически, и по сути напоминает то, что говорилось и делалось Порошенко.

Здесь стоит задуматься над простым, но прикладным вопросом, — если все время бить молотком по пальцу, то изменится ли результат? То есть, если делать и говорить, как делал и говорил Порошенко — стоит ли ожидать другой результат? В том числе и от встречи в нормандском формате?

Ну, и, говоря о Париже, как не вспомнить о cherchez la femme? Лично я ничего, кроме позитива, не мог сказать о Марине Порошенко. Но Елена Зеленская и выглядит, и звучит еще более убедительно (а волнение от саммитов вскоре пройдет).

Текст опубликован с разрешения автора

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