«Политический Рамштайн». Что сделал Зеленский на встрече в Молдове 5 июня, 13:35

Каждый международный саммит с участием президента Украины Владимира Зеленского становится прежде всего совещанием на тему, чем цивилизованный мир может помочь Украине в ее противостоянии российской агрессии

Так было и на встрече Европейского политического сообщества в Бульбоаке в Молдове. Будет ли участвовать в нем Владимир Зеленский, было неизвестно буквально до самого начала саммита. Но когда президент Украины приехал и встретился с хозяйкой встречи, президенткой Молдовы Майей Санду, стало очевидным, что вопросы войны станут важнейшими на этой встрече, — пишет Виталий Портников для Радио.Свобода.

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И действительно, президент Зеленский обсуждал с западными лидерами вопрос поставки истребителей F-16 и создание коалиции для покупки и поставки в Украину зенитно-ракетных комплексов Patriot. Эти коалиции стали еще более актуальными на фоне обстрелов украинской территории. Если еще несколько месяцев назад можно было пребывать в иллюзии, что у России вот-вот закончатся ракеты, то сейчас перманентность ракетных обстрелов стала реальностью жизни во многих украинских городах и прежде всего в Киеве.

А если учесть продолжение поставок иранских беспилотников, можно констатировать: обстрелы и попытки обнаружения и уничтожения украинских систем ПВО не обходятся России так уж дорого. И Украина уже сегодня оказалась в ситуации Израиля, для жителей которого ракетный обстрел — скорее обыденность, чем новость. Поэтому без усовершенствования систем ПВО не обойтись.

Когда президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с идеей создания Европейского политического сообщества, могло показаться, что это будет очередной дискуссионный клуб. Но уже вторая встреча европейских лидеров продемонстрировала: суть не столько в дискуссии, сколько в стремлении восстановить мир и приоритет международного права на континенте.

Важная часть этого « политического Рамштайна» — солидарность с Молдовой

Из всех европейских лидеров приглашения на встречу не получили только Владимир Путин и Александр Лукашенко. Среди приглашенных не прибыл только президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, но его отсутствие может быть объяснено скорее личными обстоятельствами, чем политическим демаршем. А так — были все.

И совсем не случайно именно в дни встречи в замке Мими в медиа появилось интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором он заявил, что в войне против Украины его страна не поддерживает Россию. Потому что поддерживать Россию в этой войне означает вычеркнуть себя из «большой Европы». В этом смысле встречу в Молдове можно назвать европейским политическим «Рамштайном».

И важная часть этого «политического Рамштайна» — солидарность с Молдовой как со страной, стабильность и европейские перспективы которой тоже хотят подорвать из Кремля. Уже то, что встреча состоялась в этой небольшой стране, которая одной из первых столкнулась с российской дестабилизацией еще в начале 90-х годов, о многом говорит.

Как и то, что на саммите всерьез говорили о Приднестровье как об еще одном проблемном регионе Европы. Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, отметил, что Молдова сможет присоединиться к ЕС даже до окончательного урегулирования приднестровского конфликта.

Владимир Зеленский выражал уверенность, что Молдова станет единым государством и выразил сомнения в жизнеспособности переговорного формата по Приднестровью с участием России. А Майя Санду заявила, что ее страна готова работать по обоим направлениям — евроинтеграции и реинтеграции собственной территории.

Конечно, очень важно, чтобы после окончания военных действий на территории Украины европейское политическое сообщество из «политического Рамштайна» не превратилось в зал ожидания для стран, которые годами будут ждать возможности присоединиться к ЕС и НАТО. И не менее важно, чтобы среди этих стран не оказались Украина и Молдова — а вероятность этого очень велика.

Не случайно президент Украины выразил разочарование темпами интеграции и подходами Запада к ней. Но здесь уже многое будет зависеть и от того, когда и на каких условиях будет завершена война и удастся ли после нее гражданам Украины и Молдовы сформировать власть европейских реформаторов, а не популистов, которые раздают невыполнимые обещания.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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