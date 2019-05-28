Зеленский вернул Украине Саакашвили Сегодня, 19:20 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 28 мая 2019 года

Зеленский вернул Украине Саакашвили. Президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили, экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области.

Точнее, Зеленский изменил указ (тот вышел в июле 2017-го) пятого президента Петра Порошенко, убрав из него положение о лишении Саакашвили украинского паспорта.

Экс-губернатор Одессщины почти сразу же отреагировал на новость, написав в ФБ: «Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!».

Буквально за пару часов до появления распоряжения Зеленского львовский мэр Андрей Садовый призвал главу государства вернуть Саакашвили гражданство (если дословно, то «відновити Міхо у правах»).

А через несколько минут после появления указа главный редактор сайта Гордон Алеся Бацман сообщила в ФБ, что завтра (в среду) в 17−00 Саакашвили прилетит в Киев.

Экс-губернатор Одессщины жил в Европе после того, как в феврале 2018-го его задержали в киевском ресторане, отвезли в Борисполь и отправили на самолете в Польшу.

Решение Зеленского выглядит логичным в формате противостояния с Радой и экс-президентом Петром Порошенко. Думаю, правда, что глава МВД Арсен Аваков (у него давний конфликт с Саакашвили) под этими словами не подпишется…

К слову, сегодня Аваков рассказал (еще до появления новости о «Міхо»), что уже общался с Зеленским: говорили об прямых обязанностях министра, о безопасности…

Сегодня Владимир Зеленский сделал и несколько кадровых назначений…

Данилюк стал новым «кровавым пастором». Президент Владимир Зеленский назначил своего советника и экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ).

Как написали бы в советских газетах, на этом посту Данилюк сменил ушедшего 17 мая в отставку Александра Турчинова (российская пресса с трепетом называла того «кровавым пастором»).

А еще глава государства сделал заместителем главы Администрации президента (АП) Алексея Гончарука. Этот человек — руководитель Офиса эффективного регулирования, юрист, адвокат и представитель партии Сила людей.

Появилась запоздалая реакция представителя Госдепа США на одно из первых кадровых решений Зеленского — о назначении Андрея Богдана главой АП. Вернее, не совсем на решение была эта реакция…

Волкер ничего такого Зеленскому не говорил. Курт Волкер, спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины, опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому не назначать на должность главы АП Андрея Богдана.

Ранее издание Зеркало недели сообщило, что Волкер якобы звонил Зеленскому и настойчиво просил не делать Богдана шефом АП, так как тот связан с миллиардером Игорем Коломойским (Богдан работал адвокатом экс-владельца Приватбанка).

«Мы не давали конкретных советов в отношении отдельных лиц. Мы сфокусировались на политических вопросах», — заявил Волкер.

По его словам, в разговорах с Зеленским он поднимал вопрос обязательств президента по проведению реформ, а не кадровые вопросы.

Богдан возглавил АП 21 мая.

Еще немного о Зеленском и Ко…

ЗеЛифт начал пробную работу. Команда президента Владимира Зеленского запустила социальный проект LIFT для внедрения изменений в стране.

«Мы запускаем beta-версию проекта LIFT. Наша цель — объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить положительные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие!» — заявили инициаторы проекта.

К проекту может присоединиться каждый. На сайте есть опция выбора вакансий в госсекторе, а также возможность разместить идею или презентовать продукт.

Идея должна быть полезна для страны и решать определенные проблемы в государстве, а продукт должен быть направлен на положительные изменения на государственном уровне.

Авторы проекта LIFT обещают честный и прозрачный отбор специалистов, а также отсутствие коррупционной или бюрократической составляющей при отборе.

И если вам интересно, — один из первых (если не первый) своих международных визитов Зеленский нанесет в Германию…

Перехожу к оппонентам действующего уже восьмой день главы государства…

Луценко сдал Шуфрича. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Нестор Шуфрич (Оппоблок) подал в ГПУ заявление на экс-президента Петра Порошенко и экс-главу СНБО Александра Турчинова. Обоих Шуфрич обвиняет в госизмене.

«По его [Шуфрича] заявлению, они [Порошенко и Турчинов] посмели дать приказ войскам стрелять в тех, кто оккупировал нашу землю. А значит должны ответить, как он считает, по статье 111 Уголовного кодекса — государственная измена», — заявил Луценко.

Шеф ГПУ отметил, что «такие заявления» являются еще одной причиной, почему он отказывается идти в отставку.

Ранее Луценко заявил, что оставит свой пост после парламентских выборов.

К слову, Шуфрич подал аналогичные заявления еще и в Госбюро расследований, а также в СБУ…

Не один Шуфрич пытается «крошить батон» на бывшего президента…

Команда Порошенко нашла «жирного тролля». Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань прокомментировал заявления Андрея Портнова, замглавы АП времен Виктора Януковича, о якобы совершении пятым президентом преступлений.

По словам Голованя, это является юридическим троллингом, не имеющим реальных правовых последствий, цель которого — дискредитация не только Порошенко, но и всей Украины.

Вернувшийся совсем недавно в Украину Портнов написал уже четыре заявления на Порошенко.

Первое он направил в Госбюро расследований (ГБР), обвинив в нем Порошенко в госизмене при введении военного положения после захвата Россией кораблей и моряков ВМС ВСУ в Керченском проливе.

Второе заявление в ГБР касается «экономических преступлений», которые связаны с киевским заводом Кузница на Рыбальском. По мнению Портнова, Порошенко легализовал $300 млн. доходов через офшорные компании, связанные с этим недавно принадлежавшим пятому президенту предприятием.

В третьем заявлении Портнов обвинил Порошенко в «отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов» при приобретении канала Прямой.

Еще одно заявление Портнова касается действий Порошенко при проведении судебной реформы.

Внеочередные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля, но самые дальновидные депутаты уже принялись окормлять «паству» на мажоритарных округах…

Выборы, выборы, депутаты — лидеры. По данным Комитета избирателей Украины (КИУ), некоторые народные депутаты уже принялись «окучивать» под себя избирателей на мажоритарных округах.

В КИУ говорят, что подобные «акты окормления жаждущих» случались и ранее, но с началом избирательной кампании процесс резко ускорился и умножился.

Так, в городе Северодонецк Луганской области горожанам, по данным КИУ, бесплатно раздавали сахар от имени народного депутата Сергея Шахова (входит в депутатскую группу Воля народу). Товары отпускали в пакетах с символикой партии Наш Край, к которой причастен Шахов.

В КИУ говорят, что на одном из округов в Одесской области пенсионерам дарили лекарства от имени народного депутата Геннадия Чекиты (член фракции Блока Петра Порошенко), прилагая письмо с изображением «дарителя».

А народный депутат Артем Витко (представитель Радикальной партии Олега Ляшко), если верить КИУ, поздравил школьников Полтавщины с праздником последнего звонка, подарив мячи.

В Житомире же, по инициативе народного депутата Борислава Розенблата (фигурант «янтарного дела», внефракционный, ранее был в БПП), открыли инклюзивную площадку. На ней размещена надпись: «Спортивная инклюзивная площадка установлена по инициативе народного депутата Борислава Розенблата».

КИУ сообщает, что такие действия не являются (с точки зрения закона) подкупом избирателей, ведь политики, от имени которых раздаются товары или услуги, не являются официально зарегистрированными кандидатами в народные депутаты.

И раз уж речь зашла о мажоритарщиках…

Команда Яценюка разбежится по регионам. Депутаты Народного фронта (НФ) будут баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарным округам.

Об этом заявил лидер фракции НФ Максим Бурбак.

«Мы видим, что не успеваем переформатироваться. Хотя еще раз хочу повторить, что с юридической точки зрения указ [президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов на 21 июля] является антиконституционным и выборы должны были быть очередные… Но это не отнимает права у наших депутатов идти по мажоритарным округам», — сказал он.

К этой новости надо добавить вот что: во-первых, НФ обратился в Конституционный суд, пытаясь оспорить правомочность действий Зеленского; во-вторых, на сегодня рейтинг НФ исчезающего мал — партию поддерживает 0,2% респондентов соцопросов…

Сейчас вспомню о человеке, чья политсила имеет (в отличие от НФ) шансы попасть в Раду именно как партия, а не как набор мажоритарщиков…

Вакарчук не любит бренды. Политическая сила Голос украинского музыканта Святослава Вакарчука (3−4,6% поддержки) не будет «объединяться с политическими брендами».

«Мы готовы объединять усилия с людьми, которые разделяют наши принципы, идеологические программы, нашу программу. С людьми, а не с брендами!» — заявил Вакарчук в своем Twitter.

Он анонсировал съезд партии Голос и заявил, что «на нем в повестке дня не будет пункта об объединении с другими политсилами».

И еще одно заявление сделал фронтголос Голоса: «Мы признаем ценность многих реформ, сделанных до нас, и мы идем в украинскую политику не разрушать, а строить. Но мы будем разрушать старые схемы, старые правила и старую политику, и мы будем строить политику новую».

Идеи Вакарчука смахивают на те лозунги, под которыми шел во власть Владимир Зеленский. Да и не только идеи… Впрочем, Бог в помощь…

А сейчас — две новости об одном фанате гиперлупа…

Омелян идет в политику, но дело его живет. В Соломенском райсуде Киева состоялось очередное заседание по делу об обвинении министра инфраструктуры Владимира Омеляна в недостоверном декларировании.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) огласил на нем обвинительный акт. А суд определил порядок и объем исследования доказательств.

Следующее заседание запланировано на 23 августа.

САП обвиняет Омеляна в том, что в декларациях за 2015-й и 2016 годы министр умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных соответственно на более 3 млн. грн. и на 8 млн. грн.

Тем временем сам министр инфраструктуры не исключил, что будет баллотироваться на выборах в Раду. «В данный момент я понимаю, что пойду в политику, какой это будет формат — парламентский или внепарламентский — я для себя еще не решил», — сказал он, подчеркнув, что пока не ведет переговоры ни с одной из партий.

Продолжу тему недостоверного декларирования…

Оппоблок скрыл больше всех. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), проверяя декларации депутатов, выявило в них нарушений на 8,5 млрд грн.

На данный момент НАПК завершило полную проверку 110 деклараций от 72 парламентариев. И в 77 случаях обнаружило недостоверные сведения.

Самую значительную сумму скрыли от общества представители Оппоблока — все вместе нарушители от этой фракции «проштрафились» на 50,9 млн. грн.

Аналогичный показатель у группы Відродження (это ребята из окружения Виталия Хомутынника) — 41,9 млн. грн, Блока Петра Порошенко (БПП) — 9,8 млн. грн., Народного фронта — 8 млн. грн.

Отъявленными укрывателями активов и доходов оказались внефракционные депутаты: в сумме они «проштрафились» на 265,7 млн. грн.

Еще капельку политики вам, — с чайную ложечку дегтя в Юлин мед…

От Юли ушел депутат. Андрей Сенченко, член политсовета партии ВО Батькивщина и координатор «военного кабинета» Юлии Тимошенко, заявил о выходе из политсилы Леди Ю.

Сенченко отметил, что измены здесь нет. Просто подходы Батькивщины и его общественного движения Сила права к стратегии действий и формирования команды существенно отличаются.

«Не надо искать конфликтов — я с большим уважением отношусь к Юлии Владимировне, ее вкладу в развитие украинского государства и попытке сделать украинцев счастливыми. Уверен, она и в дальнейшем будет настойчивой на этом пути», — сказал политик.

Не будем жить исключительно выборами и внутренней политикой…

Украина прижмет Россию за Керченский пролив. Украина будет настаивать на изменении статуса Керченского пролива. Сейчас тот имеет статус внутреннего, но правительство намерено изменить его на международный.

Об этом заявила в эфире Радио НВ Елена Зеркаль, замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции.

Она подчеркнула, что это может снять очень многие вопросы, в частности, избежать спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего.

«Они [россияне] сейчас дошли в своей риторике до того, что только они могут контролировать судоходство в Керченском проливе. Поэтому для нас важно сейчас обеспечить представление наших интересов именно в международном арбитраже», — отметила Зеркаль.

Она также сообщила, что Украина и в дальнейшем будет использовать все возможные инструменты, чтобы освободить пленных украинских моряков. В частности, если Россия не выполнит условий Международного трибунала по морскому праву, официальный Киев поставит вопрос невыполнения приказа и потребует дальнейших санкций.

25 мая упомянутый выше трибунал удовлетворил иск Украины против РФ, обязав Москву немедленно освободить 24 украинских моряков. Россияне захватили их вместе с судами 25 ноября прошлого года в Керченском проливе.

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.

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