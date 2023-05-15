Новый триумф Украины 15 мая, 16:25

Президента Владимира Зеленского триумфально встречаетЗападная Европа — Италия и Ватикан, Германия и Франция, Великобритания

Торжественные приемы, доверительные встречи с папой Римским, президентами и премьерами, с лидерами Евросоюза в Аахене, где президенту Зеленскому вручили весьма почетную европейскую премию имени Карла Великого. Обещания оружия и финансовой поддержки, послевоенного восстановления и членства в Евросоюзе и НАТО.

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Не только политические лидеры, но и множество простых граждан счастливы, что в их страны хотя бы на несколько часов приехал президент Украины. Им гордятся итальянцы, немцы, французы.

Меньше всего Владимир Зеленский похож на просителя. Больше всего — на триумфатора. И это прекрасное свидетельство того, что мир изменился кардинально за последние десятилетия. Агрессоров больше не ублажают, как Гитлера в Мюнхене в 1938 году, а жертву агрессии не уламывают подчиниться прискорбной необходимости ради мира в Европе, как поступали тогда же с президентом Чехословакии Бенешем.

Запад помудрел, благодаря Второй Мировой войне и не утратил эту мудрость даже в десятилетия расслабления после 1991 года.

Теперь агрессора презирают

Теперь агрессора презирают и не жалеют ни средств, ни сил чтобы его укротить, а жертву агрессии чествуют как победителя, поскольку Украина действительно уже победила Путина, пусть пока не на поле боя, но уже в мировом общественном мнении.

Восстановление Украины после войны сулит для бизнеса всего мира огромные выгоды не только материальные, но, в первую очередь, нравственные. Помогать украинцам — почетно. А вот иметь дело с Россией теперь постыдно, русские деньги плохо пахнут, русский рынок, пусть еще сулящий какие-то денежные выгоды, становится чем-то на подобие борделя — его посещения обрушивают репутацию.

Слава Богу, история 1930-х годов не повторилась в 2020-е. Это важно не только для Украины, это важно для всего мира. В конечном счете это важно и для России. Те, кто в 2014−22 гг. сплотились вокруг Путина, мечтая о мировом лидерстве, вместе с ним, без всякого сомнения, оказались в помойной яме. Некоторым из них из ямы уже не выбраться, но те, кто еще надеются на это, должны ясно понять, что отмыться от зловонной жижи они смогут только без Путина, не просто дистанцировавшись от него, но прокляв и эту войну, и ее организатора.

Нынешний прием президента Украины в Европе не оставляет никаких сомнений в том, что война в Украине не только преступна для России, не только даже бессмысленна, теперь она убийственна для нее. Каждый новый день войны, каждая выпущенная по Украине ракета сокрушает не Украину — она сокрушает Россию. Вот промежуточный итог этой войны. И то ли еще будет!

Текст опубликован из разрешения автора

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