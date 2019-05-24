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Илья Кенигштейн

Учредитель & CEO Creative States

Зеленский — в тренде времени

Сегодня, 19:43
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Он менеджер. Хороший или плохой — покажет ближайшее будущее

По поводу вчерашнего выступления Владимира Зеленского на iForum. Лично мне понравилось. В первую очередь потому, что я ничего не ждал.

Зеленский — не отец нации. Он менеджер. Хороший или плохой — покажет ближайшее будущее. Смысл сейчас устраивать истерики и посыпать голову пеплом — выбор сделан и с этим теперь жить. Но уже очевидно, что он живой человек, а не тотем. Со своими плюсами и минусами. Тот, кто ждал выступления с высокопарными словами и взглядом вдаль, вероятно, разочарован.

А я нет. Потому что, во-первых, я ничего не ждал. А во-вторых, я вижу, как меняется парадигма современного мира. В лидерстве сейчас ценятся личность, эмпатия, харизма и конкретные дела. Суть которых описывается своими словами, живым языком. А протокольный текст, написанный штатным пиарщиком на зарплате — больше нет.

Добавим к этому ещё привычную в наших краях ложь, которую все привыкли воспринимать как сладкую патоку. Сидеть, слушать ложь и в очередной раз гадать — обман это или нет.

Я уверен, что у Зеленского был выбор как говорить

Я уверен, что у Зеленского был выбор как говорить. Читать по бумажке написанный контентщиком текст или говорить своими словами. И вполне вероятно, он до последнего момента не знал, как там быть, какой стиль будет воспринят лучше. И решил, что своими словами. Посматривая в бумажку с планом.

Поэтому вышло коряво и бессвязно для тех, кто ждал речь отца нации. Как для отца нации — так вообще генератор случайных слов по определенной тематике.

Но вышло ок для тех, кто, как и я — ничего не ждал. Живой человек. В тренде времени. Не сакрально. Будут конкретные дела — будем судить. И если не будет — тоже.

Вот и весь вывод.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Владимир Зеленский

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