Зеленский в роли тузика с грелкой Сегодня, 18:19 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 3 июня 2019 года

Зеленский в роли тузика с грелкой. Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, на них безусловную победу одержала бы партия Слуга народа (СлуНа) Владимира Зеленского.

Триумф был бы безусловным, словно у боксера-толстячка Энди Руиса в бою с Энтони Джошуа.

Кроме СлуНа в Раду попали бы всего три партии: Оппозиционная платформа — За життя (проект Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука), Европейская солидарность (ЕвСол — новый Блок Петра Порошенко) и Батькивщина Юлии Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты роллингового (беспрерывного) социологического исследования, проведенного Центром Социальный мониторинг и Украинским институтом социсследований им. Яременко.

Среди тех, кто определился с выбором и пойдет голосовать, 40,9% готовы отдать голос проекту Зеленского (и за последнее время эта доля слегка выросла).

Получившую второе место Оппоплатформу поддержали 11,1% определившихся респондентов (едва заметно ниже, чем было в середине месяца).

ЕвСол Порошенко оказался третьим с поддержкой 10,5% опрошенных (есть небольшой рост рейтинга).

Юлина партия — это 9,3%-ая поддержка (социологи отметили легчайшее снижение этого показателя).

Все остальные партии не преодолевают пока барьер в 5%.

Наилучшие шансы сделать это — партии Сила и Честь Игоря Смешко: ее актуальный рейтинг — 4,9%.

Почти так же хорошо себя чувствует Гражданская позиция Анатолия Гриценко — 4,8%.

Партию Голос Святослава Вакарчука поддержали пока лишь 3,3% определившихся с выбором респондентов.

У радикалов и Оппоблока Александра Вилкула дела обстоят еще хуже.

По состоянию на 31 мая социологи опросили более 2 тыс. человек.

Шутки шутками, но Зеленский сегодня еще без шуток поговорил со своим товарищем, ставшим фактическим руководителем СБУ…

Зеленский пошел с СБУ на «ты». Президент Владимир Зеленский встретился под запись с исполняющим обязанности председателя СБУ Иваном Бакановым.

Президент подчеркнул важность борьбы с контрабандой и потребовал от СБУ в течение двух недель продемонстрировать первые результаты работы.

«Мы сейчас говорим не о наших личных взаимоотношениях, а об очень серьезной ответственности перед народом Украины. Ты — исполняющий обязанности председателя СБУ [в допрезидентские времена Баканов был главой избирательного штаба Зеленского, а до того — директором студии Квартал 95 и другом детства нынешнего главы государства]. Я хочу, чтобы не только я уважал тебя как друга, а чтобы тебя уважал народ Украины. У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела. Нужно разобраться с контрабандой», — сказал Зеленский.

По его мнению, работники СБУ должны доказать, — они не только специалисты, но и порядочные люди.

«Есть большой запрос на справедливость. Мы должны показать обществу, что СБУ действительно работает. Хочется, чтобы весь мир видел, что мы начали с чистого листа строить Украину», — отметил президент.

А Баканов сказал в ответ, что контрабанда и теневая экономика, которые обескровливают страну, должны быть преодолены.

«СБУ сделает все возможное для того, чтобы выполнить ваши поручения как можно скорее», — отметил и. о. главы СБУ.

30 мая Зеленский внес в парламент представление об увольнении главы СБУ Василия Грицака. Временно исполнять обязанности шефа службы будет Баканов (он имеет портфель первого замглавы СБУ).

Зеленский еще и уволил оставшегося с прежних времен замглавы СБУ Виктора Кононенко…

А Баканов сегодня сказал, что готов полноценно возглавить СБУ — если Верховная Рада утвердит его кандидатуру…

Зеленский сделал еще несколько кадровых назначений…

Во-первых, Владимир Зеленский назначил юриста Федора Вениславского своим представителем в Конституционном суде. Ранее тот занимал должность доцента кафедры конституционного права в Юракадемии имени Ярослава Мудрого.

Во-вторых, президент сделал своим пресс-секретарем журналистку Юлию Мендель, уроженку Херсона, работавшую на телеканалах ICTV, Эспрессо-ТВ и Интер, и сотрудничавшую с The New York Times.

А в-третьих, Мендель тут же нашлась работа: она подтвердила информацию журналиста Михаила Ткача, что бизнесмен Виктор Пинчук 31 мая приезжал в Администрацию президента, сопровождая своего тестя — экс-президента Леонида Кучму. Чем они там занимались? Да обсуждали то, что сегодня стало официально известно…

Зеленский отправил Кучму на второй срок. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что второй по счету глава государства Леонид Кучма вновь будет представлять Киев в Трехсторонней группе по Донбассу (ТКГ).

Кучма уже представлял Украину в группе в 2014—2018 годах, затем Петр Порошенко заменил его Евгением Марчуком.

По словам Зеленского, очередное заседание контактной группы состоится в Минске 5 июня.

Сам Кучма отметил, что уже есть предложения, которые могут помочь активизировать Минский процесс.

«Мы обменялись мнениями, что в первую очередь нужно делать. Проблема безопасности — один из главных вопросов», — сказал Кучма.

Кроме того, он отметил, что будет инициировано прекращение боевых действий на время жатвы.

Кучма еще и заявил, что Зеленский дал ему полномочия принимать реальные решения.

По его словам, он привык «принимать решения, выполнять и отвечать за них».

«Сегодняшняя встреча президента страны показывает, что у меня есть такая возможность и в той группе, которая на сегодня создана в нормандском формате, сделать свой вклад», — отметил Кучма.

«Если мы принимаем там какие-либо решения, они, конечно, должны быть согласованы, то они в Украине должны выполняться. А не просто, что мы там существуем… Я иногда говорил: я не могу работать в качестве свадебного генерала. Я себе за этот перерыв [в работе в ТКГ] понял, что есть возможность работать на благо решения тех проблем, которые есть в Украине», — добавил Кучма.

Новый пресс-секретарь сделала еще одно заявление…

Первый пойдет. «Завтра произойдет первый заграничный визит президента Владимира Зеленского. Конечно, это заграничный визит в Брюссель для того, чтобы еще раз задекларировать неизменную позиции — курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию», — пояснила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Она добавила, что Зеленский в Брюсселе встретится с европейскими лидерами и генсеком НАТО.

Тем временем в Европе…

ПАСЕ подыгрывает Путину. Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) одобрил проект резолюции, благодаря которой Россия может вернуться в ассамблею без выполнения международных обязательств.

Об этом заявил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Это плохой вариант, который усложняет санкционную процедуру, но полностью ее не ликвидирует, как того требовали россияне. Даже если за резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкции в урезанном варианте останется», — написал он в Facebook.

Арьев отметил, что голосование в ПАСЕ за спорную резолюцию запланировано на 24 июня.

Возвращаясь к украинским новостям…

Появилась новость и с противоположным по меркам сегодняшнего дня знаком — как в смысле направленности действия, так и по связанности с антиподом Зеленского…

Критик Зе уходит. Генпродюсер телеканала Прямой Алексей Семенов покидает свой пост.

Об этом он сообщил в комментарии НВ.

«Да, сегодня написал заявление», — уточнил Семенов.

Семенов работал на телеканале с момента его запуска.

Новостной телеканал Прямой начал вещание 24 августа 2017 года. Эксперты медиарынка считают его инструментом политического влияния экс-президента Украины Петра Порошенко.

И еще об одном событии стоит рассказать…

Резонансное дело с участием полиции. Ребенок, которого ранили полицейские в Переяславе-Хмельницком Киевской области, находится в крайне тяжелом состоянии.

Об этом заявил главный врач Киевского городского центра нейрохирургии Александр Гончарук.

«Травма очень тяжелая с повреждением мозга, левого полушария отчасти. Строить прогнозы не то что нецелесообразно, но и глупо. Врачи прилагают максимум усилий», — сказал он.

31 мая в Переяслав-Хмельницкой пьяные полицейские устроили стрельбу по бутылкам и попали пулей в голову 5-летнему мальчику.

Детективы Госбюро расследований разбираются в этом деле.

Президент Украины взял дело под личный контроль…

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