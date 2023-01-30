К чему привела «осторожность» Шольца и Ко 30 января, 17:52

Чем жила страна 30 января 2022 года

● К чему привела «осторожность» Шольца и Ко. Задержки с предоставлением Украине западных танков, дальнобойных систем и передовых средств ПВО ограничили способность ВСУ использовать провалы и неудачи армии РФ для более масштабных контрнаступательных операций. Об этом в новом отчете написали эксперты американского Института изучения войны (ISW).

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Аналитики ISW напоминают, что до сих пор война разворачивалась в три основные периоды: россияне владели инициативой и вели наступление с 24 февраля по начало июля 2022 года, после чего их атаки достигли кульминации; ВСУ перехватили инициативу и начали широкомасштабные контрнаступления в августе, что переросло в освобождение сначала Харьковской, а затем западной части Херсонской области 11 ноября; с тех пор Украина не смогла начать новое большое контрнаступление, что позволило конфликту перейти в позиционную войну и дало россиянам шанс вернуть себе инициативу на поле боя или поднять цену будущих украинских контрнаступлений, если они этого не сделают.

Постоянные задержки с поставками западной военной техники привели к затягиванию конфликта. «Конечно, они не единственная причина такой задержки, но Запад должен признать ту [негативную] роль, которую эти задержки внесли в препятствование способности Украины быстрее освободить большую часть своей территории», — заключает ISW.

● Украина все еще может начать давно запланированное контрнаступление к концу зимы, что смягчило бы последствия промедлений Запада с оказанием необходимой помощи. Однако задержка с началом этого контрнаступления позволила россиянам создать условия, которые сделают его более тяжелым и затратным для Украины, предупреждают аналитики.

● Северная Корея передавала ракеты и снаряды российскому ЧВК Вагнера для войны против Украины, подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что страны НАТО видят признаки подготовки России к длительной войне. Российский диктатор Путин, по словам Столтенберга, не изменил свою общую цель — контролировать Украину.

● Путин не считает людей и хочет затянуть войну. Российские оккупанты постоянно пытаются прорвать оборону украинских военных на нескольких направлениях в Донецкой области. Ситуация «очень жесткая», заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, несмотря на многочисленные потери, оккупанты сохраняют высокую интенсивность атак. В некоторых своих войнах Россия теряла в целом меньше, чем кладет на поле боя, в том числе под Бахмутом, добавил Зеленский.

Президент рассказал, что во время заседания Ставки руководитель разведки доложил о том, как ситуация может измениться в ближайшее время. И заверил: делают все, «чтобы наше давление все же перевесило штурмовые возможности оккупантов». Также, по словам Зеленского, важно сохранять динамику оборонной поддержки от партнеров. Быстрые поставки он назвал одним из ключевых факторов в этой войне. Россия надеется затянуть войну, истощать наши силы. Итак, мы должны сделать время нашим оружием. Должны ускорять события. Ускорять поставки и открытие новых нужных вооруженных опций для Украины", — подчеркнул Зеленский.

● Почти 127 тыс. убитых. За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 490 оккупантов. А всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 126 650 своих военных-оккупантов. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ на утро 30 января.

Также враг остался без: танков — 3201 (+4 за сутки), боевых бронированных машин — 6369 (+3), артсистем — 2196 (+1), РСЗО — 453 ( +0), средств ПВО — 221 (+0), самолетов — 293 (+0), вертолетов — 284 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 1947 (+0) и без многого другого.

● Власти РФ, вероятно, не исключают возможности проведения еще одного раунда призыва в пределах «частичной мобилизации». Как говорится по этому поводу в сводке британской разведки, 22 января в СМИ появилась информация о том, что российские пограничники препятствуют выезду из РФ киргизских трудовых мигрантов с двойным гражданством. Кроме того, 23 января спикер Кремля Песков заявил, что указ о «частичной мобилизации» продолжает оставаться в силе. По его словам, указ «остается необходимым для поддержки работы ВС РФ».

● Оккупационные войска РФ ведут наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях — обороняются. Об этом говорилось в утренней сводке Генштаба ВСУ.

● Американские танки Abrams М1А2 доставят в Украину в конце 2023 года, или начале 2024-го, написала The Washington Post. Они будут без сверхсовременной брони из обедненного урана. WP отметила, что 31 танк М1А2 для Украины США не будут брать из запасов, а закупят у промышленности.

● Эрдоган — товарищ диктаторов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что его отношения с российским диктатором «основаны на честности». «Например, между нами и Россией есть взаимоуважение. Мои отношения с Путиным основаны на честности», — сказал он. И добавил, что Турция может проводить встречи с Россией, Ираном и Сирией. «Даже если мы не получаем желаемых результатов, мы встречаемся», — объяснил турецкий лидер.

● Луганщине сменят председателя? Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в ближайшее время может покинуть пост, сообщила УП. По данным издания, чиновника планируют отправить в качестве посла Украины в Казахстан. А ОП сейчас активно ищет новых глав военно-гражданских администраций в те регионы, которые могут быть направлениями потенциального наступления россиян.

● Сам Гайдай в комментарии NV заявил: «Где меня видит президент, там я и буду». Но он не стал уточнять, где именно его «видит» руководитель государства, посоветовав обратиться с этим вопросом в ОП. А еще Гайдай объяснил, что о своем увольнении он прочитал на УП.

● 24 января Кабмин уволил глав пяти ОВА: Валентина Резниченко, Днепропетровская ОВА, Александра Старуха, Запорожская ОВА, Дмитрия Живицкого, Сумская ОВА, Ярослава Янушевича, Херсонская ОВА, Алексея Кулебу, Киевская ОВА (назначен заместителем руководителя ОП).

● Увольнение Сергея Гайдая с должности руководителя Луганской ОВА действительно вскоре может состояться. И станет частью большего соглашения, стороны которого — Офис президента (ОП), а также депутат фракции Слуга народа (СН) Максим Ткаченко. Последний может заменить Гайдая, сообщил NV источник в монобольшинстве.

● Исключенный из фракции СН народный депутат Николай Тищенко заявил, что отправился в Таиланд в командировку (из-за которой его и выгнали) за свой счет, и о его поездке знали все руководители фракции.

● На двух министров станет меньше? Власти планируют в ближайшее время уволить по меньшей мере двух министров: главу Минмолодежьспорта Вадима Гутцайта, который уже возглавил НОК, и главу Министерства стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина. Об этом написала УП со ссылкой на источники.

Издание пишет, что руководитель ОП Андрей Ермак рассматривает кандидатуру Елены Говоровой, призера Сиднейской Олимпиады в тройном прыжке, депутата Киевсовета и своей советницы, на должность министра молодежи и спорта. Однако это ведомство могут и объединить с Минкультом. Кроме того, Минстратегпром, а также Минагрополитики могут объединить с Минэкономики.

По данным УП, министру энергетики Герману Галущенко пока отставка не грозит из-за «протекции» министра со стороны заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы. Также, мол, в своем кресле останется министр обороны Алексей Резников, несмотря на громкие скандалы с закупками в Минобороны. Не будет пока кадровых решений и по главе МВД.

● Президент Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Николаевскую область, где встретился с премьером Дании Мэтте Фредериксен. Кроме того, глава государства провел на месте совещания, где обсудил оперативную ситуацию на юге Украины, а также последствия ракетных и дроновых атак оккупантов.

● До 2026 года Украина вступит в ЕС? Украина хочет вступить в Евросоюз в течение следующих двух лет, заявил премьер Денис Шмыгаль. «У нас очень амбициозный план присоединиться к Европейскому Союзу в течение следующих двух лет. Поэтому мы ожидаем, что в 2023 году у нас уже может быть предварительная стадия переговоров», — сказал он Politico. В то же время, как пишет издание, президент Франции Эммануэль Макрон заявил в прошлом году, что до присоединения Украины может пройти «десятилетие». «Даже лидеры ЕС, поддержавшие предоставление Украине статуса кандидата на своем саммите в июне прошлого года, в частных разговорах признают, что перспектива фактического вступления страны в ЕС растянута на несколько лет», — говорится в статье.

В начале февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и ее коллеги-еврокомиссары планируют приехать в Киев для консультаций с правительством Украины. 3 февраля в Киеве запланирован саммит Украина-ЕС. Среди его ключевых вопросов — интеграция секторов украинской экономики в единый европейский рынок.

● Путин угрожал Джонсону. В преддверии полномасштабного вторжения России в Украину Путин во время телефонного разговора угрожал премьеру Великобритании Борису Джонсону ракетным ударом. Об этом написало BBC со ссылкой на слова Джонсона в документальном фильме Путин против Запада, который выйдет на телеканале BBC2 сегодня вечером. «В какой-то момент он [Путин] будто пригрозил мне и сказал: „Борис, я не хочу причинять тебе боли, но с ракетой это займет всего минуту“, или что-то в этом духе», — сказал Джонсон.

Издание сообщает, что телефонный разговор состоялся в феврале 2022 года, а комментарий Путина прозвучал после предупреждения Джонсона о том, что война в Украине будет иметь катастрофические последствия.

● А еще Джонсон рассказал, как предлагал президенту Зеленскому эвакуироваться в безопасное место в начале полномасштабного вторжения РФ. «Он не принимал мое предложение. Он героически остался там, где был», — добавил экс-премьер.

● В преддверии полномасштабного вторжения начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, что Россия «больше никогда не будет унижена». Об этом Уоллес рассказал в том же документальном фильме BBC Путин против Запада.

И для финала:

● Фильм о Мариуполе получил приз. Вчера в американском Парк-Сити завершился международный кинофестиваль независимого кино Sundance 2023. Украинский документальный фильм об осаде российскими войсками Мариуполя в феврале-марте 2022 года 20 дней в Мариуполе получил там Приз зрительских симпатий в программе World Documentary Competition. Его снял украинский военный корреспондент, кинорежиссер, фотограф и новеллист Мстислав Чернов, который вместе с коллегами — фотографом Евгением Малолеткой и продюсером Василисой Степаненко приехал в Мариуполь по заданию Associated Press в первый день полномасштабной войны. Они оставались в городе единственными журналистами с иностранной аккредитацией, рассказывая миру об ужасах российского вторжения.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.