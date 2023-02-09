Семь цитат из-за кулис на саммите ЕС 9 февраля, 16:20

От людей, которые не только говорят, но и принимают решения. Все это сказано разными людьми, но все происходило в закрытом режиме

— Европа — это Украина, Украина — это Европа;

— Мы найдем юридический и жизнеспособный путь направления замороженных российских денег на компенсацию убытков Украины;

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— Путин должен понести ответственность за агрессию. Есть политическая воля создать специальный трибунал;

— Президент Зеленский, вы образец лидерства во время войны;

— Многие вещи казались нам невозможными, а Украина показала, что все возможно;

— Мы дадим вам все, что нужно для победы, включая самолеты;

— Путин сделал ставку на то, что со временем мы потеряем интерес, а это означает только одно — мы будем еще сильнее вас поддерживать, чем когда-либо;

— Украина должна победить.

Это были 7 цитат из-за кулис саммита ЕС. От людей, которые не только говорят, но и принимают решения. Все это сказано разными людьми, но все происходило в закрытом режиме, поэтому извините, без фамилий. Впрочем, картинка ясна.

Менее чем за 48 часов президент Зеленский посетил Лондон, Париж и Брюссель. Ради танков, дальнобойных ракет, боевых самолетов и наказания России за зло, которое она принесла на нашу землю.

И эти полтора дня, во всех трех столицах я постоянно думал о наших воинах в окопах под Бахмутом, Кременной, Гуляйполем и наших граждан на оккупированных территориях, которые должны знать: все это будет, а вы сейчас должны держаться.

Командными усилиями мы доставим все, что нужно для победы. Я уже говорил об этом и повторяю это совершенно ответственно. Предстоит еще много дискуссий, технических проблем, которые нужно решить с партнерами, логистика и стабильность поставок. Но это будет. И это победа.

Текст опубликован с разрешения автора

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