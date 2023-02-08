Очень полезный день Зеленского. Завтра — еще один 8 февраля, 17:04 Эксклюзив NV

Чем жила страна 08 февраля 2023 года

● Быстрый визит на острова. Президент Владимир Зеленский прибыл в Великобританию с неанонсированным визитом, ради встреч с премьером Риши Сунаком и проходящими там учения украинскими военными. «Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решительности и борьбы его страны, а также нерушимой дружбы между нашими двумя странами», — заявил Сунак.

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Это второй зарубежный визит Зеленского после поездки в США и первый в Великобританию за это время.

● Лондон предоставляет дальнобойные ракеты? Премьер Великобритании Риши Сунак во время визита президента Владимира Зеленского должен объявить о предоставлении Украине дальнобойного оружия. Об этом сообщили в Офисе британского премьера. Отмечается, что такое решение может быть принято, чтобы «нарушить способность России атаковать гражданскую и критическую государственную инфраструктуру Украины».

Но дальше эту тему не озвучивали. Было другое:

● Очень полезный день. Руководитель отечественного МИДа Дмитрий Кулеба в ФБ показал самолет Royal Air Force, на котором, вероятно, летела украинская делегация. «Должен был воспользоваться услугами авиакомпании Royal Air Force. Вскоре этим или подобным бортом в Украину полетят танки Challenger и крайне другие вредные для российского оккупанта вещи. А для Украины и ее сил обороны будет очень полезный день. Очень», — отметил главный дипломат Украины.

● Также Лондон подготовил новые санкции, направленные «против тех, кто помог Владимиру Путину накопить личное состояние, а также против компаний, которые наживаются на кремлевской «военной машине».

● Под новые санкции попали еще 15 физ- и юрлиц. В частности, Борис Титов — уполномоченный президента РФ по правам предпринимателей, которому было продано 740 гектаров виноградников на территории путинского дворца в городе Геленджик; Николай Егоров — недавно заместитель председателя правления крупнейшего частного нефтеперерабатывающего завода России; Сергей Руднов — владелец прокремлевского издания Regum; Светлана Кривоногих — акционер банка Россия и Национальной медиа группы, которую называли вероятной любовницей Путина и возможной матерью его внебрачной дочери.

● Обучение украинских сил в Великобритании будет расширено, оно охватит пилотов истребителей и морскую пехоту, заявили представители британского премьера.

● Среди прочего Сунак заявил: целью Британии остается нынешняя победа Украины на поле боя, путинская агрессия «не может и не будет продолжаться». Именно поэтому Лондон наращивает военную поддержку Украины, включая обучение морских пехотинцев и пилотов. «Мы продолжим поддерживать Украину, чтобы обеспечить решающую военную победу на поле боя в этом году», — подтвердил британский премьер.

● Выступая перед парламентом Великобритании, президент Украины сказал: «Мы знаем, что Россия проиграет. И мы по-настоящему знаем, что победа изменит весь мир и такие изменения — то, что необходимо миру уже давно. Победа Украины удержит любых будущих агрессоров».

Также Владимир Зеленский побывал на аудиенции у короля Чарльза ІІІ.

● Сегодня вечером, после визита в Лондон, президента Владимира Зеленского ожидают в Париже. Об этом сообщил французский телеканал BFM TV со ссылкой на источники. Детали возможного визита не разглашаются.

Во время визита во Францию Зеленский встретится с канцлером Германии Олафом Шольцом (который вечером прибудет в Париж). Об этом сообщил n-tv со ссылкой на источники в Берлине.

● Завтра Зеленский будет в Брюсселе. Президент Владимир Зеленский 9 февраля посетит Брюссель, сообщило Reuters со ссылкой на дипломата ЕС. По данным информагентства, украинский лидер намерен лично встретиться с лидерами ЕС на саммите и выступить перед Европейским парламентом на внеочередной сессии.

Вчера президент Европейского совета Шарль Мишель официально пригласил Зеленского принять участие в саммите Евросовета в Брюсселе (пройдет 10−11 февраля).

Еще о визитах:

● Ракеты и самоходные зенитки. До конца февраля украинские военные получат от Германии управляемые ракеты для систем противовоздушной обороны и пять зенитных танков Gepard. Об этом заявил накануне немецкий министр обороны Борис Писториус во время визита в Киев.

● «Без колебаний и без компромиссов, мир без Путина был бы лучше», — заявил министр в Киеве.

И это не все:

● Почти две сотни Лео-1 для Украины. Федеральное правительство Германии официально одобрило поставки танков Leopard 1 Украине, выдав военным компаниям лицензию на поставки 178 Leopard 1A5. Сколько именно танков прибудет, неизвестно, поскольку сначала проверят их состояние. По данным Spiegel, первые машины должны быть доставлены в Украину уже летом этого года, однако большая их часть — не раньше следующего года.

● Правительство Дании планирует передать Украине списанные танки Leopard 1A5 (которые подготовят).

● Нидерланды присоединятся к Германии и Дании и отдадут Украине отремонтированные танки Leopard 1A5.

● США будут рядом столько, сколько нужно. 7 февраля президент США Джо Байден выступил в Конгрессе США с ежегодной речью О положении дел в стране, часть которой посвятил поддержке Украины. Среди прочего он заявил, что США и их союзникам удалось «объединить НАТО и построить глобальную коалицию». «Мы противостоим агрессии Путина. Мы встали с украинским народом», — добавил президент США.

«Вторжение Путина стало испытанием на столетие. Испытанием Америки. Испытанием мира. Будем ли мы отстаивать самые главные принципы? Будем ли мы отстаивать суверенитет? Будем ли отстаивать право людей жить свободными от тирании? Будем ли отстаивать защиту демократии? Такая защита имеет значение для нас, поскольку она сохраняет мир и предостерегает потенциальных агрессоров от угрозы нашей безопасности и процветанию», — пояснил Байден. И уточнил, обращаясь к украинцам: «Мы будем с вами столько, сколько нужно. Наша нация работает ради увеличения свободы, достоинства и мира не только в Европе, но и везде».

● В ближайшие дни Польша направит в Украину третий пакет оборудования для восстановления энергетического сектора (первый поступил в Украину из Польши в конце ноября, второй — в конце декабря). Об этом во время заседания комиссии Сейма по нацобороне сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик. По его словам, польские энергетические компании организуют поставки в Украину соответствующего оборудования. Большую часть помощи направят на Хмельницкую АЭС.

● В ночь на 8 февраля войска РФ нанесли удары по Харькову ракетами С-300, часть из которых попала в центр города. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что четыре из них ударили в объект гражданской промышленности. Обошлось без жертв и пострадавших.

● Россия вряд ли достигнет «качественного скачка» в своей способности вести полномасштабную войну против Украины, но Путина не остановить, несмотря на неудачи на фронте за первый год вторжения. Об этом говорится в ежегодном отчете внешней разведки Эстонии, который рассказал Bloomberg. В разведке считают, что ключевым фактором главы Кремля является «ослабление поддержки со стороны союзников, таких как США и НАТО».

● Российское наступление может оказаться слишком поспешным, а России может не хватить боевой мощи, чтобы достичь своих нереалистичных целей по захвату Донбасса. Об этом говорится в новом своде Института изучения войны (ISW) по итогам 7 февраля.

● Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки: российские силы провели ограниченные атаки в районе Сватового и Кременной; войска РФ продолжают наземные атаки вокруг Бахмута; оккупанты не достигли подтвержденных территориальных завоеваний на южном направлении; РA пытается развивать железнодорожную инфраструктуру, чтобы повысить эффективность военной логистики.

● Почти 135 тыс. убитых оккупантов. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 910 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 134,1 тысячи военных. Такие данные на утро 8 февраля обнародовал Генштаб ВСУ.

Кроме того, враг потерял: танков — 3253 (+8 за сутки), боевых бронированных машин — 6458 (+15), артсистем — 2236 (+4), РСЗО — 461 (+0), средств ПВО — 228 (+1), самолетов — 295 (+1), вертолетов — 285 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня — 1961 (+3) и многое другое.

● Путин причастен к сбою Боинга рейса MH 17. Существуют веские основания полагать, что решение о поставках зенитно-ракетного комплекса Бук боевикам «ДНР» принял лично Путин. Об этом говорится в докладе Объединенной следственной группы (JIT), которая расследует крушение рейса MH17, сбитого россиянами в 2014 году в небе над Донбассом.

● В центре Киева должны быть демонтированы памятники советскому генералу Николаю Ватутину и летчику Валерию Чкалову. Об этом сообщили в Минкульте, пояснив, что эти объекты не относятся к культурному наследию.

● У Резникова — перезагрузка. Минобороны перезагрузит свое антикоррупционное управление после ряда громких коррупционных скандалов. «О предупреждении и предотвращении коррупции. Действуем по следующим направлениям. Первое. Перезагружаем антикоррупционное управление Минобороны. Ищем кадры. Второе. Формируем общественный антикоррупционный механизм, открытый для сотрудничества», — написал министр обороны Алексей Резников.

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● НАБУ и САП вручили обвинительный акт народному депутату по делу о недекларировании недвижимости в Испании. Его имя не называют, но, согласно обнародованной ранее информации, речь идет о представителе Евросолидарности Артуре Герасимове. На опубликованном НАБУ видео видно, как Герасимов в автомобиле отказывается брать документы, а затем закрывает дверь и уезжает.

Общая сумма незадекларированных нардепом ведомостей, по оценкам САП, составляет около 8 млн грн.

● Старого друга Зеленского проверили. Спецслужбы завершили служебное расследование деятельности эксглавы СБУ Ивана Баканова, сообщил Федор Вениславский, представитель СН и член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности.

Специальные процедуры по проверке Баканова завершены. Думаю, что об этом общество будет проинформировано, когда это потребуется. Потому что это грифованные проверочные материалы, материалы с ограниченным доступом. Вчера мы также получили ответ, где находится Баканов. Он находится в Украине", — добавил Вениславский.

17 июля 2022 года Владимир Зеленский отстранил Баканова от исполнения обязанностей главу СБУ. Через два дня Совет уволил того с формулировкой «неисполнение служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия».

И наконец:

● 40% украинцев нуждаются в помощи. Почти 13,3 млн человек вынуждены покинуть свои дома с начала полномасштабного российского вторжения, заявил Мартин Гриффитс, координатор чрезвычайной помощи, заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам. «Трагедия продолжается, и конца ей не видно», — добавил он, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященному ситуации в Украине.

Более 7 тыс. мирных жителей Украины, по словам Гриффитса, были убиты. Это данные, которые удалось подтвердить ООН, хотя реальные цифры могут быть намного выше. Более 8 млн украинцев были вынуждены бежать в соседние страны, 5,3 млн человек перемещены внутри страны — многие из них живут в коллективных центрах. По данным ООН, это самое большое движение беженцев со времен Второй мировой войны.

«В помощи нуждаются в 17,6 млн человек — 40% населения Украины. Накануне ужасной годовщины полномасштабного вторжения нам придется еще многое сделать в плане гуманитарной помощи, и мы можем делать больше», — констатировал Гриффитс.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.