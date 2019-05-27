Зеленский требует от Рады повиновения Сегодня, 19:18 769 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 27 мая 2019 года

Зеленский требует от Рады повиновения. Президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов не превращать трибуну Верховной Рады в площадку для пиара и за два месяца до досрочных выборов проголосовать за реформаторские законы.

«Нужно начать наконец-то голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами», — написал он в своем Facebook.

Президент также призвал не испортить голосование «традиционными коррупционными выходками». И выразил уверенность, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) выполнит свои функциональные обязанности по организации избирательного процесса.

На прошлой неделе Зеленский, после переговоров с лидерами фракций, подал в Раду (на ее внеочередное, созванное по его просьбе заседание) законопроект о снижении проходного барьера с 5% до 3%, отмене мажоритарки и выборах по закрытым партийным спискам. Но парламент не нашел достаточно голосов даже для того, чтобы включить рассмотрение этой идеи (и еще одного проекта авторства Зеленского) в распорядок дня.

На сегодняшнее воззвание президента отреагировал спикер ВР Андрей Парубий. «Верховная Рада как не реагировала, так и не будет реагировать на эти пасквили. Мы будем работать по нашему законодательному плану, который у нас был… Верховная Рада будет работать, независимо от изменения фамилии еще одного субъекта законодательной инициативы в Украине», — сказал он.

Стоит добавить, что Парубий — оппонент Зеленского, представляющий сейчас Народный фронт, но планирующий идти на внеочередные выборы в составе команды Петра Порошенко…

Самое время упомянуть об этих досрочных выборах, которые, похоже, пройдут 21 июля при любой погоде…

Выборам ничто не помешает. Верховный суд (ВС) отказал в открытии производства по иску к президенту Владимиру Зеленскому — о признании противоправным и недействительным его указа о роспуске ВР и назначении внеочередных выборов.

В суде пояснили, что подобные дела должен рассматривать другой суд — Конституционный (КС).

На сегодня в ВС находятся три подобных иска от общественных организаций и физлиц. Сегодняшнее решение суда относится к одному из них.

В природе существует еще один иск против указа Зеленского — но уже в КС: его в конце прошлой недели создали представители фракции Народного фронта.

Но как ранее заявляли в Центризбиркоме, процесс выборов никакие иски не остановят.

Раз выборы неизбежны, расскажу о том, как к ним готовится потенциальный лидер — партия Слуга народа (СлуНа) Владимира Зеленского…

Слуга народа пошла на две буквы — ВР. Сегодня все еще полувиртуальная партия Слуга народа (СлуНа) Владимира Зеленского получила нового главу: место Ивана Баканова (был не только лидером партии, но и шефом предвыборного ЗеШтаба) занял советник президента Дмитрий Разумков.

Событие случилось на сегодняшнем съезде партии.

Разумков, который еще в ходе избирательной кампании привык много говорить за Зеленского, продолжил эту традицию. Только теперь он взялся втолковать массам, как будет действовать СлуНа на парламентских выборах.

«По большому счету, не столь важно, кто будет в первой пятерке. Гораздо важнее те ценности, подход к государственности, патриотизм и понимание, зачем ты туда идешь, нежели твое место в списке», — заявил, в частности, он.

На вопрос, будет ли Зеленский принимать участие в пиар-кампании и рекламировании партии, Разумков ответил, что у главы государства «более чем достаточно задач, кроме избирательной кампании. А мы достаточно эффективно сможем ее провести».

На сегодня рейтинг СлуНа колеблется в пределах 40% от тех избирателей, которые пойдут на выборы и определились со своими предпочтениями. Это первое место, и это в разы больше, чем у ближайших преследователей.

В СлуНа также предположили, что в ее партийный список могут войти действующие депутаты. А вот среди мажоритарщиков Зеленского таких не будет.

Но будут там, как показали сегодняшние новости, проверенные соратники президента по Кварталу 95.

Так, актер студии Квартал 95 Юрий Корявченков (Юзик) будет баллотироваться в ВР по мажоритарному округу.

«Если он пройдет проверку, будет баллотироваться по одному из округов в Кривом Роге», — сказал Александр Корниенко, глава штаба партии СлуНа.

По его словам, пока Корявченков — единственный из Квартала, кто выразил желание получить мандат народного депутата.

Актеры студии, которые захотят участвовать в парламентских выборах, будут освобождены от некоторых этапов проверки, в частности от беседы с психологом, рассказал Корниенко.

44-летний Корявченков родом из Кривого Рога. Играл в КВН с 1995 года, позже — в студии Квартал 95.

На президентских выборах-2019 возглавил штаб Зеленского в Кривом Роге.

Теперь — о важном для всех нас…

Пока с финансами все норм. Получение Украиной очередного транша от МВФ на три месяца позже, чем планировалось, не приведет к существенному ухудшению ее способности обслуживать внешний госдолг.

Об этом сказано в новом обзоре агентства Moody’s.

«Внешняя позиция Украины, которая с начала года значительно улучшилась, существенно не пострадает от возможной трехмесячной задержки с выплатой МВФ», — отметили аналитики агентства.

Они подчеркнули, что за последние шесть месяцев чистая покупка иностранной валюты НБУ составила $1,5 млрд.

«Хотя внешняя позиция Украины сильнее, чем мы ожидали, ситуация с ликвидностью, которой располагает правительство, остается сложной, а доступ к мировым рынкам будет неопределенным. В мае правительство погасило еврооблигации на сумму $1 млрд, выпущенные под гарантии США, но в третьем квартале 2019 года нужно потратить еще $1,45 млрд на амортизацию внешнего госдолга и $780 млн на его обслуживание», — говорится в обзоре.

В Moody’s уточнили: решение провести в стране досрочные парламентские выборы положительно скажется на кредитном рейтинге страны, так как сократит «период повышенной политической неопределенности». Возможно, процесс реформ возобновится уже в конце третьего квартала этого года.

21 мая в Украине начала работу миссия МВФ. Эксперты МВФ должны оценить выполнение Киевом условий программы (она предусматривает выделение $2,6 млрд двумя траншами).

Директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс заявил 23 мая, что Фонд готов вернуться к обсуждению дальнейшего сотрудничества с Украиной после парламентских выборов и формирования нового правительства.

Уже упомянутый выше новоиспеченный глава партии СлуНа Дмитрий Разумков сегодня заявил, что у Зеленского на завтра назначена встреча с представителями МВФ. И на ней, мол, будут расставлены все точки над «і».

Кстати (или не совсем и кстати), в одном из своих свежих интервью миллиардер Игорь Коломойский, бизнес-партнер президента Владимира Зеленского, вновь заявил о том, что Украине не стоит бояться дефолта.

Все тому же Разумкову пришлось прокомментировать эту сентенцию, — глава партии СлуНа сказал, что в демократических странах каждый может выражать свою позицию…

И еще немного политики…

На Садового покусились порошенкоботы. Городской глава Львова, лидер партии Самопомич Андрей Садовый заявил, что его хотят убрать с должности мэра.

Об этом он сообщил у себя в Twitter, опубликовав фото соответствующего постановления о досрочном прекращении полномочий.

По словам Садового, оно было зарегистрировано главой фракции Блока Петра Порошенко (БПП) в горсовете Петром Адамыком, главой фракции Свободы Маркияном Лопачаком и еще одним депутатом от БПП Григорием Козловским.

«Интерес ребят прост. Лишить город легитимного мэра и грабить с размахом. Ребята, хотите власти? Ее дают на выборах. Мы готовы к перевыборам и мэра, и депутатов. А вы? Петр Порошенко, надеюсь, что сценарий „хаос и грабеж“ депутатов от БПП с вами не согласовывали», — написал мэр Львова.

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.

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