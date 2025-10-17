Зеленского ожидает тайная вечеря

● ВСУ остановили весенне-летнее наступление россиян. Потери российских оккупантов на фронте только за сентябрь составили почти 29 тыс. военнослужащих, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. «Несмотря на то что обстановка в районах ведения боевых действий остается сложной, противник не владеет стратегической инициативой в полной мере. Ценой огромных потерь у врага незначительные продвижения на отдельных участках фронта», — написал он в ФБ. И добавил, что с начала года взято в плен 2060 оккупантов. «Планы Кремля по овладению важными районами местности и населенными пунктами не выполняются, а затем постоянно пересматриваются и откладываются. Можем констатировать, что украинские воины остановили весенне-летнюю наступательную кампанию врага и продолжают разрушать и дальнейшие планы Кремля, принимая асимметричные меры для нивелирования преимущества противника в личном составе и вооружении», — подчеркнул главнокомандующий.

Сырский отметил, что Силы обороны продолжают принимать меры активной обороны, в ходе которых на отдельных направлениях проводятся контрнаступательные операции. Также украинские подразделения успешно реализуют штурмовые действия с целью восстановления утраченного положения. В частности, украинские воины продолжают вытеснять российских захватчиков с территории Сумской области. Продолжаются активные действия в Покровском районе Донецкой области, есть определенные успехи в восстановлении контроля над территорией в Запорожской области.

Эти слова Сырского прозвучали очень кстати, ведь сейчас даже в Вашингтоне начали реалистично оценивать военные «успехи» россиян в контексте разговоров о мирных переговорах:

● Вэнс: РФ и Украина не готовы к миру. Российско-украинская война продолжается, несмотря на месяцы переговоров, потому что ни одна из сторон не желает достичь мирного соглашения, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Newsmax. «Как бы энергичная дипломатия президента Соединенных Штатов ни подводила людей к линии разграничения, в конце концов нужно иметь две стороны, которые готовы заключить соглашение. А сейчас, несмотря на всю нашу работу, и мы будем продолжать работать над этим, россияне и украинцы просто не находятся на том этапе, когда могут заключить соглашение», — сказал Вэнс. Он уточнил, что урегулирование все еще возможно, но для этого понадобится «гораздо больше работы». «Я думаю, существует фундаментальное расхождение в ожиданиях, когда россияне склонны считать, что у них дела на поле боя идут лучше, чем это есть на самом деле», — добавил Вэнс, объяснив, что это затруднило достижение договоренностей за последние несколько месяцев, хотя прогресс и был достигнут.

Относительно использования экономических инструментов Вэнс сказал, что администрация признала тарифы более эффективными, чем санкции, во влиянии на поведение России. И добавил, что этот процесс испытывает терпение членов администрации, в том числе его самого и Трампа. «Да, иногда это разочаровывает. Да, иногда Трамп становится нетерпеливым ко всем, кто участвует в этом процессе. Тем не менее, пока он продолжает работать над этим, я думаю, президент располагает большой уверенностью в том, что он сможет заключить сделку», — сказал Вэнс.

Вэнс назвал своего шефа нетерпеливым ко всем, хотя на самом деле он выглядит неустойчивым к внешнему воздействию, особенно когда речь идет об общении с Путиным. Ведь вчера, когда президент Владимир Зеленский уже был на пути в Вашингтон, надеясь получить крылатые ракеты Tomahawk, президент США Дональд Трамп неожиданно откликнулся на просьбу Москвы и поговорил по телефону с российским диктатором. И снова изменил своей решимости наказать Кремль:

● Будет Аляска-2 или Будапешт-2. Вчера вечером, после долгого телефонного тет-а-тет с Путиным, Дональд Трамп выдал уже ожидаемые для подобных случаев сентенции об «очень хорошей» и о «продуктивной» беседе. А потом анонсировал личную встречу с российским диктатором в Будапеште (напомню, это «сакральное» место, и не потому, что там восседает Виктор Орбан, — именно там Украина в свое время официально отказалась от ядерного оружия под давлением США), — мол, эти переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

Кроме того, президент США сообщил, что договорился с Путиным о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе. Официальный Вашингтон на них будет представлять госсекретарь Марко Рубио, уже упомянутый выше Вэнс, а такой «удобный для всех» спецпредставитель Стив Уиткофф.

Кстати:

● Трамп едва не оставил Путина. В ходе саммита на Аляске российский диктатор настолько обременил президента США псевдоисторической лекцией о прошлом Украины и России, что тот был вынужден несколько раз повысить голос и даже пригрозил Путину уйти со встречи. Об этом написала Financial Times.

Издание подчеркнуло, что хотя Трамп и Путин 16 октября договорились о новой встрече в Будапеште, однако оттенок смысла уже бедт совсем другим — ведь «напряженный саммит в Анкоридже, с которого Трамп чуть не ушел, уже изменил условия их отношений».

● Зеленского ожидает тайная вечеря. Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом 17 октября, в 13:00 по Вашингтону (20:00 по киевскому времени), свидетельствует опубликованное на Roll Call расписание американского президента.

Двусторонние переговоры состоятся за обедом. В расписании не предусмотрены общение с прессой и итоговые пресс-конференции. После встречи Трамп отправится во Флориду.

● Зеленский готов к чему угодно, кроме Москвы и Минска. Президент Владимир Зеленский готов к встрече с Путиным в любом формате и в любой стране мира, кроме России и Беларуси, рассказал Axios руководитель ОП Андрей Ермак.

Это было заявлено до того, как накануне Трамп рассказал, что планирует устроить встречу Зеленского с Путиным.

Также Ермак сообщил, что Украина ждет решения США по ракетам Tomahawk, это оружие на первом месте в списке пожеланий.

А что с Tomahawk? А их, наверное, не будет, — по крайней мере, в ВСУ:

● Тomahawk нужны самому Трампу. Президент США рассказал, что во время телефонного разговора с российским диктатором упоминал о возможности предоставления Украине ракет Tomahawk. По версии Трампа, это выглядело так, как будто он сказал Путину: «Вы не возражаете, если я дам пару тысяч ракет Tomahawk вашим оппонентам?» «Я действительно сказал ему именно это, — добавил глава Соединенных Штатов. — Ему очень не понравилась эта идея». Американский президент отметил, что в таком смысле «иногда надо быть немного беззаботным». И заметил, что Tomahawk — это «жестокое» и «невероятно разрушительное» наступательное оружие.

После этого экскурса в историю беседы с Путиным Трамп рассказал журналистам, что «США тоже нужны ракеты Tomahawk». И отметил, что не может «истощать арсенал страны».

Наверняка не будет и новых санкций, направленных против РФ:

● Ограничения не ко времени. Президент США считает, что для усиления американских санкций против страны-агрессора России сейчас «не идеальное время». Об этом он сказал журналистам в Белом доме после телефонного звонка российскому диктатору.

Трамп заверил, что обсудит вопрос санкций с республиканцами в Конгрессе — лидером большинства в Сенате Джоном Туном и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. «Я не против этого, я просто говорю, что это может быть не идеальное время. Это может произойти через неделю или две. Но это мое решение, как вы знаете», — добавил он.

● Его снова понесло не в ту сторону. Второй саммит президента США и российского диктатора грозит ослаблением давления на РФ и подрывает усилия Украины, считает Bloomberg. После двухчасового звонка с Путиным Трамп сообщил, что настроен «искать реальный путь к миру», однако не стал комментировать вопрос поставки Украине ракет Tomahawk или введения новых санкций против России.

Трамп еще не дал согласия на поставку таких ракет, а Путин в разговоре заявил, что это «значительно ухудшит отношения между странами и усложнит перспективы мирного урегулирования». В то же время они уже обсудили перспективы торговли после завершения войны, а Кремль сообщил, что Трамп назвал эти возможности «колоссальными», отметило Bloomberg.

Премьер Венгрии Виктор Орбан с радостью встретил сообщение Трампа о встрече в Будапеште и сразу пообещал, что проведет телефонный разговор с Путиным. А МИД его страны рассказал, что предоставит самолету российского диктатора разрешение на залет-вылет, и не будет арестовывать хозяина Кремля, несмотря на ордер Международного уголовного суда.

● Орбан несется на полной скорости. Венгерский премьер действительно поговорил с Путиным. После чего Виктор Орбан заверил, что подготовка к встрече между российским диктатором и президентом США «идет полным ходом».

Точнее, вот так Орбан написал в ФБ: «Поговорил с президентом России. Подготовка идет полным ходом!»

Санкции Евросоюза, введенные для российских чиновников из-за войны против Украины, не запрещают Путину прибыть в страны ЕС. А вопрос разрешения его самолету использовать воздушное пространство является компетенцией каждой отдельной страны ЕС. Такое разъяснение выдали в Европейской комиссии.

В то же время сегодня в новостях было много «младшего брата» Орбана — премьера Словакии Роберта Фицо. А все потому, что сейчас состоялись межправительственные консультации между Украиной и Словакией:

● Словакия хочет поддерживать хорошие отношения со всеми странами, которые заинтересованы в этом, в том числе с Украиной и Россией, — заявил премьер Роберт Фицо.

«Словакия ведет политику, которая ориентирована на все четыре мировые стороны. Так как мы хотим быть вашими хорошими соседями [говорится в адрес Украины] и помогать, мы хотим поддерживать хорошие дружеские отношения со всеми теми, кто заинтересован поддерживать хорошие отношения с нами. Это и Российская Федерация, Китай и Вьетнам — все, кто заинтересован в сотрудничестве с нашей страной», — заверил Фицо по результатам совместных межправительственных украинско-словацких консультаций.

А дальше выяснилось, что:

● Словакия не будет тормозить членство Украины в Евросоюзе, заявил Роберт Фицо.

«Мы очень четко и открыто говорили о санкционных пакетах. Госпожа премьер [глава украинского правительства Юлия Свириденко] получила от меня всю необходимую информацию, в которой она нуждалась. Мы говорили о наших разногласиях. Хотя мы уважаем волю украинского народа и Украины относительно их членства в НАТО, с другой стороны, мы четко и твердо говорим „да“ европейским амбициям Украины, что касается членства в Европейском Союзе. Здесь мы готовы поделиться всем нашим опытом», — сказал Фицо.

● Украина поможет. Украина готова работать над тем, чтобы обезопасить Словакию от любых рисков поставок энергоносителей и создать новый региональный энергетический хаб, в свою очередь, заявила украинский премьер Юлия Свириденко.

«Учитывая стратегию ЕС по диверсификации источников поставок энергоносителей, я считаю, что мы обязаны создать новые надежные маршруты поставок. Мы готовы не только предложить альтернативные источники, также мы можем технически синхронизировать наши системы, дабы обезопасить Словакию от любых рисков и создать новый региональный энергетический хаб», — сказала Свириденко на открытии совместных межправительственных украинско-словацких консультаций.

А еще Украина рассчитывает на поддержку Словакии в прохождении зимнего периода. «У нас действительно сложная зима, и мы рассчитываем на вашу поддержку. Мне кажется, что наши команды в части энергетики сегодня достигли заметного успеха по конкретным проектам взаимовыгодного использования нашей инфраструктуры», — сказала Свириденко. Также она поблагодарила Словакию за решение выделить дополнительные средства на поддержку украинской энергетической инфраструктуры и укрытий.

● Массовые ограничения из-за российских ударов. В части областей применены аварийные отключения электроэнергии, также во всех регионах Украины применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей, сообщили в НЭК Укрэнерго.

В Укрэнерго в очередной раз подчеркнули, что такая сложная ситуация обусловлена предыдущими российскими обстрелами.

● Половина трансформаторов выдерживает удары шахедов. Уровень защиты более 50% трансформаторов НЭК Укрэнерго пока позволяет выдерживать удары шахедов, сообщил председатель правления компании Виталий Зайченко. «Они выдерживают шахеды и, ежедневно атакованные ими, продолжают работать», — сказал он.

Глава Укрэнерго выразил уверенность в том, что его компания как оператор системы передачи обеспечит передачу электроэнергии по высоковольтной линии в сети операторов системы распределения.

И напоследок:

● Польша не будет выдавать Германии украинца-«подрывника». Окружной суд в Варшаве решил отказать в экстрадиции в Германию украинца Владимира Журавлева, которого официальный Берлин подозревает в причастности к подрыву Северных потоков (произошедший в сентябре 2022-го).

Польский суд также отменил временный арест, наложенный на украинца ранее на время процесса.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.