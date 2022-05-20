Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Мощная помощь от США и G7

20 мая, 21:32
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Чем жила страна 20 мая 2022 года

● Мощная помощь от США. Сенат США (после небольшой паузы) проголосовал за пакет помощи Украине в $40 млрд. Решение поддержали 86 сенаторов, 11 выступили против. Теперь документ должен подписать президент Джо Байден, который сам и инициировал его появление.

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Как сообщила The New York Times, это крупнейший пакет помощи другой стране, который Конгресс принимал за последние два десятилетия. Он включает военную, финансовую и гуманитарную помощь, в частности, $9 млрд на пополнение запасов американского вооружения, которое получает Украина, $6 млрд на закупку США оружия и передачу напрямую Украине, а также $900 млн на помощь украинским перемещенным лицам.

● Байден рукоплещет. «Я аплодирую Конгрессу за то, что он принял запрошенный мной пакет мер безопасности, а также за то, что он направил миру четкий двухпартийный сигнал о том, что США поддерживают Украину. Этот пакет позволит нам отправить Украине еще больше оружия и боеприпасов, поскольку они защищают свою демократию и свободу», — заявил глава Белого дома.

Украина все-таки получит Patriot? В рамках нового пакета американской помощи Украина может получить зенитные ракетные комплексы Patriot (способны перехватывать баллистические ракеты) и дальнобойную артиллерию. Об этом сообщила The Washington Post. Принятый законопроект предусматривает, что размер военной помощи Украине составит $20 млрд.

А пока Украина продолжает получать орудия:

Пушки для Украины. Минобороны США сообщило детали новой военной помощи, которая будет поставлена в Украину на сумму до $100 млн. «Возможности этого пакета адаптированы, чтобы обеспечивать критические потребности Украины для сегодняшней борьбы, когда российские войска продолжают наступление на востоке Украины», — сообщили в Пентагоне.

Новый пакет помощи включает: 18 155-миллиметровых гаубиц; 18 тактических транспортных средств для перемещения гаубиц; три контрбатарейных станций AN/TPQ-36; полевое оборудование и запчасти.

К слову:

● ВСУ освоили американские пушки. Украинские военнослужащие достаточно эффективно используют американские 155 мм гаубицы М777. «Большинство гаубиц, которые мы прислали… находится на передовой в разных местах Украины, и украинцы их используют, и используют достаточно эффективно», — отметил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По словам представителя Пентагона, артиллерия оказалась критически важным элементом для украинских сил в битве за Донбасс.

Нидерланды помогли, как могли. Нидерланды более не смогут поставлять Украине самоходные 155 мм гаубицы Panzerhaubitzen 2000, так как стране необходимы инвестиции в собственные вооруженные силы. Такое заявление сделал нидерландский премьер Марк Рютте: «Мы находимся на грани того, что можем сделать».

Рютте поблагодарил правительство Германии, напомнив, что совместно страны отправят в Украину 12 гаубиц Panzerhaubitzen 2000 (пять из них — доля Нидерландов). Гаубицы украинцы пока не используют, так как еще не прошли обучение.

● Немецкие зенитки поедут в Украину. В июле Украина может получить первые 15 зенитных самоходных установок Gepard из Германии, сообщает Der Spiegel со ссылкой на результаты переговоров министра обороны Украины Алексея Резникова с немецкой коллегой Кристин Ламбрехт.

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● G7 поддержит Киев на $20 млрд. Страны Большой семерки договорились выделить Украине $19,8 млрд помощи. Эти средства помогут Киеву закрыть финансовый дефицит и продолжать обеспечивать базовые услуги для населения. Министры финансов G7 подтвердили, что готовы поддерживать Украину на протяжении всей войны и сделать больше, если потребуется.

Еврокомиссия (ЕК) направила Украине второй транш в 600 млн евро в рамках программы чрезвычайной помощи (саму программу на 1,2 млн евро ЕК утвердила еще в феврале). Об этом президент ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter.

Всемирный банк в рамках Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления выделил Украине очередной грант на 504 млн евро. Деньги направят на обеспечение первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутренних перемещенных лиц.

● На Донбассе — ад. ВСУ продолжают освобождать Харьковскую область, но на Донбассе оккупанты пытаются еще больше усилить давление, рассказал президент Владимир Зеленский. «Там ад, и это не преувеличение. Жестокая и совершенно бессмысленная бомбардировка Северодонецка… Там только за один день 12 погибших, десятки раненых», — сказал он.

● Азовсталь выполняет приказ. С территории завода Азовсталь эвакуируют тела погибших украинских военных, сообщил в видеообращении командир полка Азов Денис Прокопенко.

«Высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни и здоровья защитников гарнизона и прекращении обороны города. Несмотря на тяжелые бои, круговую оборону и отсутствие снабжения, мы отмечали три важных для нас условия: гражданские, раненые и погибшие», — отметил Прокопенко. По его словам, гражданских удалось эвакуировать, а тяжелораненые получили необходимую помощь — их удалось вывезти, чтобы дальше обменять и доставить на подконтрольную Украине территорию.

«Относительно погибших героев процесс продолжается и надеюсь, что в ближайшее время родные и вся Украина с почестями сможет похоронить своих воинов», — сказал Прокопенко.

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● Эвакуация с Азовстали — новые данные. С завода Азовсталь в Мариуполе вышло до 1,7 тыс. украинских военных, сообщили в Минобороны Великобритании. Сколько бойцов остается на предприятии — неизвестно.

Россия, как считают британцы, перебросит войска из Мариуполя, чтобы усилить свою операцию на Донбассе. Но благодаря упорному украинскому сопротивлению эти силы нуждаются в перевооружении и перегруппировке. Однако на российское командование оказывается давление, чтобы оно продемонстрировало явные успехи. И это означает, что силы будут брошены в бой очень быстро, без надлежащей подготовки, и их, считают британцы, ВСУ могут быстро перемолоть.

Владимир Зеленский в обращении заявил, что делает все возможное, чтобы к спасению защитников Азовстали были привлечены самые влиятельные международные силы.

Казни в Буче, — новые свидетельства. Американская The New York Times опубликовала новые доказательства казни российскими оккупантами местных жителей Бучи. В частности, издание обнародовало видео и показания свидетелей о том, как захватчики 4 марта убили как минимум восьмерых украинцев.

На первом видео с камеры наблюдения видно, как оккупанты ведут мужчин в гражданском, взятых в плен, в офисное здание на улице Яблонской. Среди них присутствует человек в яркой синей кофте, чей труп затем виден среди убитых во дворе этого здания, в котором оккупанты обустроили себе штаб. Массовую казнь в этом месте демонстрирует второе видео, снятое с помощью дрона 5 марта.

После освобождения города фотография убитых во дворе дома на улице Яблонской была опубликована многими украинскими и мировыми СМИ.

The New York Times также смогло идентифицировать большую часть из мужчин, которых убили оккупанты, — это были мирные местные жители, которые после вторжения оккупантов вступили в ряды терробороны.

● Херсонщина — в гуманитарном кризисе. В Херсонской области российские оккупанты заблокировали гуманитарные коридоры, не давая возможность обеспечивать людей лекарствами и продуктами первой необходимости. Об этом сообщил замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский: «Организационная некомпетентность и преступные действия орков и их прислужников в Херсонской области, загоняют Херсонщину во все более глубокий гуманитарный кризис».

На вокзале временно оккупированного Херсона партизаны вывесили флаг Украины. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализници в Telegram.

Вместе осудят агрессора. К иску Украины против РФ в Международном суде ООН присоединятся 42 страны, сообщил президент Украины в Twitter. Он поблагодарил партнеров, которые избрали «правильную сторону истории»: «Это сторона правды, международного права и справедливости. В итоге мы привлечем РФ к ответственности».

16 марта Международный суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна прекратить полномасштабную войну против Украины.

● Еще двести «освободителей» легли в землю. За минувшие сутки российская оккупационная армия потеряла в Украине около 200 своих военных, сообщил Генштаб ВСУ. А в целом потери врага с начала войны составили 28,7 тыс. человек.

Кроме того, РФ лишилась: танков — 1263 (+9 за сутки) ед, боевых бронированных машин — 3090 (+27) ед, артсистем — 596 (+1) ед, РСЗО — 200 (+1) ед, средств ПВО — 93 (+0) ед, самолетов — 204 (+1) ед, вертолетов — 168 (+1) ед и многого другого.

● Вашингтон стимулирует Лукашенко помогать Украине. США рассматривают возможность шестимесячной отмены санкций против Беларуси, в частности против отрасли производства калийных удобрений в обмен на транзит украинского зерна. Об этом сообщил The Wall Street Journal.

По данным издания, официальные лица США и генсек ООН Антонио Гуттереш изучают возможный маршрут экспорта украинского зерна: на север по железной дороге через Беларусь в литовский порт Клайпеда. А отмена санкций рассматривается как «стимул для Александра Лукашенко», белорусского диктатора.

Шольц пожалел пророссийского Шредера. Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил призыв Европарламента ввести санкции против бывшего главы немецкого правительства Герхарда Шредера за его связи с Кремлем и отказ покинуть должности в энергетических госкомпаниях РФ.

Шольц отметил, что требование немецкого парламента лишить Шредера оплачиваемого офиса в Берлине было «последовательным и правильным», и поэтому будет выполнено. А вот дальнейшего наказания Шредера не будет. «Я не думаю, что в данный момент необходимо что-то еще. Но было бы лучше, если бы Герхард Шредер ушел со своих постов», — добавил канцлер.

Накануне Европарламент призвал 27 стран-членов ЕС ввести санкции против Шредера. Поводом стало сотрудничество с кремлевским режимом, — он является членом советов директоров Роснефти и Газпрома.

Сегодня выяснилось, что Шредер уходит с поста главы совета директоров Роснефти.

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● Путин чихать хотел на россиян. Разведка США не считает, что общественное мнение россиян о войне против Украины сможет заставить кремлевского диктатора Владимира Путина прекратить вторжение. Об этом сообщил CNN со ссылкой на неназванных чиновников. «Культура страха может жить долго, даже если ты не популярен. А он [Путин] популярен», — сообщил один из них.

● Гривня свободна от курса НБУ. Нацбанк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

«Снятие ограничений на установление курса, по которому банки продают валюту населению, улучшит условия работы легальных субъектов рынка», — отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

После начала войны НБУ зафиксировал курс на уровне 29,25 грн/$. На черном рынке он поднимался до 37 грн за доллар, а теперь снизился до 36 грн.

И для финала:

● Зеленский — человек года. Читатели журнала Time назвали Владимира Зеленского самым влиятельным человеком 2022 года. «Когда в феврале российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, Зеленский, комик, не имевший политического опыта до избрания президентом Украины в 2019 году, вышел на мировую арену и сплотил лидеров для поддержки Украины», — сообщили в издании.

За Зеленского проголосовали более 3,3 млн. читателей. Он занял первое место с 5% голосов. На втором месте оказался гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск с 3,5% голосов. В декабре прошлого года Маск был назван «Человеком года 2021» по версии Time.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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