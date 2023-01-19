Зеленский сомневается, что Путин еще жив; Кулеба и Резников просят танки 19 января, 17:47

Чем жила страна 19 января 2022 года

● Зеленский сомневается, что Путин еще жив. Президент Владимир Зеленский не уверен, что российский диктатор Путин все еще жив. Об этом он сказал, выступая на традиционном Украинском завтраке в Давосе, комментируя призывы некоторых мировых политиков к переговорам с РФ. «Я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее [монтажные, комбинированные съемки], что это он. Я не совсем понимаю, жив ли он. Принимает ли он решения, или кто-то там принимает решения… Что за круг лиц? У меня нет такой информации», — отметил Зеленский.

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● Путин так ничего и не сказал. Во вчерашней речи Путина (по случаю «80-летия прорыва блокады Ленинграда») так и не прозвучало никаких существенных решений по войне против Украины (заявлений о новой волне мобилизации или формальном объявлении войны). Единственное, что попытался сделать диктатор, — усилить абсурдный нарратив о «Великой Отечественной специальной операции». Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны (ISW). Это демонстрирует, что Путин не уверен в своей способности оказывать существенное влияние на российское информационное пространство.

А глава МИД РФ Лавров дополнил усилия Путина, прямо заявив, что Украина и Запад якобы совершают геноцид русского народа. «Так же, как Гитлер хотел окончательно решить „еврейский вопрос“, сейчас, если вы почитаете западных политиков, […] они однозначно говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение», — заявил глава МИД РФ.

● Обидный абсурд. Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности при администрации президента США, назвал слова Лаврова обидным абсурдом. «Это настолько абсурдно, что на него не стоило бы реагировать, если не считать действительно оскорбительной манерой, в которой он пытался представить нас с точки зрения Гитлера и Холокоста. Как он смеет сравнивать что-нибудь с Холокостом? Что угодно. Не говоря уже о войне, которую они начали. Украина не представляла никакой угрозы для России. Никакой. Украина никому не угрожает в военном плане», — отметил представитель Белого дома.

● ЕС нацелен судить Путина, Лукашенко и прочих. Европарламент принял резолюцию в поддержку создания международного трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины. Документ поддержали 472 евродепутата. В то же время 33 парламентария воздержались, а 19 выступили против.

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«Европейский парламент подчеркивает необходимость и безотлагательность лидерства европейских институций и стран-членов в создании специального дополнительного трибунала для осуждения преступления агрессии против Украины, совершенного политическим и военным руководством Российской Федерации и ее союзников; считает, что такой трибунал должен быть основан на основе международного соглашения между странами-единомышленниками при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН», — говорится в резолюции.

● Кулеба и Резников просят танки. Главы МИД и Минобороны Украины Дмитрий Кулеба и Алексей Резников в преддверии встречи в формате Рамштайн официально призвали государства-партнеров помочь усилить обороноспособность страны военной техникой. Министры отметили, что помощь ВСУ необходимо вывести на качественно новый уровень, ведь Россия по-прежнему сохраняет значительное преимущество в количестве войск, вооружения и техники и продолжает наступательные действия на востоке Украины. «Одна из особо острых и наиболее неотложных потребностей Вооруженных сил Украины сегодня — улучшение их обеспеченности современной бронированной техникой и усиление их огневых и маневренных способностей с помощью танков западных образцов», — говорится в заявлении.

Кулеба и Резников приветствовали решение Великобритании о передаче Украине первого эскадрона танков Challenger 2, но заметили, что этого недостаточно для достижения оперативных целей. «Поэтому мы обращаемся к государствам, имеющим на вооружении танки Leopard 2, включая Грецию, Данию, Испанию, Канаду, Нидерланды, Германию, Норвегию, Польшу, Португалию, Турцию, Финляндию, Швецию. Мы гарантируем, что мы будем использовать это оружие ответственно и исключительно для защиты территориальной целостности Украины в международно-признанных границах», — высказались министры.

Они призвали эти и другие государства присоединиться к созданию международной танковой коалиции в поддержку Украины.

● Российский диктатор не будет применять ядерное оружие, поэтому партнеры Украины не должны бояться поддерживать его, заявил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон во время Украинского завтрака в Давосе.

● Борис Писториус стал новым министром обороны Германии, он принял присягу в Бундестаге. Одна из его первоочередных задач — разобраться с темой поставок ВСУ немецких танков Leopard, чтобы Германия передала их и сама либо разрешила делать это странам-партнерам.

● Варшава может передать Киеву немецкие танки Leopard (14 экз), не дожидаясь согласия со стороны Берлина. Об этом в интервью телеканалу Polsat сообщил премьер страны Матеуш Моравецкий.

● Остин нажмет. Глава Пентагона Ллойд Остин во время сегодняшней встречи с новым министром обороны Германии будет настаивать на том, чтобы Берлин дал разрешение на поставку танков Украине, пишет Reuters со ссылкой на источники. Ведь Leopard немецкого производства имеют несколько стран НАТО, и танки могут быть быстро готовы к отправке Киеву.

● Франция рассматривает возможность передать Украине свои танки Leclerc, сообщило Politico со ссылкой на источник.

● Новый пакет от США. США завершают формирование нового пакета военной помощи для ВСУ, который станет одним из крупнейших и составит $2,5 млрд. Об этом сообщил CNN. По данным телеканала, он будет содержать больше БМП Bradley и новые Stryker. Также в список вошли противоминные машины, известные как MRAP. В то же время, пакет не будет включать дальнобойные ракеты и танки, о которых неоднократно просила Украина. Также в новый пакет поставок войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерии.

● США готовы помочь Украине вооружением, чтобы полностью деоккупировать Крым, сообщила The New York Times. Журналисты напомнили, что официально США придерживаются «жесткой линии», отказываясь предоставлять Украине дальнобойное оружие для нанесения ударов по военным базам оккупантов в Крыму. Теперь эта позиция начинает смягчаться, говорится в материале.

● Эстонское правительство приняло решение о предоставлении военной помощи Украине в войне с РФ на сумму 113 млн евро, что является крупнейшим пакетом помощи, предоставленным Эстонией до сих пор. Предложение включает в себя непрямое огневое и противотанковое оружие, а также боеприпасы. По данным ERR, Эстония предоставляет десятки 155-мм и 122-мм гаубиц, тысячи снарядов и грузовиков для их использования, более сотни противотанковых орудий Carl-Gustav и более тысячи единиц боеприпасов к ним.

● Швеция готовится передать в Украину для борьбы с оккупационными войсками САУ Archer и 50 бронетранспортеров.

И для финала:

● НАБУ против Коболева. НАБУ и САП сообщили бывшему председателю правления НАК Нафтогаз Украины Андрею Коболеву о подозрении в завладении в 2018 году более 229 млн грн.

Следствие установило, что экс-глава компании вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент $10 млн) за экстраординарные достижения. Речь идет о положительном решении по делу о контракте купли-продажи природного газа в 2009—2019 годах.

● Сам Коболев, вернувшийся из-за границы, заявил, что не будет скрываться от следствия и планирует «доказывать свою правоту».

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.