Следующая остановка — Вашингтон. Чем же все-таки закончился саммит НАТО для Украины 17 июля, 21:40 NV Премиум Зеленский отправился домой не с приглашением от НАТО, а с фотографиями, похожими на семейные фото, рядом с лидерами НАТО (Фото:REUTERS)

Подготовка коммюнике саммита НАТО обычно представляет собой не столько драму, сколько утомительную бюрократию. Но в этот раз все было иначе

Саммит НАТО в Литве запомнится одновременно и публичным фейерверком по поводу стремления Украины стать членом Альянса, и результатами, которые включали прорыв в вопросе о членстве Швеции, наиболее подробные и основательные планы обороны со времен холодной войны и беспрецедентные обязательства Большой семерки (G7), данные Киеву в области обороны.

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Начнем с фейерверка, необычного для Альянса, основанного на консенсусе и ценящего этикет и осторожность, и закончим историческими итогами.

Еще задолго до начала саммита между представителями администрации Байдена и другими союзниками по НАТО начала нарастать напряжённость, когда Украина стала выдвигать свои аргументы извне, — по поводу того, насколько далеко следует зайти в принятии обязательств Альянса по приглашению для Украины и «дорожной карте» к членству Украины с привязкой к конкретным срокам.

Возражать против любых фиксированных сроков приглашения для администрации Байдена было вопросом геополитической осторожности — там опасались, что это втянет НАТО, а следовательно, и Соединенные Штаты в прямой конфликт с Россией. Учитывая, что одним глазом США уже смотрят в сторону президентских выборов в 2024 году, а другим — на ядерный потенциал Путина, зачем рисковать, тем более что полноценное членство Украины все равно вряд ли наступит до окончания войны?

Для более нетерпеливых сторонников Украины — особенно, для тех, кто географически ближе к российской угрозе, но не только для них, — было принципиально и с точки зрения стратегии, и морального обязательства, разработать формулировку, которая давала бы больше ясности относительно пути и возможных сроков приглашения в НАТО, чем считал приемлемым Вашингтон. Некоторые из этих сторонников ранее подвергались московской оккупации и репрессиям, поэтому отлично понимают ценность гарантий безопасности НАТО.

Даже если Украина не получит самого членства в течение некоторого времени, они хотели продемонстрировать максимальное общее единение ради народа, который чудом и ценой огромных человеческих жертв противостоит войне и реваншистским амбициям России.

Саммит в Вильнюсе « не был последней остановкой»

Закулисная перепалка разгорелась, когда президент Украины Владимир Зеленский, по-видимому, прочитав проект коммюнике саммита, который должен был быть обнародован, опубликовал несколько постов в Twitter.

Он возражал против текста в конце одиннадцатого параграфа, который гласил: «Мы сможем направить приглашение Украине вступить в Североатлантический союз, когда согласятся союзники и будут выполнены условия».

Зеленский ответил еще до обнародования проекта: «Это беспрецедентно и абсурдно, когда не установлены сроки ни для приглашения, ни для членства Украины. При этом добавляется расплывчатая формулировка про „условия“ даже для самого приглашения Украины. Похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. Это означает, что остается возможность выторговать членство Украины в НАТО в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию продолжать свой террор. Неуверенность — это слабость. И я открыто буду говорить об этом на саммите».

Вскоре в Вильнюсе распространился слух, что минимум один союзник «нарушил молчание». На языке НАТО означает, что в течение согласованного периода времени после завершения коммюнике и до его публичного обнародования любой союзник может вернуться с возражением и возобновить переговоры.

Хотя неясно, что произошло дальше, официальные лица, участвовавшие в переговорах, описали сцены во время саммита, на которых президент США Джо Байден и советник по национальной безопасности Джейк Салливан контролировали создание документа и внесение в него рукописных изменений. В конце концов, позиция США в отношении членства Украины оказалась непоколебимой — они даже сопротивлялись попыткам, по крайней мере, ещё одного союзника хотя бы заявить, что НАТО намерено изучить способы пригласить Украину вступить в Североатлантический союз, когда наступит юбилейный семьдесят пятый саммит, который пройдёт в Вашингтоне в июле следующего года.

Учитывая все это, было немало шума, когда Байден в своей пламенной речи в Вильнюсе поприветствовал «несломленный» украинский народ, но при этом не упомянул или не поддержал их стремление к членству в НАТО.

Даже после того, как НАТО обнародовало коммюнике, напряженность все еще сохранялась.

На общественном форуме НАТО (параллельное мероприятие саммита, организованное Atlantic council) Дарья Каленюк, украинская активистка по борьбе с коррупцией, провокационно спросила Салливана, как объяснить ее маленькому сыну, который спит в коридоре из-за авианалетов, что Байден не готов принять Украину в НАТО. Она предположила, что это может быть «потому что он боится России, боится, что Россия проиграет, боится, что Украина выиграет», или даже предположила, что это «потому что с Россией ведутся закулисные переговоры», на которых надежды Украины на членство НАТО используются якобы в качестве разменной монеты.

Салливан тепло, но твердо ответил своему собеседнику, признав, что мир испытывает «трепет» перед тем, какие жертвы пришлось принести украинцам, когда вокруг них «ад падает на них с неба». При этом он отругал Каленюк за «инсинуации», которые были «необоснованными и неоправданными», и попросил, чтобы эти инсинуации «проверялись заранее, чтобы мы могли разговаривать друг с другом по-хорошему и с доверием».

Кроме того, добавил Салливан, «я думаю, что американский народ заслуживает определенной благодарности» как от правительства США, так и от остального мира «за их готовность активизироваться» для оказания столь мощной военной помощи Украине.

В условиях высокой напряженности министр обороны Великобритании Бен Уоллес затронул аналогичную тему, «высказав небольшое предостережение» по поводу того, что Украина должна выражать больше признательности своим сторонникам.

На вопрос журналистов о его ответе Уоллесу Зеленский ответил: «Он может написать мне о том, как он хочет, чтобы его отблагодарили».

Если бы не этот фейерверк, внимание всего мира было бы сосредоточено исключительно на результатах саммита.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от возражений против членства Швеции, открыв ей возможность присоединиться к Североатлантическому союзу. Так что теперь Путину придётся иметь дело с более крупным и объединенным НАТО, усиливающим свою оборону в странах Балтии и на Крайнем Севере.

Реальный прогресс также был достигнут, благодаря обещанию стран Большой семерки (все в НАТО, кроме Японии), хотя оно и не носит обязательного характера, оказывать Украине «постоянную» поддержку, которую каждая страна будет определять индивидуально, включая увеличение количества оборонной техники, расширение обмена разведывательными данными и тренингов, что резко снижает вероятность размывания решимости.

В коммюнике саммита НАТО говорилось о планах обороны, усилении обязательств по инвестициям в оборону и более глубоком глобальном партнерстве, особенно с лидерами Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи; были также резкие формулировки в отношении Китая и предупреждения не оказывать смертоносную поддержку его российским друзьям в их войне в Украине.

К концу саммита и созыву переименованного и воссозданного Совета НАТО-Украина страсти несколько успокоились, и дипломатия вмешалась в украинский вопрос, хотя некоторая обида, вероятно, сохранится.

Зеленский отправился домой не с приглашением от НАТО, а с фотографиями, похожими на семейные фото, рядом с лидерами НАТО, и совершенно другой интонацией, чем его предыдущий месседж, высказанный в видео, которое он опубликовал в Твиттере во время поездки на поезде домой в Киев: «Мы возвращаемся домой с хорошим результатом для нашей страны и, что очень важно, для наших воинов… Впервые за годы независимости мы сформировали фундамент безопасности для Украины на пути в НАТО. Это конкретные гарантии безопасности, которые подтверждают семь ведущих демократий мира. Никогда раньше у нас не было такого фундамента безопасности, и это уровень G7… Очень важно, что за эти два дня саммита мы развеяли любые сомнения и неясности по поводу того, будет ли Украина в НАТО. Она там будет! Впервые с этим согласны не только все союзники, но и значительное большинство в альянсе энергично настаивает на этом».

На заключительном заседании Общественного форума НАТО я спросил министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, как история запомнит саммит в Вильнюсе.

«Стратегически мы выиграли, — сказал он. — Мы взяли на себя обязательство по членству Украины в НАТО». В отличие от обязательства, принятого на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, которое не получило продолжения, Ландсбергис отметил, что Североатлантический союз и Украина на этот раз не будут терять время из-за неотложности, которую создала для всех путинская война.

По его словам, саммит в Вильнюсе «не был последней остановкой». «Мы должны рассматривать его как мост. А следующей остановкой будет Вашингтон. Итак, у нас есть целый год. Много чего предстоит сделать… На самом деле саммит в Вашингтоне, возможно, станет даже более историческим, чем Вильнюсский».

Перевод NV

Оригинал

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Фредерика Кемпа. Републикация полной версии текста запрещена.

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