Это очень подозрительно. Зачем Си наконец-то поговорил с Зеленским 27 апреля, 14:03 NV Премиум

Интересный шаг сделал президент Си, наконец-то позвонив президенту Зе

После обнародования своего мирного плана из 12 пунктов — это воодушевляет — если на самом деле усилия китайцев направлены на достижение мира. Но почему Пекину понадобилось целых два месяца, чтобы свести вместе и этот план, и звонок в Киев? Ведь план Си обнародовал в конце февраля, а через месяц уже прибыл в Москву на встречу с Путиным.

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Выбранное для звонка время выглядит очень подозрительно. Звонку предшествовало невероятное дипломатическое фиаско китайского посла в Париже (совершенное намеренно), комментируя то, что постсоветские государства не имеют права на существование. Возможно, это были его реальные взгляды на Украину, но в одном интервью посол оскорбил все 14 государств, провозгласивших независимость от Советского Союза в 1991 году. Это и государства Центральной Азии и Закавказья, на которые Китай полагается в поставке важнейших товаров.

Это должно было их ужасно разозлить, как и большинство посткоммунистического пространства, построссийского, в развивающейся Европе. Эта единственная ремарка подорвала 30 с лишним лет очень осторожной китайской дипломатии в регионе. На самом деле это демонстрирует, что китайские чиновники принципиально не понимают Европу — вот что меня убивает.

Выбранное для звонка время выглядит очень подозрительно

Поэтому Си вчера упражнялся в уменьшении причиненного ущерба. Если Си когда-нибудь и делает вид смиренного, то, думаю, вчера именно так и было. Как это сказать на мандаринском?

Этим звонком Си, возможно, также имел целью остановить весеннее наступление Украины — возможно, Си боится, что украинцы действительно могут победить. По иронии судьбы и Китай, и США заинтересованы в затягивании войны, хотя бы для ослабления России. С китайской точки зрения, более слабая Россия станет более зависимой от Китая — точно понимая, кто младший партнер/брат в этих отношениях.

Но не слишком слабой с точки зрения Китая, чтобы рисковать вероятностью смены режима в России. Китайцев никоим образом не устраивает сценарий свержения Путина и появления какого-нибудь более прозападного руководства. Тогда Китай окажется в изоляции/окружении. Поэтому этот сделанный наконец-то звонок может иметь целью выигрыш времени для Путина.

Не начать ли Зеленскому наступление сразу после того, как Си звонил ему и говорил о мире?!

Перевод NV

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