После разговора Зеленского и Си. Почему Китаю выгодна «боевая ничья» 27 апреля, 17:06

Заинтересован ли Китай в урегулировании военного противостояния между Россией и Украиной?

Сам факт телефонного разговора между лидером Китая Си Цзинпином и президентом Украины Владимиром Зеленским, и назначение Пекином «спецпредставителя для коммуникации по урегулированию «украинского кризиса» говорит о том, что Китай начинает большую переговорную игру вокруг Украины. И это уже не просто миролюбивая риторика и не имитация миротворчества. Это уже достаточно серьезно. И это жест в сторону Макрона и европейцев. Мол, вы же просили о том, чтобы председатель Си позвонил Зеленскому. Вот он и позвонил.

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Однако от этой переговорной «игры» Пекина не стоит ждать немедленных и даже быстрых результатов. Различия в интересах и позициях Украины и России столь велики, что даже теоретически какой-то рациональный компромисс найти вряд ли возможно. Единственное, о чем могут договариваться, но позднее (не раньше конца текущего года, а может и не раньше будущего года), — о прекращении огня. Но пока и это под большим вопросом. На условия будущих мирных переговоров и переговорные позиции обеих сторон в гораздо большей степени будут влиять ход и результаты дальнейших военных действий.

Я не думаю, что Украина ждет от Китая помощи в установлении справедливого мира. Теоретически можно ожидать, по примеру Макрона, что Си позвонит Путину и убедит его вывести российские войска из Украины. Но в Киеве не наивные идеалисты. Есть понимание, что и Си не будет звонить Путину с такой просьбой, и Путин не будет выводить свои войска из Украины. В Пекине считают Украину союзником США, поэтому не будут играть в нашу пользу. А для Украины лучше, чтобы Китай выступал в роли посредника-миротворца, а не военного союзника России. Именно это главный аргумент для переговорной игры Киева с Пекином.

Затем начнутся челночные миссии китайского « спецпредставителя»

Китай если и будет посредником, то со стороны России. Не случайно «спецпредставителем для коммуникации по урегулированию «украинского кризиса» (как это называют в Пекине) назначен бывший посол Китая в РФ. Он будет выполнять челночные переговорные миссии между Москвой, Киевом и Парижем. Макрон претендует на роль посредника со стороны Украины. Но Украину в этой роли скорее устроят США или Евросоюз. Макрон уж слишком податлив на хитрые игры Китая. Но это все пока о будущем. А пока состоялась только телефонная прелюдия к началу большой переговорной игры. Обе стороны пояснили друг другу свои позиции по установлению мира в Украине, обменялись аргументами. Первый шаг сделан. Следующий шаг в этой переговорной игре будет со стороны Макрона. Затем начнутся челночные миссии китайского «спецпредставителя».

Заинтересован ли Китай в урегулировании военного противостояния между Россией и Украиной? В Китае заинтересованы в продвижении своих интересов и укреплении своего влияния. Обратите внимание, что в Пекине эту большую войну называют «украинским кризисом», что вполне соответствует российской позиции. Ни одного слова осуждения России за эту войну в Пекине не прозвучало. Дело в том, что в Китае эту войну воспринимают в контексте своего противостояния с США. Поэтому Пекину не выгодна победа Украины в этой войне и полное поражение России (поскольку это будет означать укрепление позиций США в Европе и на постсоветском пространстве), но вполне выгодно относительное ослабление России и усиление ее зависимости от Китая. Следовательно, Китай будет стремиться к тому, чтобы ни Россия, ни Украина не выиграли эту войну, согласились на «боевую ничью», а гарантом условного мира между ними стал Пекин. Прекращение войны между Украиной и Россией к тому же будет способствовать улучшению глобальной экономической ситуации, что также соответствует интересам Китая. Роль активного и успешного миротворца выгодна Китаю и в имиджевом плане.

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А вот теперь главный вопрос — а устроит ли мир в Украине на китайских условиях саму Украину, а также США и Евросоюз? Если от китайских мирных предложений будет больше выигрывать Россия, то это принципиально не устроит Украину. А США, и, возможно, Евросоюз не устроит роль Китая как главного гаранта мира между Россией и Украиной (с Макроном на подтанцовке).

Отсюда вывод: мы наблюдаем только первые ходы дебюта большой переговорной игры вокруг войны между Россией и Украиной. До эндшпиля еще очень далеко. Пока что Китай пытается сыграть белыми (т.е. первому начать эту игру) и разыграть свой вариант дебюта. Ждем ответных ходов других игроков.

Текст опубликован с разрешения автора

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