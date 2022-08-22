Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Зеленского кто-то много обманывает

22 августа, 18:40

Чем жила страна 22 августа 2022 года

Зеленского кто-то много обманывает. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским тот сообщил ему о частом обмане со стороны определенных людей. Подобную откровенность Эрдоган продемонстрировал в беседе с фермерами в Манисе (регион на западе Турции), во время сбора урожая.

Видео дня

Один из фермеров задал вопрос: «Вы виделись с Зеленским, как у него дела?». На что Эрдоган ответил, что Зеленский «очень обеспокоен». «Есть люди, которые его много обманывают», — добавил он.

18 августа Зеленский встретился во Львове с Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Речь шла, кроме прочего, о перспективах дипломатического урегулирования войны РФ против Украины.

Зеленский сделал Путину последнее украинское предупреждение. Президент Владимир Зеленский заявил: если Россия решится провести в оккупированном Мариуполе судилище над попавшими в плен украинскими воинами, то переговоры станут невозможны.

Глава государства отметил: какие бы планы не были у врага, реакция Украины будет абсолютно понятной. «Если это гнусное судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, заведут в эти декорации, будет издевательство. Это будет той линией, за которой любые переговоры невозможны», — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что «РФ сама себя отрежет от переговоров». Он подчеркнул, что «не будет больше разговоров, наше государство все сказало».

Залужный раскрыл цифру потерь ВСУ. Около 9 тыс. украинских героев погибли в войне с РФ, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В начале августа Михаил Подоляк, советник главы ОП, сообщил, что ежедневные потери в рядах ВСУ сократились втрое по сравнению с началом июня. Украина, по его словам, теперь теряет около 30−50 военных в день, тогда как в начале июня было 100−200.

● Дело уверенно идет к 50 тыс. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 45 400 своих военных, из них 200 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

Также оккупанты лишились более 12 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1919 (+7 за сутки), боевые бронированные машины — 4230 (+6), артсистемы — 1032 (+4), реактивные системы залпового огня — 266 (+0), средства ПВО — 145 (+4), самолеты — 234 (+0), вертолеты — 198 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 815 (+9) и многое другое.

На Донбасс у РФ сил не хватит. Наступательный импульс российской армии на Донбассе исчерпывается: из-за неспособности России превращать незначительные тактические успехи в оперативные ее атаки в районе Бахмута и Авдеевки застопорились и, вероятно, больше не принесут значительных результатов. Такого мнения придерживаются аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Другие выводы аналитиков ISW о действиях российских сил за минувшие сутки: они, вероятно, столкнутся с проблемами ремонта боевых самолетов из-за западных санкций и могут попытаться обойти эти санкции, используя договоренность с Беларусью, на которую наложены менее строгие санкции; россияне провели несколько неудачных наземных атак юго-западнее и юго-восточнее Изюма; они же осуществили наземный удар к юго-востоку от Северска, а также к северо-востоку и югу от Бахмута; добились ограниченных успехов к западу от Донецка, однако не проводили наземных операций на границе Донецкой и Запорожской областей; предприняли безуспешные попытки наземных атак к юго-западу от Донецка и продолжили атаки населенных пунктов к северо-западу и юго-западу от Авдеевки; провели несколько атак по линии Херсон-Николаев и частично продвинулись восточнее Николаева; в преддверии Дня независимости Украины российские оккупационные «власти» усилили меры фильтрации и похищения людей на оккупированных территориях Украины.

На Славянском направлении российские оккупанты пытались вести наступление в направлениях Долгенькое — Дибровно, Бражковка — Новая Дмитровка. Успеха, по оценкам Генштаба ВСУ, враги не имели и отошли.

HIMARS накрыли базу боевиков. Украинские военные уничтожили во временно оккупированном РФ Донецке базу российской террористической группировки «Пятнашка». Об этом сообщил в ФБ Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА: «Пылает база печально известной „пятнашки“, — интернациональная банда, которая воевала в Луганской области. Куча 200-х и 300-х. Уничтожена модная техника. Продолжение следует…».

Украинский журналист Денис Казанский обнародовал видео горящей базы оккупантов, отметив, что удар был нанесен реактивными системами залпового огня HIMARS.

Враг пытается атаковать возле Николаева. На Николаевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Благодатное, имеют частичный успех. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.

А глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал в Telegram, что украинские военные не видят перспективы продвижения врага в сторону города.

Антоновский мост фактически обрушен. Утром жители Херсона начали писать, что в результате недавнего удара ВСУ по Антоновскому мосту тот буквально «разломался пополам». Позднее Сергей Хлань, депутат Херсонского облсовета, рассказал: «Очень мощный удар по Антоновскому мосту. По нему двигалась колона автомобилей РФ с боеприпасами, и удар по Антоновскому мосту произошел в тот момент, когда двигалась колона».

Депутат сообщил, что боеприпасы, которые были в российских авто, сдетонировали и мост «разлетался» из-за мощной детонации. «Мост фактически развалился на сегодняшний день. Проезда и возможности отремонтировать нет абсолютно», — убежден Хлань.

Канцлер обещает ПВО. Украина скоро получит обещанные системы ПВО IRIS-T и станцию радиолокационной контрбатарейной борьбы COBRA, заверил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе дня открытых дверей федерального правительства.

Шольц в очередной раз отверг критику относительно недостаточных темпов и объемов предоставления немецкого вооружения Украине и заявил, что ФРГ «поставляет большое количество оружия». По его словам, Берлин сейчас передает «самое современное и эффективное оборудование».

Боррель против запрета на въезд всем россиянам. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил против запрета на въезд в ЕС для всех граждан страны-агрессора. Свое мнение он выразил во время конференции в Испании: «Запретить въезд всем россиянам — не лучшая идея… Мы должны быть более избирательными».

Газ стал очень дорогим, но не очень нужным. Спотовая цена газа в Европе утром 22 августа резко выросла на новостях о ремонте магистрали российского Северного потока-1: стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигала $3024 за тысячу кубометров, а открылись торги с отметки $2724.

С начала августа средняя цена на TTF составила $2230, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров. Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали $3898.

При этом Германия — крупнейший газовый рынок Европы — достигла минимального целевого уровня заполнения подземных хранилища газа в 80%. А в целом в Европе резервы выросли до 76,92% (данные ассоциации Gas Infrastructure Europe).

ФСБ «раскрыла» украинских диверсанток, убивших дочь Дугина. ФСБ придумала, что украинские спецслужбы «причастны» к убийству в Подмосковье Дарьи Дугиной (Платоновой), дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина. Там утверждают, что в убийстве подозревается гражданка Украины Наталья Вовк и ее 12-летняя дочь София Шабан, которые уже выехали в Эстонию.

Ранее Михаил Подоляк, советника главы ОП, заявил: Украина не причастна к этому убийству. Он уточнил, что в РФ происходит постоянное нагнетание, чтобы проводить не скрытую мобилизацию на войну против Украины, а явную.

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявлял, что ответственность за убийство дочери путинского пропагандиста взяла на себя некая «Национальная Республиканская армия», — партизаны, которые называют Путина узурпатором власти и военным преступником, однако повторяют тезис российской пропаганды о «братских народах».

Ночью 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль с дочерью Дугина, в котором мог находиться и сам идеолог. Оба активно занималась пропагандой, оправдывала войну РФ против Украины и открыто выступали за геноцид украинского народа.

Российский зомбоящик потерял влияние. Федеральные телеканалы РФ начали «давать сбои», снизив охват зрителей на 25%. Люди используют интернет и мессенджеры. Об этом сообщило российское оппозиционное издание The Moscow Times.

С февраля, после начала российского вторжения в Украину, исследование медиапотребления россиян, проведенное Ромиром, показало, что охват аудитории у Первого канала, России-1 и НТВ обрушился на четверть. Если к началу войны Первый смотрели 33,7% населения, то в июле уже 25,5%.

В результате этого «большая тройка» госканалов впервые уступила Telegram, охват которого с февраля по июль вырос с 19,1% до 26,8%.

Российские каналы, перекроившие сетку вещания под военные нужды, убрали развлекательные программы и подняли пропагандистский градус до уровня сталинского СССР, таким образом потеряв привлекательность для всех возрастов.

И для финала:

В Киеве общественный транспорт сократит время работы. В Киеве с 22 по 24 августа наземный общественный транспорт сокращает время своей работы. Он будет курсировать с 06:00 до 21:00. Нововведение касается также и работы столичного метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

До этого наземный общественный транспорт перевозил пассажиров с 6:00 до 22:30.

Будьте осторожны. Украинцы должны быть особенно бдительными и не игнорировать сигналов воздушной тревоги накануне и в День Независимости из-за возможных провокаций и ракетных ударов РФ. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X