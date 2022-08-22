Зеленского кто-то много обманывает 22 августа, 18:40

Чем жила страна 22 августа 2022 года

● Зеленского кто-то много обманывает. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским тот сообщил ему о частом обмане со стороны определенных людей. Подобную откровенность Эрдоган продемонстрировал в беседе с фермерами в Манисе (регион на западе Турции), во время сбора урожая.

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● Один из фермеров задал вопрос: «Вы виделись с Зеленским, как у него дела?». На что Эрдоган ответил, что Зеленский «очень обеспокоен». «Есть люди, которые его много обманывают», — добавил он.

● 18 августа Зеленский встретился во Львове с Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Речь шла, кроме прочего, о перспективах дипломатического урегулирования войны РФ против Украины.

● Зеленский сделал Путину последнее украинское предупреждение. Президент Владимир Зеленский заявил: если Россия решится провести в оккупированном Мариуполе судилище над попавшими в плен украинскими воинами, то переговоры станут невозможны.

● Глава государства отметил: какие бы планы не были у врага, реакция Украины будет абсолютно понятной. «Если это гнусное судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, заведут в эти декорации, будет издевательство. Это будет той линией, за которой любые переговоры невозможны», — подчеркнул он.

● Зеленский добавил, что «РФ сама себя отрежет от переговоров». Он подчеркнул, что «не будет больше разговоров, наше государство все сказало».

● Залужный раскрыл цифру потерь ВСУ. Около 9 тыс. украинских героев погибли в войне с РФ, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

● В начале августа Михаил Подоляк, советник главы ОП, сообщил, что ежедневные потери в рядах ВСУ сократились втрое по сравнению с началом июня. Украина, по его словам, теперь теряет около 30−50 военных в день, тогда как в начале июня было 100−200.

● Дело уверенно идет к 50 тыс. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 45 400 своих военных, из них 200 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

● Также оккупанты лишились более 12 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1919 (+7 за сутки), боевые бронированные машины — 4230 (+6), артсистемы — 1032 (+4), реактивные системы залпового огня — 266 (+0), средства ПВО — 145 (+4), самолеты — 234 (+0), вертолеты — 198 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 815 (+9) и многое другое.

● На Донбасс у РФ сил не хватит. Наступательный импульс российской армии на Донбассе исчерпывается: из-за неспособности России превращать незначительные тактические успехи в оперативные ее атаки в районе Бахмута и Авдеевки застопорились и, вероятно, больше не принесут значительных результатов. Такого мнения придерживаются аналитики американского Института изучения войны (ISW).

● Другие выводы аналитиков ISW о действиях российских сил за минувшие сутки: они, вероятно, столкнутся с проблемами ремонта боевых самолетов из-за западных санкций и могут попытаться обойти эти санкции, используя договоренность с Беларусью, на которую наложены менее строгие санкции; россияне провели несколько неудачных наземных атак юго-западнее и юго-восточнее Изюма; они же осуществили наземный удар к юго-востоку от Северска, а также к северо-востоку и югу от Бахмута; добились ограниченных успехов к западу от Донецка, однако не проводили наземных операций на границе Донецкой и Запорожской областей; предприняли безуспешные попытки наземных атак к юго-западу от Донецка и продолжили атаки населенных пунктов к северо-западу и юго-западу от Авдеевки; провели несколько атак по линии Херсон-Николаев и частично продвинулись восточнее Николаева; в преддверии Дня независимости Украины российские оккупационные «власти» усилили меры фильтрации и похищения людей на оккупированных территориях Украины.

● На Славянском направлении российские оккупанты пытались вести наступление в направлениях Долгенькое — Дибровно, Бражковка — Новая Дмитровка. Успеха, по оценкам Генштаба ВСУ, враги не имели и отошли.

● HIMARS накрыли базу боевиков. Украинские военные уничтожили во временно оккупированном РФ Донецке базу российской террористической группировки «Пятнашка». Об этом сообщил в ФБ Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА: «Пылает база печально известной „пятнашки“, — интернациональная банда, которая воевала в Луганской области. Куча 200-х и 300-х. Уничтожена модная техника. Продолжение следует…».

● Украинский журналист Денис Казанский обнародовал видео горящей базы оккупантов, отметив, что удар был нанесен реактивными системами залпового огня HIMARS.

● Враг пытается атаковать возле Николаева. На Николаевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Благодатное, имеют частичный успех. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.

● А глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал в Telegram, что украинские военные не видят перспективы продвижения врага в сторону города.

● Антоновский мост фактически обрушен. Утром жители Херсона начали писать, что в результате недавнего удара ВСУ по Антоновскому мосту тот буквально «разломался пополам». Позднее Сергей Хлань, депутат Херсонского облсовета, рассказал: «Очень мощный удар по Антоновскому мосту. По нему двигалась колона автомобилей РФ с боеприпасами, и удар по Антоновскому мосту произошел в тот момент, когда двигалась колона».

● Депутат сообщил, что боеприпасы, которые были в российских авто, сдетонировали и мост «разлетался» из-за мощной детонации. «Мост фактически развалился на сегодняшний день. Проезда и возможности отремонтировать нет абсолютно», — убежден Хлань.

● Канцлер обещает ПВО. Украина скоро получит обещанные системы ПВО IRIS-T и станцию радиолокационной контрбатарейной борьбы COBRA, заверил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе дня открытых дверей федерального правительства.

● Шольц в очередной раз отверг критику относительно недостаточных темпов и объемов предоставления немецкого вооружения Украине и заявил, что ФРГ «поставляет большое количество оружия». По его словам, Берлин сейчас передает «самое современное и эффективное оборудование».

● Боррель против запрета на въезд всем россиянам. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил против запрета на въезд в ЕС для всех граждан страны-агрессора. Свое мнение он выразил во время конференции в Испании: «Запретить въезд всем россиянам — не лучшая идея… Мы должны быть более избирательными».

● Газ стал очень дорогим, но не очень нужным. Спотовая цена газа в Европе утром 22 августа резко выросла на новостях о ремонте магистрали российского Северного потока-1: стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигала $3024 за тысячу кубометров, а открылись торги с отметки $2724.

● С начала августа средняя цена на TTF составила $2230, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров. Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали $3898.

● При этом Германия — крупнейший газовый рынок Европы — достигла минимального целевого уровня заполнения подземных хранилища газа в 80%. А в целом в Европе резервы выросли до 76,92% (данные ассоциации Gas Infrastructure Europe).

● ФСБ «раскрыла» украинских диверсанток, убивших дочь Дугина. ФСБ придумала, что украинские спецслужбы «причастны» к убийству в Подмосковье Дарьи Дугиной (Платоновой), дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина. Там утверждают, что в убийстве подозревается гражданка Украины Наталья Вовк и ее 12-летняя дочь София Шабан, которые уже выехали в Эстонию.

● Ранее Михаил Подоляк, советника главы ОП, заявил: Украина не причастна к этому убийству. Он уточнил, что в РФ происходит постоянное нагнетание, чтобы проводить не скрытую мобилизацию на войну против Украины, а явную.

● Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявлял, что ответственность за убийство дочери путинского пропагандиста взяла на себя некая «Национальная Республиканская армия», — партизаны, которые называют Путина узурпатором власти и военным преступником, однако повторяют тезис российской пропаганды о «братских народах».

● Ночью 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль с дочерью Дугина, в котором мог находиться и сам идеолог. Оба активно занималась пропагандой, оправдывала войну РФ против Украины и открыто выступали за геноцид украинского народа.

● Российский зомбоящик потерял влияние. Федеральные телеканалы РФ начали «давать сбои», снизив охват зрителей на 25%. Люди используют интернет и мессенджеры. Об этом сообщило российское оппозиционное издание The Moscow Times.

● С февраля, после начала российского вторжения в Украину, исследование медиапотребления россиян, проведенное Ромиром, показало, что охват аудитории у Первого канала, России-1 и НТВ обрушился на четверть. Если к началу войны Первый смотрели 33,7% населения, то в июле уже 25,5%.

● В результате этого «большая тройка» госканалов впервые уступила Telegram, охват которого с февраля по июль вырос с 19,1% до 26,8%.

● Российские каналы, перекроившие сетку вещания под военные нужды, убрали развлекательные программы и подняли пропагандистский градус до уровня сталинского СССР, таким образом потеряв привлекательность для всех возрастов.

И для финала:

● В Киеве общественный транспорт сократит время работы. В Киеве с 22 по 24 августа наземный общественный транспорт сокращает время своей работы. Он будет курсировать с 06:00 до 21:00. Нововведение касается также и работы столичного метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

● До этого наземный общественный транспорт перевозил пассажиров с 6:00 до 22:30.

● Будьте осторожны. Украинцы должны быть особенно бдительными и не игнорировать сигналов воздушной тревоги накануне и в День Независимости из-за возможных провокаций и ракетных ударов РФ. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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