Зеленский сам нам новый мир построит Сегодня, 18:27 12

Чем жила страна 20 мая 2019 года

Зеленский начал с Рады. Президент Владимир Зеленский инаугурировался и сразу же заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Об этом он заявил, выступая с обращением к народу Украины в сессионном зале парламента после церемонии присяги.

Перед этим он дал Раде два месяца, чтобы принять ряд неотложных законов: об отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение, об изменениях в Избирательный кодекс, а также уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны.

«Очень вас [депутатов] прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный Избирательный кодекс и сделайте, пожалуйста, открытые списки… Сделайте это и повесьте медали себе — это неплохие баллы на досрочные парламентские выборы», — сказал Зеленский.

Позже он подтвердил, что его первым указом станет указ о роспуске Верховной Рады.

И, похоже, процесс не остановить, даже если оппоненты Зеленского попробуют отменить его решение в судах. «Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. Как только будет обнародован указ [о роспуске Верховной Рады], со следующего дня мы будем уже в избирательном процессе», — сказала секретарь ЦИК Наталия Бернацкая…

К слову, Зеленский уже пригласил на завтра глав фракций Рады — на консультации…

И это еще не все…

Зеленский назвал Кабмин проблемой. Президент Владимир Зеленский после принятия присяги в сессионном зале Верховной Рады предложил уйти в отставку Кабинету министров.

«Хочу процитировать американского актера, который стал классным американским президентом: „Правительство не решает наших проблем — правительство и есть наши проблемы“. Я не понимаю, наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда — можете: вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах», — заявил президент.

Заявление об отставке среди топ-чиновников (из квоты президента) уже написали: глава МИД Павел Климкин (еще 17 мая), министр обороны Степан Полторак (сегодня) и глава СБУ Василий Грицак (тоже сегодня)…

Зато и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что не планирует уходить в отставку. «Работаем дальше. Решение об отставке правительства остается в компетенции премьер-министра», — сказала она…

А вот самый главный человек в Кабмине услышал самого главного человека в стране…

Гройсман, прости, Гройсман, прощай. Премьер Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку.

«Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства», — сказал он.

По словам Гройсмана, президент Владимир Зеленский призывом об отставке правительства взял на себя ответственность за будущие вызовы.

А теперь — главное по теме самой инаугурационной речи главы государства…

Президентские мысли вслух. Ниже — ключевые месседжи, прозвучавшие в первой официальной речи нового президента Владимира Зеленского.

«Каждый из нас — президент, не 73%, которые за меня голосовали, а все 100% украинцев. Это не моя, это наша общая победа и шанс, за который мы несем общую ответственность. Не только я принимал присягу, а каждый из нас положил руку на Конституцию и каждый из нас присягнул народу», — сказал новый глава украинского государства.

Он пояснил, что каждый несет ответственность перед страной, и может влиять на изменения.

«Вот что я имею в виду. С сегодняшнего дня каждый из нас несет ответственность перед страной, которую мы оставляем нашим детям. Каждый из нас на своем месте сможет сделать все для развития Украины. Европейская страна начинается с каждого, но Европа не где-нибудь, а вот здесь [в головах]», — подчеркнул Зеленский.

От добавил, что это является общей мечтой для всех, но у украинцев есть и общая боль.

«Каждый из нас погиб на Донбассе, каждый день мы теряем каждого из нас, и каждый из нас переселенец. Те, кто потерял свой дом, и кто открыл двери своего дома, разделив эту боль. И каждый из нас работник, те, кто в борьбе с бедностью вынужден терять собственное достоинство. Но мы все преодолеем, ведь мы все — украинцы», — резюмировал новоизбранный президент.

Кроме того, Зеленский сказал следующее: «Наша первейшая задача — прекращение огня на Донбассе… История несправедлива. Не мы начали эту войну. Но нам эту войну заканчивать».

«И мы готовы. Готовы к диалогу, — продолжил президент. — Но. [в этом месте он перешел на русский] И я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных…»

Далее Зеленский заговорил об украинских гражданах, оставшихся на оккупированных территориях. «И сегодня мы просто должны, я уверен, они нас слышат, возвращать их сознание. Мы потеряли это сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, [перешел на украинский] вони наші. Вони українці», — сказал президент.

Глава государства уточнил, что не боится принимать сложные решения. И готов терять свою популярность и рейтинги, и без колебаний готов уйти с поста, «чтобы только наступил мир».

Из уст Зеленского прозвучало и еще одно заявление: «Нас 65 млн. Да, не удивляйтесь. Тех, кого родила украинская земля. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете. Украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке, в Австралии и Африке — вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство», — сказал он.

Новоизбранный президент добавил, что Украина очень ждет их.

«Сувениров из-за границы не нужно. Привезите нам, пожалуйста, свой опыт и ментальные ценности. Все это поможет нам начать новую эпоху. Скептики скажут, что это невозможно, а может это и есть наша национальная идея: объединившись — сделать невозможное», — резюмировал он.

А еще новоизбранный президент призвал госслужащих не вешать в кабинетах его портреты.

«Я хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов», — сказал он.

«Президент — не икона, не идол. Президент — это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза», — добавил Зеленский.

Глава государства также заявил: его избрание доказывает, что украинцы устали от политиков старой системы, которые создали страну «возможностей откатов, потоков, дерибана».

«Мы построим страну других возможностей, где все равны перед законом. Где честные и прозрачные правила игры, одни для всех. А для этого к власти должны прийти люди, которые будут служить народу», — резюмировал он.

А еще Зеленский ни слова не сказал о России…

Зато он обнародовал новую декларацию о доходах — прежняя, до сих пор находящаяся в открытом доступе на сайте ЦИК, была за 2017 год…

Не столь богат, как Порошенко, но и далеко не беден. Президент Владимир Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2018 год. В ней он указал виллу в Италии почти за 89 млн грн и квартиру в Британии.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным агентством по предупреждению коррупции (НАПК).

Супруга президента Елена Зеленская владеет квартирой в Крыму (Ялта), площадью почти 130 кв. м.

Также у президента с женой есть несколько квартир в Киеве, квартира в Великобритании площадью 91 кв.м. (ценой свыше 42 млн. грн) и жилой дом в Италии площадью 413 кв. м (не указан в декларации за 2017 год) — Зеленские приобрели его в 2015-м за 88,6 млн грн.

Также у Зеленских есть пять объектов незавершенного строительства — гостиничных номеров в Грузии.

Президент с супругой являются конечными бенефециарами ряда компаний, в том числе и офшорных.

Кроме того, у Зеленских есть несколько часов марок Roleх, Piaget, Bovet, BREGUET, Tag Heuer. Есть у них и другие ценности, включая два автомобиля.

Если продолжить автомобильную тему, то уже в 14−00 полиция сняла все ограничения на дорогах Киева, введенные с 6−00 ради инаугурации нового президента. Еще в МВД отрапортовали, что порядок в центре столицы во время торжеств обеспечивали 3,5 тыс. правоохранителей — и нарушений они не зафиксировали…

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.

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