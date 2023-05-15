Пригожин хотел работать на Буданова? 15 мая, 18:11

Чем жила страна 15 мая 2023 года

● Большой евротур Зеленского. Конец прошедшей-начало этой недели президент Владимир Зеленский провел в большом и стремительном вояже по ключевым странам Европы. Он поочередно побывал в Италии, Германии, Франции и Великобритании.

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В ходе этих визитов были достигнуты, как сообщил сегодня сам украинский лидер по результатам переговоров с британским премьером Риши Сунаком, важными договоренностями по оборонной поддержке нашей страны. Зеленский отметил, что приоритетом его визитов в европейские столицы была подготовка к активным действиям ВСУ на фронте для освобождения оккупированных территорий.

Также, по его словам, в ходе переговоров речь шла о подготовке к саммиту G7, который состоится на этой неделе в Хиросиме, Япония. «Здесь очень важна позиция каждой из этих стран. И важно, чтобы эта позиция была объединена», — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что во время встреч продолжались переговоры по созданию коалиции истребителей для Украины, а также по подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе.

● Сотни БПЛА из Лондона. Великобритания передаст Украине сотни новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия (свыше 200 км). Об этом заявило британское правительство. Планы передать Киеву дроны, а также сотни ракет в ПВО подтвердил во время сегодняшнего визита в Лондон президента Владимира Зеленского премьер Риши Сунак.

Президент Украины прибыл в резиденцию Чекерс премьера Великобритании вертолетом.

● Подготовка к получению F-16. Лондон этим летом начнет начальный этап учений для группы пилотов из Украины. «Эта подготовка идет параллельно с усилиями Великобритании, направленными на сотрудничество с другими странами по предоставлению Украине истребителей F-16, которые она избрала», — говорится в заявлении британского правительства.

● Легкие танки из Парижа. В ближайшие недели Франция предоставит Украине «десятки» бронированных машин и легких танков типа AMX-10RC. Об этом сообщила Le Figaro. Париж также усилит поддержку противовоздушной обороны Украины и проведет обучение украинских военных. Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон также согласились с необходимостью введения новых санкций против России.

● Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский призвали Россию выйти из Запорожской АЭС.

● Помощь от Берлина на 2,7 млрд евро. Федеральное правительство Германии готовит новый пакет вооружений для Украины на 2,7 млрд евро — крупнейшее с начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак. Пакет включает: 20 БМП Мардер; 30 танков Леопард; четыре ЗРК IRIS-T-SLM (12 пусковых и сотни ракет к ним); 200 разведывательных БПЛА; 100 бронемашин; 100 автомобилей тылового обеспечения; 15 зенитных артиллерийских установок Gepard; большое количество боеприпасов.

● В Гааге создадут специальный Реестр разрушений, чтобы фиксировать ущерб, который войска РФ нанесли Украине с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

● Владимир Зеленский заявил, что только Россия не воспринимает украинскую и европейскую формулу мира и «тот [Путин], кто хочет уничтожить нас и хочет уничтожить Европу, должен просить пощады».

● Президент Зеленский также призвал НАТО принять «положительное политическое решение» по заявке Киева по членству в Альянсе.

● Россия «геополитически проиграла» войну против Украины и теперь превращается в вассальную Китаю государство. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете L`Opinion. По мнению Макрона, РA фактически «вошла в подчинение Китая», а также «утратила критически важную для нее свободу рук в Балтийском море», потому что действия Кремля заставили Швецию и Финляндию принять решение о вступлении в НАТО.

● Китай вступает в игру. Спецпредставитель Пекина по делам Евразии Ли Хуэй (бывший посол в РФ) начинает тур по Украине, РФ и некоторым странам Европы (Польшей, Францией и Германией). В КНР назвали эту поездку направленной на обсуждение «политическое урегулирование» войны РФ против Украины.

Ли Хуэй посетит Украину 16−17 мая для обсуждения «политическое урегулирование» войны, пояснил источник агентства Reuters в украинском правительстве.

А теперь — к главному скандалу сегодняшнего дня:

● Пригожин хотел работать на Буданова? В утечке секретных документа Пентагона говорится, что главарь боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в конце января якобы предлагал Украине раскрыть позиции российских войск в обмен на выход бойцов ВСУ из Бахмута. Об этом написала The Washington Post. Как сообщила газета, в документах говорится, что «повар Путина» якобы передал это предложение своим «контактам, с которыми поддерживал тайную связь во время войны» в ГУР Минобороны Украины.

Вожак «вагнеровцев» якобы хотел дать данные о конкретных позициях российских военных, чтобы их атаковали ВСУ. Из утечки документов не ясно, какие именно позиции оккупантов он предлагал раскрыть, но якобы советовал продолжать наступление, чтобы выйти в оккупированный Крым. Пригожин говорил, что военные РФ сталкиваются с нехваткой боеприпасов и имеют плохое нравственное состояние.

В одном из документов говорится, что главарь ПИК Вагнера якобы имел телефонные разговоры с офицерами ГУР и лично встречался с некоторыми в одной из стран Африки. В еще одном говорится, что Киев догадывается об осведомленности Кремля о контактах ГУР с Пригожиным. Два украинских чиновника на условиях анонимности подтвердили WP, что тот несколько раз разговаривал с ГУР. По словам одного из собеседников, Пригожин «неоднократно повторял предложение по Бахмуту», но Киев отклонил его из-за недоверия и сомнений в искренности предложений.

● В начале мая президент Владимир Зеленский дал интервью WP. Отвечая на вопрос о возможных контактах ГУР и Пригожина, он заявил: это вопрос " военной разведки". А потом поинтересовался, откуда у журналистов такие данные и с кем из украинцев они общались, потому что слив такой информации — это государственная измена. Этот фрагмент из интервью на сайте WP сначала удалили, но затем вернули.

Реагируя на публикацию, Пригожин таким образом «подтвердил» контакты с ГУР: «Нам вообще нечего скрывать от иностранных спецслужб. Мы до сих пор с [председателем ГУР Кириллом] Будановым находимся в Африке».

● Комментируя публикацию WP о «контактах» Пригожина и ГУР, представитель украинской военной разведки Андрей Юсов предложил подумать, кому сейчас выгодно обсуждать подобные инициативы. По его словам, Украина и спецслужбы будут и должны обсуждать такие вещи «тогда, когда это потребуется и будет отвечать национальным интересам Украины».

The Washington Post недавно издало и другую сенсационную статью:

● Планов нападения на РФ не было? Президент Украины прокомментировал статью The Washington Post, в которой находилась информация о якобы планах Украины оккупировать российские села — «проникнуть на территорию РФ». На пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцом он заявил: «Что касается „проникновения“… Я, как президент Украины, когда я хочу куда-то приехать, я приезжаю официально, и никуда не проникаю». Он назвал утверждение WP «фантазиями».

Ссылаясь на секретные данные Пентагона, WP сообщила: во время совещаний «за закрытой дверью» Зеленский предлагал захватить часть России и взорвать трубопровод Дружба.

● Зеленский о наступлении: еще немного. Президент Владимир Зеленский заявил, что секретов относительно предстоящего контрнаступления ВСУ «от наших друзей нет», но они есть от России. Об этом он сказал журналистам в Лондоне, после встречи с премьером Великобритании Риши Сунаком. «Нам действительно нужно еще немного времени. Не очень много. Мы будем готовы через некоторое время. Нет секретов от наших друзей, но есть секреты от наших соседей», — сказал украинский лидер.

Ранее Зеленский говорил, что украинские защитники ожидают оружия от союзников, а если контрнаступление начать сейчас, то будет много потерь.

● В Бахмуте ВСУ продолжают давить всех существующих россиян. Продвижение украинских военных на бахмутском направлении — первый успех наступательных действий во время операции по обороне Бахмута, но он частичный. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

● В Бахмуте и в окрестностях сейчас все сложно, РФ подтягивает десантно-штурмовые отряды, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. «Вопреки всему удалось нашим войскам несколько дней продвигаться», — написала она в ТГ.

● На юге 150 тыс. россиян готовятся к обороне. На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей на 15 мая остаются около 152 тыс. российских военных, рассказал РБК-Украина представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк. Разведка не фиксирует отвод боевых подразделений РФ с оккупированных территорий этих двух регионов, а происходящее движение связано с вывозом гражданских под прикрытием «эвакуации» и попытками забрать «все, что можно украсть». По словам Черняка, в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей россияне готовятся к обороне, усиливают свои укрепления и строят новые.

● Попытка умерить неизбежно. Новая российская кампания ударов ракетами и дронами на Киев и цели в глубоком тылу Украины — попытка сдержать контрнаступательные возможности ВСУ. Об этом говорится в строительстве американского Института изучения войны (ISW). Аналитики ISW констатируют: хотя кампания более ограничена, Россия наносит удары регулярнее, чем осенью по критической инфраструктуре.

● Неспособность российской системы ПВО перехватить беспилотники, которые в последние месяцы систематически наносят удары по объектам на территории РФ, вызывает тревогу в Кремле. Об этом говорится в сведении разведки Минобороны Британии в Twitter.

● Время хлопка в Луганске. Утром в Луганске раздался взрыв. оккупанты заявили о попадании в район здания бывшего высшего военного авиационного училища штурманов. Журналист Денис Казанский написал, что в здании училища располагаются русские оккупанты, занялась одна из казарм.

● Позже в центре оккупированного города произошел новый взрыв, сообщили пропагандистские Telegram-каналы. Вожак «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что в результате взрыва пострадали. Кто они — он не сказал. По предварительной информации, взрывное устройство сработало в помещении салона красоты Барбершоп. Рядом находится здание телерадиокомпании окупантов.

Российское госагентство РИА Новости сообщило: в результате взрыва ранен так называемый временно исполняющий обязанности «главы МВД» террористической организации «ЛНР» Игоря Корнета. Позже российское ТАСС со ссылкой на «правоохранительные органы» сообщило, что это получило сильное ранение, он в реанимации.

● Брянщина пылает. Беспилотник атаковал состав с военной техникой армии РФ в Брянской области. Как сообщило российское издание Baza, взрывное устройство было сброшено с дрона на крышу склада в Суземском районе утром 14 мая. Повреждены пять единиц военной техники.

● Самолет. 13 мая жители Брянской области в течение считанных минут могли наблюдать самолетопад: вертолеты и самолеты ВС РФ взрывались в воздухе. Видео свидетельствует, что они — истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35 и два вертолета Ми-8 были сбиты. Авиагруппа, которая намеревалась нанести бомбовый удар по украинской территории, была уничтожена «неустановленными лицами», написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

И наконец:

● Фирташа поставили на путь Коломойского. В Бюро экономической безопасности ( БЭБ) подтвердили вручение подозрения Дмитрию Фирташу и топ-менеджменту его компаний. «БЭБ совместно с СБУ разоблачили масштабную схему хищения голубого топлива из газотранспортной системы Украины. К организации операции причастны подсанкционный олигарх Дмитрий Фирташ и топ-менеджмент подконтрольных ему предприятий», — сообщили в ведомстве. Среди них руководители Региональной Газовой Компании (РГК), которая охватывает 70% всех газораспределительных сетей Украины через 20 гор- и облгазов. В течение 2021 года незаконная деятельность фигурантов нанесла государству ущерб более чем в 4,2 млрд грн.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.