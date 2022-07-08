Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Зеленский спрогнозировал сроки окончания войны

8 июля, 18:43

Чем жила страна 8 июля 2022 года

● Зеленский спрогнозировал сроки окончания войны. Военные действия с Россией могут закончиться до конца 2022 года, считает президент Владимир Зеленский. Но для этого нужно выполнение ряда условий.

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«Если наше государство будет объединенным, таким, как сейчас, если мощное оружие будет прибывать от наших партнеров нам вовремя, и если удача и Бог будут на нашей стороне, то мы сможем многое сделать до конца этого года, — сказал украинский лидер в интервью CNN. — Я уверен, мы можем завершить военную часть этой войны. Потому что если мы будем крепкими, как я сказал, то мы можем прийти к тому моменту, когда России придется уже сесть за стол переговоров».

Ранее Зеленский рассказывал, что западное оружие наконец-то начало наносить ощутимый ущерб вражеской армии.

При этом:

● Путин не меняется. Россия не отказалась от идеи полной оккупации Украины, заявил CNN президент Владимир Зеленский. «В целом, они — внутри своего государства и военно-политических планов не отказались от оккупации нашего государства. И не отказываются многие и многие годы», — сказал он.

Зеленский добавил, что РФ всегда пыталась оккупировать Украину: сначала политически, потом захватом Крыма и Донбасса, а теперь начав полномасштабное вторжение. «Поэтому в планы России входит и смена политического руководства, и оккупация всего государства. Мы в этом уверены», — резюмировал украинский президент.

● Три сценария завершения войны от министра обороны. Министр обороны Алексей Резников назвал три возможных сценария завершения войны с Россией.

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«Первый сценарий будет приблизительно такой же, как и „good will“, „добрая воля“ россиян, которая была ними объявлена, когда они бежали с Киевщины, Черниговщины, Сумщины и острова Змеиный, — рассказал Резников. — Соответственно, я думаю, что он будет разбит на несколько цепочек. Сначала мы выйдем с вами на позиции до 24 февраля текущего года, дальше будут какие-то разговоры по статусу оккупированного ранее Донецка, Луганска и Крыма, но за столом с нашими мощными партнерами».

«Вариант второй — постепенно мы будем перемалывать Вооруженные силы РФ, потому что это на самом деле война ресурса на ресурс. У них больше людей, территории, танков, самолетов и т. д., но все несовременное, все давнее, и они сегодня используют принцип мясорубки», — добавил Резников. И уточнил: этот вариант победы не настолько быстрый, — «до конца этого года, возможно, с захватом начала нового года».

«Третий — более драматический для РФ: развал РФ, это парад суверенитетов на несколько разных субъектов: Татарстан, Башкирстан, на востоке и так далее, — добавил глава Минобороны. — Мы это с вами точно при нашей жизни увидим, но это немного продолжительная история».

● Украинский президент приглашает американского. Визит президента США Джо Байдена в Киев стал бы важным сигналом поддержки для Украины и веры в победу в войне с Россией. Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью CNN. «Мы бы очень хотели, чтобы Байден был в Украине, и я слышал, что он был „за“. Но есть какие-то моменты безопасности, касающиеся его security-процессов. Я думаю, что это помогло бы прежде всего украинцам. Украинцы поддерживают США, и рейтинг доверия украинцев к США очень высок», — отметил он.

Зеленский добавил, что это было бы крутым сигналом, — США не только поддерживают, но и верят в победу и не боятся России.

Лаврова обидели правдой. Министр иностранных дел страны-агрессора Лавров заявил, что на нынешнем саммите глав МИД стран G20 на Бали Россию называли «агрессором, оккупантом, захватчиком». «Агрессоры, оккупанты, захватчики — много чего мы сегодня услышали. Ну и все призывали нас прекратить эту „операцию“, достичь мирного урегулирования», — сказал он. И заявил, что мирные переговоры «остановила Украина».

В итоге появилась информация, что Лавров досрочно покинет саммит — он не будет участвовать в официальном ужине и рабочей сессии во второй половине дня. Присутствие Лаврова на встрече министров G20 рассматривалось как проверка возможного участия кремлевского диктатора в саммите G20 15−16 ноября, который также пройдет на Бали: несколько глав государств поставили под сомнение свое участие, если Путин лично посетит саммит.

На нынешнем саммите Лаврову устроили бойкот. Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси отказался участвовать в официальном ужине из-за того, что там мог присутствовать Лавров. Кроме того, из-за Лаврова отменили традиционную совместную фотосессию глав МИД.

Вот как это было. На встрече глав МИД стран G20 госсекретарь США Энтони Блинкен заявил российской делегации, что страна-агрессор должна выпустить украинское зерно, сообщила The Washington Post.

Встреча министров иностранных дел стран G20 — это первый случай, когда высокопоставленные дипломаты США и РФ собрались в одном помещении после вторжения в Украину.

«Нашим российским коллегам: Украина — не ваша страна. Ее зерно — не ваше зерно. Почему вы блокируете порты? Вы должны выпустить зерно», — сказал Блинкен, по словам находившегося в зале западного дипломата.

Министра иностранных дел РФ Лаврова не было в зале во время выступления Блинкена: он ушел с обоих пленарных заседаний, как только начали выступать его западные коллеги.

● Не начинали, но уже заканчивают. Михаил Подоляк, советник главы ОП, ответил на заявление российского диктатора о том, что РФ в Украине якобы еще даже «ничего всерьез не начинала». «37 тыс. погибших российских военных (+ 12 тыс. ЧВК). Общие санитарные потери — 98−117 тыс. человек. Ликвидировано 10 генералов. Превращено в металлолом 1605 танков, 405 самолетов/вертолетов. Россия еще не начинала воевать? Войной в Кремле считают только сталинскую математику — 20 млн потерь?» — написал он у себя в Twitter.

● Почти 37 тыс. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 36,9 тыс. своих военных, из них 250 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Краматорском направлениях.

Также оккупанты лишились более 10,5 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1637 (+35 за сутки), боевые бронированные машины — 3811 (+14), артсистемы — 828 (+13), реактивные системы залпового огня — 247 (+0), средства ПВО — 107 (+0), самолеты — 217 (+0), вертолеты — 187 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 669 (+2) и многое другое.

● Зеленский побывал на передовой. Президент Украины посетил передовые позиции украинских военных в Днепропетровской области. Во время поездки он пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за службу. А кроме того, вручил защитникам государственные награды. Так, Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины и вручил орден Золотая Звезда командиру танкового батальона подполковнику Олегу Грудзевичу, который участвовал в боях за Мариуполь.

● Через Северск — на Славянск? По информации Минобороны Великобритании, оккупационные войска РФ, вероятно, взяли паузу для пополнения своих запасов перед наступлением на Донецкую область. Их следующей целью может стать Северск, что расположен примерно в 8 км западнее нынешней линии фронта в районе Лисичанска.

Есть реальная вероятность того, что Северск станет ближайшей тактической целью России, поскольку ее силы пытаются продвигаться дальше к вероятной оперативной цели — городскому району Славянска-Краматорска.

● Прут и прут. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что заявление российского минобороны об «оперативной паузе» не соответствует действительности. Он сказал, что в Луганской области не наблюдается прекращение обстрелов со стороны оккупантов, которые все еще пытаются продвинуться вперед. Для этого на фронт отправляют все новые и новые подразделения, в частности, танковые.

В ночь на 8 июля в оккупированных Донецке и Шахтерске прогремело несколько взрывов. В Telegram-канале Типичный Донецк опубликованы фото и видео взрывов. Местные жители сообщают, что в Шахтерске уже несколько часов раздаются взрывы на складе боеприпасов оккупантов.

● Возможность нанести сокрушительный удар по Кремлю. Украинские военные с помощью современного западного вооружения способны атаковать мост через Керченский пролив, соединяющий оккупированный Крым с Краснодарским краем РФ. Как сообщила британская The Times, об этом заявил бывший главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав, отметивший, что это будет «сокрушительным ударом по Кремлю». По его словам, для этого могут быть использованы американские противокорабельные ракеты Гарпун.

«Керченский мост — законная цель», — подчеркнул Бридлав, напомнив про удары российских войск по мирным городам Украины, в частности, недавние ракетные обстрелы Краматорска и Славянска.

Кремль пытался помешать Зеленскому говорить с ЕС. Президент Владимир Зеленский во время сегодняшнего обращения к народу и парламенту Словении рассказал, что Россия пыталась сорвать его выступления.

«Я благодарен всем странам ЕС, в которых состоялись такие мои обращения. Мы знаем, что Россия пыталась сорвать их, задействовать свои связи — политические, дипломатические, даже бизнесовые. В Москве понимают, что им нечего противопоставить такому доверию между народами Украины и Европы… Они угрожали европейцам, манипулировали теми, кто от них зависит», — сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что это его обращение к 24-му парламенту из 27 стран ЕС, что является «очевидным свидетельством того, что Россия потеряла влияние в Евросоюзе».

Еврокомиссия блокирует выдачу кредита для Украины Европейским инвестбанком в 1,5 млрд евро из-за опасений относительно его финансовой надежности. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники из числа чиновников Еврокомиссии.

● Новинский ушел из-под купола под купола. Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Вадима Новинского, бизнес-партнера Рината Ахметова, бывшего гражданина РФ и главного спонсора «УПЦ МП».

6 июля Вадим Новинский заявил, что решил отказаться от депутатского мандата и «сосредоточиться на гуманитарных проектах, развитии национальной экономики, служении УПЦ [московского патриархата] и восстановлении разрушенных храмов».

● Мэр Чернигова обратился в Киев. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко обратился к президенту: мол, «подчиненные» главы государства «пытаются отстранить» его от управления городом. «В ход идут все средства: запрет визитов за границу за средствами на восстановление города, „приветы“ через силовиков, информационные атаки, блокирование работы и многое другое», — сказал мэр. И призвал Владимира Зеленского «вмешаться в ситуацию» и «остановить политическую атаку» отдельных подчиненных.

2 июля Атрошенко сообщил, что его во второй раз не пропустили за границу. Он собирался принять участие в конференции по восстановлению Украины в Швейцарии. В решении об отказе на выезд из Украины указано, что у мэра нет оснований для пересечения границы по закону О мобилизации и он не предоставил соответствующих документов.

Мэр заявил, что решение об отказе на выезд якобы принято из-за «политики» начальника ОВА и некоторых чиновников ОП. Кирилл Тимошенко, замглавы ОП, в ответ заявил, что «некоторые мэры» могут лишиться своих должностей.

● Валютные послабления от НБУ. Нацбанк с 9 июля снял ограничения на продажу валюты для импорта товаров и сохранил их для импорта ряда услуг. «С 9 июля 2022 года бизнес сможет покупать валюту и переводить средства по операциям по импорту любой товарной продукции», — сообщили в госрегуляторе.

По оценкам НБУ, ослабление ограничений для импорта продукции не создаст существенного дополнительного давления на валютный рынок.

И для финала:

● Ой радуйся, земле! Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному сегодня исполнилось 49 лет. Уже почти пять месяцев он возглавляет украинские войска в борьбе против российских оккупантов.

За время полномасштабной войны Залужный не дал ни одного интервью СМИ, но отстоял Киев, отразил врага с севера страны, попал в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time и стал первым кавалером Креста боевых заслуг, которым президент наградил его в начале мая.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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Теги:   Владимир Зеленский Сегодня в Украине с Андреем Смирновым Война России против Украины

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