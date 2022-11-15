Зеленский предложил формулу мира, а Путин ответил ракетным ударом 15 ноября, 17:35

Чем жила страна 15 ноября 2022 года

● G20−1 говорит о мире. Президент Индонезии Джоко Видодо, формальный хозяин нынешнего саммита G20, открыл двухдневную встречу лидеров Большой двадцатки (которая из-за отсутствия Путина превратилась в девятнадцатку и стала первой за время полномасштабной войны РФ против Украины) призывом к единству. «Если бы война не закончилась, миру было бы трудно двигаться вперед», — сказал он, не уточнив, о какой именно войне говорит. Но добавил, что «конфликт должен быть окончен».

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● Зеленский: война может быть закончена прямо сейчас. Президент Владимир Зеленский принял участие в саммите G20: он сделал онлайн-обращение к его участникам. В нем украинский лидер заявил, что сейчас настал тот момент, когда война может быть окончена. «Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила, и мы люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий и мир это видел. И если Россия говорит, что будто бы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями».

«Очевидно, что словам России доверять невозможно, и не будет никаких Минсков-3, которые Россия нарушит сразу же после заключения мира», — сказал Зеленский. «Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальную дестабилизацию. Уверен, что именно сейчас следует и можно остановить разрушительную российскую войну», — добавил президент Украины.

Также Зеленский предложил «украинскую формулу мира», которая предполагает десять составляющих — от ядерной и радиационной безопасности до надежной фиксации окончания войны с международными гарантиями Украине и выводом войск РФ с ее территории:

● Десять условий мира. Выступая перед Большой двадцаткой, Владимир Зеленский озвучил десять украинских условий мира. Вот из чего они складываются: Радиационная и ядерная безопасность; Продовольственная безопасность; Энергетическая безопасность; Освобождение всех пленных и депортированных; Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; Выведение российских войск и прекращение боевых действий; Возвращение справедливости (компенсация за убытки, спецтрибунал); Противодействие экоциду; Недопущение эскалации; Фиксация окончания войны.

● Кремль на условия Украины не согласен. Кремль настаивает на переговорах с Украиной, однако идти на предложенные условия не готов. По словам путинского спикера Пескова, поскольку «Киев не намерена идти на хоть какие-то уступки», Москва будет продолжать свои попытки добиться желаемого военным путем, несмотря на все свои потери. «Мы констатируем главное, что позиция и де-факто и де-юре украинской стороны свидетельствует о том, что Украина не может и не хочет вести переговоры», — заявил он в комментарии российской пропаганде (еще до варварского ракетного удара, совершенного сегодня его государством).

В свою очередь министр иностранных дел РФ Лавров заявил, что Украина на самом деле не хочет никаких переговоров, поскольку ее требования якобы «нереалистичны». «Все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны в этой ситуации», — пожаловался он во время пресс-конференции на саммите G20. Он добавил, что обсудил данный вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном: «Была краткая беседа с президентом Макроном, который подтвердил свой настрой на продолжение контактов с президентом Путиным с целью поиска каких-то договоренностей, которые позволят урегулировать всю ситуацию, как он выразился».

● «Чем дольше кремль будет саботировать 10 условий мира президента Владимира Зеленского, тем катастрофичнее ситуация для кремля и более жесткая позиция Украины», — написал в Twitter секретарь СНБО Алексей Данилов, узнав о словах Лаврова.

● Вместо предложений о мире Москва послала ракеты. Лучшей иллюстрацией истинных намерений Москвы стало то, что днем РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Похоже, этот «залп» превысил тот, что россияне выпустили 10 октября. Взрывы и прилеты отметили во Львове и области, в Харькове и Хмельницком, на Ивано-Франковщине, Ривненщине, Полтавщине. Россияне целили в объекты критической инфраструктуры. Часть из вражеских ракет ударила по Киеву: в столице зафиксировали попадания в два жилых дома на Печерске. Как минимум один человек погиб. Рассказавший об этом мэр Виталий Кличко уточнил, что часть ракет сбила ПВО. Чуть позднее он сообщил, что прилетела еще одна ракета, и тоже попала в жилой дом.

● «Россия отвечает на мощную речь Владимира Зеленского на G20 новым ракетным ударом, — написал по этому поводу в Twitter глава ОП Андрей Ермак. — Кто-то серьезно думает, что Кремль всерьез хочет мира? Кремль хочет послушания».

● Из-за массированной ракетной атаки врага энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине.

● Войне нужно положить конец. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (еще до российского ракетного удара) произнесла резкую и прямую речь на заседании G20 по продовольственной и энергетической безопасности на саммите на Бали. Она признала, что в сфере энергетики «война России открыла глаза Европейскому союзу»: «Мы буквально видим, что Россия предпочитает сжигать газ вместо его продажи».

Фон дер Ляйен напомнила, что развязанная Россией война «не только неоправданна, не спровоцирована и незаконна, она причиняет огромные страдания Украине и ущерб мировой экономике». «Мы должны положить конец этой войне, — призвала она. — Как и многие за этим столом, ЕС осуждает эту войну. И G20 теперь должна работать вместе, чтобы справиться с серьезными глобальными последствиями войны».

● Также глава Еврокомиссии в своей речи выразила поддержку Черноморской зерновой инициативы, призывая продлить действие зернового соглашения.

● Осудят войну большинством голосов? Канцлер Германии Олаф Шольц (еще до российского ракетного удара) в кулуарах саммита заявил: есть «обнадеживающие признаки консенсуса в отношении неприемлемости войны России против Украины».

В 16-страничном проекте коммюнике саммита, с которым ранее ознакомились мировые агентства, есть такая формулировка: «Большинство членов [G20] резко осудили войну в Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике. Были также другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций». Этот проект итогового документа еще должен быть утвержден лидерами и может претерпеть изменения.

● «Самый эффективный способ добиться восстановления мировой экономики — это прекратить войну России против Украины», — заявил Шольц.

● Премьер Британии — Путину: убирайся из Украины. Глава британского правительства Риши Сунак, выступая на саммите G20 (еще до российского ракетного удара), назвал развязанную РФ войну против Украины «варварской». «Россия должна уйти из Украины и положить конец варварской войне», — призвал он.

Кроме того, Сунак раскритиковал российского диктатора Путина, который после отступления российских войск из Херсона не решился прибыть на саммит лично, а послал вместо себя главу МИД Лаврова. «Примечательно, что Путин не счел возможным присоединиться к нам здесь. Возможно, если бы он это сделал, мы могли бы разобраться во всем», — заявил британский лидер.

● «Немного несправедливо говорить украинцам: „Смотрите, вы должны вести переговоры“, когда ваша страна и ваша гражданская инфраструктура непрерывно бомбардируется, как это происходит сейчас. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы продолжать помогать украинцам защищать себя и ставить себя в как можно более сильную позицию, а они уже сами выберут, как достичь урегулирования путем переговоров», — отметил премьер Британии перед началом саммита.

● Страны G20 готовят совместное заявление, в котором планируют осудить вторжение РФ в Украину и угрозы кремлевского режима по поводу применения ядерного оружия. Кроме того, мировые лидеры откажутся от традиционного совместного фото из-за присутствия на саммите российской делегации.

● Макрон попросил Си вернуть Пу к столу. На полях саммита G20 президент Франции Эммануэль Макрон попросил китайского лидера Си Цзиньпина (еще до российского ракетного удара) призвать российского диктатора Владимира Путина «вернуться за стол переговоров» и выступить посредником. Елисейский дворец заявил, что Си Цзиньпин «решительно выступил против использования атомного оружия и поддержал деэскалацию и прекращение огня».

● Премьер Италии Джорджа Мелони заявила на саммите G20, что вторжение РФ в Украину оказало огромное влияние на международный порядок и группа крупнейших экономик мира должна с этим бороться.

● Премьер Индии Нарендра Моди, выступая на саммите, призвал к миру и дипломатическим переговорам, чтобы положить конец войне.

● Зеленский предложил обмен «всех на всех». Президент Украины в своем видеообращении к саммиту G20 (еще до российского ракетного удара) предложил обмен заключенными с Россией по формуле «всех на всех».

Кроме того, президент призвал ускорить отправку миссии ООН на объекты критической инфраструктуры Украины, чтобы остановить террор РФ и попытки оккупантов превратить холод в оружие.

А еще Зеленский поддержал инициативу G7 по установлению потолка цен на российскую нефть.

● Поговорили при закрытых дверях. Президент США Джо Байден и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели закрытые переговоры на полях саммита G20. Американский лидер выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле, который унес жизни шести человек (ранения получили более 80). Он также поблагодарил Эрдогана за его усилия по зерновому коридору и поставках украинского зерна в другие страны.

Лидеры также обсудили поставки истребителей F-16. В канцелярии турецкого президента также уточнили, что Байден подчеркнул важность Турции в процессе вступления Швеции в НАТО.

● Вчерашняя непубличная встреча в Анкаре директора ЦРУ Уильяма Бернса и главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина является вкладом Турции в глобальный мир, заявил Фахреттин Алтун, руководитель директората по коммуникациям администрации турецкого президента. Он добавил, что стороны обсуждали угрозы международной безопасности, в частности, использование ядерного оружия. «Турция, которая ранее собрала министров иностранных дел Украины и России и выступила посредником в заключении зернового соглашения, будет продолжать переговоры о мире со всеми сторонами и не откажется от инициативы в этом процессе», — резюмировал Алтун.

● ООН станет заставлять РФ заплатить за войну. Генассамблея ООН приняла проект резолюции по выплате Россией компенсации Украине за нанесенный ущерб. За него проголосовали 94 страны, против — 14, 73 — воздержались.

В резолюции признается необходимость создания международного механизма возмещения ущерба в результате противоправных действий России против Украины. Она рекомендует странам-членам ассамблеи в сотрудничестве с Киевом создать «международный реестр» для документирования претензий и информации об ущербе, нанесенном украинцам действиями РФ. Соавторами резолюции являются десятки стран-партнеров Украины. Документ носит рекомендательный характер.

Против были: Багамские острова, Беларусь, Центральноафриканская республика, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Зимбабве.

● Кремль — в шоке. Россия выступает категорически против резолюции Генассамблеи ООН о необходимости выплаты репараций Украине, заявил пресс-секретарь Кремля Песков. «Естественно, организаторы этого процесса пытаются завершить грабеж наших ЗВР [золотовалютных резервов, $300 млрд из которых заморожены вне РФ], которые были совершенно незаконным образом заблокированы. Собственно, [это] формализация этого грабежа с использованием площадки ООН», — сказал он.

● Замминистра юстиции Украины Ирина Мудрая отметила: после приятия резолюции страны, в которых находятся арестованные активы РФ, имеют юридически обоснованное решение и смогут перейти от дискуссий к действиям по старту работы международного компенсационного механизма.

● Путин связал Херсон с выборами в США. Кремлевский режим тянул с выводом своих войск из Херсона, несмотря на огромные потери из-за контрнаступления ВСУ, потому что дожидался завершения промежуточных выборов в США. Об этом сообщил CNN со ссылкой на данные разведки.

Согласно этим сведениям, в первую очередь российский диктатор Путин не хотел, чтобы администрация американского президента Джо Байдена могла использовать позорное бегство российской армии для предвыборной кампании своей Демократической партии, активно поддерживающей продолжение военной помощи Украине.

● На выборах демократы удержали свои позиции, так что даже частично призрачные надежды Кремля на их конкурентов-республиканцев не оправдались.

● Пентагон оценил освобождение Херсона. В Пентагоне заявили, что освобождение Херсона стало значительным достижением для Украины, но российские войска, похоже, не собираются покидать остальные оккупированные территории. В связи с этим, как заявил официальный представитель ведомства, впереди еще тяжелые бои.

Чиновник отметил, что сейчас украинские силы продолжают закреплять достигнутые успехи заняты расчисткой препятствий и мин, оставленных оккупантами.

По словам представителя американского оборонного ведомства, по мере приближения зимы боевые действия в Украине могут замедлиться. В то же время планы поддержки США не замедлятся, поскольку эта поддержка зависит не от погоды, а от того, что, по словам украинцев, им нужно.

● Полиция задокументировала 414 случаев военных преступлений на освобожденной территории Херсонской области, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

● Самые горячие точки на фронте. «Ситуация на фронте стабильная и контролируемая. Силы обороны, несмотря на яростное сопротивление оккупационных войск, продолжают наступательные действия на Харьковском направлении», — отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре с Марком Милли, главой объединенного комитета начальников штабов США (который недавно выступил за необходимость возобновления переговоров Киева и Москвы).

По словам Залужного, враг активно атакует на рубежах Белогоровка-Соледар-Бахмут-Майорск и Авдеевка-Опросное-Водяное-Пески-Марьинка-Павловка (все — Донецкая область), но успеха не имеет. ВСУ держат оборону благодаря стойкости передовых подразделений и боеспособным резервам.

«Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины продолжает концентрировать усилия на достижении стратегических задач по стабилизации обстановки в определенных операционных зонах, ведению дальнейших наступательных действий с целью деоккупации всей страны и недопущению прорыва противника на участках вероятного наступления», — добавил главнокомандующий ВСУ.

● Самым загадочным остается сейчас херсонское направление. Детальной информации о том, что там сейчас происходит, нет, хотя в ТГ уже появились сообщения о выходе украинских частей на левый берег Днепра — в районе Кинбурнской косы, возле Голой Пристани и даже Олешек (напротив Херсона). Однако в Генштабе рекомендовали не торопиться с выводами и дождаться официальной информации, которая появится лишь тогда, когда будет подтверждена. Пока что известно лишь следующее:

● Не отступили, а отодвинулись из страха. Российские оккупанты в Херсонской области отодвинулись на 15−20 км вглубь от обустроенных ими рубежей на левом берегу Днепра, чтобы обезопаситься от обстрелов ВСУ. Об этом рассказала Наталья Гуменюк, руководитель объединенного пресс-центра сил обороны оперативного командования Юг.

«Гипотетически враг может угрожать Херсону, потому что расстояние позволяет использовать разные виды оружия, но ВСУ тоже не стоят на месте и используют контрбатарейную борьбу. В связи с чем наблюдается активность вражеских войск на левом берегу Днепра по продвижению вглубь от берега на 15−20 км», — отметила Гуменюк. Она подчеркнула, что логистика оккупантов на левом берегу Днепра находится под огневым контролем ВСУ.

● А еще Гуменюк в эфире Радио НВ уточнила, что пути подтягивания резервов армии РФ на Херсонщине ВСУ уже берут под огневой контроль. «Они пытаются обустроить несколько рубежей обороны, осознавая, что наше движение вперед достаточно убедительно и вряд ли нас остановит такая мощная преграда, как Днепр. Развитие событий по календарю все же предполагает зимнюю погоду и установку определенных температурных режимов, которые могут быть благоприятными для того, чтобы действия наших сил были более эффективными», — сообщила она. И уточнила, что зима не остановит действия украинских военных.

● Зеленский сделал Москве позорно. Визит Владимира Зеленского в Херсон разъярил российское провоенное сообщество даже больше, чем вывод войск РФ из города. Новая волна громкой критики оказывает давление на российских военачальников, чтобы те активизировали наступление на Донбассе. Такие оценки в сводке по итогам 14 ноября приводит американский Институт изучения войны (ISW).

ISW прогнозирует интенсификацию российских операций в районе Бахмута, самого Донецка и на западе Донецкой области — после того, как РФ перебросит туда часть сил, выведенных с юга Украины.

● Другие выводы экспертов ISW за минувшие сутки: украинские войска продолжают контрнаступательные действия на Луганщине, на линии Сватово — Кременная и ведут бои с российскими войсками под Белогоровкой; россияне безуспешно пытались восстановить свои позиции на северо-востоке Харьковской области; оккупанты активизировали наступательные операции в Донецкой области; Путин подписал дополнительные указы, уточняющие протоколы мобилизации и расширяющие положения о призыве на военную службу — вероятно, в рамках текущих усилий по укреплению и наращиванию военных сил РФ.

● Свыше 82 тыс. С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 82 080 своих военных, за минувшие сутки — 710. Такие данные на утро 15 ноября обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты лишились почти 18 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2848 (+8 за сутки), боевые бронированные машины — 5748 (+6), артсистемы — 1839 (+2), реактивные системы залпового огня — 393 (+0), средства ПВО — 206 (+0), самолеты — 278 (+0), вертолеты — 261 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1509 (+2) и многое другое.

● До батальона каждый день. Российские оккупанты круглосуточно штурмуют Бахмут и Авдеевку, сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. «Интенсивность атак нивелируется нашим огнем и качеством нашей обороны. Для любой нормальной армии мира они уже терпят критические потери, — враг может терять до батальона ежедневно», — заявил он. И добавил, что перебросить войска из Херсонской области россиянам будет не так просто, — украинское командование помешает этим планам.

● Серый орел может прилететь в Украину. Американский оборонный сектор рассматривает возможность модифицировать беспилотник Grey Eagle, чтобы снять потенциальную опасность потери чувствительных технологий и, таким образом, получить возможность передать его Украине, сообщил CNN.

Украинская сторона длительное время просит США передать многоцелевые беспилотники Grey Eagle MQ -1C, оснащенные ракетами Hellire. Один дрон может нести четыре такие ракеты и лететь на высоте более 8 км в течение почти 30 часов.

В Вашингтоне не раз отвечали отказом, объясняя, что беспилотник содержит высокотехнологичное радио- и разведывательное оборудование, которое в случае попадания в Россию во время боевых действий может представлять угрозу безопасности США.

Немного о внутренней политике:

● НАБУ ищет Грановского. НАБУ объявило в розыск Александра Грановского, бывшего народного депутата от Блока Петра Порошенко. В пору своего могущества (при пятом президенте) тот, вместе с еще одним БПП-шником Игорем Кононенко считался «главным решалой» и негласным куратором прокуратуры и судебной системы. Теперь же НАБУ считает, что Грановский создал на контролированном государством Одесском припортовом заводе схему продажи минеральных удобрений заранее определенной компании по заниженной цене (а та после все перепродавала по рыночным прайсам). Ущерб от этой «работы» в Бюро оценили в 93,3 млн. грн. 21 октября Грановскому объявили о подозрении, а теперь официально начали разыскивать.

● Присосались к зерновому коридору. Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) разоблачили масштабную схему поборов должностными лицами Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области. «Должностные лица брали взятки от субъектов хозяйственной деятельности, которые осуществляют экспорт зерновых культур через морские порты Одесской области по так называемому зерновому коридору», — сообщил ТГ-канал ГБР.

Еще:

● СБУ услышала «звон над Россиею» в Лавре. По факту прославления «русского мира» во время богослужения московского патриархата в Киево-Печерской Лавре СБУ начала уголовное производство. Поводом стало опубликованное в соцсетях видео из храма, на котором прихожане поют: «Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка-Русь».

Наместник лавры митрополит Павел признал, что на одном из молебнов в храме люди пели песню о стране-агрессоре России, но заявил, что это было не богослужебное пение. По его словам, отцу Захарию, допустившему песнопения, запретили служить литургии.

И для финала:

● Черный ящик от Буданова и Чмута. ГУР Минобороны сообщило о реализации очередного проекта совместно с фондом «Повернись живим» стоимостью в 40 млн. грн. В октябре благотворители, которыми руководит Тарас Чмут, приобрели и передали ведомству некое оборудование (детали не раскрываются), способное снизить наступательный потенциал России. «По нашим подсчетам, только за октябрь проект, который мы между собой называем Black box, нанес России ущерб на миллионы долларов. Совместно с благотворителями и всеми небезразличными украинцами мы и дальше будем влиять на боевую способность врага», — отметил начальник ГУР Кирилл Буданов.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.