Когда Путин умрет 12 декабря, 20:04

Чем жила страна 12 декабря 2022 года

● Когда Путин умрет. Президент Владимир Зеленский считает, что в случае смерти Путина война РФ против Украины завершится. Такой прогноз он дал в эфире шоу Мой следующий гость не нуждается в представлении американца Дейва Леттермана на Netflix (шоу было записано в киевском метро более месяцы назад). По мнению украинского лидера, со смертью диктатора его «вертикаль» рухнет, поскольку органы власти в стране перестанут работать.

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«Если Путин умрет, войны не будет. Авторитарный режим тем и опасен — это огромный риск. Потому что не может все зависеть от одного человека. Когда такой человек уходит, институции останавливаются. Если его не будет, они будут заниматься внутренней политикой, но не внешней», — пояснил Зеленский.

● Диктатор спрятался от СМИ. На фоне военных поражений армии РФ в войне против Украины Путин отменил свою ежегодную декабрьскую большую пресс-конференцию. По крайней мере, до нового года таковой не планируется, сообщил кремлевский пресс-секретарь Песков.

● Пошла череда топ-переговоров. Вечером 11 декабря президент Владимир Зеленский провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом. В частности, украинский лидер сообщил, что в результате российских ракетных ударов уничтожено около 50% отечественной энергетической инфраструктуры. Помощь США в восстановлении является важным шагом. Глава государства также призвал Байдена усилить помощь по укреплению и расширению эффективности ПВО, что особенно важно после начала зимы.

«Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина стремится достичь мира и подчеркнул важность консолидации международных усилий для достижения этой цели», — сообщил Офис президента.

● А перед этим Зеленский имел переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, который в тот же день побеседовал с российским диктатором Путиным. О каких-либо прорывах по итогам этой «челночной» дипломатии стороны не сообщали, — разве что о расширении «зернового» коридора. Но именно после беседы с турецким лидером Зеленский вышел на связь с Байденом.

А теперь еще и будет саммит G7, в котором поучаствует и президент Украины:

● Зеленский и G7. Президент Владимир Зеленский еще раз поговорит с Джо Байденом сегодня, — он присоединится к виртуальной встрече лидеров Большой семерки. Об этом написал CNN со ссылкой на собственные источники. Ключевой темой переговоров станет Украина и Европейский Союз. «Лидеры обсудят жестокую войну России против Украины и будут координировать наши усилия по поддержке Украины, которая будет длиться столько, сколько потребуется», — сообщил неназванный чиновник в комментарии СNN.

● Представители США и Китая провели «откровенные и предметные» переговоры, которые касалась, кроме прочего, войны России против Украины. Об этом сообщил CNN со ссылкой на собственные источники. Встреча состоялась в китайском городе Ланфане. Официальные лица США встретились с замминистра иностранных дел Китая Се Фэном 11 и 12 декабря.

● В Украину с четырехдневным визитом прибыл замгенсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.

● Крым может сделать Путина безумным. Стремление Украины деоккупировать Крым и захватнические претензии России на украинский полуостров сильно уменьшают шансы на мирное соглашение между Киевом и Москвой, — статью этой теме посвятила The Washington Post. Из-за Крыма война может длиться десятилетиями, а деоккупация полуострова может подтолкнуть Путина к применению ядерного оружия, считают аналитики издания.

Надежда Украины на возвращение Крыма долгое время казалась надуманной фантазией, но недавние победы Киева на поле боя и ошибки Москвы неожиданно сделали ее правдоподобной и, возможно, даже опасной, пишет WP.

Именно с Крыма в феврале 2014 года началось вторжение России и оккупация территорий Украины, напоминает WP. И сейчас президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что только возвращение Крыма станет завершением войны.

Россия также намерена сохранить контроль над Крымом, вызывая обеспокоенность среди западных официальных лиц относительно крайних мер, которые может принять Путин, чтобы удержать оккупированный полуостров.

«Если утереть нос Путину, он может сделать что-то очень глупое. Он может использовать тактическое ядерное оружие», — предположил в недавнем интервью экс-начальник штаба британской армии лорд Дэвид Ричардс.

«Отказ любой стороны отступить грозит превратить войну в конфликт, который продлится десятилетиями, подобно территориальному противостоянию касательно Западного Берега и Газы, Нагорного Карабаха или Курдистана», — заключают журналисты WP.

В тему:

● Кремлевский диктатор хочет сохранить жизнь. Путин, кроме ударов по инфраструктуре Украины, может пойти на еще большую эскалацию войны ради сохранения жизни. Об этом написал обозреватель британской The Guardian Саймон Тисдал. Он считает, что диктатор хочет повысить цену победы для Украины и ее союзников с помощью «ассиметричных и невоенных методов». Также Путин постарается вредить Украине на дипломатической арене. Пример — недавние действия Венгрии, которая пыталась заблокировать выделение финансирования ЕС для Украины (речь о 18 млрд. евро, которые ЕС все же выделил официальному Киеву).

«Предположение, что истощенные войска России уже сделали худшее, что могут, и не способны на дальнейшую эскалацию, звучит самодовольно. Поскольку Путин с опозданием понимает, что он не может забрасывать бомбами Киев, чтобы заставить его подчиниться, он все больше полагается на глобализацию войны», — пишет Тисдал. Он считает, что Путину нужна эскалация уже не только для сохранения себя как политической фигуры, но и для выживания как «человека»: «Пока Путин у власти и продвигает фантазии о российской глобальной империи, грабя суверенные украинские земли, путь вперед заблокирован. Падение Путина — предпосылка долгосрочного мира».

● Лукашенко лучше не дергаться. Поддержка Беларусью вторжения РФ в Украину снижает возможности ее собственных вооруженных сил для проведения военных операций, а попытка Кремля заставить Минск открыто вступить в войну является усилиями по установлению полного контроля над страной. Об этом сказано в сводке американского Института изучения войны (ISW) по итогам 11 декабря.

Вторжение Беларуси и открытое вступление в войну против Украины «крайне маловероятно» в обозримом будущем, несмотря на информационные кампании российских властей и белорусского диктатора Лукашенко. «Цель этих усилий — удержать украинские силы у белорусской границы, чтобы не дать им возможности усилить военные операции на других участках фронта», — считают в ISW.

По оценкам ISW, на данный момент у Беларуси есть, вероятно, всего шесть маневренных бригад из примерно 45 тыс. военнослужащих. Некоторые из них демонстративно не хотят вступления в войну в Украине. Вполне вероятно, что они выразят нежелание или прямой отказ, если Лукашенко решит вторгнуться в Украину.

● Другие выводы ISW за минувшие сутки: украинские и российские военные сообщали, что бои продолжаются вдоль линии Сватово-Кременная и возле Лимана на фоне плохих погодных условий; российские пропагандисты заявили, что оккупанты перебросили более 200 единиц техники с Херсонского направления на Купянское, а на геолокационных кадрах видно, что танки Т-90 из РФ в Луганской области движутся на запад. Украинский чиновник заявил, что большая группировка российских сил в настоящее время не представляет угрозы; оккупанты добились незначительных территориальных успехов в районе Бахмута, там продолжаются бои. Представитель ВСУ заявил, что враг изменили тактику наступления с использования батальонных тактических групп (БТГ) на небольшие штурмовые группы; источники утверждают, что украинские силы нанесли удары по Скадовску, Голой Пристани, Олешкам и Новой Каховке Херсонской области, расположенным вдоль основных российских логистических линий; украинские войска также нанесли удар по российской военной базе в Мелитополе, Запорожская область. Один источник утверждает, что в результате удара погибло до 200 российских военнослужащих; украинская партизанская группа взяла на себя ответственность за поджог казармы российских военных в оккупированном Крыму.

● Британская разведка полагает, что Россия не сможет достигнуть поставленных целей в Украине. Кроме того, маловероятно, что ее войска смогут серьезно продвинуться в ближайшие месяцы.

● Минус 600 военных и 24 танка. За минувшие сутки украинские силы ликвидировали более 600 российских оккупантов. А всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ составили 94760 военных. Такие данные привел Генштаб ВСУ на утро 12 декабря.

Кроме того, оккупанты потеряли: танков — 2966 (+24 за сутки), боевых бронированных машин — 5928 (+8), артсистем — 1929 (+1), РСЗО — 397 (+0), средства ПВО — 211 (+0), самолетов — 281 (+0), вертолетов — 264 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 1617 (+4) и многое другое.

● Искандеров осталось мало. Пока нет свидетельств тому, что российская армия получила баллистические ракеты от Ирана, рассказал Юрий Игнат, представитель командования Воздушных сил ВСУ. «Им они нужны. Искандеров осталось мало. Возможно, подчеркиваю, есть проблемы с производством, а возможно не могут производить в необходимом количестве так, чтобы завезти, пополнить те запасы, которые они уже использовали. Почти все они и использованы. Они уже за НЗ залезли», — заявил он.

● А еще Игнат пояснил, что сейчас украинская ПВО не может сбивать баллистические ракеты: «Ни Искандеры, ни ракеты С-300, ни ракеты иранские… Баллистика на сегодняшний день недоступна для сбивания средствами ПВО, которые есть у нас на вооружении. Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет — это на старте, там, где они находятся».

● С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия продолжает производить высокоточные ракеты для своих террористических ударов, заявил The New York Times Вадим Скибицкий, представитель ГУР Минобороны. По его словам, с начала полномасштабной войны российские оружейные заводы смогли изготовить 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования Калибр (около 40 в месяц).

● Войскам РФ хватит ракет на три-пять массированных обстрела Украины, если оккупанты будут использовать по 80−90 ракет, сообщил Скибицкий.

● С октября российские бомбардировщики выбирают обходные маршруты, чтобы избежать систем ПВО. При этом оккупанты не заходят в воздушное пространство Украины, «что ограничивает их эффективность», пишет NYT. По словам Скибицкого, у украинской разведки обычно есть около часа после взлета вражеских бомбардировщиков с баз, чтобы отследить их полет, прежде чем пилоты запустят ракеты.

● ЕС готовит санкции против Ковальчуков, ТВ и Михалкова. Евросоюз планирует включить в проекты новых санкционных списков российских пропагандистов Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепса, режиссера Никиту Михалова, а также писателей Дмитрия Пучко и Сергея Михеева. Об этом написал EUobserver.

В санкционных документах ЕС говорится, что Корчевников, например, публикует комментарии в соцсетях, которые «ассоциируют Запад и Украину с безбожием и дьяволом». А Михеев рассказывает о «необходимости» так называемой «денацификации» и «демилитаризации» Украины и продвигает идеологию «русского мира».

ЕС стремится заморозить активы и запретить выдачу виз четырем членам семьи Ковальчуков (лично приближенные к Путину бизнесмены), владеющей СМИ и соцсетями.

К ответственности также должны быть привлечены пять владельцев российских компаний Рен ТВ и ТВ-Новости. Также у трех каналов — НТВ/НТВ Мир, Россия 1 и РЕН ТВ планируют отозвать лицензии на вещание в странах ЕС.

В документах ЕС сказано, что перечисленные российские СМИ виноваты в «грубом искажении и манипулировании фактами» с целью оправдания войны против Украины и дестабилизации стран ЕС, что является «значительной и прямой угрозой общественному порядку и безопасности Союза».

● Большая экономическая война. Замминистра финансов США по несколько часов в день проводит в специальной секретной комнате, изучая влияние санкций на РФ, попытки Кремля их обойти и придумывая новые способы лишить Путина возможности продолжать войну. Министр финансов США Джаннет Йеллен и ее заместитель Уолли Адейемо рассказали об этом телеканалу CBS. Первая заявила, что помимо экономики США, вопрос, которому она уделяет больше всего времени, — это война в Украине.

● Именно Минфин США (а не Госдеп или Пентагон) является тем ведомством, которое отвечает за реализацию более 1000 санкций в отношении российской банковской и энергетической систем и военной промышленности. Координирует эти действия Уолли Адейемо, который рассказал: ограничение поставок в РФ всего — от микрочипов до шарикоподшипников — изменило ситуацию на поле боя. «Я не буду рассказывать вам ни о каких разведданных, которые я видел. Но я могу сказать, что ведущие производители танков в России прекратили свою деятельность и заявили о об этом, потому что они не могут получить необходимое им оборудование», — сказал Адейемо. «Способность России снабжать свои вооруженные силы очень сильно подорвана санкциями и экспортным контролем», — резюмировал он.

● А Йеллен заявила, что прекращение войны России против Украины — это лучшее, что можно сделать для мировой экономики. «Мы делаем все возможное, чтобы довести эту войну до конца. Конечно, мы оказываем немалую помощь Украине, как военную, так и экономическую», — добавила министр. Отвечая на вопрос, как долго США будут продолжать оказывать Украине военную (уже выделено $38 млрд) и прямую экономическую (выделено $13 млрд) помощь, она сказала: «Столько, сколько потребуется».

● А еще Йеллен пояснила: введение США и ЕС потолка цен на российскую нефть в $60 за баррель преследует две цели: снизить доходы РФ для затруднения финансирования войны против Украины и удержать мировые цены на нефть в умеренном диапазоне.

● Словаки готовы передать МиГ-29. Словакия готова передать на нужды ВСУ свои истребители МиГ-29. Вопрос уже обсуждался с украинским президентом Владимиром Зеленским, заявил министр иностранных дел этой страны Растислав Качер. «Мы еще не передали вам МиГ-29. Но мы готовы это сделать», — сказал он.

По словам Качера, министр обороны Словакии объяснил Зеленскому механизм передачи МиГов. А официальная Братислава ведет соответствующие консультации с партнерами по НАТО. «И я думаю, что в ближайшие недели в Словакию приедет украинская делегация, и мы будем вместе с нашими американскими друзьями работать над тем, чтобы это стало реальностью», — сообщил глава словацкого МИД.

И еще:

● Ремонтный хаб у границы Украины. В Словакии начал работу центр по ремонту крупной военной техники для ВСУ, сообщил Bild. По словам Кристиана Фройдинга, главы спецштаба по Украине в Минобороны Германии, с помощью нового ремонтного центра вблизи границы Словакии с Украиной правительства и оружейная промышленность хотят обеспечить дальнейшее использование тяжелых вооружений для отражения агрессивной войны России. Немецкая танкостроительная компания Krauss-Maffei Wegmann организовывает в регионе ремонт техники, которая была изношена или повреждена в боях в Украине, — к примеру, самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

● Украина защищает Молдову. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что украинцы сегодня защищают не только себя, но и свободу Молдовы. «Мы очень благодарны отважным украинцам, но риски остаются. Даже если благодаря Украине сегодня нет военной угрозы, мы сталкиваемся с гибридной войной, есть попытки России дестабилизировать ситуацию в Молдове», — сказала она. И отметила, что РФ продолжает гибридную войну против Молдовы посредством пропаганды и сокращения поставок газа.

● Совбез продолжает наказывать «московских» попов. СНБО ввел на пять лет санкции еще против нескольких деятелей «УПЦ МП». Президент Владимир Зеленский утвердил их 11 декабря. Под ограничения попали: митрополит Запорожский и Мелитопольский «УПЦ МП» Андрей Коваленко; митрополит Луганский и Алчевский «УПЦ МП» Василий Поворознюк; настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря «УПЦ МП» Александр Прокопенко; настоятель Свято-Успенского кафедрального собора «УПЦ МП» в Херсоне Александр Федоров; митрополит Бориспольский и Броварской Антоний «УПЦ МП», управляющий делами «УПЦ МП», член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Иван Паканич; митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий «УПЦ МП», глава отдела внешних церковных связей «УПЦ МП» Валентин Егоренко; архиепископ Константиновский Паисий, викарий Горловской епархии «УПЦ МП» Виктор Шинкарев.

● 2 декабря СНБО ввел санкции против десяти деятелей «УПЦ МП», в частности наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-депутата Вадима Новинского. Зеленский их утвердил.

И для финала:

● День Сухопутных войск. Президент Владимир Зеленский поздравил военных с Днем Сухопутных войск. Он отметил, что все составляющие этого мощного вида ВСУ закалены тяжелыми кровопролитными боями и смело защищают родную землю, продолжая слаженно и уверенно уничтожать российских захватчиков по всем направлениям.

«Склоняем головы перед памятью героев, отдавших свою жизнь за Украину. Мы всегда будем помнить их подвиг. Уверен, что военнослужащие Сухопутных войск ВСУ и дальше будут надежно защищать родную землю», — сказал глава государства.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.