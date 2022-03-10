Кремлевские заговорили о встрече с Зеленским, а Лавров оформил явку с повинной 10 марта, 16:41 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 10 марта 2022 года (дневной выпуск)

● Кремлевские заговорили о возможной встрече с Зеленским. Министр иностранных дел страны-оккупанта Сергей Лавров заявил после переговоров в Турции с главой нашего МИД Дмитрием Кулебой, что «надеется на возможность встречи» Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Этот вопрос проработают по белорусскому треку», — сказал современный московский аналог Риббентропа.

● Возможную встречу Зеленского и российского диктатора стороны достаточно подробно обсуждали в Турции.

● Лавров оформил явку с повинной. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что вчерашняя бомбардировка детской больницы и роддома в Мариуполе была сознательным и целенаправленным решением армии РФ. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил после переговоров с шефом украинского МИД Дмитрием Кулебой.

● Лавров подчеркнул, что считает этот роддом военной целью. «Несколько дней назад на заседании Совбеза ООН российской делегацией были представлены факты о том, что этот роддом давно захвачен батальоном Азов и другими радикалами, оттуда выгнали всех рожениц, всех медсестер и вообще весь персонал. Это была база ультрарадикального батальона Азов», — заявил он.

● Мариуполь — в полной блокаде. Мариуполь все еще заблокирован для эвакуации людей. В город не может доехать гуманитарная помощь. Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

● Москва уходит из Совета Европы. РФ больше не намерена быть членом Совета Европы, — такое заявление распространил МИД страны-оккупанта. Там обвинили государства ЕС и НАТО в злоупотреблении своим большинством и продолжении «линии разрушения Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе».

● Беседовать с дураком — лишь тратить время. Сегодняшняя беседа главы МИД Дмитрия Кулебы с «коллегой» из страны-оккупанта Сергеем Лавровым никакого прогресса не принесла. По словам Кулебы, они не договорились ни о каком прекращении огня и Лавров не обещает никаких гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Мариуполя.

● Однако МИД Украины готов к новой встрече в этом же формате.

● Макрон и Шольц позвонили в Кремль. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон утром позвонили по телефону Путину. Об этом рассказали источники в правительстве Германии.

В разговоре Шольц и Макрон потребовали от визави немедленно прекратить огонь в Украине. Они настаивали, что любое решение кризиса должно быть достигнуто путем переговоров между Украиной и РФ. Источники отметили, что главы трех государств продолжат оставаться в тесном контакте друг с другом в течение следующих дней.

● Представитель Кремля Дмитрий Песков без подробностей рассказал журналистам, что во время разговора «лидеры продолжили обсуждать тему Украины».

● Британская разведка: оккупанты выдохлись. «Большая колонна российской техники к северу от Киева достигла малого прогресса за последнюю неделю и несет потери от рук Вооруженных сил Украины, — отмечают представители британской разведки, чьи данные цитирует Минобороны этой страны. — В последние дни заметно снизилась воздушная активность России над Украиной, вероятно, благодаря неожиданной эффективности и выносливости Воздушных сил ВСУ».

● Минус один полковник. В Киевской области ВСУ ликвидировали командира полка сил оккупантов, сообщили в ГУР МО. «При ведении боевых действий в Броварском районе Киевской области понесла значительные потери в личном составе и технике батальонно-тактическая группа (БТГр) 6 танкового полка (Чебаркуль) 90 танковой дивизии Центрального военного округа. В частности, ликвидирован командир полка полковник А. Захаров», — рассказали там.

● Минус «искандеры». Украинские военные из оперативного командования Север отчитались об уничтожении дивизиона российских ракетных комплексов «Искандер-М», который обстреливал жилые районы Черниговщины. Других подробностей пока нет.

● Сейм Литвы — за статус кандидата для Украины. Литовский Сейм единодушно поддержал резолюцию, в которой призывает Евросоюз безотлагательно предоставить Украине статус кандидата на вступление и открыть переговоры о членстве. За резолюцию проголосовали 123 депутата.

● Также британская разведка отмечает, что РФ вынуждена будет вывести военнослужащих срочной службы с территории Украины после многочисленных потерь в войне.

● Офис президента хочет новой системы безопасности. Украина будет добиваться реальных, юридически закрепленных гарантий в системе безопасности, которую должны построить страны мира. Об этом в интервью УП заявил Андрей Ермак, глава ОП.

● «Мы сегодня вне всяких блоков. Но нам сегодня важно говорить не об этом, а о том, что системы европейской безопасности не существует. После начала войны это очевидно. Системы мировой безопасности не существует… Ее надо строить — с нуля. И, безусловно, нас в первую очередь интересует строительство этой системы мировой безопасности, в которой Украина будет иметь определенные реальные, юридически закрепленные гарантии», — сказал Ермак. И добавил, что документ должен защитить страну на столетия.

● Ермак отметил, что президент Зеленский проводит каждый день по меньшей мере по 10 телефонных разговоров, с некоторыми лидерами разговаривает каждый день по несколько раз.

И для финала:

● Каждый второй киевлянин покинул город. Из Киева за две недели войны выехали около половины жителей, — теперь в столице остается менее 2 млн человек, заявил мэр Виталий Кличко. Однако город, по его словам, стал как крепость.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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