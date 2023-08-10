Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, NV

Зеленский с ним даже за один стол не сядет

10 августа, 18:01
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Чем жила страна 10 августа 2023 года

Зеленский с ним даже за один стол не сядет. Переговоры Украины с РФ возможны после вывода российских войск с оккупированных украинских территорий, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Однако, по его словам, Украина будет договариваться не с Путиным.

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«Мы можем вести переговоры с Россией после вывода их войск с наших земель, но не с Путиным. Эта цель может быть достигнута с помощью микса войны и дипломатии. Наши генералы занимаются первым, их задача побудить россиян к отступлению и понять, что лучше говорить, чем воевать. Я забочусь о дипломатии и диалоге, когда это возможно», — сказал Кулеба в интервью итальянской Corriere della Sera.

Президент Владимир Зеленский должен лично принимать решения относительно любых потенциальных переговоров с Путиным. Об этом заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

Контрнаступление продолжается. Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, — в районе Урожайного и к юго-востоку от Майорского ВСУ имели успех (это западная часть Донецкой области, место наибольшего продвижения украинских сил). Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. По его словам, в районе этих населенных пунктов украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах. Украинские воины также продолжают вести наступление южнее Бахмута.

Россияне продолжают давить в Харьковской области. Российские оккупанты пытаются перехватить инициативу на Купянском направлении (юго-восточная часть Харьковской области), заявил заместитель командующего Восточной группировки войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый. «Однако из-за всех принятых мер, в частности, командующий Сухопутными войсками работал в этой зоне, — отданы приказы, усилена оборона, ударные средства», — добавил он.

Власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из некоторых местных общин, — из-за приближенности к зоне боевых действий и российских обстрелов.

Вагнер возвращается? В то время, как ВСУ продолжают постепенное продвижение на юге Украины и под Бахмутом, в российском инфопространстве появились данные о возможном провале «соглашения» о передислокации сил ЧВК Вагнера в Беларусь. Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW).

Российский инсайдерский источник сообщил, что ЧВК якобы проводит первый этап вывода боевиков группами в 500−600 человек из Беларуси в Краснодарский край и Воронежскую и Ростовскую области РФ, а второй этап вывода якобы начнется после 13 августа. Боевики покидают Беларусь якобы из-за того, что Александр Лукашенко отказался их финансировать, когда выяснил, что Россия не будет платить за ЧВК.

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США продолжают отслеживать перемещения и действия российской ЧВК Вагнера в Беларуси, заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Польша отправит на границу с Беларусью 10 тыс. своих военнослужащих.

Минус 16 танков и вертолет. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 580 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 252 200 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4278 (+16 за сутки), боевых бронированных машин — 8303 (+13), артсистем — 5028 (+15), РСЗО — 711 (+0), средств ПВО — 469 (+0), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 313 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4179 (+4) и многое другое.

Жгут своих. Российские оккупанты пытаются скрыть реальные потери личного состава, поэтому постоянно сжигают тела своих погибших в поле возле Мелитополя (оккупированная часть Запорожской области). А в Чаплинке в Херсонской области враги обустроили кладбище, имеющее площадь 100 га. Обо всем этом написала в ТГ заместитель министра обороны Анна Маляр.

Снова Шахеды. В ночь на 10 августа Россия осуществила пятичасовую атаку (с северо-восточного направления) с использованием дронов-камикадзе. ПВО уничтожила 7 из 10 шахедов. Остальные дроны-камикадзе поразили объекты в Ровенской области (в местной ОВА сообщали о попадании в нефтебазу).

Москве подрезали крылья. 10 августа в московских аэропортах Внуково и Домодедово (возле последнего были взрывы) вводили ограничения на полеты, задержали десятки рейсов. В местных ТГ-каналах писали, что в аэропортах вводили план Ковер из-за обнаружения в небе неопознанных воздушных судов. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около четырех часов утра ПВО сбило два ударных БПЛА, летевших в сторону города.

Представитель ГУР Андрей Юсов, комментируя взрывы в Москве и области, заявил: «Происходят последствия российского полномасштабного вторжения в Украину. Демонстрация на весь мир, что „вторая армия мира“, конечно, никакая не вторая и она даже не может справиться с защитой собственной столицы на болотах. Кара Божья происходит. Работаем дальше».

Тaurus и ATACMS. Немецкое правительство намерено объявить о поставках крылатых ракет Taurus (дальность действия — 500 км) в Украину «в ближайшее время», написало немецкое издание T-Online со ссылкой на источник из партийных кругов.

По данным источников, Берлин сейчас работает над решением с Соединенными Штатами. Сообщается, что «крылатые ракеты Taurus могут поставить вместе с американскими ракетами ATACMS».

Появился гуманитарный морской коридор. Военно-морские силы ВСУ объявили новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских портов Украины. Ранее они были предложены Украиной в обращении к Международной морской организации. Маршруты прежде всего будут использовать для возможности выхода гражданских судов, находящихся в портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения России.

Последнее судно с украинским продовольствием вышло из порта Одесса 16 июля. После выхода России из зернового соглашения Москва атаковала портовую зерновую инфраструктуру для прекращения доступа украинского продовольствия на мировые рынки.

Спикер ВМС Олег Чалык отметил, что временный гуманитарный коридор начал работать 10 августа. «Коридор будет очень прозрачным, мы установим камеры на кораблях, и будет вестись трансляция, чтобы показать, что это исключительно гуманитарная миссия и не имеет военных целей», — рассказал он.

И напоследок:

Дубинский получил электронный браслет. Нардепу Александру Дубинскому (бывшему представителю СН) назначили меру пресечения в виде личного обязательства на два месяца. Теперь он должен носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Дубинского подозревают во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы, на основании которых он выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение.

Двое «слуг» — на выход. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что завершены все юридические процедуры по исключению Анатолия Гунько и Богдана Торохтия из фракции. По его словам, политическое решение было принято сразу, а юридические вопросы «требовали определенного времени». «Дальше пусть работают правоохранительные органы, никто никого выгораживать не будет», — добавил Арахамия.

Торохтий отдыхал в Болгарии во время военного положения, а Гунько недавно задержали при получении взятки.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Теги:   Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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