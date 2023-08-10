Зеленский с ним даже за один стол не сядет 10 августа, 18:01

Чем жила страна 10 августа 2023 года

● Зеленский с ним даже за один стол не сядет. Переговоры Украины с РФ возможны после вывода российских войск с оккупированных украинских территорий, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Однако, по его словам, Украина будет договариваться не с Путиным.

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«Мы можем вести переговоры с Россией после вывода их войск с наших земель, но не с Путиным. Эта цель может быть достигнута с помощью микса войны и дипломатии. Наши генералы занимаются первым, их задача побудить россиян к отступлению и понять, что лучше говорить, чем воевать. Я забочусь о дипломатии и диалоге, когда это возможно», — сказал Кулеба в интервью итальянской Corriere della Sera.

● Президент Владимир Зеленский должен лично принимать решения относительно любых потенциальных переговоров с Путиным. Об этом заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

● Контрнаступление продолжается. Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, — в районе Урожайного и к юго-востоку от Майорского ВСУ имели успех (это западная часть Донецкой области, место наибольшего продвижения украинских сил). Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. По его словам, в районе этих населенных пунктов украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах. Украинские воины также продолжают вести наступление южнее Бахмута.

● Россияне продолжают давить в Харьковской области. Российские оккупанты пытаются перехватить инициативу на Купянском направлении (юго-восточная часть Харьковской области), заявил заместитель командующего Восточной группировки войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый. «Однако из-за всех принятых мер, в частности, командующий Сухопутными войсками работал в этой зоне, — отданы приказы, усилена оборона, ударные средства», — добавил он.

● Власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из некоторых местных общин, — из-за приближенности к зоне боевых действий и российских обстрелов.

● Вагнер возвращается? В то время, как ВСУ продолжают постепенное продвижение на юге Украины и под Бахмутом, в российском инфопространстве появились данные о возможном провале «соглашения» о передислокации сил ЧВК Вагнера в Беларусь. Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW).

Российский инсайдерский источник сообщил, что ЧВК якобы проводит первый этап вывода боевиков группами в 500−600 человек из Беларуси в Краснодарский край и Воронежскую и Ростовскую области РФ, а второй этап вывода якобы начнется после 13 августа. Боевики покидают Беларусь якобы из-за того, что Александр Лукашенко отказался их финансировать, когда выяснил, что Россия не будет платить за ЧВК.

● США продолжают отслеживать перемещения и действия российской ЧВК Вагнера в Беларуси, заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

● Польша отправит на границу с Беларусью 10 тыс. своих военнослужащих.

● Минус 16 танков и вертолет. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 580 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 252 200 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4278 (+16 за сутки), боевых бронированных машин — 8303 (+13), артсистем — 5028 (+15), РСЗО — 711 (+0), средств ПВО — 469 (+0), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 313 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4179 (+4) и многое другое.

● Жгут своих. Российские оккупанты пытаются скрыть реальные потери личного состава, поэтому постоянно сжигают тела своих погибших в поле возле Мелитополя (оккупированная часть Запорожской области). А в Чаплинке в Херсонской области враги обустроили кладбище, имеющее площадь 100 га. Обо всем этом написала в ТГ заместитель министра обороны Анна Маляр.

● Снова Шахеды. В ночь на 10 августа Россия осуществила пятичасовую атаку (с северо-восточного направления) с использованием дронов-камикадзе. ПВО уничтожила 7 из 10 шахедов. Остальные дроны-камикадзе поразили объекты в Ровенской области (в местной ОВА сообщали о попадании в нефтебазу).

● Москве подрезали крылья. 10 августа в московских аэропортах Внуково и Домодедово (возле последнего были взрывы) вводили ограничения на полеты, задержали десятки рейсов. В местных ТГ-каналах писали, что в аэропортах вводили план Ковер из-за обнаружения в небе неопознанных воздушных судов. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около четырех часов утра ПВО сбило два ударных БПЛА, летевших в сторону города.

Представитель ГУР Андрей Юсов, комментируя взрывы в Москве и области, заявил: «Происходят последствия российского полномасштабного вторжения в Украину. Демонстрация на весь мир, что „вторая армия мира“, конечно, никакая не вторая и она даже не может справиться с защитой собственной столицы на болотах. Кара Божья происходит. Работаем дальше».

● Тaurus и ATACMS. Немецкое правительство намерено объявить о поставках крылатых ракет Taurus (дальность действия — 500 км) в Украину «в ближайшее время», написало немецкое издание T-Online со ссылкой на источник из партийных кругов.

По данным источников, Берлин сейчас работает над решением с Соединенными Штатами. Сообщается, что «крылатые ракеты Taurus могут поставить вместе с американскими ракетами ATACMS».

● Появился гуманитарный морской коридор. Военно-морские силы ВСУ объявили новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских портов Украины. Ранее они были предложены Украиной в обращении к Международной морской организации. Маршруты прежде всего будут использовать для возможности выхода гражданских судов, находящихся в портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения России.

Последнее судно с украинским продовольствием вышло из порта Одесса 16 июля. После выхода России из зернового соглашения Москва атаковала портовую зерновую инфраструктуру для прекращения доступа украинского продовольствия на мировые рынки.

● Спикер ВМС Олег Чалык отметил, что временный гуманитарный коридор начал работать 10 августа. «Коридор будет очень прозрачным, мы установим камеры на кораблях, и будет вестись трансляция, чтобы показать, что это исключительно гуманитарная миссия и не имеет военных целей», — рассказал он.

И напоследок:

● Дубинский получил электронный браслет. Нардепу Александру Дубинскому (бывшему представителю СН) назначили меру пресечения в виде личного обязательства на два месяца. Теперь он должен носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Дубинского подозревают во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы, на основании которых он выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение.

● Двое «слуг» — на выход. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что завершены все юридические процедуры по исключению Анатолия Гунько и Богдана Торохтия из фракции. По его словам, политическое решение было принято сразу, а юридические вопросы «требовали определенного времени». «Дальше пусть работают правоохранительные органы, никто никого выгораживать не будет», — добавил Арахамия.

Торохтий отдыхал в Болгарии во время военного положения, а Гунько недавно задержали при получении взятки.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.