Лондон ударил по женщинам Путина 13 мая, 23:50 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 13 мая 2022 года

● Лондон ударил по женщинам Путина. Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой, предполагаемой любовницы российского диктатора, а также против бывшей путинской жены Людмилы Очеретной и двоюродных братьев хозяина Кремля. «Мы разоблачаем и нацеливаемся на теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни Путина, и ужесточаем давление на его ближайшее окружение», — пояснила Лиз Трасс, глава британского МИД. И добавила, что ее страна продолжит вводить санкции против всех, кто помогает агрессии Путина, пока Украина не победит.

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● В начале мая СМИ сообщили, что ЕС предлагает ввести санкции против Кабаевой. Брюссель считает, что та «тесно связана» с Путиным и возглавляет российскую Национальную медиагруппу, которая владеет долями почти во всех основных росСМИ, распространяющих кремлевскую пропаганду. Российский диктатор и две его дочери от первой жены уже находятся под санкциями ЕС.

● В конце апреля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что американские чиновники планировали включить Кабаеву в санкционный список, но в последний момент передумали, опасаясь еще большего ухудшения отношений с Россией.

● В западных СМИ появлялись данные, что Кабаева живет в Швейцарии и воспитывает от Путина детей, но официально эта информация никогда не была подтверждена. В правительстве США Кабаеву считают матерью как минимум троих детей Путина, писала WSJ.

● Макрон зря пытается сохранить лицо кремлевского диктатора. Президент Украины Владимир Зеленский убежден: попытки его французского коллеги Эммануэля Макрона найти какой-то дипломатический выход для главы Кремля являются напрасными.

● «Пока РФ сама не захочет и не поймет, что ей это нужно, она не будет искать никакого выхода [из войны]. Может, Эммануэль что-то знает больше. Я знаю, что он хотел найти те или иные результаты в посредничестве между РФ и Украиной. Но он не нашел. Не с нашей стороны, а со стороны России», — пояснил украинский лидер.

● Зеленский подчеркнул, что предлагать ему «какие-то вещи, связанные с уступками нашего суверенитета ради того, чтобы сохранить лицо Путину — это не очень корректно».

● Только один на один с Путиным. Владимир Зеленский готов к личным переговорам с российским диктатором. «Я готов говорить с Путиным. Но только с ним. Без его посредников каких-либо. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов», — сказал украинский лидер итальянскому телеканалу Rai 1.

● Зеленский отметил, что сегодня должен быть прагматический диалог и нужно желание РФ, потому что будет поздно. «Еще один кровавый случай, как было в Буче, Бородянке и Мариуполе сейчас — и терпения у людей не будет», — сказал он.

● «И даже когда есть 1% относительно возможности решить военный конфликт диалогом, нужно за него цепляться», — добавил Зеленский.

● Первый контакт Пентагона с Шойгу. Министр обороны США Ллойд Остин впервые с начала войны поговорил (впервые с 18 февраля) с руководителем российского военного ведомства Шойгу.

● Сайт Пентагона сообщил, что Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и «подчеркнул важность сохранения линий связи». В минобороны страны-агрессора заявили, что собеседники обсудили «вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине».

● В начале апреля Ллойд Остин неоднократно пытался поговорить с Шойгу, но тот не отвечал.

● Судьба $40 млрд для Украины оказалась в руках одного человека. Одиозный сенатор-республиканец Рэнд Пол потребовал от Конгресса США назначить федерального наблюдателя для денег, выделяемых Украине. И тем самым заблокировал быстрое голосование по $40 млрд — пакету американской военной и гуманитарной помощи. Даже если Конгресс согласится с его правками, потребуется новое времени для работы со всем документом.

● Теперь пакет помощи не окажется на столе президента США Джо Байдена на этой неделе, как того просил сам хозяин Белого дома, чтобы не прерывать поставки американского оружия Киеву. Ради этого лидеры демократов и республиканцев стремились согласовать законопроект 12 мая.

● По словам лидера большинства Чака Шумера, действия Пола лишь отложат помощь, но не заблокируют ее.

● На тяжелое вооружение. Евросоюз выделит Украине дополнительные 500 млн евро помощи на военные нужды, заявил Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Дополнительные средства, по его словам, направят на закупку тяжелых вооружений, включая бронемашины, танки, артиллерию и боеприпасы.

● Будапешт мутит с эмбарго. Некоторые страны ЕС допускают, что введение нефтяного эмбарго против РФ придется отложить из-за позиции Венгрии (та хочет обсуждать эту тему в конце мая, на саммите лидеров ЕС), чтобы не задерживать другие меры из шестого санкционного пакета. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники в дипкругах.

● Правительства стран-членов ЕС все еще настроены договориться о пакете в полном объеме до понедельника, на который запланирована встреча министров иностранных дел.

● Ради Украины британцы скупают советское. Великобритания покупает советскую и российскую военную технику для передачи Украине. «Большая часть [министерства обороны] и военных атташе по всему миру занимаются поисками», — рассказал Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, во время визита в Вашингтон.

● По словам Уоллеса, иногда Британия сталкивается с тем, что Россия тоже занимается поисками в некоторых странах и пытается восполнить потери, потому что «их запасы быстро заканчиваются».

● Германия может передать Украине системы ПВО. Правительство Германии рассматривает возможность передать Украине немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, сообщил Bild со ссылкой на источники.

● Дальность действия IRIS-T SLM составляет 40 км, а высота — 20 км. С помощью этой системы ПВО можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, поражать реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

Украина получит 30 млрд евро. G7 планирует предоставить Украине бюджетную поддержку в размере 30 млрд евро, написал немецкий Spiegel со ссылкой на источники. Об этом решении объявят уже на следующей неделе, сейчас идут переговоры.

● Украина подсчитала свои финансовые потребности до конца года. «Около 5 млрд евро в месяц потребуется, например, для выплат бюджетникам или пенсионерам, которые Украина, по информации из Киева, не может покрыть самостоятельно. МВФ считает эти расчеты понятными и приходит к аналогичным цифрам», — сообщил Spiegel.

● Кремлевское лицемерие. Позиция РФ в отношении будущего вступления Украины в ЕС изменилась, сообщил накануне Дмитрий Полянский, зам постоянного представителя РФ при ООН, — теперь Москва против.

● «Классическая лицемерная Россия. Еще вчера Кремль был против Украины в НАТО, но не в ЕС, а теперь уже категорически против ЕС. Это еще раз доказывает, что любые слова Москвы не стоят не только бумаги, но и времени на разговор, — заявил сегодня по этому поводу Михаил Подоляк, советник главы ОП. — Хорошая новость в том, что мир больше не волнует мнение варваров и мародеров».

● Оккупанты пошли на штурм Азовстали. Россияне начали наземную операцию с целью захватить мариупольский завод Азовсталь. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. «Ситуация день ото дня становится сложнее», — написал он.

● Второй, третий и пятый президенты Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко обратились к мировому сообществу с призывом помочь эвакуировать военных и гражданских с Азовстали.

● Зеленский работает над эвакуацией. Украина пытается привлечь к решению вопроса эвакуации украинских военных с осажденной Азовстали третьи страны, сообщил президент Владимир Зеленский.

● «Мы забрали гражданских с завода, сейчас стоит вопрос насчет раненых и живых, — сообщил украинский лидер. — И, честно скажу, что мы не хотим оставлять там убитых людей. Мы передавали России информацию, мы даже применяли механизм привлечения третьих стран. И Израиль, и Швейцария, и Турция сегодня работают над этим».

● ООН должна помочь Азовстали. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица призвал организацию и ее генсека Антониу Гутерриша помочь освободить с завода Азовсталь в Мариуполе 500 украинцев — медработников и раненых военных, которым нужна срочная эвакуация.

● Попытка договориться. Украина хочет подписать документ о ходе эвакуации с завода Азовсталь, рассказала вице-премьер Ирина Верещук. Посредниками могут стать Красный Крест и ООН. «Начинаем с тяжелораненых», — уточнила она.

● Резников: война входит в длительную фазу. Украина сейчас входит в новую — длительную — фазу войны, считает министр обороны Алексей Резников. «Чтобы победить в ней, нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, проектировать нашу силу так, чтобы враг, наконец, не выдержал», — написал он.

● По мнению министра, до 9 мая страна-агрессор потерпела стратегическое поражение — не смогла уничтожить Украину путем военной интервенции и смены власти. «Мы заставили ее снизить масштаб целей до оперативно-тактического уровня», — уточнил Резников.

● Перелом будет в августе. Перелом в войне с РФ наступит в августе, а до конца года завершится большинство сражений. И Украина вернет все оккупированные врагом территории. Такой прогноз сделал Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны в беседе со Sky News.

● Главный военный разведчик страны добавил, что не удивлен неудачами российской армии: «Мы знаем все о нашем враге. Мы знаем об их планах почти в тот момент, когда они составляются».

● Враг продолжает штурмовать Луганщину. Российские оккупанты бросили все силы, чтобы прорвать украинскую оборону в Луганской области, сообщил глава ОВА региона Сергей Гайдай. Оккупанты штурмуют Рубежное, Золотое, Нижнее, окрестности Северодонецка.

● «У орков не получается побороть украинцев в бою, поэтому рашисты умышленно уничтожают область, превращая ее в пустыню. Большинство наших населенных пунктов разрушены на 70%, находящиеся под оккупацией — еще больше», — отметил Гайдай. И добавил, что оккупанты еще раз пытаются бросить понтонную переправу через Северский Донец.

● А рядом — в наступлении на Лиман (Донецкая область, западнее Северодонецка) — враг имеет «сокрушительные» потери, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Но продолжает атаки.

● Атакуют от Изюма. Вражеская армия прилагает значительные усилия в районе Изюма и Северодонецка, пытаясь добиться прорыва к Славянску и Краматорску, рассказали в Минобороны Великобритании.

● Британцы считают, что первоочередной задачей на этом направлении является окружение украинских сил в районе проведения операции Объединенных сил, их изоляция от поддержки или подкрепления.

● Также в британском Минобороны сообщили, что ВСУ успешно предотвратили попытку врага переправиться через реку Северский Донец, — там противник потерял много бронетехники. В ведомстве подчеркнули, что российским войскам не удалось добиться каких-либо значительных успехов, несмотря на концентрацию сил в этом районе после вывода и передислокации частей из Киевской и Черниговской областей.

● Генерал, который убивает Харьков. Российские войска с первого дня полномасштабной войны обстреливали Харьков из реактивных систем залпового огня, используя кассетные боеприпасы. Приказы делать это отдавал генерал-полковник Александр Журавлев, который ранее командовал операцией в Алеппо. Этот город россияне и войска сирийского диктатора Башара Асада сравняли с землей. Имя генерала назвали авторы расследования CNN.

● Целый батальон «мобилизованных» из ОРДЛО, воевавших в Харьковской области, отступил к границе с РФ. Однако российские пограничники отказались их пропускать, угрожая ответственностью за предательство. Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео, снятое самими оккупантами.

● До 14 ракет в сутки. РФ продолжает применять стратегические крылатые ракеты, — ежедневно по территории Украины выпускающие от 10 до 14 крылатых ракет (по объектам гражданской инфраструктуры). Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал по телефону Главе объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли.

● Почти 27 тыс. С начала войны РФ потеряла в Украине около 26,9 тыс. своих солдат, подсчитали в Генштабе ВСУ.

● Также оккупанты лишились почти 8 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1205 ед., боевых бронированных машин — 2900 ед., артсистем — 542 ед., РСЗО — 193 ед., средств ПВО — 88 ед., самолетов — 200 ед., вертолетов — 162 ед., и многое другое.

● ООН пытается нащупать у Путина сердце. Российский диктатор должен возобновить работу украинских портов в Черном море до того, как грянет глобальная катастрофа, считает Дэвид Бизли, глава Всемирной продовольственной программы ООН. В комментарии CNN он пояснил, что миллионов людей по всему миру ожидает гибель из-за голода. «Если у вас есть сердце к людям в остальном мире, независимо от того, как вы относитесь к Украине, вам нужно открыть эти порты», — отметил Бизли.

● По словам Бизли, жизненно важные агрогрузы из Украины, «известной как житница мира», застряли из-за того, что Россия заблокировала Одессу и соседние порты.

● ЕК поможет Украине продавать зерно. Еврокомиссия представила план, который поможет Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию. Ведь из-за вторжения РФ и блокады портов Киев не может это делать самостоятельно.

● «20 млн т зерна должны покинуть Украину менее чем за три месяца, используя инфраструктуру ЕС. Это гигантская задача, поэтому важно координировать и оптимизировать логистические цепочки, прокладывать новые маршруты и избегать, насколько это возможно, узких мест», — заявила комиссар по вопросам транспорта Адина Валян.

И для финала:

● Арестович планирует стать супербрендом. Алексей Арестович, советник главы ОП, регистрирует свою фамилию как торговую марку. Под ТМ Арестович, Алексей Арестович и Олексій Арестович он планирует предоставлять сотни видов услуг. Об этом свидетельствуют данные Укрпатента, на которые обратил внимание Максим Попов, партнер юркомпании Mentors Law Firm.

● Арестович планирует предоставлять под своим именем следующие услуги: консультации в сфере бизнеса и рекламы; страховые и финансовые услуги; развлечения, образовательные услуги и организация мероприятий; медицинские и ветеринарные услуги, услуги в сфере сельского хозяйства; юридические и персональные сервисы.

● Заявка на регистрацию ТМ была подана 1 апреля 2022 года.

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