Поворотный момент наступил. Когда Путин остановится 21 декабря, 10:22 Эксклюзив НВ Путин планирует крупное наземное наступление (Фото:REUTERS)

С Путиным невозможно договориться. Когда-нибудь, возможно, появится место и для дипломатии, но только в качестве «бригады зачистки» после прекращения боевых действий

Весь мир хочет мира, а Путин нет. 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский представил лидерам G20 разумный мирный план из 10 пунктов. Через несколько часов Путин в ответ выпустил 100 ракет по украинским городам, чтобы еще больше разрушить их важнейшую инфраструктуру. Его воздушный блицкриг продолжается, поскольку Украина продолжает демонстрировать боевые успехи, отвоевывая оккупированные земли.

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Но в 2023 году Путин планирует крупное наземное наступление, волнами направляя отряды плохо обученного и запуганного российского пушечного мяса в атаку на вооруженные силы Украины. Угроза этой эскалации побуждает многих попытаться усадить Путина за стол переговоров, но это ни к чему не приведет.

Он рассматривает этот конфликт не как войну, а как спецоперацию, начатую для того, чтобы «привести в порядок» его украинскую «провинцию». Вот почему было бы ошибочно полагаться на переговоры. Единственный способ достичь мира — это вести войну до тех пор, пока Путин не будет побежден или смещен, а его режим будет привлечен к ответственности за военные преступления, геноцид, массовые убийства и глобальный терроризм.

Поворотный момент наступил на прошлой неделе,