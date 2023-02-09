Время, когда Европа ответила «Героям слава!» 9 февраля, 17:49

Чем жила страна 09 февраля 2023 года

● Великий євротур Зеленського. Другий день поспіль Володимир Зеленський проводить поза межами України, — президент здійснює вояж Європою.

Вчора зранку президент Володимир Зеленський прилетів до Лондона. Серед найважливіших результатів цього візиту стали, крім усього, домовленості щодо постачання Україні далекобійних ракет.

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● Включно з далекобійними ракетами. За результатами зустрічі з британським прем'єром Ріші Сунаком президент Володимир Зеленський повідомив про погодження «потужної кількість броньованої техніки» та зброї. «Ми погодили потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї й домовилися почати підготовку українських пілотів. Я вважаю, що це наш чіткий сигнал — України й Великої Британії, — що ми разом не лише йдемо, а пройдемо весь цей складний шлях до нашої спільної перемоги», — український лідер. Глава держави наголосив, що цей візит до Сполученого Королівства став «надзвичайно результативним».

Як акцентував Зеленський, «зараз добре видно, що Україна та Велика Британія стають справжніми союзниками». «Ми підписали з паном прем'єр-міністром Декларацію єдності - документ, що фіксує принципи нашої взаємодії та взаємопідтримки. Союзницької взаємодії та взаємопідтримки. Це новий рівень відносин», — розповів він.

Щоправда, сам Сунак сказав про зброю трохи інакше:

● Обговорюється. Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна має намір посилити ППО України, але питання далекобійних ракет ще обговорюєтьтся. «І про це ми ведемо розмову в останній час, а саме про те, як ми можемо забезпечити протиповітряну оборону для захисну українського населення», — додав він.

Сунак зазначив, що для вирішальної перемоги на полі бою Україні вкрай необхідні далекобійні ракети, про що йому повідомив, зокрема, президент Володимир Зеленський.

Проте, є і така заява:

● Challenger 2 ось-ось будуть на фронті. ЗСУ будуть використовувати британські танки Challenger 2 (Лондон передає 14 таких машин) на фронті вже наступного місяця, заявив прем'єр Ріші Сунак. Після зустрічі з українським президентом він повідомив, що Британія «прискорює» передачу техніки для ЗСУ, щоб «гарантувати, що вона досягне лінії фронту найближчими днями й тижнями, а не місяцями або роками».

Ще вчора ввечері, після візиту до Лондона, Володимир Зеленський прилетів у Париж. І там зустрівся не лише з Еммануелем Макроном, але й з німецьким канцлером Олафом Шольцем:

● Зеленський просив зброю. Україна потребує західної зброї для того, щоб закінчити війну, яку розпочала РФ. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом. «Наразі у нас у всіх, і ми це як ніхто відчуваємо в Україні, у нас у всіх дуже мало часу. Я говорю не про сьогодні, я говорю про тижні та місяці, які у нас попереду. А значить — це про зброю, яка потрібна для миру, бо треба зупинити війну, яку розв’язала Росія», — зазначив український лідер.

● Макрон хоче миру за формулою Зеленського. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що для врегулювання війни Росії проти України необхідно провести мирну конференцію. На його думку, міцним фундаментом може стати формула миру президента України. «Україна може розраховувати на Францію, європейських партнерів та їхніх союзників заради перемоги у війні. Росія не може і не повинна виграти», — додав Макрон.

● Німецький міністр оборони Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина та Польща хочуть скликати наступного тижня саміт держав, які готові поставити Україні основні бойові танки Leopard 2.

● Перший батальйон танків Leopard 2 буде доставлено в Україну, як повідомив Пісторіус, до квітня-травня.

А вже сьогодні Зеленський з’явився у Брюсселі, де виступив перед Європарламентом, а згодом узяв участь у саміті Євроради:

● Голова Європарламенту Роберта Мецола закликала надати Україні винищувачі та далекобійну зброю. «Ми надаємо військову допомогу і обладнання і наступним кроком має бути розгляд можливості надання Україні винищувачів і далекобійної зброї. Наша відповідь має бути пропорційна загрозі, а загроза — дуже велика», — сказала вона перед виступом Володимира Зеленського в Європарламенті.

● Час, коли Європа відповіла «Героям слава!». Свій виступ у Європарламенті президент Володимир Зеленський розпочав з традиційного привітання «Слава Україні!». Євродепутати хором відповіли йому українською «Героям слава!». Появу Зеленського привітали також гучними оплесками.

● А потім Зеленський сказав євродепутатам, що українці і вся Європа захищаються від найбільш антиєвропейської сили в сучасному світі, маючи на увазі російську агресію.

● ЄС невдовзі активує десяту порцію обмежень. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила: найближчим часом ЄС запровадить десятий пакет санкцій проти РФ. Вони, зокрема, включатимуть російських пропагандистів. «У наступні дні ми запропонуємо десятий пакет санкцій. Перше — ми застосуємо санкції до низки політичних та військових лідерів, але також, дорогий Володимире [Зеленський], ми дуже уважно чули вас в Україні, ми переслідуватимемо путінських пропагандистів, бо їхня брехня отруює громадський простір у Росії та за кордоном. Ви на цьому наполягали, ми вас почули», — заявила вона.

● «Артилерія, боєприпаси, системи захисту — ви сказали нам, що саме вам потрібно, і що вам потрібно саме зараз», — додав голова Євроради Шарль Мішель, звертаючись до Зеленського на брифінгу.

● Будемо з літаками і далекобійними ракетами? Глава ОП Андрій Єрмак написав в ТГ, що питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. «Деталі трохи згодом. Ау, болото, що з обличчям?» — додав він. Згодом Єрмак відредагував свій допис, зробивши твердження припущенням: «Питання [щодо літаків та далекобійної зброї], схоже, може бути вирішене».

Кому (а не крапку) у цьому питанні поставив шеф Єрмака:

● Літаки залишились за лаштунками. Президент України після виступу перед Європарламентом і на саміті Євроради заявив, що щодо винищувачів є «певні позитивні рішення, які залишилися за лаштунками, — не хочеться повністю готувати Російську Федерацію». Про це Володимир Зеленський сказав під час пресконфренції із головою Євроради Шарлем Мішелем та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі. Також, за його словами, після візиту до Британії є наближення щодо рішення про далекобійну зброю.

● А Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії, кажучи про можливі поставки ЗСУ літаків, уточнив: повітряна підтримка і підтримка рухомих військ може бути забезпечена за допомогою ракет дальнього радіусу дії і безпілотних літальних апаратів. І це дасть такий самий ефект, як і літаки, але не потребуватиме місяців підготовки.

Водночас:

● Голова українського МЗС Дмитро Кулеба навів декілька цитат від найвпливовіших європейських політиків, які пролунали за лаштунками саміту Євроради, тобто, не були призначені для офіційних повідомлень. Ось деякі з них: «Ми знайдемо юридичний та життєздатний шлях направлення заморожених російських грошей на компенсацію збитків України»; «Путін має понести відповідальність за агресію. Є політична воля створити спеціальний трибунал»; «Ми дамо вам все, що потрібно для перемоги, включно з літаками».

● Та й Урсула фон дер Ляєн на спільному брифінгу з президентом України повідомила: Євросоюз твердо налаштований подбати про притягнення РФ до відповідальності за злочин агресії проти України та створити для цього трибунал.

● Допомога США буде необмеженою. Президент США Джо Байден заявив, що кремлівський диктатор Путін «вже втратив Україну», додавши, що допомога Києву буде необмеженою.

В інтерв'ю PBS NewsHour Байден назвав вторгнення РФ до України «випробуванням на віки, для Америки та всього світу». «У Путіна немає жодного шансу — він уже втратив Україну. Він думав, що якщо він вторгнеться в Україну, то, по-перше, кожен російськомовний зустріне його привітно і скаже: „Заходь“. По-друге, він думав, що станеться те, що НАТО розвалиться, НАТО нічого не робитиме, вони боятимуться діяти», — зазначив він.

● Прем'єр Португалії Антоніо Кошта повідомив, що його країна ремонтує деякі свої танки Leopard 2, а у березні відправить три одиниці до України.

● Парламент Швеції ухвалив рішення виділити Україні військову допомогу на $406,7 млн. Пакет включатиме протитанкову зброю, обладнання для розмінування, легкі протитанкові ракетні комплекси NLAW, а також бойові машини піхоти Combat Vehicle 90 (вірогідно, півсотні екземплярів). Це рішення набуде чинності 13 лютого.

Тим часом:

● Маск продовжує. Компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска зробила кроки, щоб перешкодити військовим України використовувати супутниковий інтернет-сервіс Starlink для керування дронами. Про це заявила президентка та операційна директорка компанії Гвін Шотвелл. Яких саме заходів вжила SpaceX, вона не уточнила.

● Новий наступ РФ вже розпочався на сході, повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. «Загострення буде. Головна мета — Донбас. Інші напрямки можуть бути так само уражені, але мова йде про відволікання сил і засобів», — сказав він.

● Тактика Росії з масованими обстрілами енергосистеми України втратила сенс — «ракетний бліцкриг» провалився, заявили в ГУР. Юсов наголосив: росіяни намагатимуться продовжити ракетні удари, бо «інших методів у них не так багато». Але кількість високоточного озброєння «стрімко зменшується». Водночас для прифронтових міст залишається загроза обстрілів із систем С-300.

● Мети не досягнуть. Росія вже розпочала великий наступ у Луганській області, проте його успіх не є наперед гарантованим. Про це йдеться у новому зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками 8 лютого.

Темпи російських операцій уздовж лінії Сватово — Кремінна у західній частині Луганської області за останній тиждень помітно підвищилися. В ISW зазначають, що нові геолоковані кадри підтверджують присутність окупантів у районі селища Дворічне на північний захід від Сватового — на тлі повідомлень джерел РФ про атаки на українські позиції вздовж кордону Харківської та Луганської областей. Крім того, вороже командування, ймовірно, направило частини кількох дивізій регулярної армії для проведення наступальних операцій на лінії Сватово — Кремінна.

Наразі окупанти перехопили ініціативу в Луганській області. Однак повне залучення сил армії РФ, стягнутих для наступу, може призвести до остаточного вичерпання наступальних можливостей росіян на лінії Сватово — Кремінна — без досягнення їхньої мети щодо захоплення всієї Луганської та Донецької областей. І це може забезпечити ЗСУ вікно можливостей для власного контрнаступу, вважають в ISW.

● 5 напрямків наступу. Російські окупаційні війська, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжують зосереджувати основні зусилля на наступі на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках у районах населених пунктів Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар'їнка та Вугледар. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

● Пригожин сказав, що його ПВК Вагнер (яка поклала десятки тисяч своїх найманців під час штурмів Бахмута та Соледара) припинила вербувати російських в’язнів для участі у повномасштабній війні проти України. Причин він не назвав.

● 135 тис. вбитих росіян. В Україні ліквідували близько 910 російських окупантів за добу. Всього втрати РФ у війні складають 135 010, повідомили в Генштабі ЗСУ станом на ранок 9 лютого.

Крім того, у ворога більше не існує: танків — 3255 (+2 за добу), бойових броньованих машин — 6468 (+10), артсистем — 2244 (+8), РСЗВ — 463 (+2), засобів ППО — 232 (+4), літаків — 295 (+0), вертольотів — 285 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1967 (+6) та багато чого іншого.

● На Путіна чекає «руський бунт»? В українській розвідці прогнозують, що режим у Росії зміниться внаслідок бунту населення. За словами речника ГУР Андрія Юсова, на якомусь етапі в РФ ціни на нафту дозволили прогодувати населення, для багатьох цього виявилося достатньо, а решту видавили з країни або посадили до в’язниць. «Але бунт все одно буде. Це питання часу… Якби це було громадянське суспільство, то це був би не бунт, а осмислений протест, яким був в Україні Майдан — з цінностями, з конкретними вимогами й розумінням для чого. Оскільки суспільства там немає, то це буде не протест, а бунт, який зрештою так чи інакше закінчиться зміною режиму та переформатуванням у самій Російській Федерації», — вважає представник української розвідки.

І насамкінець:

● ЗСУ націлені на танки майбутнього. Україна веде переговори з німецьким збройовим концерном Rheinmetall про постачання бойових танків Panther. Про це гендиректор компанії Армін Папперґер заявив у інтерв'ю Handelsblatt. За його словам, Rheinmetall може виготовляти техніку з нуля. Це означає, що жодній країні не доведеться передавати танки зі своїх запасів. Також він заявив, що концерн готовий розгорнути в Україні завод для збору Panther після завершення повномасштабної війни, якщо уряд ФРН схвалить необхідні експортні ліцензії.

«Україна зацікавлена в Lynx і Panther — найсучасніших бойових машинах піхоти і бойових танках. Україна повинна вистояти в цій війні — і коли вона закінчиться, країні потрібна безпека», — сказав Папперґер.

Panther ще на стадії розробки і з часом має замінити основний бойовий танк Leopard 2. У Rheinmetall кажуть, що він «покликаний змінити правила гри на полях бою в майбутньому».

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.