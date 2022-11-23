Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Эпохальное решение ЕС и апокалипсис сегодня

23 ноября, 20:15
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Чем жила страна 23 ноября 2022 года

● Эпохальное решение ЕС: РФ — страна-изгой. Европарламент (ЕП) признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал к ее международной изоляции. Резолюцию поддержали 494 депутатов, 58 — против, 44 воздержались. Документ носит рекомендательный характер для Еврокомиссии и Совета ЕС. Депутаты ЕП заявили, что военные удары России по гражданским объектам, таким как энергетическая инфраструктура, больницы, школы и убежища, нарушают международное право.

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ЕП призвал Совет ЕС включить в список лиц, групп и организаций, вовлеченных в террористическую деятельность так называемую группу Вагнера и 141-й специальный моторизованный полк, известный как кадыровцы, а также другие финансируемые РФ вооруженные группы. Кроме того, Европарламент призвал к дальнейшему сокращению дипломатических отношений с РФ. Также в документе призывают, чтобы контакты с российскими официальными представителями на всех уровнях были сведены к абсолютно необходимому минимуму.

Европарламент призвал закрыть и запретить аффилированные с Россией учреждения, в частности: российские центры науки и культуры, организации и ассоциации русской диаспоры, которые действуют под эгидой и под руководством российских дипломатических миссий и продвигают российскую государственную пропаганду в мире.

Россию нужно изолировать. Президент Владимир Зеленский, комментируя решение ЕП, сказал, что РФ необходимо изолировать на всех уровнях. «Приветствую решение Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма», — говорится в заявлении главы государства в Twitter.

Россияне поспешили доказать, что решение Европарламента правильное: они нанесли очередной массированный ракетный удар по украинским городам:

Апокалипсис сегодня. После обеда страна-террорист в очередной раз ударила большим количеством ракет по городам Украины. В Киеве подтвердили «прилет» в один из инфраструктурных объектов, в Киевской области — в жилой дом, в Винницкой и Львовской — по объектам критической инфраструктуры.

Ровенскую, Южноукраинскую и Хмельницкую АЭС отключили из-за обстрелов. В Харькове аварийные отключения, не работает метро и наземный общественный электротранспорт.

«Из-за обстрелов водоснабжение приостановлено во всем Киеве. Специалисты Киевводоканала работают над тем, чтобы как можно быстрее его восстановить. Просим, на всякий случай, запастись водой», — написал сразу после атаки мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в дома киевлян. Работают также и энергетики, чтобы возобновить энергоснабжение в столице. Метро в Киеве заработало в ограниченном режиме, — большое количество людей использует его как укрытие. В столице погибли три человека, еще одиннадцать пострадали.

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На столицу летела 31 ракета, 21 сбили.

«Российские террористы пытаются уничтожить объекты энергообеспечения Украины. Сегодня зафиксированы взрывы в разных регионах страны. Киевская область — попадание в жилой дом. Соответствующие службы уже оказывают помощь пострадавшим и работают над ликвидацией последствий», — сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

Позднее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба уточнил: зафиксированы попадания по многоэтажке в Вышгороде и частному сектору в Чабанах. Двадцать пострадавших, один погибший.

Весь Львов остался без света, воды и отопления, троллейбусы и трамваи не ходят — рассказал мэр города Андрей Садовый.

По данным глава Львовской ОВА Максима Козицкого, в области полностью обесточены Яворовский, Львовский и Червоноградский районы.

В Днепропетровской области введены аварийные отключения света.

В результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру обесточены участки ж/д-пути в Киеве, Днепре, Николаеве, Львовской, Винницкой, Сумской и Харьковской области, сообщила Укрзализныця. Отправка ближайших поездов возможна с задержкой, задействованы резервные тепловозы.

По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, которые будут действовать в течение суток.

После российских ударов в Молдове прошли массовые отключения электричества. «Уважаемые граждане, сегодня у нас повторение ситуации с 15 ноября. После бомбардировки Россией энергосистемы Украины в последний час у нас происходят массовые отключения электроэнергии по всей стране», — заявил вице-премьер страны Андрей Спыну.

Террор в действии. Россияне начали свою атаку еще с ночи: они нанесли ракетные удары по родильному отделению больницы города Вольнянск Запорожской области. В результате атаки погиб новорожденный ребенок. Также россияне обстреляли Купянск на Харьковщине: повредили гражданскую инфраструктуру, убили двух человек.

«Враг снова решил попытаться террором и убийствами добиться того, чего уже девятый месяц не может и не сможет добиться. А будет только отвечать за все зло, которое принес в нашу страну», — заявил по этому поводу Зеленский.

Пункты несокрушимости. А накануне Владимир Зеленский заявил: «Если снова состоятся массированные российские удары и если будет понимание, что через часы поставку электричества не возобновить, то активируется работа Пунктов несокрушимости… Все мы должны быть готовы к любым сценариям, учитывая, какие террористы воюют против нашего народа и что они пытаются сделать. Уверен: помогая друг другу, все мы вместе сможем пройти эту зиму».

На утро 23 ноября в Украине были готовы больше 4 тыс. таких пунктов, планируется развернуть еще больше. Глава государства рассказал, что в пунктах будут все базовые услуги — электрика, мобильная связь, интернет, тепло, вода и аптечка, они будут открыты круглосуточно и бесплатно. Пункты обязательно будут работать при областных и районных администрациях, школах, зданиях ГСЧС и так далее.

Запасы иранских беспилотников у России, скорее всего, закончились, сообщили в британской разведке.

● ФСБ готовится взрывать Белгород? Российская пропаганда раздувает «нелепые» и «абсурдные» утверждения о якобы риске вторжения ВСУ в Белгородскую область, в то время как РФ пытается нарастить свои силы в восточной части Запорожской и западной части Донецкой областей Украины. Об этом идет речь в сводке американского Института изучения войны (ISW) по итогам 22 ноября.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки: российские источники утверждают, что украинские войска продолжают контрнаступательные действия на линии Сватово — Кременная; оккупанты продолжают наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки; оккупационные «власти» Крыма демонстрируют повышенное беспокойство — вероятно, из-за украинских ударов по российским наземным коммуникациям на полуострове и продолжающихся военных операций на Кинбурнской косе; Кремль продолжает перекладывать недовольство проблемами мобилизации в РФ на свое минобороны.

Минус 410 врагов. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 85 410 своих военных, за минувшие сутки — 410. Такие данные на утро 23 ноября обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери войска РФ понесли на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

Также оккупанты лишились более 18 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2897 (+2 за сутки), боевые бронированные машины — 5832 (+5), артсистемы — 1887 (+5), реактивные системы залпового огня — 395 (+0), средства ПВО — 209 (+0), самолеты — 278 (+0), вертолеты — 261 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1537 (+0) и многое другое.

Восток — в огне. Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Спорное, Берестово, Бахмут, Курдюмовка, Северное, Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 23 ноября.

«Сейчас ждем морозов. Хотя бы пару дней, чтобы земля стала более твердой и выдерживала технику. Я думаю, что ВСУ смогут дать нам новые позитивные новости относительно Луганщины», — написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Состоялся новый обмен пленными. «Провели очередной обмен пленными. Вернули домой 36 наших людей — одного гражданского и 35 военных», — сообщил глава ОП Андрей Ермак. Среди освобожденных — люди, защищавшие Мариуполь, которые были на Азовстале, а также нацгвардейцы, взятые в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения. Всего 22 нацгвардейца, восемь пограничников, четыре бойца ВМС, один боец из ВСУ.

● ЦРУ готово сотрудничать с недовольными россиянами. В ЦРУ «открыты к сотрудничеству» по всему миру с россиянами, недовольными войной в Украине. Вторжение стало провалом для Путина, потому перед западными разведками «открываются новые возможности». Об этом заявил Дэвид Марлоу, замдиректора ЦРУ по операциям, написала The Wall Street Journal.

Дела московско-церковные. Во время вчерашних контрразведывательных мероприятий в Киево-Печерской лавре, а также в помещениях и монастыре «московской» церкви в Ровенской области силовики нашли пророссийскую литературу, наличные в разной валюте (на общую сумму более 2 млн грн, более $100 тыс. и несколько тысяч российских рублей) и россиян с сомнительными паспортами Украины. Представители СБУ (вместе с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии) тщательно проверили 350 церковных построек и 850 человек. Более 50 человек прошли углубленные опросы, в том числе с использованием полиграфа.

● Офис генпрокурора объявил о подозрении в госизмене Дмитрию Табачнику, экс-министру образования и науки времен Януковича, который сбежал из Украины после Революции Достоинства.

● А почему? Чиновники Центробанка РФ были удивлены тем, что банки даже в тех странах, которые Кремль считает союзниками, отказываются работать с российской платежной системой Мир из-за угрозы попасть под санкции США. Об этом написало Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Страны Евросоюза не смогли достичь соглашения по ограничению цен на газ. Принятие решения может быть отложено до следующего саммита ЕС 19 декабря.

И для финала:

● Французы не верили во вторжение РФ, а немцы хотели сдачи Украины: правда от Бориса Джонсона. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал в интервью CNN Portugal, как западные страны относились к возможному российскому полномасштабному вторжению в Украину до 24 февраля и как изменили свое отношение после. «Это было огромным шоком… мы могли видеть, как накапливаются российские батальонно-тактические группы, но у разных стран были очень разные точки зрения», — сообщил Джонсон.

Так, в определенный момент в Германии считали, что если война начнется, то Украине лучше сдаться. По словам экс-премьера, такой подход объяснялся «всевозможными вескими экономическими причинами». Франция до последнего не верила в возможность российского вторжения в Украину. «Не сомневайтесь, что французы отказывались в это верить до самого последнего момента», — сказал бывший глава британского правительства. В свою очередь правительство Италии под руководством Марио Драги, по словам Джонсона, в какой-то момент заявило, что не сможет поддержать позицию других стран из-за зависимости от российских углеводородов.

После вторжения России отношение европейских лидеров к войне изменилось, рассказал Джонсон. «Все — немцы, французы, итальянцы, Джо Байден — увидели, что выбора просто нет. Потому что с этим парнем [Путиным] договориться не удалось. Это ключевой момент», — отметил бывший премьер. Он добавил, что с тех пор «ЕС блестяще справился» в своем противостоянии с Россией.

Великобритания в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине три противолодочных/транспортных вертолета Sea King (британцы впервые передали авиацию) и 10 тыс. артиллерийских снарядов. Об этом сообщил британский министр обороны Бен Уоллес во время поездки в Норвегию. По данным ВВС, первый из трех вертолетов уже прибыл в Украину.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Теги:   Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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