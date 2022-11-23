Эпохальное решение ЕС и апокалипсис сегодня 23 ноября, 20:15

Чем жила страна 23 ноября 2022 года

● Эпохальное решение ЕС: РФ — страна-изгой. Европарламент (ЕП) признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал к ее международной изоляции. Резолюцию поддержали 494 депутатов, 58 — против, 44 воздержались. Документ носит рекомендательный характер для Еврокомиссии и Совета ЕС. Депутаты ЕП заявили, что военные удары России по гражданским объектам, таким как энергетическая инфраструктура, больницы, школы и убежища, нарушают международное право.

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ЕП призвал Совет ЕС включить в список лиц, групп и организаций, вовлеченных в террористическую деятельность так называемую группу Вагнера и 141-й специальный моторизованный полк, известный как кадыровцы, а также другие финансируемые РФ вооруженные группы. Кроме того, Европарламент призвал к дальнейшему сокращению дипломатических отношений с РФ. Также в документе призывают, чтобы контакты с российскими официальными представителями на всех уровнях были сведены к абсолютно необходимому минимуму.

Европарламент призвал закрыть и запретить аффилированные с Россией учреждения, в частности: российские центры науки и культуры, организации и ассоциации русской диаспоры, которые действуют под эгидой и под руководством российских дипломатических миссий и продвигают российскую государственную пропаганду в мире.

● Россию нужно изолировать. Президент Владимир Зеленский, комментируя решение ЕП, сказал, что РФ необходимо изолировать на всех уровнях. «Приветствую решение Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма», — говорится в заявлении главы государства в Twitter.

Россияне поспешили доказать, что решение Европарламента правильное: они нанесли очередной массированный ракетный удар по украинским городам:

● Апокалипсис сегодня. После обеда страна-террорист в очередной раз ударила большим количеством ракет по городам Украины. В Киеве подтвердили «прилет» в один из инфраструктурных объектов, в Киевской области — в жилой дом, в Винницкой и Львовской — по объектам критической инфраструктуры.

Ровенскую, Южноукраинскую и Хмельницкую АЭС отключили из-за обстрелов. В Харькове аварийные отключения, не работает метро и наземный общественный электротранспорт.

«Из-за обстрелов водоснабжение приостановлено во всем Киеве. Специалисты Киевводоканала работают над тем, чтобы как можно быстрее его восстановить. Просим, на всякий случай, запастись водой», — написал сразу после атаки мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в дома киевлян. Работают также и энергетики, чтобы возобновить энергоснабжение в столице. Метро в Киеве заработало в ограниченном режиме, — большое количество людей использует его как укрытие. В столице погибли три человека, еще одиннадцать пострадали.

На столицу летела 31 ракета, 21 сбили.

«Российские террористы пытаются уничтожить объекты энергообеспечения Украины. Сегодня зафиксированы взрывы в разных регионах страны. Киевская область — попадание в жилой дом. Соответствующие службы уже оказывают помощь пострадавшим и работают над ликвидацией последствий», — сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

Позднее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба уточнил: зафиксированы попадания по многоэтажке в Вышгороде и частному сектору в Чабанах. Двадцать пострадавших, один погибший.

Весь Львов остался без света, воды и отопления, троллейбусы и трамваи не ходят — рассказал мэр города Андрей Садовый.

По данным глава Львовской ОВА Максима Козицкого, в области полностью обесточены Яворовский, Львовский и Червоноградский районы.

В Днепропетровской области введены аварийные отключения света.

В результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру обесточены участки ж/д-пути в Киеве, Днепре, Николаеве, Львовской, Винницкой, Сумской и Харьковской области, сообщила Укрзализныця. Отправка ближайших поездов возможна с задержкой, задействованы резервные тепловозы.

● По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, которые будут действовать в течение суток.

● После российских ударов в Молдове прошли массовые отключения электричества. «Уважаемые граждане, сегодня у нас повторение ситуации с 15 ноября. После бомбардировки Россией энергосистемы Украины в последний час у нас происходят массовые отключения электроэнергии по всей стране», — заявил вице-премьер страны Андрей Спыну.

● Террор в действии. Россияне начали свою атаку еще с ночи: они нанесли ракетные удары по родильному отделению больницы города Вольнянск Запорожской области. В результате атаки погиб новорожденный ребенок. Также россияне обстреляли Купянск на Харьковщине: повредили гражданскую инфраструктуру, убили двух человек.

«Враг снова решил попытаться террором и убийствами добиться того, чего уже девятый месяц не может и не сможет добиться. А будет только отвечать за все зло, которое принес в нашу страну», — заявил по этому поводу Зеленский.

● Пункты несокрушимости. А накануне Владимир Зеленский заявил: «Если снова состоятся массированные российские удары и если будет понимание, что через часы поставку электричества не возобновить, то активируется работа Пунктов несокрушимости… Все мы должны быть готовы к любым сценариям, учитывая, какие террористы воюют против нашего народа и что они пытаются сделать. Уверен: помогая друг другу, все мы вместе сможем пройти эту зиму».

На утро 23 ноября в Украине были готовы больше 4 тыс. таких пунктов, планируется развернуть еще больше. Глава государства рассказал, что в пунктах будут все базовые услуги — электрика, мобильная связь, интернет, тепло, вода и аптечка, они будут открыты круглосуточно и бесплатно. Пункты обязательно будут работать при областных и районных администрациях, школах, зданиях ГСЧС и так далее.

● Запасы иранских беспилотников у России, скорее всего, закончились, сообщили в британской разведке.

● ФСБ готовится взрывать Белгород? Российская пропаганда раздувает «нелепые» и «абсурдные» утверждения о якобы риске вторжения ВСУ в Белгородскую область, в то время как РФ пытается нарастить свои силы в восточной части Запорожской и западной части Донецкой областей Украины. Об этом идет речь в сводке американского Института изучения войны (ISW) по итогам 22 ноября.

● Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки: российские источники утверждают, что украинские войска продолжают контрнаступательные действия на линии Сватово — Кременная; оккупанты продолжают наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки; оккупационные «власти» Крыма демонстрируют повышенное беспокойство — вероятно, из-за украинских ударов по российским наземным коммуникациям на полуострове и продолжающихся военных операций на Кинбурнской косе; Кремль продолжает перекладывать недовольство проблемами мобилизации в РФ на свое минобороны.

● Минус 410 врагов. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 85 410 своих военных, за минувшие сутки — 410. Такие данные на утро 23 ноября обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери войска РФ понесли на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

Также оккупанты лишились более 18 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2897 (+2 за сутки), боевые бронированные машины — 5832 (+5), артсистемы — 1887 (+5), реактивные системы залпового огня — 395 (+0), средства ПВО — 209 (+0), самолеты — 278 (+0), вертолеты — 261 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1537 (+0) и многое другое.

● Восток — в огне. Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Спорное, Берестово, Бахмут, Курдюмовка, Северное, Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 23 ноября.

● «Сейчас ждем морозов. Хотя бы пару дней, чтобы земля стала более твердой и выдерживала технику. Я думаю, что ВСУ смогут дать нам новые позитивные новости относительно Луганщины», — написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

● Состоялся новый обмен пленными. «Провели очередной обмен пленными. Вернули домой 36 наших людей — одного гражданского и 35 военных», — сообщил глава ОП Андрей Ермак. Среди освобожденных — люди, защищавшие Мариуполь, которые были на Азовстале, а также нацгвардейцы, взятые в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения. Всего 22 нацгвардейца, восемь пограничников, четыре бойца ВМС, один боец из ВСУ.

● ЦРУ готово сотрудничать с недовольными россиянами. В ЦРУ «открыты к сотрудничеству» по всему миру с россиянами, недовольными войной в Украине. Вторжение стало провалом для Путина, потому перед западными разведками «открываются новые возможности». Об этом заявил Дэвид Марлоу, замдиректора ЦРУ по операциям, написала The Wall Street Journal.

● Дела московско-церковные. Во время вчерашних контрразведывательных мероприятий в Киево-Печерской лавре, а также в помещениях и монастыре «московской» церкви в Ровенской области силовики нашли пророссийскую литературу, наличные в разной валюте (на общую сумму более 2 млн грн, более $100 тыс. и несколько тысяч российских рублей) и россиян с сомнительными паспортами Украины. Представители СБУ (вместе с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии) тщательно проверили 350 церковных построек и 850 человек. Более 50 человек прошли углубленные опросы, в том числе с использованием полиграфа.

● Офис генпрокурора объявил о подозрении в госизмене Дмитрию Табачнику, экс-министру образования и науки времен Януковича, который сбежал из Украины после Революции Достоинства.

● А почему? Чиновники Центробанка РФ были удивлены тем, что банки даже в тех странах, которые Кремль считает союзниками, отказываются работать с российской платежной системой Мир из-за угрозы попасть под санкции США. Об этом написало Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

● Страны Евросоюза не смогли достичь соглашения по ограничению цен на газ. Принятие решения может быть отложено до следующего саммита ЕС 19 декабря.

И для финала:

● Французы не верили во вторжение РФ, а немцы хотели сдачи Украины: правда от Бориса Джонсона. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал в интервью CNN Portugal, как западные страны относились к возможному российскому полномасштабному вторжению в Украину до 24 февраля и как изменили свое отношение после. «Это было огромным шоком… мы могли видеть, как накапливаются российские батальонно-тактические группы, но у разных стран были очень разные точки зрения», — сообщил Джонсон.

Так, в определенный момент в Германии считали, что если война начнется, то Украине лучше сдаться. По словам экс-премьера, такой подход объяснялся «всевозможными вескими экономическими причинами». Франция до последнего не верила в возможность российского вторжения в Украину. «Не сомневайтесь, что французы отказывались в это верить до самого последнего момента», — сказал бывший глава британского правительства. В свою очередь правительство Италии под руководством Марио Драги, по словам Джонсона, в какой-то момент заявило, что не сможет поддержать позицию других стран из-за зависимости от российских углеводородов.

После вторжения России отношение европейских лидеров к войне изменилось, рассказал Джонсон. «Все — немцы, французы, итальянцы, Джо Байден — увидели, что выбора просто нет. Потому что с этим парнем [Путиным] договориться не удалось. Это ключевой момент», — отметил бывший премьер. Он добавил, что с тех пор «ЕС блестяще справился» в своем противостоянии с Россией.

● Великобритания в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине три противолодочных/транспортных вертолета Sea King (британцы впервые передали авиацию) и 10 тыс. артиллерийских снарядов. Об этом сообщил британский министр обороны Бен Уоллес во время поездки в Норвегию. По данным ВВС, первый из трех вертолетов уже прибыл в Украину.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.