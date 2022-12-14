Наказать Путина и Ко. Есть ли шанс создать трибунал для России 14 декабря, 00:20 Эксклюзив НВ

Зеленский призывает международное сообщество создать специальный трибунал для судебного преследования политического и военного руководства России

Поскольку российское вторжение в Украину продолжается уже десятый месяц, президент Украины Владимир Зеленский призывает международное сообщество создать специальный трибунал для судебного преследования политического и военного руководства России по делу об агрессии в отношении Украины. Этот шаг отражает опасения, что существующие международные уголовные суды не смогут привлечь Кремль к полной ответственности за преступления России, совершенные в Украине.

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7 декабря во время мероприятия, организованного в Вашингтоне Институтом мира США, Atlantic Council и посольством Украины, Зеленский повторил свой призыв к созданию специального трибунала. В программном выступлении от его имени глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что без справедливости мир невозможен. В контексте продолжающегося вторжения России в Украину Зеленский определил правосудие как преследование не только виновных в совершении отдельных военных преступлений, но и «тех, кто отдал приказ начать эту преступную войну».

В то время как судебные преследования за военные преступления обычно касаются того, как ведутся войны, Зеленский настаивает на создании специального трибунала, направленного против людей на руководящих должностях, которые несут ответственность за развязывание войны. Инициатива предусматривает создание специального трибунала специально для привлечения к ответственности российских должностных лиц за преступление агрессии против Украины. «Преступление агрессии — это альфа и омега войны, — отметил в своем обращении президент Украины. — Начать преступную и неспровоцированную войну — значит открыть двери тысячам преступлений, совершенных в ходе боевых действий и на оккупированной территории».

Инициатива Зеленского, похоже, набирает международные обороты. В последние дни Франция стала первой крупной западной страной, публично поддержавшей создание специального трибунала. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила 30 ноября, что Европейский Союз попытается создать специализированный суд при поддержке ООН для «расследования и уголовного преследования российского преступления агрессии», совершенного в Украине.

Инициатива Зеленского, похоже, набирает международные обороты

Хотя США еще не выработали официальную позицию по этому вопросу, отдельные американские политики и обозреватели высказались в пользу создания специального трибунала. Выступая на мероприятии в Вашингтоне на этой неделе, посол Украины в США Оксана Маркарова отметила растущую поддержку идеи специального трибунала как в США, так и в Европе. Украинский дипломат подчеркнула важность инициативы для будущего международной безопасности. «Этот трибунал нужен для Украины, но он нужен и для всего мира, — прокомментировала Маркарова. — Если мы сможем привлечь Путина к ответственности, мы сможем предотвратить новые войны».

Другой участник дискуссии Андрей Смирнов, который является замглавы Офиса президента Украины, подчеркнул правовые барьеры, которые в настоящее время мешают Международному уголовному суду (МУС) преследовать Россию за преступления агрессии. В настоящее время МУС может рассматривать преступление агрессии только через обращение Совета Безопасности ООН, где у России есть право вето, или если и агрессор, и государство-жертва ратифицировали Кампальские поправки к Римскому статуту, чего ни Россия, ни Украина сделала.

Точная структура возможного будущего специального трибунала еще не определена. Однако большинство наблюдателей сходятся во мнении, что для того, чтобы завоевать доверие международного сообщества, необходимо привлечь ООН. Бывший посол США по особым поручениям по проблемам военных преступлений Дэвид Шеффер заявил на этой неделе коллегам, что участие ООН «вполне осуществимо». Шеффер обладает богатым личным опытом, на который можно опереться — он участвовал в создании международных уголовных трибуналов по бывшей Югославии и Руанде, Специального суда по Сьерра-Леоне и Трибунала красных кхмеров. Он также возглавлял переговорную группу США во время переговоров о создании Международного уголовного суда.

Шеффер отметил, что рамочное соглашение о создании специального трибунала может быть достигнуто относительно быстро, как только будет обеспечена необходимая поддержка со стороны Генассамблеи ООН. «Вы должны иметь политическую волю в ООН, и прямо сейчас у вас есть эта политическая воля», — прокомментировал он, указывая на многочисленные голоса в ООН с момента начала вторжения в феврале, которые подавляющим большинством осудили российскую агрессию против Украины.

Создание специального трибунала при поддержке ООН может быть технически осуществимо, но многие скептики продолжают утверждать, что статус России как крупной мировой державы делает практически невозможным предание суду высокопоставленных российских чиновников. Бывший посол США в Украине Джон Хербст, являющийся директором Евразийского центра Atlantic Council, признал, что большинство предыдущих международных судебных процессов над военными преступниками были направлены против сравнительно небольших стран. Он также отметил, что единственные судебные процессы с участием крупных держав имели место после безоговорочной капитуляции нацистской Германии и имперской Японии в конце Второй мировой войны. Хотя никто не предвидит подобных обстоятельств в отношении путинской России, Хербст сказал, что существует ряд причин, по которым нынешнее стремление к созданию специального трибунала, тем не менее, имеет смысл.

Одним из наиболее веских аргументов в пользу создания специального трибунала является роль такого института в разоблачении вторжения и обеспечении поражения России в Украине. Хербст подчеркнул, что в последние недели некоторые ведущие кремлевские пропагандисты уже начали публично жаловаться на то, что высокопоставленные российские чиновники говорят о возможности судебного преследования в Гааге. «Это помогает подорвать боевой дух плохих парней, ведущих эту войну, и привлечь к ней внимание всего российского народа», — прокомментировал он.

Хербст также отметил, что специальный трибунал может создать правовую основу для распределения в пользу Украины сотен миллиардов долларов замороженных российских активов в качестве возмещения ущерба, нанесенного войной.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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