11 тыс. россиян уже безопасны, остальных Зеленский призвал не молчать 6 марта, 16:50 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 6 марта 2022 года (дневной выпуск)

Россияне, не молчите! Президент Владимир Зеленский призвал граждан РФ не молчать и проявить свою позицию, борясь за собственную свободу и мир в Украине.

«Это время, когда еще можно победить зло без невосполнимых потерь. Когда за позицию грозят увольнением или автозаком, а не ГУЛАГом. Материальными потерями, а не расстрелом. Не упустите эту возможность, — заявил в видеообращении глава украинского государства. — Соцсети, друзья, знакомые и нет, коллеги и родственники. Вас должны услышать! Мы, украинцы, — мы хотим мира! Граждане России! Для вас это борьба не только за мир в Украине! Это борьба и за вашу страну. За то лучшее, что в ней было. За свободу, которую вы видели. За достаток, который вы чувствовали. Если вы промолчите сейчас, то за вас потом будет говорить только ваша бедность. А отвечать ей будут только репрессии».

● Недобитые Кремлем российские оппозиционеры призывают россиян сегодня выйти на протесты против войны.

● Переговоры с Байденом. Президент Владимир Зеленский вновь провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом, обсудив войну РФ против Украины. «В повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкционной политики в отношении РФ», — заявил Зеленский.

● В Белом доме сообщили, что Байден выразил обеспокоенность ситуацией с Запорожской АЭС и поприветствовал решение Visa и Mastercard ограничить работу в РФ.

● Лондон знает, как обуздать Кремль. Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал другие государства присоединиться к плану из шести пунктов реагирования на вторжение РФ в Украину. Речь идет о создании международной гуманитарной коалиции для Украины, поддержке ее самообороны, максимальном экономическом давлении на Москву.

Британский лидер также призвал к дипломатическим путям деэскалации с полным участием правительства Украины, усилению безопасности в европейско-атлантическом регионе и прекращению «ползучей нормализации» действий России в Украине.

● По мнению Джонсона, агрессия президента РФ должна потерпеть неудачу, и это должно быть видно. «Недостаточно выразить нашу поддержку основанному на правилах международному порядку — мы должны защитить его от непрекращающихся попыток переписать правила с помощью военной силы», — считает премьер.

● Великобритания планирует быстро ввести санкции в отношении российских бизнесменов посредством новых правовых мер, которые будут направлены в парламент 7 марта.

● А хозяин Кремля поручил своему правительству в двухдневный срок определить список «недружественных» к РФ стран.

● США и Канада призвали своих граждан покинуть РФ и избегать поездок в эту страну.

● Лучи надежды. ВСУ остановили наступление противника на Киев и Харьков. Также оккупантов отбросили от Николаева. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Он подчеркнул, что россиянам все тяжелее вести войну в Украине: «Пополнение сил противника будет все больше усложняться, качество пополнения будет еще хуже». При этом недовольство и деморализация среди российских войск усиливается, все больше случаев нежелания воевать.

● «На определенных направлениях украинская армия переходит в контратаки, враг теряет десятки единиц техники, просто бросает ее и убегает. Тем самым пополняя наш „парк“ техники», — подытожил Резников.

● Попытки окружить Киев, Харьков, Чернигов, Николаев, — итоги первой половины сегодняшнего дня. Продолжая наступать, противник сосредоточил усилия на окружении Киева, Харькова, Николаева, Чернигова, выходе на админграницы Луганской и Донецкой областей, попытках пробить сухопутный коридор в оккупированный Крым. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

● Оккупанты продолжают наносить авиаудары по Киевской и Житомирской областям с белорусских аэродромов.

● Враг, получив жесткий отпор в Гостомеле, перегруппировывает силы на Белогородку. И в целом продолжает с севера и запада давить на Киев. А также продолжает наступать на Чернигов и Нежин. Оккупанты блокируют Мариуполь, продолжают наступать на Запорожье и Николаев (в последнем случае враг получил большие потери), но успеха не достиг.

● Так как Киев держится стойко, южное направление становится для противника основным.

● Войска РФ в Приднестровье пока не двигаются. Их моральное состояние низкое.

● Уже более 11 тыс. россиян перестали быть опасными. По состоянию на 12:00 Генштаб ВСУ оценил потери противника так: в личном составе — минус 11 тыс., танки — до 285, бронированные боевые машины — до 985, артсистемы — 109, реактивные системы залпового огня — 50, самолеты — 44, вертолеты — 48.

● Убиты и забыты. Оперативное командование Север ВСУ опубликовало российский служебный документ, который регламентирует, что с 1 марта у всех участников нападения на Украину стали забирать документы, подтверждающие личность, а тела убитых начали вывозить в ночное время и хоронить в общих могилах.

● Опубликованный документ подписан замминистра обороны РФ Алексеем Криворучко. Кроме изъятия документов приказано «принять меры по эвакуации тел погибших» из Украины и «обеспечить скрытый вывоз тел погибших в пункты постоянной дислокации и захоронение в братской могиле». Если тела нельзя эвакуировать, их нужно «уничтожить на месте».

● Крым забит ранеными оккупантами. В ряде городов в оккупированном РФ Крыму больницы переполнены ранеными военнослужащими армии агрессора. В городах Армянск, Красноперекопск и Джанкой находятся по 1000—1500 таковых. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации со ссылкой на представительство президента в АРК.

● Харьков отразил противника. Защитники Харькова держат оборону города, отражая все попытки российских войск попасть на его территорию. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов: «Оборона Харькова очень мощная. Все попытки противника большими или средними колоннами зайти в город или пройти через город, например, на Днепр, заканчиваются тем, что их полностью уничтожают».

● По словам главы Харьковской ОВА, российские военные «фактически проиграли наземную битву» и уже не имеют большого количества штурмовых войск для того, чтобы сопротивляться украинским бойцам.

● Запорожская область держится. В Запорожской области российские оккупанты наступают на Запорожье (на Малиновку, Любимовку, Пологи, Гуляйполе) силами трех батальонных тактических групп с применением артиллерии, танков и авиации. Об этом написал в ФБ глава Запорожской ОВА Александр Старух.

● Временно захваченные Орехов, Васильевка и Токмак фактически контролируются местными общинами, которые, по словам Старуха, налаживают процессы жизнедеятельности. «В Мелитополе люди героически выходят на акции протеста против оккупантов. В Энергодаре персонал ЗАЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их работу в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации. Город находится в осаде. Населенный пункт Пологи под контролем наших войск», — отметили в Запорожской ОВА.

● Враг готовит удар по Одессе. Российские военные планируют бомбить Одессу, сообщил президент Украины. «Россияне всегда приезжали в Одессу. Они всегда чувствовали в Одессе только тепло, искренность. А что теперь? Бомбы против Одессы, артиллерия против Одессы, ракеты против Одессы. Это будет военное преступление, историческое преступление», — добавил Владимир Зеленский.

● Жители временно оккупированной Новой Каховки на Херсонщине самоорганизовались на массовый митинг против российских захватчиков. Сотни людей вышли на центральную улицу города, держа украинские флаги и плакаты, в том числе с легендарной фразой о направлении для российского корабля.

● Оккупанты не в состоянии удерживать города. У российских оккупантов нет ресурса, чтобы занимать украинские города, считает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

● «У меня есть такая мысль. Судя по тому, что происходило в Херсоне и в Энергодаре, то у врага попросту нет ресурса занимать города. Для этого нужен админперсонал, фиктивный референдум и так далее. Похоже, они понимают, что никаких шансов у них нет — любые референдумы под дулами автоматов в Украине — это невозможно», — заявил Ким.

● Новое преступление. На выезде из Ирпеня (пригород Киева) войска оккупантов открыли огонь по мирным гражданам во время их попытки эвакуироваться из города. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода. По его данным, по меньшей мере три человека погибли, в том числе — двое детей. Еще один человек в тяжелом состоянии из-за ранения.

Не менее тяжелая ситуация в расположенной рядом с Ирпенем Буче:

● Враг бьет по мирным кварталам. Оккупанты продолжают беспощадно обстреливать все кварталы Бучи, сообщил в ФБ местный горсовет. «Каждые сутки — борьба за выживание. Община Бучи несколько суток без света, тепла, связи, интернета», — пояснили там.

● «Враг продолжает обстреливать дома, автомобили, убивать мирных жителей и даже детей, грабить магазины. Доставить гуманитарные грузы невозможно: община в осаде врага. Нам нужна поддержка, чтобы выстоять и выжить! Помогите спасти жителей общины!» — написали в горсовете.

● Украина сейчас ведет переговоры с оккупантами с тем, чтобы организовать эвакуацию мирного населения из Бучи и Гостомеля.

● Не предатель, а разведчик. Денис Киреев, разведчик и член украинской делегации на переговорах с оккупантами в Гомеле, погиб во время выполнения специальных заданий. Об этом заявили в ГУР Минобороны. В ведомстве сообщили, что при тех же обстоятельствах погибли еще два разведчика: Алексей Доля и Валерий Чибинеев.

● Ранее УП, со ссылкой на высокопоставленные источники в силовом блоке и политических кругах, написала, что сотрудники СБУ при задержании застрелили Киреева, которого якобы подозревали в госизмене.

● Иностранный легион пополняется. 3 тыс. американских добровольцев готовы воевать на стороне Украины в составе международного батальона. Всего воевать против РФ отправятся 16 тыс. иностранцев, сообщил Голос Америки.

● Visa и Master Card — против агрессора. Международные платежные системы Visa и Master Card прекратят транзакции в РФ.

В пресс-релизе Visa сказано, что компания в ближайшие дни прекратит все транзакции на территории РФ. После этого ее карты, выпущенные там, не будут работать за пределами страны-агрессора. А карты, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями, — в РФ. СЕО Visa Inc. Эл Келли заявил, что решение было принято после неспровоцированного вторжения России в Украину.

Одновременно Mastercard сообщила, что прекратит операции в РФ из-за вторжения в Украину. В результате карты, выпущенные росбанками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard, а карты Mastercard, выпущенные за пределами РФ, не будут работать в российских торговых точках или банкоматах.

● Культовый американский писатель Стивен Кинг больше не будет сотрудничать с россиянами. О чем он и написал в Twitter: «Осознаю, что это не такая уж большая жертва, а эффект от нее будет не большим, чем перд*ть во время бури, но я не буду продлевать мои контракты с издательствами в России».

И для финала:

● 1,5 млн беженцев. Число беженцев, которые покинули Украину за 10 дней после начала войны, превысило 1,5 млн человек. Об этом сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Twitter. «Это самый быстрорастущий кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны», — написал он.

● Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила: Евросоюз выделит первый транш в размере 500 млн евро для помощи беженцам из Украины. Она также сказала, что беженцы из Украины смогут жить в ЕС в течение по меньшей мере года, получат доступ к рынку труда, образованию и медицине.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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