Зеленский громко постучался в дверь НАТО 4 июля, 17:53

Чем жила страна 04 июля 2023 года

● Зеленский громко постучался в двери НАТО. Президент Владимир Зеленский призвал американского коллегу Джо Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО. «Он — за то, чтобы мы в будущем были в НАТО. Прямо сейчас [необходимо официальное приглашение в НАТО], это очень важно», — цитирует CNN интервью Зеленского, полная версия которого еще не опубликована.

Видео дня

● Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что Украина может вступить в НАТО по упрощенной процедуре, как это сделала Швеция и Финляндия.

● Украине могут предложить упрощенное вступление в НАТО? На саммите, который состоится уже на следующей неделе в Вильнюсе (11−12 июля), Украине могут пообещать более легкий путь к членству в НАТО после завершения войны и большую военную поддержку. Об этом Reuters рассказал Гитанас Науседа, президент Литвы. «У нас есть некоторые страны, которые осторожно относятся к более жестким формулировкам относительно перспективы Украины. Но я уже вижу определенные сдвиги в сознании их лидеров», — пояснил он.

Науседа подчеркнул, что все понимают, что в разгар войны Украина не может сразу вступить в Альянс, но есть необходимость создать процедуры, которые будут указывать дальнейшие действия и предотвращать «расточительство времени», если война закончится и победа будет на стороне Украины.

Науседа также призвал лидеров НАТО быть смелее в рассмотрении вопроса о членстве Украины в Альянсе на саммите, заявив, что это повысит эффективность Киева на поле боя, тогда как Москва воспримет любую осторожность как слабость.

● Истребители будут только после контрнаступления. Украина не получит истребителей, пока не завершится ее контрнаступление, заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр в комментарии LBC.

Бауэр сказал, что вопрос предоставления Украине западных истребителей, в которых она нуждается, «не будет решен в краткосрочной перспективе». «Обучение пилотов, обучение техников, организация материально-технического обеспечения, которая может фактически поддерживать эти самолеты, не будут доступны до завершения контрнаступления», — заявил он.

Бауэр сказал, что считает «важным и понятным», что Украина просит истребители, но это не должно быть «частью дискуссии о контрнаступлении». Отвечая на вопрос, считает ли он, что Украина может победить Россию в войне без истребителей, глава комитета НАТО сказал, что Украина имеет преимущество из-за западных систем вооружения, лучшей подготовки и «гораздо более высокого морального духа и мотивации».

● Генсек НАТО Йенс Столтенберг останется на своем посту еще на один год. «Для меня большая честь решение союзников по НАТО продлить срок моих полномочий в качестве генерального секретаря до 1 октября 2024 года», — говорится в его сообщении в Twitter.

● Мы должны сейчас думать, каким будет Европейский Союз, когда Украина, Молдова, Западные Балканы станут его частью. Невозможно представить ЕС без этих стран и что они будут под влиянием России или Китая. Такое заявление сделала президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

● ЕК обещает посадить Путина на скамью подсудимых. Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала сделать все возможное, чтобы привлечь российского диктатора к ответственности за войну против Украины. «Мы не оставим камня на камне, чтобы привлечь Путина и его приспешников к ответственности», — отметила она в заявлении по случаю открытия центра по расследованию российской агрессии против Украины.

Тем временем:

● Российские оккупанты ударили по Первомайскому на Харьковщине ракетой Искандер. Начальник областной полиции Владимир Тимошко отметил, что рядом с местом удара расположены только жилые дома. «Это мирный район города, где нет ни одного военного объекта или военного автомобиля. Сейчас известно о 31 раненом, из которых десять детей. Самым младшим — три и девять месяцев», — сказал он.

● А вот Китай намерен установить более тесные связи с российскими военными. Это признак того, что Пекин по-прежнему поддерживает Москву, несмотря на бунт ЧВК Вагнер. Об этом сообщило Bloomberg.

● Закрытый клуб диктатур. Иран официально вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом объявили на нынешнем онлайн-саммите организации. На нем с речами выступили глава КНР Си Цзиньпин, российский диктатор Путин и премьер Пакистана Шехбаз Шариф. В онлайн-мероприятии также принял участие и белорусский диктатор Александр Лукашенко. Открывая заседание, премьер Индии Нарендра Моди заявил, что он приветствует подписание меморандума о намерении Беларуси вступить в ШОС.

ШОС была создана в 2001 году Китаем и Россией, в нее до сих пор входили 8 стран-членов — Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Целью организации является «противостояние влиянию Запада в Евразии».

● Путин уверял лидера Китая Си Цзиньпина и других членов ШОС, что он сохраняет контроль над ситуацией в РФ после бунта главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Об этом диктатор рассказывал во время онлайн-выступления перед главами стран ШОС, сообщила российская служба The Моѕсоу Times.

Тем временем:

● Наибольшее продвижение — на Бердянск. На Бердянском направлении зафиксировано наибольшее продвижение в глубину обороны россиян — до 2 км. Об этом написал в ФБ Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления. Подразделения ВСУ сейчас закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку местности и наносят огневое поражение артиллерией по целям противника.

На Запорожском направлении противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск, осуществляет артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области, Марганец и Никополь — Днепропетровской.

● ВСУ продолжают контрнаступление на Бахмутском направлении и имеют частичный успех. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. «Севернее и южнее города Бахмут Силы обороны продолжают оказывать давление на противника, выбивают его с ранее захваченных рубежей. Имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — уточнил он.

Представитель Генштаба ВСУ добавил, что Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

● ВСУ имеют продвижение вперед на Таврическом направлении, российские войска выбиты с ряда позиций, заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в ТГ.

● Бои возле моста. Украинские военные продолжают контрбатарейную борьбу возле Антоновского моста через Днепр, пытаясь выбить оккупантов РФ с позиций, откуда они могут наносить удары по правому берегу. Об этом рассказала Наталья Гуменюк, руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны юга.

Именно в этом районе украинские военные, похоже, захватили и удерживают плацдарм на левом берегу Днепра.

● Минус 32 орудия. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 770 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 231 030 военных. Это данные Генштаба ВСУ по состоянию на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 4059 (+2 за сутки), боевых бронированных машин — 7908 (+9), артсистем — 4252 (+32), РСЗО — 647 (+6), средств ПВО — 394 (+3), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 309 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3602 (+29) и многое другое.

● Сколько воздушных целей сбили ВСУ. Украинские силы с начала полномасштабного российского вторжения сбили более 3 тыс. воздушных целей. «Уже более трех тысяч таких целей сбито: более 180 самолетов, более 130 вертолетов, почти 40 баллистических и более тысячи крылатых российских ракет, более 1600 беспилотников различных типов», — сказал президент Владимир Зеленский.

«Силы обороны Украины на данном этапе активных боевых действий выполняют задачу номер один — максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, боекомплектов, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО российской армии», — написал в Twitter Алексей Данилов, секретарь Совбеза.

● На Москву летели дроны? Утром российские пропагандисты и ТГ-каналы написали о взрывах в районе сел Валуево, Акиньшино и Кривошеино в Новой Москве (Московская область). В последнем один из беспилотников якобы упал на гараж — начался пожар. ТГ-канал Baza сообщил об атаке дрона на админздание на территории воинской части в городе Кубинка в Подмосковье. Аэропорт Внуково ввел ограничения по приему и выпуску самолетов, их перенаправляли в Шереметьево и Домодедово.

Впоследствии мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дроны «ликвидировали», пострадавших нет, а часть рейсов из Внуково временно перенаправили «в целях безопасности». В минобороны РФ заявили, что всего беспилотников якобы было пять, четыре из которых «сбили средства ПВО», а еще один — упал.

В отечественном ГУР загадочно прокомментировали эту атаку дронов:

● Такое случается. «Если говорить о Москве, то мы традиционно не комментируем это, — заявил Андрей Юсов, представитель ГУР Минобороны, — Но так бывает, случается в жизни. Если российская 45 бригада спецназа занимается диверсиями в украинском тылу, то это означает, что что-то может прилететь по Москве. Так случается».

● МИД Украины выразил решительный протест послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили в связи с ухудшением состояния заключенного в Грузии гражданина Украины Михеила Саакашвили. Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций по поиску путей решения сложившейся ситуации. Украинская сторона подчеркнула готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Саакашвили в Украину для лечения и ухода.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия убивает Саакашвили руками грузинских властей, и поручил МИД вызвать посла Грузии и выразить ему протест.

● Саакашвили находится в заключении с момента тайного возвращения в Грузию перед местными выборами осенью 2021 года. На родине открыто несколько дел против него. В ноябре 2022-го адвокат политика Шалва Хачапуридзе сказал, что у его клиента диагностировали деменцию и туберкулез. 3 июля Саакашвили дистанционно присоединился к судебному заседанию и показал, насколько побледнел. Он впервые за несколько месяцев принял участие в судебном заседании. Политик находится в тбилисской клинике Вивамед.

● МИД Грузии назвал крайней формой обострения отношений рекомендацию Украины грузинскому послу вернуться в Тбилиси для консультаций, а также выражение ему протеста из-за значительного ухудшения состояния заключенного бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили.

● Монахи и верующие УПЦ МП не допустили на территорию Киево-Печерской лавры комиссию, которая должна была опечатать корпуса Нижней Лавры, которые не используются для религиозных нужд (впоследствии их планируется передать в пользование государству).

● Депутат ЕС вышел под залог. Народного депутата от Евросолидарности Сергея Алексеева, которого подозревали в вымогательстве $50 тыс., выпустили под залог в 2,2 млн грн. Журналистам представитель политсилы Петра Порошенко сообщил, что залог внесли его «друзья и коллеги» днем ранее, а вышел он сегодня после обеда.

И напоследок:

● Молоко, яйца и хлеб останутся условно дешевыми. Кабмин продлил государственное регулирование цен на отдельные виды продовольственных товаров в период военного положения и трех месяцев после его прекращения или отмены. Регулирование цен в течение указанного периода будет осуществляться путем установления предельного уровня торговой надбавки (наценки) в размере не более 10% на ограниченный перечень пищевых продуктов, а именно: мука пшеничная высшего сорта; молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке); яйца куриные категории С1; птицу (тушки куриные, четверти тушки куриной); масло подсолнечное рафинированное; хлеб ржано-пшеничный и батон.

В феврале 2022 года Кабмин уже вводил регулирование цен на социальные продукты.

Еще:

● Привет, Америка! Президент Владимир Зеленский поздравил граждан США с Днем независимости. Он отметил, что США, несмотря на совершенные ошибки в прошлом, остаются демократическим, сильным и свободным государством. «Счастливого 4 июля, Америка! И, пожалуйста, помни, что в коалиции свободных и смелых ты всегда можешь рассчитывать на Украину-союзника», — добавил глава украинского государства.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.