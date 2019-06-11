Зеленский приподнял кадровый вопрос Вчера, 19:40 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 11 июня 2019 года

Зеленский приподнял кадровый вопрос. Президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности (врио) глав 12 областных госадминистраций (ОГА).

Врио главы Киевской ОГА стал Вячеслав Кучер, Черниговской — Наталья Романова, Хмельницкой — Владимир Кальниченко, Тернопольской — Иван Крысак, Сумской — Вадим Акперов, Николаевской — Вячеслав Бонь.

Врио главы Львовской ОГА назначен Ростислав Замлинский, Кировоградской — Сергей Коваленко, Ивано-Франковской — Мария Савка, Запорожской — Элла Слепян, Закарпатской — Иван Дуран, Волынской — Александр Киричук.

Перед этим (сегодня же) глава государства уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА.

В 12 областях он глав ОГА уволил, а в Одесской, Полтавской и Херсонской, где ранее были исполняющие обязанности, — отстранил.

И это еще не все на сегодня…

Луценко и другие ротации от имени Зе. Президент Владимир Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Юрия Луценко, его должна утвердить Верховная Рада. Причиной увольнения глава государства назвал отсутствие у нынешнего шефа ГПУ высшего юридического образования и стажа работы в сфере права.

Кроме того, глава государства уволил двоих заместителей главы СБУ Олега Фролова и Владислава Косинского. Замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил об их причастности «ко многим противоправным деяниям, в том числе совершались во время избирательной кампании». И все, мол, будут расследовать.

Еще Зеленский уволил руководителей СБУ в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях. По словам Рябошапки, они «негативно» себя проявили в борьбе с контрабандой.

Глава государства успел назначить и главу Службы внешней разведки. Им стал Владислав Бухарев, действующий народный депутат из фракции Батькивщина.

Интересный персонаж, к слову: согласно декларации этого депутата, Бухарев в прошлом году подарил дочери вначале один подарок на 14,5 млн грн, а затем еще один — уже на 950 тыс. грн. То есть, парламентарий смог презентовать наследнице сувениров на 15 млн грн при годовом доходе в 818 тыс. грн.

Кроме того, Зеленский сегодня подписал представление на увольнение с должности главы МИД Павла Климкина. И предложил Верховной Раде утвердить на этот пост нового человека — Вадима Пристайко. О нем пока есть лишь позитивные отзывы (один из них высказала депутат Светлана Залищук).

А еще Зеленский отменил указы пятого президента Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Михаила Исакова и Андрея Василенко.

И уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами. Исполнять обязанности руководителя ведомства будет его заместитель Сергей Борзов.

А еще сегодня в АП озвучили зарплату пресс-секретаря президента Юлии Мендель. Ее должностной оклад, как оказалось, составляет 15 720 грн. Копию декларации Мендель в АП не обнародовали…

Но ключевые события дня разворачивались не в офисе президента, а в конституционном суде, где побывал и сам Зеленский…

Суд решает судьбу выборов. С утра в Конституционном суде (КС) стартовали открытые слушания по поводу конституционности указа президента о роспуске Верховной Рады (и назначении досрочных выборов на 21 июля).

Иск в КС подала группа депутатов (в основном представителей Народного фронта)

Утром в суде появился Владимир Зеленский, — выступил с короткой речью.

Он повторил свои слова о том, что рейтинг Верховной Рады составляет 4%. И это, мол, подчеркивает правильность решения о роспуске парламента, которое «отвечает всем критериям законности».

«Народ Украины аплодирует решению о роспуске Верховной Рады … люди уверены, что обжалование этого решения является попыткой депутатов сохранить свои полномочия», — заявил президент.

Затем Зеленский передал слово своему представителю Федору Вениславскому и покинул зал заседания, «чтобы никто не говорил, что я давлю на суд».

Заседание шло целый день — судьи опрашивали представителей обеих сторон.

А вечером КС завершил открытую часть заседания, перейдя к закрытой его части. До чего судьи договорились? На момент публикации этого текста еще не было известно.

Возможно, решения сегодня и не случится: на его оглашение у КС есть время до 29 июня (месяц с момента открытия производства — а оно стартовало 29 мая).

В стране завелся еще один возмутитель спокойствия…

Филарет отвергает томос. Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что не принимает томос Вселенского патриарха Варфоломея, поскольку до получения не был ознакомлен с его содержанием.

«Если бы мы [представители возглавляемой Филаретом УПЦ КП] знали содержание, то 15 декабря [прошлого года] не голосовали бы за автокефалию [и создание ПЦУ на базе (в том числе) и УПЦ КП]. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую», — заявил он.

По мнению Филарета, Московский патриархат служит интересам Москвы, а ПЦУ служит грекам.

«А кто будет служить Украине?», — спросил Филарет.

Патриарх еще и решил созвать 20 июня поместный православный собор УПЦ КП, чтобы показать, что «Киевский патриархат был, есть и будет».

Тем временем в большом мире…

Россия — страна-пират и страна-вор. РФ противоправно построила мост через Керченский пролив, задерживает суда всех стран, направляющихся в Мариуполь или Бердянск. И продолжает разворовывать ресурсы Черного и Азовского морей.

Об этом заявила Елена Зеркаль, замглавы МИД, представляя позицию Украины по делу против России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

«Начиная с весны 2014 года Россия украла у Украины уже более 9 млрд кубометров природного газа. В результате действий России также существенно сократился ежегодный вылов рыбы Украины», — отметила Зеркаль.

Представитель Украины добавила, что РФ также строит трубопроводы и прокладывает кабели в акватории морей, даже не консультируясь с Украиной.

По словам дипломата, возражения России не являются результатом добросовестной оценки юрисдикции арбитражного трибунала.

3 июня в Международном суде ООН в Гааге начались устные слушания по делу Украина против России.

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