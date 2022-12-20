Трусливое танго Путина и Лукашенко 20 декабря, 19:03

Чем жила страна 20 декабря 2022 года

● Зеленский побывал в самой горячей точке фронта. Президент Владимир Зеленский неожиданно и без анонсов побывал в Бахмуте (Донецкая область) — самой горячей точке войны: город уже который месяц штурмуют российские военные и «вагнеровцы». «Глава государства заслушал доклад командира [одной из мехбригад ВСУ] об оперативной обстановке, материально-техническом обеспечении и предложениях по дальнейшим действиям», — сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. И добавил, что Зеленский поблагодарил украинских военных «за мужество, стойкость и мощь», которые они демонстрируют в борьбе с войсками РФ. Также глава государства вручил бойцам на месте государственные награды.

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● Трусливое танго Путина и Лукашенко. На вчерашней встрече диктаторов Путина и Лукашенко в Минске 19 декабря (куда хозяин Кремля выбрался впервые за три года) не было принято критических решений, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он назвал их переговоры «очередным танцем». «По той информации, которой мы обладаем на данный момент, на этой встрече не было принято каких-то критических решений», — уточнил Кулеба.

Украинский министр добавил, что Путин продолжает склонять Лукашенко к максимальному содействию деятельности российских вооруженных сил. «Мы можем говорить, что ряд объектов военной инфраструктуры Беларуси и определенная часть ее военной инфраструктуры в целом находятся под контролем РФ и белорусские военные фактически отстранены от влияния на эти процессы. Но ничего драматического на этой встрече не произошло», — сказал он. И добавил, что скоро планируется еще одна встреча диктаторов.

● Лукашенко на данный момент не готов принять участие в полномасштабном вторжении в Украину, поскольку это решение было бы самоубийством для его режима, заявил Андрей Юсов, представитель ГУР. Он подчеркнул, что белорусский диктатор продолжает поддерживать российских оккупантов вооружением и техникой.

● Фантазии двух диктаторов. По итогам встречи в Минске самопровозглашенный «президент» Беларуси заявил пропагандистам, что они с Путиным «обсудили весь комплекс вопросов беларусско-российских отношений» и «дальше будет легче». Глава кремлевского режима сказал, что договорился со своим приспешником о новых совместных «военных учениях» и о создании «новой военной техники». Путин также рассказал о том, как его режим вместе с режимом Лукашенко «эффективно и сообща борется с санкциями».

● США отслеживают размещение русских войск на территории Беларуси. Угроза наступления из этой страны остается, заявила спикер Белого дома Карин Жан Пьер.

● Россия продолжает свои военные приготовления на территории Беларуси, однако Украина их отслеживает и принимает соответствующие меры, отметил командующий Объединенными силами Сергей Наев.

● Министр обороны Алексей Резников заявил, что риск вторжения из Беларуси всегда существует, но ударные группировки пока не сформированы.

● Ничего не добился. По итогам встрече в Минске Путину, вероятно, не удалось склонить Беларусь к дальнейшим интеграционным уступкам. Участие белорусской армии в войне против Украины остается маловероятным. Об этом идет речь в новой сводке американского Института изучения войны (ISW). Диктаторы воздержались от публичного обсуждения российского вторжения в Украину, при этом оба отметили, что Беларусь якобы сталкивается с западной угрозой. Путин заявил, что РФ готова участвовать в инициативе Лукашенко по подготовке экипажей боевых самолетов армии Беларуси, «которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью» — якобы в связи с «обострением» ситуации «на внешних границах Союзного государства».

● Другие выводы аналитиков ISW: российские силы продолжают ограниченные контратаки вдоль линии Сватово-Кременная, тогда как ВСУ наносят удары по российским тыловым позициям в Луганской области; сообщается, что 18 декабря российские силы потеряли позиции к югу от Бахмута, однако продолжают наземные атаки в районе Бахмута и Донецка; украинские официальные лица сообщили, что оккупанты отводят некоторые подразделения из районов вдоль восточного (левого) берега Днепра в Херсонской области.

● Еще немного осталось до 100 тыс. С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 99 230 своих военных, за минувшие сутки — 430. Такие данные на утро 20 декабря обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты лишились более 19 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2995 (+7 за сутки), боевые бронированные машины — 5974 (+5), артсистемы — 1960 (+7), реактивные системы залпового огня — 410 (+0), средства ПВО — 212 (+0), самолеты — 281 (+0), вертолеты — 266 (+2), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1680 (+23) и многое другое.

● РФ потеряла в войне против Украины более 100 тыс. военных убитыми, ранеными и дезертирами, а начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов может быть уволен. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в Палате общин.

● Залужный поддержал строгость Зеленского. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный полностью поддерживает изменения в законодательстве об усилении ответственности для украинских военных (которые вызвали недовольство многих военнослужащих, экспертов и политиков). «Сегодня я вынужден поднять достаточно сложную тему — усиление ответственности за самовольный уход из воинской части или места службы, дезертирство, самовольный уход с поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов. Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной Радой Украины, и прошу Президента подписать закон», — сообщил он.

● Генсек ООН подыгрывает Путину. США считают, что генсек ООН Антониу Гутерриш подвергся давлению со стороны РФ: он не направил в Украину официальных лиц для проверки использования Россией иранских беспилотников. Об этом сообщило Reuters.

США, Великобритания, Франция, Германия и Украина заявляют, что поставки России беспилотников иранского производства нарушают резолюцию Совбеза ООН 2015 года, которая закрепляет ядерное соглашение с Ираном. Эти страны настаивают на том, чтобы Гутерриш направил в Киев официальных лиц для проведения расследования.

Вчера, выступая на заседании Совбеза, посвященном резолюции 2015 года по ядерному соглашению с Ираном, зампосла США в ООН Роберт Вуд выразил разочарование по поводу того, что ООН так и не приступила к расследованию использования РФ иранских дронов.

● Зеленский вступился за Саакашвили. Владимир Зеленский в видеообращении призвал правительство Грузии позволить заключенному экс-президенту страны Михеилу Саакашвили лечиться за границей — в Украине или где-либо еще за границами Грузии. Он подчеркнул, что Саакашвили сейчас находится в тяжелом состоянии, и назвал происходящее с ним «издевательством».

Экс-президент Грузии удерживается на родине в тюрьме.

● Глава партии Слуга народа Елена Шуляк принесла извинения за то, что пришла в палату к бойцу, который критиковал ее законопроект.

Ранее Олег Симороз, который потерял на войне обе ноги, заявлял, что Шуляк ворвалась к нему в госпиталь, «чтобы выяснять отношения». Из-за этого коллега Шуляк — замглавы фракции СН Галина Янченко написала заявление о выходе из партии.

И для финала:

● Украина стала страной года по версии журнала The Economist. Журналисты заявили, что в обычные времена выбрать победителя в этой номинации сложно, но нынче выбор очевиден. «Это может быть только Украина», — написало издание.

The Economist определило четыре качества украинцев: героизм, изобретательность, стойкость, вдохновение.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.