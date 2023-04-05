Си оказался не другом Путину 5 апреля, 18:21 Эксклюзив NV

Чем жила страна 05 апреля 2023 года

● Зеленский приехал в дружественную Польшу. Президент Владимир Зеленский вместе с супругой сегодня прибыл в Польшу по приглашению ее президента Анджея Дуды. Это первое путешествие украинского лидера в эту страну за время полномасштабного вторжения и его третий заграничный визит после поездок в США и Европу (путешествие в Британию, Францию, Бельгию).

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Дуда наградил Зеленского Орденом Белого Орла — высшей наградой Польши. В графике украинского лидера — встречи с премьером Польши, мэрами приграничных с Украиной городов, представителями польского бизнеса, с которыми ожидается подписание соглашения об их участии в восстановлении Украины. Около 19:00 по Киеву Дуда и Зеленский должны выступить с речами во дворе Королевского замка в Варшаве.

● Мощный пакет помощи от Варшавы и отсутствующая граница. Президент Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда договорились о предоставлении Украине мощного пакета военной помощи. Об этом глава украинского государства сказал во время пресс-конференции после встречи с польским коллегой.

В свою очередь, Дуда заявил, что Украина и Польша работают над новым объемным договором между странами, и выразил надежду, что его подпишут в ближайшее время. Он отметил, что украинцы и поляки не должны чувствовать «границы между нами». «Он будет границей в политическом и географическом понимании, но мы хотели бы иметь две сотрудничающие страны, чтобы это было сообщество двух братских соседних народов, которые любят друг друга», — отметил президент Польши.

● Гарантии для Украины. «Мы сегодня пытаемся получить на саммите НАТО в Вильнюсе дополнительные гарантии безопасности, которые будут поддерживать украинских воинов в борьбе против захватчиков. Надеемся, что такие гарантии нам удастся получить для Украины как вступление и будущее полное членство Украины в НАТО», — сказал Анджей Дуда во время брифинга по итогам встречи с Владимиром Зеленским.

● Польша недавно передала Украине еще четыре истребителя МиГ-29, а в общей сложности Киев получил от Варшавы уже восемь таких самолетов. «Мы хотим передать Украине еще шесть, о чем только что говорили с президентом Зеленским», – сообщил также Анджей Дуда.

● Си оказался не другом Путина. Посол Китая в ЕС Фу Конг заверил, что заявление о «безграничной дружбе» Пекина и Москвы «не более чем риторика» и КНР не на стороне РФ, развязавшей полномасштабную войну против Украины. Об этом написала The New York Times, ссылаясь на интервью, которое посол дал в преддверии сегодняшнего старта визита в Китай президента Франции и главы Еврокомиссии.

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Посол подчеркнул, что КНР не на стороне РФ в войне и отношения двух стран «намеренно неправильно интерпретировали». Также Фу Конг заверил, что Пекин не передавал и не будет передавать РФ военную помощь, не признал попытки Кремля аннексировать Крым, Донбасс и другие украинские территории. Полномасштабное вторжение Пекин не осудил, потому что «понимает заявления России об оборонной войне против посягательств НАТО» и считает, что «первопричины более сложны», чем говорят западные лидеры.

По словам китайского дипломата, Си Цзиньпин до сих пор не провел разговор с Владимиром Зеленским, потому что «очень занят», в этом нет «большого значения», а страны контактируют на более низком уровне.

● 20–22 марта Си Цзиньпин находился с визитом в Москве. Вместе с Путиным он сделал ряд общих заявлений и подписал некоторые документы. А до этого презентовал план решения «политического кризиса» в Украине.

● Комментируя заявление Фу Конга, спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил: Кремль ориентируется на «содержание и дух контактов», а также документов, подписанных во время визита Си Цзиньпина в Москву.

● Макрон отдал Си главную роль. Президент Франции Эмманюэль Макрон, уже добравшийся в КНР, выступил в Пекине и заявил, что Китай может сыграть «главную роль» в войне РФ против Украины, а любой, кто помогает Москве, становится ее соучастником в агрессии. Французский лидер подчеркнул, что западные союзники Украины решили помочь ей как жертве агрессии. И добавил, что поддержка контактов с Китаем имеет немаловажное значение, а Москве нельзя разрешить вести эксклюзивный диалог с Пекином.

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● Немного тайн из жизни диктатора. Сбежавший капитан Федеральной службы охраны (ФСО РФ) Глеб Каракулов, до середины октября 2022 года работавший инженером в управлении, которое обеспечивало для Путина секретную связь, рассказал российскому изданию Центр Досье скрытые детали жизни диктатора.

Среди прочего Каракулов сказал, что диктатор не пользуется мобильным и Интернетом. По его словам, вся информация, которую получает Путин, — только от людей, непосредственно близких: «Он живет в своего рода информационном вакууме».

Кроме того, оказалось, что Путин все еще сидит на самоизоляции. «Мы серьезно две недели сидим на карантине перед любым мероприятием, даже если оно длится 15 или 20 минут. Создается пул прошедших эту очистку сотрудников — отсидели двухнедельный карантин. Они считаются чистыми и могут работать непосредственно в одном помещении с Путиным», — рассказал Каракулов.

● Путинская паранойя по поводу покушений. «Есть два момента интересных. У него [Путина] кабинеты, что в Питере, что в Сочи, что в Ново-Огарево [официальные резиденции] — они одинаковые, там все абсолютно идентично. Бывало, я знаю, что он в Сочи. Фоном работает телевизор, идут новости, показывают, что он какую-то встречу в Ново-Огарево провел. И я спрашиваю у коллеги в Сочи: "Он уже улетел?". Нет, говорит, сидит», - рассказал Глеб Каракулов.

По словам бывшего офицера ФСО, его коллеги «делились с улыбкой, что когда Путин в Сочи, то специально создается впечатление, будто он улетает». «Я думаю, что это, во-первых, попытка запутать иностранную разведку, а во-вторых, чтобы не было никаких покушений», — предположил Каракулов.

● Куб секретности. Российский диктатор еще имеет переговорную кабину, которую сотрудники ФСО возят за ним «в каждую заграничную командировку». «Это место, из которого можно проводить переговоры с гарантированной секретностью. Кабина, конечно, громоздкая. Это такой куб высотой около 2,5 м. Внутри организовано рабочее место и телефон, по которому можно говорить, не опасаясь, что разговор может услышать или считать иностранная разведка», — пояснил Каракулов.

● Каракулов — самый высокий по рангу сотрудник российских спецслужб, сбежавший из РФ с начала полномасштабного вторжения и осудивший войну. На Родине Каракулов объявлен в розыск, возбуждено уголовное дело о дезертирстве. Интервью было записано в конце 2022 года, а опубликовано 4 апреля 2023 года.

● Сегодня Путин должен провести заседание своего Совбеза, чтобы рассмотреть вопросы правопорядка и общественную безопасность на оккупированных территориях Украины. А завтра диктатор встретится со своим белорусским сатрапом Лукашенко, чтобы обсудить «вопросы безопасности» с учетом «недружественного окружения», — ведь НАТО расширилось, а Минск получил носители ядерного оружия — ракетный комплекс Искандер-М и соответствующее оборудование для боевых самолетов.

● Путин крепко обнимет Лукашенко. Во время очередного визита Лукашенко в Москву (5–6 апреля) Путин, вероятно, будет давить на него с целью дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW) по итогам 4 апреля.

Кремль продолжает использовать ядерные угрозы, пытаясь сдержать западную военную помощь Украине перед планируемым контрнаступлением ВСУ, считают в ISW. Оправдывая решение России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, министр обороны Сергей Шойгу обвинил НАТО в якобы активизации боевой подготовки и разведки у границ РФ, а Запад в эскалации войны в Украине.

● Россия пытается найти способы заткнуть дыры в бюджете для финансирования длительной войны против Украины. В сводке британской разведки в Twitter говорится, что одним из таких способов может стать выпуск части суверенного долга России в иностранной валюте, о чем 28 марта заявил премьер РФ Михаил Мишустин. Этот шаг почти наверняка свидетельствует о том, что Кремль рассчитывает на внешнюю финансовую поддержку со стороны иностранных государств, которые он считает «дружественными», отметили в разведке.

● В эпицентре — Бахмут и Марьинка. Российские оккупационные войска сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боев — Бахмут (который россияне продолжают штурмовать) и Марьинка. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней постройке. Там добавили, что за минувшие сутки Силы обороны Украины отразили более 60 вражеских атак.

● Президент Владимир Зеленский подтвердил, что ситуация в Бахмуте — самая сложная. Враг не контролирует город, решение об уходе сил обороны может быть принято при угрозе больших потерь личного состава.

● Пентагон понимает оборону Бахмута. Пентагон понимает стратегию Украины по обороне Бахмута в Донецкой области. Об этом на брифинге сказал высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства. «Мы совершенно точно наблюдаем опустошительные потери в живой силе, которые переживает Россия, когда силы Вагнера, по сути, брошены в мясорубку, а российские войска зафиксированы на позициях из-за надежной украинской обороны», — сказал чиновник.

Представитель Пентагона подчеркнул, что у украинских войск есть силы и средства для перехода к новой фазе боевых действий. «Поскольку мы помогаем им выставить эти недавно обученные силы, у них действительно есть возможности, чтобы быть в состоянии перейти на любую следующую фазу», — добавил он.

● Оружие на $2,6 млрд. США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $2,6 млрд. В него, среди прочего, вошли: боеприпасы для ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, ЗРК NASAMS; артиллерийские, минометные, танковые и другие боеприпасы разных калибров; ракеты для ПТРК TOW, около 400 гранатометов и 200 тыс. снарядов; 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелой техники; девять гантраков (боевых машин) для противодействия БПЛА; 10 мобильных антидроновых комплексов c-UAS с лазерной наводкой; три радара воздушного наблюдения; противотанковые ракеты; реактивные снаряды Град; ПТРК Javelin; высокоточные авиационные боеприпасы; терминалы, услуги космических спутников связи (SATCOM) и прочее.

● В НАТО считают, что контрнаступление Украины весной будет эффективным. Такое мнение высказал высокий представитель НАТО на условиях анонимности во время встречи с журналистами в штаб-квартире НАТО. Он подчеркнул, что члены Альянса обеспечивают ВСУ необходимым для проведения контрнаступления.

● НАТО будет продолжать поддерживать Украину всем необходимым для победы столько времени, сколько на это понадобится, сказал высокий представитель Альянса, пожелавший остаться анонимным. «Люди всегда будут хотеть больше оружия и более быстрых поставок. Я думаю, что когда вы [Украина] одержите победу, мы оглянемся назад и скажем, что, очевидно, этого [вооружения, предоставленного партнерами] было достаточно. Но всегда будут требовать больше», — добавил он.

● Украина наносит глубокие удары по оккупационным войскам и накапливает боеприпасы перед контрнаступлением, которое ожидается в ближайшие месяцы. Об этом сообщил CNN со ссылкой на западные официальные лица. «Некоторые из этих глубоких ударов по российским [позициям на юге Украины] являются подготовкой к предстоящему наступлению», — заявили эти источники.

Официальные лица добавили, что на протяжении всей войны западные страны наблюдали, что украинцы «очень искусные» в использовании систем HIMARS по российским целям.

● Осенью Украина вернется в Крым? Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что украинская армия будет в оккупированном Крыму через пять-семь месяцев, поскольку у России недостаточно ресурсов, чтобы удержать ситуацию. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, добавив, что такой прогноз может быть «слишком оптимистичным», но он «математически выверен».

«Мы точно, за очень короткое время, с исторической точки зрения, это очень мало — шесть месяцев, пять или семь месяцев — мы будем находиться в Крыму. Логика войны абсолютно очевидна, и мы точно можем проговорить реалии Крыма на набережной в Ялте», — сказал Подоляк.

● Минус 550 оккупантов. За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 550 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 176240 своих военных. Это оценки Генштаба по состоянию на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 3629 ( 2 за сутки), боевых бронированных машин — 7005 (+6), артсистем — 2707 (+10), РСЗО — 532 (+4), средств ПВО —280 (+0), самолетов — 306 (+0), вертолетов — 291 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня —2283 (+6) и многое другое.

● Дело СБУ-шного «крота». СБУ и ГБР обнародовали перехват разговоров экс-руководителя Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, задержанного в июле 2022 года, и его куратора — бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича. Эти разговоры входят в материалы уголовного производства, которое завершило ГБР. После того, как обвиняемый ознакомится с делом, они будут переданы в суд.

«Мы получили все файлы, в которых Кулинич докладывал в Москву информацию, в том числе и секретную, о ситуации в нашей стране, в Службе, о попытках влиять на различные процессы», — сказал руководитель СБУ Василий Малюк, лично занимавшийся операцией по разработке и задержанию Кулинича. Среди прочего было установлено, что тот сотрудничал с ФСБ и получил оперативный псевдоним Котигорошко. Его деятельность курировал так называемый «политический офис» в Москве, который организовали по заданию ФСБ экс-замсекретаря СНБО Владимир Сивкович и бывший глава Администрации президента Украины Андрей Клюев.

● Друг Зеленского чист? В рамках расследования дела Олега Кулинича проверка не выявила уголовных нарушений со стороны экс-шефа СБУ Ивана Баканова. Об этом заявила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

● НАБУ пришла к губернатору Харьковщины? НАБУ проводит следственные действия в подразделениях Харьковской областной военной администрации (ОВА), сообщила пресс-служба этой самой администрации. «В частности, у руководства Аппарата ХОВА и в Департаменте агропромышленного развития», — заявили там и добавили, что ОВА «всесторонне сотрудничает с НАБУ», предоставляет все документы и информацию.

Позже информацию о следственных действиях (обыски) подтвердили в НАБУ. Но там объяснили, что «другие детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования».

● Ранее журналист Юрий Бутусов в ФБ написал, что «НАБУ проводит серию обысков у руководителя Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова по делу по хищению гуманитарной помощи». Он уточнил, что детективы «посетили» также заместителя руководителя области и руководителя одного из департаментов ОВА.

И в заключение:

● Вся правда о сотрудничестве с МВФ. Украинский минфин опубликовал Меморандум об экономической и финансовой политике с МВФ (на период действия программы в 2023–2027 годах) и Письмо о намерениях, подписанное президентом, премьером, министром финансов и главой НБУ.

На первом этапе, запланированном на 2023–2024 годы, основной целью является сохранение макроэкономической и финстабильности в контексте войны с одновременной подготовкой оснований для мощного послевоенного восстановления, в том числе за счет структурных реформ в бюджетно-налоговой сфере, финсекторе, мер монетарной и валютной политики. Предусмотрены 19 структурных маяков — важнейших критериев выполнения программы на период до конца июня 2024 года, более половины из которых касаются фискальной сферы и почти четверть сферы улучшения управления и борьбы с коррупцией.

На втором этапе программы будет сделан фокус на реформах, которые помогут максимально эффективно поддерживать послевоенное восстановление и реконструкцию, а также помогут Украине имплементировать необходимые меры на пути евроинтеграции. Долгосрочный рост экономики также является одним из приоритетов второго этапа.

График программы предусматривает выделение Украине после уже полученного первого транша в $2,7 млрд еще трех по SDR664 млн ($893 млн) в середине июня и октября 2023-го и конце февраля 2024-го по результатам первого, второго и третьего пересмотра сроком на конец апреля, июня и декабря 2023 года соответственно.

● Негативный сценарий с падением ВВП Украины на 10% в 2023-м и на 2% в 2024-м, которое содержится в программе расширенного финансирования EFF от МВФ, подтверждает готовность фонда поддержать страну даже при худшем развитии событий, ведь программа утверждена. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.