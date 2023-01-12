Зеленский предложит формулу мира в годовщину вторжения 12 января, 18:40

Чем жила страна 12 января 2022 года

● Зеленский предложит формулу мира в годовщину вторжения. Саммит по формуле мира, который инициировала Украина, проведут в годовщину вторжения России 24 февраля — в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднарь. Дипломат подчеркнул, что Украина готова к миру, и потому ранее президент Владимир Зеленский предложил соответствующую формулу из десяти пунктов.

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Боднарь отметил, что надежда на достижение мира есть, но это возможно только в том случае, если российские войска будут полностью выведены с территории Украины, а мир будет оказывать давление на Москву, требуя прекращения военной активности.

Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины. Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.

Но пока до мира далеко:

● Соледар держится. В районе Соледара Донецкой области продолжаются тяжелые бои, войска РФ безуспешно пытаются прорвать оборону украинских военных. Об этом утром сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, российские оккупанты терпят большие потери в боях за город, а украинские военные проявляют максимальную стойкость и героизм.

● Младший лейтенант батальона Свобода Роман Конон в комментарии телеканала Киев также рассказал, что в Соледаре идут тяжелые бои, но ситуация под контролем ВСУ.

● Под Соледаром что-то готовится. Украинское военное командование тщательно изучает ситуацию в Соледаре для принятия решений, которые позволят выбрать тактику, максимально правильную со стратегической точки зрения, сообщил РБК-Украина представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый. «Сейчас ситуация на этом направлении тщательно мониторится, чтобы принять решение, которое позволит укрепить нашу оборону, не потерять много личного состава и нанести мощный удар противнику. Каким будет это решение — думаю, наши руководители примут его в ближайшие дни», — рассказал он.

● Уже вечером Череватый сообщил: «В Соледаре продолжаются боевые действия. Враг сосредоточил там основные силы, прежде всего боевые подразделения преступной группировки Вагнер и подразделения других видов войск РФ».

● РФ наращивает авиационную группировку на территории Беларуси под видом совместных с Минском учений, которые должны стартовать 16 января. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. По его словам, из-за этого растет угроза нанесения ракетных и авиаударов по территории Украины.

● Тот же Громов заявил, что неуместно оценивать, какой процент Соледара находится под контролем ВСУ или оккупационных войск РФ — за город продолжаются бои.

● Беларусь пока не является непосредственной угрозой для Украины, в то же время Силы обороны постепенно увеличивают свои оборонные способности. границе, сообщил в ФБ командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

К слову:

● За Беларусь не просили. Спикер отечественного МИДа Олег Николенко опроверг сообщение СМИ о якобы просьбе властей Украины не включать Беларусь в последние санкционные пакеты ЕС. Речь идет об обнародованной сегодня корреспондентом Радио Свобода Рикардом Джозвяком информации: одной из причин, почему Беларусь не попала под санкции наравне с Россией, то, что «Украина попросила не включать в них Минск».

В свою очередь, Николенко заявил, что это «не соответствует действительности». «Нам известно об обсуждении между государствами-членами Европейского Союза вопроса о дальнейшей синхронизации санкций, наложенных на РФ. В то же время, по нашей информации, консенсуса внутри Евросоюза пока нет. Украина и партнеры сейчас активно работают по максимально содержательному наполнению десятого санкционного пакета ЕС, принятие которого уже давно назрело», — написал он.

● Кремль сделал ставку на «войну на истощение». Не достигнув в 2022 году своих стратегических целей в Украине, россияне решили вести войну «на истощение», заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. По его словам, таким образом кремлевский режим пытается выиграть для себя время. «В целом режим Путина стремится выиграть время, рассчитывая на истощение украинской экономики и сил обороны, снижение поддержки Украины», — пояснил Громов.

● Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что следующие два-три месяца войны будут очень важными и решающими.

● Зачем Путин тасует генералов. Назначение Валерия Герасимова командующим оккупационными войсками РФ в Украине отражает стремление Путина восстановить крупные наступательные операции в Украине в 2023 году, однако демонстрирует его непонимание реальных возможностей армии РФ и вряд ли поможет решить ее проблемы. Об этом говорится в новом своде Института изучения войны (ISW) по итогам 11 января.

Этот шаг и всеобщая реструктуризация командования, вероятно, призваны продемонстрировать как на международном уровне, так и в России готовность Путина вести затяжную войну в Украине и приверженность Кремля традиционным структурам Минобороны РФ.

Две главные цели Путина в новых назначениях — попытка улучшить управление российскими операциями для решающих боевых действий в 2023 году, а также политическое стремление усилить Минобороны РФ на фоне растущих вызовов со стороны условной группы «силовиков», включая Пригожина и его ЧВК Вагнера.

Формальный «подъем» Герасимова и Минобороны России над генералом Сергеем Суровикиным, фаворитом Пригожина и радикальной группы «силовиков», было также частично политическим решением в желании восстановить первенство Минобороны России во внутрироссийской борьбе за власть, считают в ISW.

Герасимов вряд ли сможет быстро оживить и улучшить результаты армии РФ в Украине для достижения максималистских целей Путина. «Маловероятно, что Герасимов успешно оправдает нереалистичные ожидания Путина по поводу своей работы», — констатируют аналитики.

● А вот в Генштабе ВСУ считают, что частые кадровые изменения в руководстве российских оккупационных сил свидетельствуют о проблемах в управлении войсками.

● Приближается к 115 тыс. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 113 390 своих военных, за минувшие сутки — 430. Такие данные по состоянию на утро 12 января обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты потеряли более 20 тыс. единиц техники, среди которой: 3094 (+0 за сутки ), боевые бронированные машины — 6159 (+0) , а ртсистемы — 2082 (+4) , реактивные системы залпового огня — 437 (+0) , средства ПВО — 218 (+1) , самолеты — 285 (+0) , вертолеты — 276 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1865 (+3) и многое другое.

● Польша продвигает Leopard. Польша будет оказывать давление на другие европейские страны по передаче Украине танков Leopard2 немецкого производства, поскольку поражение Украины также будет означать поражение Польши. Об этом заявил спикер правительства Польши Петр Мюллер. Польский чиновник подчеркнул, что Польша перед этим объявила о передаче собственных танков Украине (речь идет о роте, то есть, 14 Leopard), чтобы «заставить другие страны сделать то же самое».

● Украина должна получить достаточно танков и другой тяжелой техники, чтобы выдавить войска РФ со своей земли, иначе затяжная война с неопределенной линией разграничения будет равносильна победе Кремля. С таким призывом в своей редакционной статье к западным странам обратился журнал The Economist.

● Медведчук станет безмандатником. Депутатов-предателей Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина, которых президент недавно лишил украинского гражданства, досрочно лишат депутатских полномочий. Соответствующие постановления уже зарегистрированы в Верховной Раде.

● А вот коллеги Медведчука по запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Столар и Игорь Абрамович, которые с начала полномасштабной войны находились в Монако, экстренно вернулись в Украину, сообщила УП. По словам собеседников в политических кругах, Столар и Абрамович планируют посетить заседание парламента. Также анонимные источники УП указали, что с высокой вероятностью уже 13 января оба могут остаться без депутатских мандатов.

И для финала:

● Два Зе: сначала Зеленский, за ним — Залужный. Украинцы назвали политиком года президента Украины Владимира Зеленского, его считают таковым почти 60% опрошенных. Второе место в рейтинге занял главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный с результатом 10%. Таковы результаты опроса Центра Разумкова. ( 21 декабря — 3 января, 2017 респондентов).

В нынешнем рейтинге около 2% респондентов называли политиками года советника ОП Алексея Арестовича, нардепа от Евросолидарности Петра Порошенко и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. По 1% украинцев видели политиками года советника главы ОП Михаила Подоляка и волонтера Сергея Притула.

И еще:

● Света станет больше. «Из хороших новостей. На выходных у нас ожидается потепление, и нам снова будет легче „упаковать“ потребление в тот объем генерации, который у нас есть», — сказал Владимир Кудрицкий, председатель правления НЭК Укрэнерго. Следовательно, могут сократиться отключения света.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.