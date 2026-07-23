Зеленский и Федоров уже не будут такими партнерами, как раньше

Раньше существовал условный треугольник — Зеленский, Залужный, Буданов. Сейчас появляется четвертый угол. Четвертый перспективный фаворит политических процессов — это Федоров

Когда глава государства отстаивает свои политические позиции, пытаясь как минимум их сохранить, а лучше — и усилить, он не может вернуть Федорова на должность министра обороны. Прежде всего потому, что это стало бы полным политическим поражением Зеленского. А он не любит проигрывать.

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Зеленский предложил Федорову должность вице-премьера, курирующего оборонно-промышленный комплекс. По сути, это та сфера деятельности, где Федоров может полностью раскрыть свой потенциал и продолжить реализацию своих инициатив, а также внедрение новейших технологий в оборонный сектор.

Но Федоров