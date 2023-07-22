Смертоносные амбиции Путина и рациональный интерес Запада 22 июля, 09:03 NV Премиум

На саммите НАТО в Вильнюсе Запад сказал Украине, что ее «будущее в НАТО», но не дал ей абсолютно ничего, даже не намекнул на возможные сроки. Что дальше?

Впервые напечатано на americanpurpose.com. Колонка опубликована с разрешения редакции

Соседние «восточные» страны, такие как Польша и государства Балтии, которые помнят долгую историю российской агрессии, конечно, были за вступление Украины. Но не так были настроены ключевые участники, начиная с президента Байдена и канцлера Шольца. Правда, они внесли дружескую нотку, успокоив президента Украины Владимира Зеленского вторыми призами: американскими кассетными боеприпасами, большим количеством немецких танков и системами Patriot. Но точно не крылатыми ракетами большой дальности, которые, не дай Бог, могут поразить непосредственно Россию. Президент Франции Макрон все бубнит о гарантиях безопасности. В том же ключе Байден продолжает продвигать «израильскую модель»: много снаряжения, но никаких официальных обязательств по защите. Мы, конечно, с вами, но…

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Что нужно для получения надежных гарантий?

В своей книге «Оружие августа» Барбара Тачман описывает разговор между британским и французским генеральными штабами о планировании совместных действий против кайзеровской Германии. Для французов, союзников Великобритании по Антанте, экзистенциальный вопрос заключался в том, будет ли «Вероломный Альбион» воевать на их стороне.

Чтобы успокоить французов, англичане спросили генерала Фердинанда Фоша: «Какая самая маленькая британская военная сила могла бы оказать вам какую-либо практическую помощь?»

Фош холодно ответил: «Один британский солдат, и мы позаботимся о том, чтобы он был убит».