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Мустафа Найем

Народный депутат

Зеленский повторяет ошибки Порошенко

Сегодня, 12:11
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Это уже можно констатировать

В первый день, после второго тура выборов, я дал Владимиру Зеленскому три совета, каждый из которых начинался со слов «Помнить, что случилось с Петром Порошенко». И в первый же день своей каденции Владимир Зеленский не просто начал повторять ошибки Петра Порошенко, а и воспользовался его наследием.

Назначение Андрея Богдана главой Администрации президента — очевидное нарушение закона о люстрации, вторая статья которого прямо указывает, какие именно должности не может занимать лицо, подпадающее под его действие.

Должность главы Администрации президента входит в этот перечень.

Владимир Зеленский назначил главу Администрации, ссылаясь на другой закон — о государственной службе. По сути, воспользовавшись юридической уловкой, которую в свое время придумали в команде Петра Порошенко, чтобы оградить главу АП и его замов от необходимости декларировать свое имущество.

Дело не в Андрее Богдане. Очевидно, он хорошо знает свое дело, и к нему может быть много претензий и вопросов. В конце концов, глава государства вправе выбирать свою команду и нести за нее ответственность.

Дело в принципе и общественном договоре, который был принят после революции. Он неоднократно нарушался в каденцию бывшего президента. И уже можно констатировать — с нарушения которого начал свой срок новый глава государства.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Петр Порошенко Владимир Зеленский

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