Телевизор раздора. Нужно ли бороться с каналами Порошенко 8 апреля, 23:05 Цей матеріал також доступний українською

Представьте, что это не о Зеленском и Порошенко. Это о демократическом государстве Украина. А демократия без борьбы власти и оппозиции невозможна

Военное положение дает любой власти настолько широкие полномочия, что в нормальных условиях его применять нельзя. Для наглядности — это как мощные антибиотики, которые не следует употреблять при обычной простуде, потому что они больше вредят, чем помогают. Есть что-то подобное с использованием механизмов военного положения для борьбы с телеканалами, «никоим образом не связанными с Петром Порошенко».

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Порошенко тяжело назвать безгрешным. Это мнение очень ярко проиллюстрировали украинцы на 2019 году. Так же сложно назвать достойными или нравственными многие информационные средства, которые использует его команда в политической борьбе с Владимиром Зеленским. Пожалуй, не стоит вспоминать предвыборные тезисы о малоросе, квнщике и многой другой грязи, который применяли в политических технологиях представители тогдашней власти. Эти технологии не исчезли и после выборов и звучали в политическом дискурсе еще недавно.

Но есть одно огромное но. Все-таки Петр Порошенко — политический оппонент Владимира Зеленского, а не военный противник украинского государства. То, что применимо к врагу, не должно использоваться во внутриполитической борьбе. Это аксиома, которая не нуждается в доказательстве просто потому, что мы не Россия. И даже во время войны не можем позволить себе так поступать.

А теперь давайте поговорим о самых медиа. От провозглашения независимости телевидение являлось определяющим элементом политической борьбы. В 1994 году не Кучма победил Кравчука, а российское ОРТ за счет значительно больших бюджетов победило украинское УТ1. Дальнейшая демократизация и наконец Оранжевая революция стали возможны в значительной степени благодаря зарождению негосударственных телеканалов, того же 5-го и ЭРЫ.

Были ли они независимыми и полностью объективными? Конечно, нет. Они были такими же олигархическими, как все остальные. Но даже олигархическая конкуренция оказалась лучше государственной монополии. За все годы после этого мы так и не смогли отойти от доминирования олигархов над телевизором. Но препятствия в работе каналов Порошенко эту проблему тоже не решат.

Злоупотребляют телевизором в равной степени все, кто его контролирует

Можно сколько угодно считать Порошенко злом для государства, но сложно назвать его коллег по олигархическому цеху добром. Коломойский, Ахметов, Фирташ — еще та группа «Не ангелы». Но у них проблем гораздо меньше, чем у Порошенко. За вопросом «почему мы этого трогаем, а тех нет», скрывается нормальный запрос общества на справедливость и единые правила для всех игроков.

Злоупотребляют телевизором в равной степени все, кто его контролирует. Любая власть злоупотребляет им не меньше олигархов. Поэтому нужно решать проблему комплексно и по сути, а не бороться с политическими демонами прошлого. А Порошенко — это именно политическое прошлое. Война и лидерская роль Зеленского настолько изменили политический рельеф страны, что шансов у Порошенко быть кем-нибудь, кроме лидера политической оппозиции, нет.

Поэтому чтобы понять, а как бы должно быть правильно и, главное, что делать дальше, следует отбросить фамилии. Представьте, что это не о Зеленском и Порошенко. Это о демократическом государстве Украины. А демократия без борьбы власти и оппозиции невозможна. Так же она невозможна без независимых медиа. Это те две проблемы, которые нам действительно нужно решить прямо сейчас, не откладывая на после победы.

Мы уже дважды так ошибались во время революций — откладывали на потом важные вещи. И в итоге вместо системных изменений получали быстрые камбэки старых правил игры. Поэтому сейчас нам нужно сформулировать не просто видение того, как должна регулироваться деятельность медиа и отношения власти и оппозиции. Нам нужно подготовить и начать внедрять решения по более широкому кругу вопросов. Диванные войска экспертов в перерывах между плетением маскировочных сеток и волонтерством еще должны сформулировать новую модель экономики, фискальной системы, системы государственных закупок.

Ибо с теми моделями управления государством, которые у нас есть, нам понадобится три столетия, чтобы отстроить то, что Россия разрушила. Возвращения к старому больше нет. Поэтому мы уже должны думать о системе, которая позволит построить новое и лучшее.

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