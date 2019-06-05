Зеленский получает уже половину голосов 5 июня, 18:30 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 5 июня 2019 года

Зеленский получает уже половину голосов. На досрочных выборах в Верховную Раду украинцы готовы провести в парламент пять партий.

Таковы результаты опроса социологической службы Рейтинг.

Партию Слуга народа (СлуНа) Владимира Зеленского готовы поддержать 48,2% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором (ранее уровень поддержки СлуНа находился подле отметки в 40%).

Также проходной барьер в 5% преодолевают: Оппоплатформа — За життя (Бойко-Рабинович-Медведчук) — 10,7%, Европейская Солидарность (Петр Порошенко) — 7,8%, Батькивщина (Юлия Тимошенко) — 6,9% и партия Святослава Вакарчука Голос (5,6%).

По поводу последнего: это первый опрос, в котором Голос переступил через проходной барьер.

Об остальных: партию Сила и честь Игоря Смешко готовы поддержать 4,3%, Гражданскую позицию Анатолий Гриценко — 3,0%, Радикальную партию Олега Ляшко — 2,4%. Рейтинг других политических сил — менее 2%.

Антирейтинг партий возглавляет политическая сила экс-президента Порошенко: за ЕвСол ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 52% избирателей.

Социологи опросили 2 тыс. человек с 29 мая по 3 июня.

Напомню, что выборы у нас проходят по системе «партии+мажоритарщики». То есть, по партийным спискам разыгрываются 225 мест в Раде, а еще за 199 мандатов (не 225, потому что исключены оккупированные регионы) сражаются индивидуалы. И именно итоги выборов по мажоритарным округам дадут ответ на вопрос — создаст ли Зеленский в новом созыве парламента пропрезидентское большинство своими силами?

Еще немного о настроениях электората…

Зеленским украинцы довольны. Каждый второй украинец доволен деятельностью новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Таковы результаты уже упомянутого выше опроса социологической группы Рейтинг.

Лишь 11% опрошенных высказали противоположное отношение к деятельности главы украинского государства.

А вот работой экс-президента Петра Порошенко довольны только 16% респондентов, а более 80% не удовлетворены ею.

Работа ВР не устраивает более 90% респондентов.

А еще 88% украинцев ожидают радикальных изменений в стране.

Теперь поговорим о самом президенте…

Зеленский убивает имперскую Россию. Президент Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в Европейском Союзе похоронит имперские амбиции России.

Об этом он сказал в ходе встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе.

«Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве», — сказал глава государства.

По словам Зеленского, Украина должна продолжать движение в ЕС.

Еще президент уточнил, что один из его приоритетов — это противодействие российской агрессии и консолидация международной поддержки Украины. И призвал Евросоюз усилить санкции против РФ.

Со вчерашнего дня Зеленский находится в Брюсселе (с двухдневным визитом).

Даже в Брюсселе глава государства продолжал делать зарядку и думать думу о родине…

Кто Зеленскому доктор? Сегодня с утра президент Владимир Зеленский успел высказаться по поводу действующего украинского правительства, которому он еще 20 мая, в день своей инаугурации, предложил уйти в отставку.

«Я не знаю их [министров] очень близко, это не моя команда, мы не прошли какое-то длительное время работы. Я уверен, что там есть профессионалы, поэтому правительство и остается сейчас работать», — сказал он.

Зеленский выразил уверенность, что до досрочных выборов в ВР и формирования нового правительства ему удастся познакомиться с министрами ближе: «Я уверен, что все из них профессионалы. Но кто из них способен сделать новое для Украины, потому что тут должны быть не шаги, а прыжки?».

Говоря об и.о. министра здравоохранения Уляне Супрун, Зеленский уточнил, что к ней относятся по-разному. «У меня есть другой доктор, у моей семьи», — сказал он.

С министром образования Лилией Гриневич Зеленский не знаком, но слышал, что она «очень неплоха».

Министра иностранных дел Павла Климкина он назвал «профессиональным дипломатом».

Ранее премьер Владимир Гройсман даже подал заявление об отставке, но Верховная Рада не поддержала его инициативу. Так что он тоже «остается сейчас работать»…

А еще Владимир Зеленский анонсировал встречу с крупным бизнесом, посвященную инвестициям в инфраструктуру Донбасса, — она состоится в июне. И заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО будет вынесен на референдум, «когда украинцы будут к этому готовы». Но то, что страна будет в Альянсе — это для Зеленского не вопрос…

Зеленский в Брюсселе также заявил, что Украина готова выполнить необходимые условия для принятия ЕС решения о предоставлении стране средств второго транша в размере 0,5 млрд евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи…

На Зеленском свет клином не сошелся, — особенно для Виталия Кличко…

Саакашвили хочет совета. Михеил Саакашвили, получивший вчера от столичного мэра Виталия Кличко предложение возглавить его партию УДАР, сегодня попросил украинцев помочь ему определиться: стоит ли соглашаться?

«В ответ на мое вчерашнее обращение к партиям Виталий Кличко протянул нам руку помощи и сделал достойное предложение. Но я все буду делать исключительно открыто, и только узнав ваше мнение», — сказал Саакашвили в видеообращении.

По его словам, нужно или идти с УДАРом при условии полного реформирования партии, или принять решение «не идти», рискуя остаться вне выборов.

«Партию УДАР нужно менять фундаментально — там много людей Петра Порошенко. Если идти вместе, то нужно избавиться от этих людей, отмежеваться от коррупционеров. Это фундаментальное требование», — заявил политик.

Исходя из этого, Саакашвили хочет услышать от украинцев аргументы за и против.

29 мая политик вернулся в Украину (днем ранее ему вернул гражданство Владимир Зеленский). На внеочередных парламентских выборах он если и сможет принять участие, то лишь в качестве свадебного генерала — стать депутатом ему не позволяет закон…

О выборах тяжко думает не один лишь Саакашвили…

Голос Львова обратился к Голосу. Мэр Львова и лидер Самопомочи Андрей Садовый предложил главам партий Голос Святославу Вакарчуку и Гражданская позиции Анатолию Гриценко не бороться между собой на выборах в Верховную Раду.

У себя в ФБ он призвал Вакарчука и Гриценко дать бой «мажоритарным феодалам».

По словам Садового, Самопомич будет выставлять кандидатов на мажоритарные округа только там, где будут «сильные бойцы».

По данным последних соцопросов, партия Голос набирает 5,6%, Гражданская позиция — 3,0%. Рейтинг Самопомочи составляет менее 2%.

И, как говорят дикторы, к другим новостям…

Афера века. Вчера вечером стали известны детали иска, поданного 21 мая национализированным украинским Приватбанком в Канцелярский суд штата Делавэр. Их обнародовал аналитический центр Atlantic Council.

Иск подан госбанком против бывших собственников — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Среди ответчиков есть также три гражданина США, живущих в Майами, и девятнадцать компаний.

Самая яркая деталь в этом иске — сумма: «С января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициарных владельцев в кипрском филиале Приватбанка, которые использовались для отмывания средств, составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период».

Если такая сумма будет доказана в суде, то дело станет крупнейшим кейсом по отмыванию денег, который был совершен одной группой лиц.

В Приватбанке считают, что ответчики нанесли банку убыток в сотни миллионов долларов.

И еще…

Аваков не уйдет. Министр внутренних дел Арсен Аваков не собирается уходить в отставку из-за убийства полицейскими пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.

Об этом он сказал после заседания Кабмина.

По словам Авакова, его отставку может рассмотреть Верховная Рада, если будет принято такое решение.

Он также подчеркнул, что не видит смысла в отставке главы Национальной полиции Сергея Князева.

«Он хорошо работает, и он делает все, что от него зависит», — резюмировал Аваков.

31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы — его подстрелили пьяные сотрудники полиции. 3 июня он умер в больнице.

После этого в Киеве и Переяслав-Хмельницком прошли массовые уличные протестные акции.

Обоих подозреваемых полицейских взяли под арест на 60 суток. Им может грозить пожизненное заключение.

Сбор подписей в Раде за отставку шефа МВД уже стартовал…

Чернобыль становится популярнее. После успеха телесериала Чернобыль от НВО, — он повествует о событиях, происходивших на фоне катастрофы на Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС), — число туристов, желающих собственными глазами увидеть станцию и покинутый город атомщиков Припять, резко возросло.

Об этом со ссылкой на турфирмы сообщает агентство Reuters.

По словам директора SoloEast Сергея Иванчука, в мае, когда вышел первый эпизод сериала, количество туристов, посетивших Припять и ЧАЭС, увеличилось на 30% по сравнению с тем же периодом 2018 года. А заказы на июнь, июль и август выросли уже примерно на 40%.

Другие турфирмы также ожидают роста турпотока на 30−40%, готовя специальные туры по местам, показанным в сериале (в частности, речь идет о бункере, в котором после аварии местные чиновники принимали первые решения).

Однодневный вояж в зону для иностранца стоит $100, для гражданина Украины — $50.

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.

И если хотите читать самое важное за трудный день спокойным вечером прямо в своем смартфоне — подпишитесь на мою рассылку