Зеленский впервые покинул Украину 21 декабря, 18:43

Чем жила страна 21 декабря 2022 года

● Осталось несколько дней самой важной недели зимы. Эта неделя будет чрезвычайно важной для успешного прохождения зимы и следующего года, заявил президент Владимир Зеленский. «Чтобы получить необходимую поддержку. И чтобы украинский флаг наконец-то воцарился на всех участках нашей с вами границы — границы Украины», — пояснил он.

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В доказательство важности ближайших дней президент Владимир Зеленский сегодня прибыл в Вашингтон — с неанонсированным ранее визитом — ради встречи с Джо Байденом и другими топовыми американцами.

● Визит № 1: Зеленский впервые покинул Украину. В первый свой выезд за пределы Украины во время войны президент Владимир Зеленский встретится с Джо Байденом, чтобы обсудить, как закончится война, а также выступит перед Конгрессом.

● По словам Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности СШУ, переговоры будут сосредоточены на продолжении военной и экономической помощи США, а также на сохранении санкций против России и поддержке украинского народа. Однако, уточнил он, президенты также обсудят, как может закончиться война России против Украины. «Я не сомневаюсь, что они будут говорить о представлении президента Зеленского о „справедливом мире“ и о том, как это выглядит, каковы его компоненты и как мы можем помочь Украине достичь этого», — сказал Кирби.

● Договорились заранее. Президент Украины и президент США обсудили возможность визита украинского лидера в Вашингтон во время телефонного разговора 11 декабря. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Белого дома на брифинге.

14 декабря Киев получил официальное приглашение. Там было указано, что визит может включать продолжительную встречу с президентом США, встречу с ключевыми членами команды национальной безопасности и администрации Байдена, а также возможность выступить перед прессой и принять участие в совместном заседании Конгресса.

● Гвоздь программы — после 21−00. Личная встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена начнется приблизительно в 21−00 по киевскому времени. А в 02−30 по Киеву украинский лидер выступит на объединенной заседании Конгресса.

● Президент Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон передаст Конгрессу США и американскому лидеру Джо Байдену сине-желтый флаг, полученный от бойцов ВСУ накануне в Бахмуте.

● Зачем Зеленский поехал в Вашингтон. «Официальный визит господина Зеленского в Соединенные Штаты, начавшийся сразу после его визита в самую горячую точку войны — Бахмут, — в высшей степени символичен. И чрезвычайно знаменателен», — заявил советник главы ОП Михаил Подоляк агентству Reuters в письменном комментарии. По его словам, визит и уровень запланированных встреч «однозначно свидетельствуют о высокой степени доверия между странами».

Подоляк сказал, что Зеленский сможет показать американской политической элите «реальный масштаб» войны, ее истинный характер и важность ее завершения должным образом — то есть на правильных условиях.

«Четвертое — оружие, оружие и еще раз оружие. Важно лично объяснить, зачем нам нужны те или иные виды вооружений. В частности, бронетехника, новейшие системы ПРО и ракеты большой дальности», — отметил он.

● Patriot точно приедет в Украину. Белый дом подтвердил, что в новом пакете военной помощи для Украины будут ракетные системы Patriot. Их передадут Украине в рамках нового крупного пакета военной помощи почти на $2 млрд. Батарея Patriot станет «критическим активом для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины», сказано на сайте Белого дома.

США будут обучать украинских военным управлению системой в третьей стране. Также Штаты продолжат уделять приоритетное внимание другим формам поддержки противовоздушной обороны, включая системы NASAMS, HAWK, Stingers и оборудование для борьбы с БПЛА.

Президент США Джо Байден официально объявит о новом пакете помощи сегодня.

● Зеленский попросит ATACMS. Украинская делегация на встрече с президентом США Джо Байденом намерена просить ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 км, а также разведывательно-ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper, сообщило Politico.

В то время как администрация Байдена пообещала продолжать поддерживать Киев в его усилиях по борьбе с российскими оккупантами, официальные лица США сопротивляются предоставлению каких-либо ресурсов, которые позволили бы украинцам запускать ракеты большой дальности по территории России, пишет издание.

Politico отмечает: в новом пакете военной помощи от США, о котором объявит Джо Байден, будут впервые включены системы противовоздушной обороны Patriot и комплекты боеприпасов Joint Direct Attack, которые превращают неуправляемые бомбы истребителей в высокоточные боеприпасы.

● Администрация президента США создала расширенную рабочую группу по расследованию того, как американские и западные компоненты попадают в иранские беспилотники, которые Россия использует в полномасштабной войне против Украины. Об этом сообщил CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников.

О решающих временах заговорил и секретарь СНБО:

● Решающие месяцы. Украина очень активно готовится к тому, что ближайшие месяцы могут быть решающими в войне с РФ. Как заявил в интервью Голосу Америки секретарь СНБО Алексей Данилов, Россия не может победить Украину в открытом бою, поэтому будет идти до конца в своих террористических действиях. «Они сейчас загнаны в тупик. И крыса, загнанная в тупик, наиболее опасна. И мы готовимся очень активно к ближайшим месяца-двум-трем, которые могут быть решающими в этом моменте. Потому что сейчас РФ с учетом того, что она не хочет воспринимать позицию всего мирового сообщества и понимать, что ей нужно уже сейчас отойти для того, чтобы как можно меньше последствий было непосредственно для своей страны, они будут продолжать идти, потому что они поставили все на кон», — сказал он.

И для финала — не новость, а утверждение: завтрашний день принесет много важных сообщений.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.