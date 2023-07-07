Через три дня Зеленский покинет Украину, — ради чего? 7 июля, 18:25

Чем жила страна 7 июля 2023 года

● Через три дня Зеленский покинет Украину, — ради чего? Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе (11−12 июля). «Президент Зеленский присоединится к нам на первом заседании нового Совета Украина-НАТО. Это будет платформа для кризисных консультаций и принятия решений, где мы все находимся на равных, чтобы решать общие проблемы безопасности», — сказал генсек.

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Столтенберг добавил, что на саммите страны НАТО сделают дальнейшие важные шаги по укреплению сдерживания и обороны, дабы противодействовать двум основным угрозам для Альянса — России и терроризму.

● Три элемента от Столтенберга. Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что в Вильнюсе лидеры Альянса примут пакет по Украине, который будет содержать три основных элемента. По его словам, лидеры согласуют многолетнюю программу поддержки, чтобы гарантировать полную совместимость между украинскими вооруженными силами и НАТО. Во-вторых, отметил генсек, на саммите обновят политические связи между Киевом и Брюсселем, основав Совет Украина-НАТО. «И третье. Я ожидаю, что лидеры подтвердят, что Украина станет членом НАТО, и будут едины в том, как приблизить Украину к ее цели», — добавил Столтенберг.

● НАТО до сих пор ничего не знает. Союзники по НАТО до сих пор не определились, что предложить Украине на саммите в Вильнюсе, написала американская The Washington Post.

Украина надеется, что по итогам саммита получит «четкий сигнал» о том, что в конце концов присоединится к Альянсу, отмечает газета. США, обладающие наибольшим влиянием среди 31 члена НАТО, в течение нескольких месяцев «лавировали», пытаясь снизить ожидания Киева и перевести разговор на «гарантии безопасности» вместо членства Украины в ближайшей перспективе, которое многие члены Альянса не хотят обсуждать, пока страна защищается от полномасштабной российской агрессии.

● Пройдено более 1 км. Силы обороны на Бахмутском направлении продолжают удерживать инициативу и давить на врага. За последние сутки там пройдено более километра. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он добавил, что сейчас на указанном направлении проводятся штурмовые действия, есть продвижение по северному и южному флангам.

Силы обороны Украины частично получили успех в районе Клещеевки на Бахмутском направлении (к югу от Бахмута), там продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

● Минус 510 оккупантов и 2 танка. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 510 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 233 810 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 4070 (+2 за сутки), боевых бронированных машин — 7944 (+12), артсистем — 4330 (+20), РСЗО — 658 (+1), средств ПВО — 408 (+4), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 309 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3652 (+17), крылатых ракет — 1271 (+7) и многое другое.

● Путинская ложь. В российских провоенных пабликах появились упоминания о проблемах оккупационных войск — от отсутствия ротаций на оккупированных территориях юга Украины до фактов повторных ударов авиации РФ по уже подбитой технике ВСУ (ради «красивых результатов»). Между тем выполнение соглашения между Евгением Пригожиным и Кремлем вызывает все больше вопросов. Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW).

США продолжают следить за ЧВК Вагнер, но у них нет «новых подробностей» о местонахождении главаря боевиков Евгения Пригожина.

● Днем президент Владимир Зеленский прибыл в Словакию и встретился с президентом страны Зузаной Чапутовой.

А перед этим глава Украины побывал в Чехии. 6 июля Зеленский после визита в Болгарию отправился туда, где он встречался с руководством страны.

Только победу Украины. Президент Чехии Петр Павел в ходе встречи с Владимиром Зеленским заявил, что не видит другого варианта завершения войны, кроме как победы Украины.

Чехия предоставит Украине больше ударных вертолетов и сотни тысяч единиц боеприпасов крупного калибра, а также будет готовить украинских пилотов для самолетов F-16. Об этом сообщил премьер этой страны Петр Фиала по итогам встречи с президентом Украины в Праге.

● Снаряды от ЕС для Украины. Совет ЕС достиг предварительного согласия с Европарламентом по закону о поддержке производства боеприпасов. Соглашение предусматривает немедленное выделение 500 млн евро из бюджета ЕС для поддержки наращивания мощностей для производства боеприпасов типа «земля-земля», артиллерийских боеприпасов и ракет. Теперь временное соглашение должны одобрить Совет ЕС и парламент. Затем он будет официально принят обеими институциями после юридически лингвистического пересмотра.

Таким образом будет реализовано третье положение плана, согласованного Советом ЕС в марте 2023-го, целью которого является обеспечение долгосрочного увеличения производства боеприпасов в Европе в пользу Украины и государств-членов ЕС.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что США рассматривают возможность передачи ВСУ кассетных боеприпасов.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий почтил память жертв Волынской трагедии на территории уже не существующего села Острувки в Волынской области.

● Пример жестокости россиян. Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что вчерашний ракетный обстрел Львова является еще одним примером жестокости россиян. Он подчеркнул, что США будут и в дальнейшем поддерживать Украину.

Во Львове из-под завалов дома, в который 6 июля попала российская ракета, достали десятую погибшую.

Ежемесячно войска РФ выпускают по населенным пунктам Украины около 100 ракет, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «А в прифронтовых территориях они продолжают использовать зенитно-ракетные комплексы С-300», — добавил он.

● Москва и Иран тайно продолжают сотрудничество в производстве боевых БПЛА и активно строят завод по изготовлению боевых дронов, сообщила Financial Times. Его построят в Татарстане. Предприятие будет существовать под прикрытием компании Альбатрос, занимающейся «созданием сельскохозяйственных беспилотников».

Беспилотники атаковали Курскую область РФ. Как сообщило российское издание Baza, было зафиксировано шесть таких инцидентов. Утверждается, что беспилотники были украинскими и сбрасывали взрывные устройства. По данным росСМИ, рано утром два боеприпаса были якобы сброшены на электроподстанцию в селе Любимовка.

● Белый дом не проводил тайных переговоров с Кремлем. Представитель Госдепа опроверг слухи о том, что Белый дом санкционировал «тайные переговоры» с РФ о прекращении войны в Украине.

Ранее СМИ сообщили, что группа бывших высокопоставленных чиновников по нацбезопасности США провела тайные переговоры с близкими к Кремлю известными россиянами и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

● РepsiCo, Mars и Mondelez кормят войну. Компании PepsiCo, Mars и Mondelez не стали выходить из российского рынка, несмотря на войну, и даже нарастили доходы в РФ на фоне ухода конкурентов. По итогам 2022 года эти компании зафиксировали существенный рост продаж в РФ, написало агентство Bloomberg.

● МАГАТЭ не знает, что на крыше ЗАЭС. Эксперты Международного агентства по атомной энергии смогли осмотреть несколько объектов оккупированной россиянами Запорожской АЭС, но доступа к крыше (где недавно появились подозрительные объекты) пока не получили. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

И напоследок:

70% украинцев чувствуют себя счастливыми, несмотря на продолжающуюся войну. Этот показатель практически не изменился с начала полномасштабного вторжения РФ и за несколько месяцев до него. Таковы результаты опроса КМИС (26 мая — 5 июня, 984 респондента). Социологи отметили, что в декабре 2021 года, за два месяца до начала масштабной войны РФ против Украины, счастливыми себя считали 71% опрошенных.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.