Зеленский показал, как можно его устранить Сегодня, 19:29 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 29 мая 2019 года

Зеленский показал, как можно его устранить. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об особенностях процедуры отстранения президента от власти.

Об этом сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Он отметил, что подобного законопроекта в Раде не было и нет.

«Это целостный законопроект о процедуре импичмента», — пояснил представитель президента.

Стефанчук добавил, что вместе с законопроектом об импичменте в очередной раз в ВР направлено напоминание главы государства о том, что в парламенте лежит законопроект № 7203, которым отменяется депутатская неприкосновенность.

«Было бы честно, чтобы появились в законодательстве и процедура импичмента президента, и норма об отмене депутатской неприкосновенности», — сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что в настоящее время мяч находится на поле Рады.

Сейчас отдельного закона об импичменте нет. Но согласно 111 статье Конституции, глава государства может быть снят с должности в порядке импичмента в случае совершения им госизмены или иного преступления.

Вопрос об отстранении инициируется большинством от конституционного состава Рады. Для проведения расследования парламент создает специальную временную следственную комиссию.

Процедуру импичмента президента в Украине ни разу не применяли.

Зато в Украина начали применять и перенимать опыт самого Зеленского…

Кейс Зеленского пошел по рукам. Украинская певица Ольга Полякова заявила, что создает свою партию и идет в политику.

Об этом она сказала, выступая на форуме женского партнерства.

«Сейчас начинается гонка в парламент, и мне очень надоело голосовать за какого-то дядю с плаката, о котором я ничего не знаю… Я официально заявляю: я начинаю создание партии, которая будет отвечать на этот призыв. И это будет первая женская партия Украины», — сказала певица.

По мнению Поляковой, «сегодня стране, как никогда, нужен женский взгляд, женский ум и женский подход».

«Формировать нашу команду я буду лично», — отметила Полякова.

В то же время она добавила, что ее партия не будет участвовать на предстоящих парламентских выборах.

«Еще раз подчеркну: моя цель — не попасть в парламент какой-либо ценой, а собрать сильную и талантливую команду женщин, которым я смогу доверять и с которыми мы достигнем цели тогда, когда будем к этому готовы» — заявила певица.

Феномен Зеленского — когда шоумен идет в политику и триумфально побеждает, — судя по всему, вдохновил многих представителей эстрадного цеха.

Да и кому, как не Поляковой? По числу подписчиков в Инстаграмме она отстает от Зеленского (1,7 млн. против 6,3 млн), но по голосовым данным легко переиграет как действующего президента, так и еще одного эксплуатанта «кейса Зеленского» — Святослава Вакарчука. А от обоих этих новоявленных политиков (да и от большинства прочих обитателей властных вершин) Полякова кардинально отличается в плане гендера.

То есть, на общем фоне не затеряется. Да и Юлия Т. уже не та…

Сам Зеленский тоже планирует в ближайшее время пойти в народ — европейский…

Увидит Брюссель и… Президент Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель.

Как сообщила пресс-служба президента, 4−5 июня состоится его рабочий визит в тамошние институции Европейского Союза и НАТО.

У Зеленского запланированы встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также другими высокопоставленными чиновниками.

Тем временем дома…

Все деньги Слуги народа. В 2019 году украинцы перечислили партии Слуга народа (СлуНа) 26 млн. грн.

Об этом идет речь в расследовании команды Слидство.Инфо.

Первый взнос политсиле — 4,6 тыс. грн. — в 2018 году, по данным журналистов, перевел основатель адвокатского бюро «Качура Лоерс». В конце того же года еще пять человек перечислили партии 435 тыс. грн. Среди них — сотрудники юридических компаний, в частности «Катеринчук Моор и партнеры» и «Хиллмонт Партнерс».

Руководитель избирательного штаба Слуги народа Александр Корниенко заявлял, что партия имеет большую поддержку обычных людей — «физлиц», которые готовы пожертвовать небольшие суммы.

В отчете СлуНа за первый квартал этого года Слидство. Инфо насчитало 30 жертвователей-физлиц. Журналисты обратили внимание на одну тенденцию: одни и те же люди в один день делали по 2−3 платежа, а через время повторяли перевод.

В частности, киевлянин Андрей Рубашка, по информации журналистов, несколькими переводами заплатил партии 1,6 млн. грн. Столько же перевел некий Олег Панькив. А некто Екатерина Кириченко из Чернигова отдала партии почти 1,3 млн. грн.

К слову, сегодня СлуНа объявила о начале отбора кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам…

Но ньюзмейкером дня, если судить по реакции журналистов, стал Михеил Саакашвили, которому вчера Владимир Зеленский вернул украинское гражданство…

Миша вернулся. Вечером самолет, которым Михеил Саакашвили летел из Варшавы в Киев, приземлился в столичном аэропорту Борисполь. Там его встречали десятки сторонников и журналистов.

Саакашвили долго ждали. Но затем он вышел к людям и дал жару, — в смысле, дал пресс-конференцию «с колес».

Экс-губернатор Одесской области, периодически переходя с русского на ломаный украинский и (местами) на английский, поблагодарил Владимира Зеленского, журналиста Дмитрия Гордона и многих других. И заявил, что прибыл не мстить, а строить. А также ответил на вопросы прессы.

Петра Порошенко прибывший назвал «негідним президентом».

Кроме того, Саакашвили сказал, что Украина способна сделать рывок.

Вернулось к жизни и дело Михеилово…

Партия Саакашвили тронулась с места. Партия Михеила Саакашвили Рух новых сил будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом рассказал один из ее лидеров, бывший замглавы ГПУ Давид Сакварелидзе.

«Мы имеем легитимное право на свободное участие в выборах. Мы как партия пойдем на эти выборы, и будем отстаивать ту философию и проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила», — заявил он в интервью онлайн-изданию Апостроф.

За время отсутствия Саакашвили его Рух изрядно побило жизнью и амбициями самих партийцев…

А в это время в партии прошлого президента убыло…

У Порошенко — минус один. Народный депутат Александр Грановский заявил, что два дня назад вышел из партии Блок Петра Порошенко (БПП).

У себя в ФБ он сообщил, что решил продолжать «самостоятельный политический путь».

«Я не планирую становиться частью нового парламентского списка партии Европейская Солидарность [обновленная БПП] или же пользоваться партийной поддержкой этой силы в качестве самовыдвиженца», — отметил Грановский.

По словам депутата, искать какой-то сложный подтекст в его решении не стоит, «потому что его нет».

Грановский, которого связывали близкие отношения с соратником Порошенко Игорем Кононенко, поблагодарил коллег. А также отметил, что Порошенко «заслуженно вошел в историю Украины за принятые им смелые и исторические решения».

Месяца два назад мэр Харькова Геннадий Кернес (сейчас пользуется поддержкой миллиардера Игоря Коломойского) заявлял НВ, что Грановский пойдет на выборы от одного из мажоритарных округов этого города. И сам Кернес ему в том помогает…

А во Львове случилось локальное побоище…

Мэрия Львова пережила штурм. Сегодня несколько десятков протестующих, которые назвались представителями Нацкорпуса и Украинского союза участников АТО, пошли на штурм здания горсовета Львова.

Пострадали сотрудники муниципальной стражи, но не только: под раздачу попал Евгений Бойко, директор департамента Администрация городского главы.

По данным мэрии, штурмующие бросили Бойко на пол и избили его. В результате чиновник получил травму селезенки.

После медосмотра его доставили в больницу.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что штурм стал следствием бездействия правоохранителей в борьбе с криминалитетом.

«Я предупреждал главного правоохранителя области, что за анонсированным пикетами Ратуши стоит банальный криминалитет и местные барыги, которые хотят грабить город. К сожалению, реакции не было никакой. Сегодняшние события — следствие игнорирования очевидных фактов», — написал он в ФБ.

Мэр добавил, что проинформировал министра внутренних дел Арсена Авакова и руководство полиции о событиях в горсовете и ожидает от них конкретных действий.

«Если и после этого реакции не будет, сделаю вывод, что полиции в области нет, и дело защиты города от бандитов — это исключительно наше внутреннее дело», — заявил Садовый.

Накануне Садовый заявлял, что группа депутатов горсовета собирается отстранить его от управления городом…

А еще 29 мая стало днем Госбюро расследований (ГБР)…

В поиске телевизоров Порошенко-Турчинова. Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту исчезновения из ситуационной комнаты Администрации президента оборудования.

Ранее новый секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что с уходом прежней властной команды из ситуационной комнаты АП исчезли мониторы и сервера.

При этом, по его словам, на них могла храниться «секретная информация».

В свою очередь пресс-секретарь бывшего президента Святослав Цеголко заявил, что вся техника была арендована на деньги Петра Порошенко и сейчас возвращена арендодателю.

И вот такая новость от ГБР…

Бесхозное Межигорье. Госбюро расследований еще 25 апреля начало уголовное производство против Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об этом именно сегодня сообщила пресс-служба АРМА.

Производство начато по статье о служебной халатности: ГБР смутило то, что АРМА почти год не может найти управляющего на арестованное и переданное агентству в середине прошлого года «имение» беглого президента Виктора Януковича — знаменитое Межигорье.

В АРМА подчеркивают, что в деле отбора строго придерживаются буквы закона. «Сейчас идет пятая попытка избрать нового управляющего движимым, недвижимым имуществом и корпоративными правами ООО Танталит [ему по документам принадлежало Межигорье]», — заявили в пресс-службе агентства.

Сегодня появилась информация о том, что Межигорье еще и хотят отрейдерить.

И еще: директор ГБР Роман Труба уволил сразу четырех подчиненных, а затем пояснил, что речь идет об обычной ротации…

Пора написать о вечном — то есть, о церковных спорах: конфликт между Филаретом, главой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), и Епифанием, руководителем Православной церкви Украины (ПЦУ), нашел новую точку преломления копий…

Филарет пошел на «вы». Почетный патриарх Филарет издал указ от имени УПЦ КП. Им он запретил править службу ректору Киевской богословской академии протоиерею Александру Трофимлюку, который также является настоятелем Свято-Покровского собора в Киеве (расположен в Соломенском районе).

Филарет еще и обратился к митрополиту Киевскому Епифанию (глава ПЦУ) с требованием разъяснить ситуацию вокруг собора и его настоятеля.

«Мне стало известно, что Покровская церковь Киева из-за протоиерея Александра Трофимлюка, запрещенного мной в священнослужении, выходит из моего подчинения как правящего архиерея Киева, подтвержденного решением Священного синода от 5 февраля 2019 года, и переходит вместе с приходом в Ваше подчинение без отпускной грамоты. Приняли Вы этот приход или нет, — мне неизвестно», — написал Филарет.

Сам Трофимлюк заявил, что он клирик ПЦУ, а УПЦ КП прекратила деятельность 15 декабря 2018 года.

Этот протоиерей считается соратником митрополита Епифания и пользуется его поддержкой.

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.

И если хотите читать самое важное за трудный день спокойным вечером прямо в своем смартфоне — подпишитесь на мою рассылку

