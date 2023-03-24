Зеленский планирует поговорить с Си 24 марта, 20:27

Чем жила страна 24 марта 2023 года

● Зеленский планирует поговорить с Си. Разговор Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином планируется. «Организационно занимается и Офис президента, и МИД — и Ермак, и Кулеба. Инициативно мы предлагаем, потому что кроме президента Зеленского сегодня объяснить последствия неправильной финализации войны практически некому, ведь президент достаточно четко расставляет все акценты и среди наших партнеров, и, в частности, среди нейтральных стран», — объяснил Михаил Подоляк, советник ОП.

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● ЕС готовит очередную порцию наказания для РФ. В Европейском Союзе готовится новый пакет санкций против России. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, написал корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк. «Она говорила об 11-м пакете санкций ЕС против РФ, который будет в основном касаться борьбы с обходом уже введенных ограничительных мер», — добавил он.

● Новый " удар в спину" Путину. Казахстан с 1 апреля запустит онлайн-систему, которая будет контролировать все товары, пересекающие границы страны во избежание введения вторичных санкций из-за торговли с РФ. Как сообщил высокопоставленный казахский чиновник, система является наиболее согласованной попыткой его страны продемонстрировать согласие с усилиями Запада по изоляции российской экономики в ответ на вторжение в Украину.

● Провал «большого снабжения». РФ не может выполнить свои обязательства по поставке оружия в Индию. Об этом представитель индийских ВВС сказал Национальному парламентскому комитету страны, передало CNN. Он сообщил, что из-за войны России против Украины «больших поставок» из Москвы «не произойдет». «Они сообщили нам в письменном виде, что не могут провести доставку», — говорится в отчете нижней палаты индийского парламента. О какой именно доставке шла речь, неизвестно.

● Враг продолжает давить. Оккупационные войска РФ ведут наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Силы обороны Украины за сутки отбили более 79 атак. Об этом заявили утром в Генштабе ВСУ.

● Враг продолжает гибнуть. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 1020 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 169 тысяч 170 своих военных. Об этом сообщил Генштаб по состоянию на утро.

Кроме того, украинцы превратили в хлам: танков — 3574 (+4 в сутки ), боевых бронированных машин — 6921 (+23), артсистем — 2616 (+8), РСЗО — 511 (+0), средств ПВО — 276 (+3), самолетов — 305 (+0), вертолетов — 290 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2208 (+5) и многое другое.

● Россия планирует набрать еще 400 тыс. контрактников после того, как ее наступление в Украине провалилось, сообщило агентство Bloomberg (ранее и Шойгу озвучивал планы набрать еще 400 тыс. контрактников за несколько лет). Кремль сосредоточился на сдерживании нового наступления ВСУ, которое, как ожидается, начнется в ближайшее время. Набор контрактников позволит пока не призывать резервистов.

● Украина осуществила гуманитарную акцию и в одностороннем порядке передала России всех тяжело раненых оккупантов (пять человек, подлежащих транспортировке), захваченных в плен с начала полномасштабного вторжения.

● ВСУ продолжают свои рейды через Днепр, атакуя врага на его левом берегу. Спонсор же ПВК Вагнера Евгений Пригожин многословно опроверг главные тезисы российской пропаганды о войне. Среди прочего, он призвал российских военных и СМИ прекратить недооценивать ВСУ. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

● Не только оружие. Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что Украина не все свои территории будет возвращать военным путем, возможна и дипломатия.

Блинкен подчеркнул, что «это должны быть украинские решения о том, как они хотят видеть свое будущее и как это соотносится с суверенитетом, территориальной целостностью и независимостью страны». «Чего мы не хотим, так это того, чтобы это урегулировалось в таком месте и таким образом, чтобы россияне просто перегруппировались, перевооружились, а затем снова атаковали», — сказал он.

● Вечером и ночью российские захватчики применили ракеты Х-59 на юге, управляемые авиабомбы в Сумской области, дроны Shahed на севере, а также нанесли удар по Кривому Рогу. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

● В ночь на 24 марта войска РФ нанесли ракетный удар по Константиновке Донецкой области. Одна из ракет С-300 попала в пункт несокрушимости, вторая упала рядом. В результате атаки погибли пять человек: три женщины и двое мужчин.

И наконец:

● Группа стран Совета Европы против коррупции GRECO вычеркнула Украину из черного списка государств, разрушающих противодействие коррупции. В соответствующем отчете указано, что Украина достигла определенных улучшений и выполнила 15 из 31 рекомендаций, предоставленных в 2017 году. Речь также идет о том, что страна заслуживает высокой оценки, поскольку продолжала работу даже во время полномасштабного вторжения РФ.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.