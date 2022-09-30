Зеленский обнулил Путина и подал заявку в НАТО 30 сентября, 18:24

Чем жила страна 30 сентября 2022 года

● Зеленский обнулил Путина. Украина готова вести переговоры с РФ, но не с российским диктатором Путиным, заявил президент Владимир Зеленский в специальном видеообращении. Он напомнил, что Украина была и остается лидером в переговорных усилиях и именно Украина всегда предлагала РФ договориться о сосуществовании на равных, честных и справедливых условиях.

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«Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое честь и достоинство. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России», — сказал Зеленский.

● Украина подала заявку в НАТО. Президент Владимир Зеленский (вместе со спикером ВР Русланом Стефанчуком и премьером Денисом Шмыгалем) подписал заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО.

В своем обращении по итогам заседания Совбеза глава государства подчеркнул: де-факто Украина уже прошла свой путь в НАТО и доказала совместимость со стандартами Альянса. «Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке», — объявил Зеленский, напомнив о примере Финляндии и Швеции.

Президент предложил, чтобы на время переговоров о вступлении Украины международные партнеры нашей страны реализовали предложения по поводу гарантий безопасности, перечисленные в Киевском безопасностном договоре.

● «Мы позаботимся о том, чтобы Путин проиграл войну». Великобритания никогда не признает аннексию оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей со стороны РФ. Об этом заявила премьер Соединенного королевства Лиз Трасс.

Трасс уверена: нельзя позволить кремлевскому диктатору Путину изменять международные границы с помощью грубой силы. «Мы позаботимся о том, чтобы он проиграл эту незаконную войну», — сказала британский премьер.

Действия Зеленского и заявление Трасс стали реакцией на сегодняшнюю суетливую деятельность Кремля:

● Путин подписал бумаги об «аннексии». Российский диктатор Путин подписал вместе с коллаборантами «указы» об аннексии захваченных территорий, — оккупированных районов Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

А перед этим:

● В голове Путина появились две новые «страны» — «Запорожская область» и «Херсонская область». Кремлевский диктатор подписал указ о «признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями». Диктатор написал о «праве на самоопределение народов», имея, наверное, в виду пародию на референдумы, которые россияне провели в оккупированных районах этих областей.

Российские оккупанты полностью не контролируют ни Запорожскую, ни Херсонскую, ни Луганскую, ни Донецкую области. И сходу начали терять «новоприобретенные» земли:

● Стратегически важное окружение врага в районе Лимана. ВСУ, вероятно, почти завершили окружение российской группировки в районе города Лиман (север Донецкой области, к востоку от Славянска). Об этом в своей сводке по итогам 29 сентября сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики предполагают, что украинские войска уже перерезали критически важные наземные коммуникации, поддерживающие войска армии РФ в районе Дробышево — Лиман. Хотя Генштаб ВСУ пока не подтверждал эту информацию, в ISW приводят данные российских источников, которые пишут: ВСУ прорвали российскую оборону в районе поселка Ставки, в 10 км к северу от Лимана, и перерезали дорогу Торское — Дробышево, которая была последним маршрутом снабжения и возможного отхода для российских подразделений, удерживающих линию к западу от Лимана. Среди них — подразделения отряда БАРС-13 и 752-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии РФ.

«Крайне маловероятно, что любая переброска в Лиман дополнительных новомобилизированных сил позволит существующей российской группировке обрести значительные оборонительные возможности и предотвратит закрытие украинскими войсками Лиманского котла», — заключают эксперты ISW.

● Если окружение состоится, дорога на восток, на Луганщину — на Сватово, Креминную, Северодонецк и Лисичанск — для ВСУ будет открыта.

● Окружение — на этапе завершения. Операция по окружению российской группировки возле Лимана находится «на этапе завершения». ВСУ взяли под огневой контроль все пути к городу, сообщил Сергей Череватый, пресс-секретарь восточной группировки войск. «Детали по взятым местам точно назвать пока не можем. Поскольку флаг ВСУ могут занести и установить, они делятся радостными видео, но бои еще продолжаются. После стабилизационных мероприятий можно будет сказать подробнее. Когда будут проведены все мероприятия по безопасности и нет будет происходить контратак врага», — уточнил он.

Череватый сказал, что возле Лимана российская армия гораздо сильнее укреплена, чем на других участках. «Поэтому, это заняло время, но наш Генеральный штаб и штаб на местах переиграл их тактически: планирование и осуществление операции, как военные высокого уровня опытности, подготовки», — пояснил представитель восточной группировки ВСУ.

● Похоже, окружение врага вот-вот состоится: в сети появилось видео, показывающее: по крайней мере, некоторые бойцы ВСУ уже вошли в поселок городского типа Ямполь Донецкой области. Тот находится к юго-востоку от Лимана. То есть, враг уже оказался в оперативном окружении. Около 12−00 военный журналист Юрий Бутусов написал в ФБ, что россияне в Лимане сворачиваются и готовятся прорываться из окружения на восток, через пока еще не освобожденное ВСУ село Торское на Креминную.

● Надежда на хорошие новости с Луганщины. «У нас [в Луганской области] более тяжелая ситуация, чем на Харьковском направлении. У нас уже нет эффекта неожиданности. Скажу одно: ВСУ, как и запланировано, все делают, двигают. Надеюсь, что в ближайшее время мы получим очень позитивные новости», — рассказал Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА.

● Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки: украинские военные хранят оперативное молчание относительно наземных операций ВСУ в Херсонской области, однако заявили, что российские силы перебрасывают вновь мобилизованные войска для усиления линии фронта в Херсонской области; украинские войска продолжали наносить удары по российским логистическим, транспортным и военным объектам в Херсонской области; российские войска продолжают наземные атаки в Донецкой области; армия РФ, вероятно, увеличила использование беспилотников иранского производства Shahed-136 на юге Украины.

● Почти 60 тыс. «хороших» россиян. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине около 59 080 своих военных, из них за минувшие сутки — 500. Такие данные на утро 30 сентября обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Краматорском направлениях.

Также оккупанты лишились более 15 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2338 (+13 за сутки), боевые бронированные машины — 4932 (+23), артсистемы — 1391 (+6), реактивные системы залпового огня — 333 (+2), средства ПВО — 176 (+1), самолеты — 264 (+2), вертолеты — 225 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1003 (+8) и многое другое.

● Беларусь вновь становится угрозой? Беларусь начала готовиться к приему войск, заявил Алексей Громов, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.

В частности, на военном аэродроме Лунинец в 50 км от границы Украины начался ремонт казарм, общежитий, складских помещений. Такие же работы проводятся и на аэродроме Зябровка (25 км от границы). «Все это указывает на вероятные намерения длительного использования этого аэродрома, в том числе и подразделениями России», — заявил Громов. И отметил, что в районе города Осиповичи в 180 км от Украины зафиксированы ракетные дивизионы Искандер.

● Российские войска направляют группы дронов-камикадзе на территорию Украины, вероятно, для выявления средств противовоздушной обороны, рассказала Наталья Гуменюк, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг. «Поэтому наша тактика противодействия нарабатывается с учетом того, что вражеская стратегия преследовала такую цель», — отметила она.

● Расстрел мирных жителей. Утром войска РФ ракетами комплекса С-300 расстреляли гуманитарную колонну из частных легковых машин, стоявшую на выезде из Запорожья. По уточненным данным, погибли 25 человек, а около 50 (включая детей) получили ранения (все погибшие и раненые — мирные жители). Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать собственных родственников, отвезти им помощь.

Всего российские войска выпустили 16 ракет из ЗРК С-300, сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко в Telegram. Кроме гуманитарной колонны, четыре ракетных удара были нанесены в район авторынка.

● Новый удар по Днепру. В результате нового (в ночь на 30 сентября) ракетного удара по Днепру погиб один человек, еще пятеро ранены. Как сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, оккупанты применили Искандеры. В результате атаки повреждены несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания. Вражеские ракеты уничтожили и транспортное предприятие, — сгорели 52 автобуса, еще 98 повреждены.

● «Враг цинично уничтожает мирных украинцев, давно потерял все человеческое. Кровожадные подонки! Отвечать обязательно. За каждую потерянную жизнь украинцев!» — так отреагировал на ракетные обстрелы Запорожья, Николаева и Днепра в своем Telegram Владимир Зеленский.

В этом месте самое время рассказать о том, ради чего россияне уничтожают украинских детей, женщин, стариков и мужчин, — идеологическое обоснование рашизма сегодня прозвучало в 30-минутной речи, которую Путин выдал перед своими боярами и вассалами в Кремле под процедуру «аннексии»:

● Путин публично объявил войну миру, Западу и здравому смыслу. Главные тезисы его речи: оправдал аннексию «правом народов на самоопределение» из устава ООН (не объясняя, какие такие отдельные «народы» живут на оккупированных территориях Украины); жители оккупированных регионов Украины «становятся гражданами России навсегда»; «Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися силами и средствами»; объявил врагом России «диктат Запада» и заявил, что западные страны хотят развалить РФ и собрать «ренту гегемона»; заявил, что Западу «все сходило с рук», но Москва не будет жить в «порядке, основанном на правилах»: «Откуда вообще они взялись? Кто их согласовывал. Бред какой-то. На дураков рассчитано. По таким подтасованным фальшивым правилам Россия жить не будет»; обвинил Запад в «подавлении и насилии» других стран, говоря о применении ядерного оружия США в Японии отметил: «Кстати говоря, создали прецедент»; заявил, что США «до сих пор оккупируют Германию, Южную Корею, Японию»; обвинил «англосаксов» в диверсиях на Северных потоках; «Мы боремся за справедливый и свободный путь для нас самих, для России. […] Как прежде уже не будет. Наше поле битвы — поле битвы за Россию. […] Мы должны защитить наших детей от чудовищных экспериментов».

При этом, как оказалось:

● Диктатор «готов к переговорам». А еще Путин заявил, что РФ «готова к переговорам», — он произнес в адрес Украины следующее: «Немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров». При этом диктатор добавил, что не будет обсуждать статус четырех украинских областей, о «присоединении» которых он говорил раньше.

● Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону призвал российского диктатора «дать еще один шанс» мирным переговорам с Украиной и продлить действие соглашения о зерновом коридоре.

● В Офисе президента так отреагировали на всю сегодняшнюю путинскую словесную диарею: «Не обращаем внимания на тех, кому пора пить таблетки. Армия — работает, Украина — едина. Только вперед», — написал глава ОП Андрей Ермак.

● Зеленский поговорил со Ставкой. Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Его участники заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений об актуальной ситуации на участках фронта, где сосредоточены основные усилия. Также рассмотрели план дальнейшего освобождения украинских земель от оккупантов. Отдельно собравшиеся проанализировали вероятные действия противника в ближайшее время.

● Скоро будет новый Рамштайн. Следующая встреча контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн») состоится 12 октября в Брюсселе. Об этом заявила посол США при НАТО Джулиан Смит. По ее словам, сейчас США и другие страны Запада находятся в постоянном контакте с украинским военно-политическим руководством для того, чтобы знать все нужды украинских военных.

«Мы четко и громко услышали эти украинские запросы. Мы приложим все усилия, чтобы удовлетворить эти требования через контактную группу», — отметила Смит. И добавила, что сам процесс предоставления помощи Украине постоянно развивается.

● Пентагон обещает хорошее. Министр обороны Алексей Резников провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. «Обсудили новые данные с передовой, Ramstein 6 и способы усиления наших возможностей. Хорошие новости будут объявлены в ближайшее время», — написал он в своем Twitter.

● Фундамент для ленд-лиза? Пентагон планирует создать новое командование, которое будет координировать оснащение и обучение украинских военных, сообщила The New York Times со ссылкой на чиновников Минобороны США. Это должно упростить систему обучения и помощи Украине, которая была создана после российского вторжения в феврале. Система будет передана под единое новое командование, которое будет базироваться в Германии. Его возглавит высокопоставленный американский генерал.

● Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что США должны поставить Украине танки. Он отметил, что военная помощь Киеву становится все более мощной, и выразил надежду, что в ближайшее время «мы сможем что-то сделать, чтобы украинские силы получили больше современных танков».

● США вводят экстренные санкции. «Соединенные Штаты однозначно отвергают мошенническую попытку России изменить международно признанные границы Украины, в том числе путем проведения фиктивных „референдумов“ в украинских Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях», — заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

В ответ на действия Кремля США вводят санкции против российских госчиновников и членов их семей, российских и белорусских военных чиновников, а также ряда предприятий, поддерживающих оборонно-промышленный комплекс РФ. Под ограничения попали: руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, замглавы правительства Александр Новак, а также члены семей премьера Михаила Мишустина, министра обороны Шойгу, главы Росгвардии Золотова, замглавы Совбеза РФ Медведева и других членов «элиты». В целом Госдеп введет визовые ограничения в отношении 910 человек.

● Канада, вслед за США, призвала своих граждан покинуть РФ. Правительство Канады призвало своих граждан избегать любых поездок в Россию из-за последствий войны против Украины, включая частичную военную мобилизацию, ограничения на финансовые операции и все более ограниченные варианты перелетов. «Если вы находитесь в России, вы должны уехать, пока еще доступны коммерческие пути. Если вы остаетесь в России, ведите себя сдержанно», — уточнили там.

28 сентября посольство США в РФ призвало своих граждан немедленно покинуть территорию страны-агрессора, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок.

И для финала:

● Мак заработал в Киеве полноценно. McDonald`s открыл в Киеве для посетителей залы, экспресс-окна и МакДрайв. Рестораны работают на: проспекте Гагарина, 2-А; проспекте Бажана, 3-Б; улице Михаила Гришко, 7; улице Теодора Драйзера, 4; Вышгородской улице, 33-А; улице Большая Васильковская, 22; проспекте Броварской, 27; проспекте Академика Палладина, 7-А; проспекте Леся Курбаса, 19-А; проспекте Оболонский, 26-А. «Хотим поскорее со всеми увидеться, однако предостеречь о возможности дли-и-и-инных очередей. Поэтому планируйте свое время и помните, что теперь мы открыты каждый день», — сказано в сообщении компании в ФБ.

В других городах возобновление работы ресторанов начнется с доставки, позже заведения откроются для посещения.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.